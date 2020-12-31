Как хэштеги могут изменить ваш бизнес и что это вообще такое

Скорее всего, вы уже давно ведете продажи в интернете и социальных сетях. А если так, то уже начали использовать хэштеги. Спойлер: почти наверняка вы делаете это неправильно. Или не делаете вообще?

Разбираемся, что это такое, зачем это нужно и как эти самые хэштеги могут вывести ваш бизнес на новый уровень.

Очевидное и вероятное

Давайте сразу определимся: хэштеги не работают. По крайней мере, они работают не так, как принято считать, и уж точно не так, как об этом пишут в мотивационных статьях. В том числе и в тех, что занимают топовые места в поисковиках.

Главное, что нужно знать про хэштеги — точного алгоритма, по которому они работают, не знает никто, потому что четких комментариев на эту тему от официальных представителей соцсетей попросту нет.

Так что здесь для вас начинается тернистый путь личного опыта, наблюдений, проб и ошибок. Отслеживайте только важные для вас показатели. И конечно, пользуйтесь только актуальной информацией. В сфере онлайн-продаж и соцсетей она обновляется с потрясающей скоростью.

Итак, топ очевидных ошибок.

Ошибка 1. Слишком популярные хэштеги

Первая ошибка, которую вы можете сделать — злоупотребить (то есть попросту часто использовать) слишком популярные хэштеги. Логика тут простая: если по теме «еда» в Инстаграме и так уже есть миллионы постов, каковы шансы, что ваш пост увидит широкая аудитория?

Ошибка 2. Неправильные комбинации хэштегов

Давайте сразу разберемся: а как делать правильно?

Лучше всего работает комбинация из среднечастотных и низкочастотных тегов. Среднечастотные могут и будут приводить вам подписчиков (если они интересуются вашей тематикой), потенциальных клиентов (если у вас есть предложения или товары, которые им нужны) и, возможно, давать дополнительные лайки.

Низкочастотники выполняют те же функции, но хуже. Зато с их помощью можно упростить поиск внутри вашего профиля и ввести рубрики.

То есть если вы периодически пишете про что-то, то придумайте для темы специальный тег. Нажав на него, подписчик получит ленту-подборку всех ваших постов по этой теме.

И не забывайте про контент, создаваемый вашими клиентами. Попросите их писать отзывы на вашу продукцию под фото или хотя бы просто ставить под фото приобретений ваш тег: такие посты вы сможете репостить к себе и улучшать репутацию компании.

Здесь, конечно, нужна справка: какие хэштеги вообще бывают? Высокочастотные (сммщики и «гуру» их ещё называют ВЧ). #котики, #любовь, #мир, #счастье и тому подобное. Иными словами, это самые популярные и простые теги, ежедневно выходят десятки тысяч постов с ними. Про их эффективность мы уже сказали выше. Бывает, впрочем, и так, что популярным может стать что-то, созданное грамотными маркетологами и пиарщиками, порождённое мощным инфоповодом или челленджем. К примеру, совершенно неожиданный тег #liketheegg есть в более чем 100 000 постах — он появился в рамках челленджа. Среднечастотные (СЧ). #ремонткраснодар, #детскиеигрушкикраснодар и т.д. Цифры называют разные, но в среднем считается, что у среднечастотников от одной до нескольких тысяч упоминаний. Низкочастотные или НЧ. Экзотика (научные термины, редкие слова, малоизвестные названия и места), что-то перемудрёное и сложносочинённое (#самаякрасиваянавсембали) и сознательно придуманные теги, которые используете только вы. Исчисляются сотнями, в некоторых случаях, тысячей-другой публикаций.

Результаты исследования 115 миллионов аккаунтов. Глаза вас не обманывают — чем меньше тегов, тем больше вовлечение.

Ошибка 3. «Поставьте побольше» и другие истории

Вы наверняка слышали про индексацию хэштегов: проще говоря, это когда алгоритм поисковика «цепляет» и включает в свои данные текст с хэштегами. В социальных сетях «цепляются» не только посты с тегами внутри текста, но и посты с тегами в комментариях. Поэтому популярные блогеры часто размещают блок хэштегов именно там.

Иными словами, индексация не зависит от места нахождения вашего хэштега. И от количества тоже.

Принцип «поставьте побольше, тогда точно увидят» тут не работает, поэтому лучше делать выбор в пользу качества поста и его визуально приятного размещения. Когда тегов больше, чем текста, это только раздражает.

Не имеет значения, добавили вы тег сразу, уже после публикации или через неделю. Система учтёт их в любом случае.

Все сделано верно, но теги не работают

Предположим, что теги подобраны грамотно, но вы всё равно не видите своих же постов в поиске. Как это возможно? У этой проблемы есть два взаимосвязанных объяснения:

1.Технологическая

Поиск по хэштегам работает со сбоями, а сами сбои случаются регулярно. В Instagram больше миллиарда пользователей, теги используют все. Алгоритм анализирует их так же, как и остальные показатели поста (вовлечение, наличие комментариев и т. д.) и формирует индивидуальную ленту под каждого пользователя. Сотни, если не тысячи факторов влияют на конечную выдачу, что приводит к неизбежным ошибкам.

2.Поведенческая

Тут суть в том, что поиском по хэштегам ваша аудитория может просто пользоваться реже, чем вы думаете. А это значит, что нужно перестать переживать по поводу того, что вы делаете что-то не так с тегами и уделить внимание контенту — он в любом случае важнее и работает лучше.

Для чего еще могут быть полезны хэштеги

Предположим, с поднятием продаж по хэштегам вы освоились. Вы отталкиваетесь от здравого смысла, не гонитесь за количеством, следите за конкурентами, указываете геоданные, по которым могут перейти клиенты. Но зачем еще вам могут быть нужны хэштеги?

Рассуждайте, как обычный пользователь соцсетей. Хэштеги нужны, чтобы искать информацию. Но этот поиск нужен не только вашему клиенту, но и вашему бизнесу. Зачем?

Например, у вас небольшая кондитерская в Краснодаре. Вы вбиваете в Инстаграме тег #кондитерскаякраснодар и по нему можете найти своих конкурентов, потенциальных покупателей и возможно, даже некоторые модные веяния в своей сфере.

Точно также можно действовать в Фейсбуке, ВКонтакте и других соцсетях.

Что можно найти еще?

Допустим, в вашу кондитерскую требуется персонал. Понятное дело, что способы поиска кадров очень индивидуальны — и часто какой нибудь HH.ru вкупе с «сарафанным радио» по знакомым дают хороший результат, но почему бы не добавить к этому полезную информацию из социальных сетей? Тем более, что если вы, например, ищете повара-кондитера, есть шанс «схантить», например, талантливого самоучку, который делится своими работами в соцсетях. В том же Инстаграме идем по тегу #поваркондитер и выбираем из всех постов нужные нам с геометкой «Краснодар».

Еще один момент — организация процесса. В этом году стала особенно актуальной доставка еды: что, если у вас нет возможности организовать свою доставку, а доверить нужно профессионалам, чтобы не потерять клиентов? Вбиваем тег #доставкакраснодар и переходим по нему:

В полученной выдаче можно найти удобный вашему бизнесу сервис. Для кондитерской очень важна доставка точно в срок с максимальным сохранением вида и вкуса продукта, поэтому нужен сервис, который:

доставляет вовремя, в четкие временные интервалы;

желательно — имеет фиксированную цену доставки;

в случае необходимости ставит доставку скоропортящихся товаров в приоритет.

Выбираем публикации с отзывами, читаем их и подбираем нужный сервис.

Таким сервисом может стать, например, «Чекбокс»: он соответствует всем перечисленным параметрам, а курьеры специально обучены доставлять торты, перевозят их исключительно в термосумках и передают получателю — в лучшем виде.

Выводы

Мы привели всего несколько примеров того, что могут сделать хэштеги для вашего бизнеса. С их помощью вы можете:

привлечь больше аудитории;

поднять продажи;

отслеживать конкурентов и потенциальных покупателей;

собирать отзывы о себе;

ускорить поиск новых кадров;

найти нужных людей и нужные сервисы для организации бизнеса.

Все это не работает как волшебная кнопка, но вполне может помочь вашему бизнесу стать немного лучше.