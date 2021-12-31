Что выгоднее для бухгалтерии и налогов: самозанятые курьеры или передача доставки на аутсорсинг?

Категория самозанятости появилась в РФ только в 2018 г., но быстро доказала свою рентабельность для бизнеса. Вместо оплаты 30% с лишним страховых взносов и удержания 13% НДФЛ из дохода, организация перечисляет самозанятому вознаграждение, с которого тот заплатит всего 6% налога. Благодаря этому экономит и сама компания и самозанятый.

Есть и ограничения. Например, компания не может работать с самозанятым, который раньше числился ее сотрудником, или должен подчиняться корпоративному графику работы. В этом случае отношения будут признаны трудовыми, с последующей переквалификацией, штрафами и пенями, а также доначислением налогов и страховых взносов.

Сотрудничество со сторонними службами помогает обезопасить бизнес от подобных проблем. Это хорошо видно на примере аутсорса курьерских услуг.

Ключевые аспекты

Стоимость банковских переводов

1,3% от суммы перевода — столько в среднем платят компании, не заключившие договор с банком о перечислении средств самозанятому. Получатели не попадают под зарплатный проект , поэтому стоимость транзакции рассчитывается как для физлиц.

Грамотная служба доставки, которая сотрудничает с самозанятыми курьерами, возьмет заключение нужного банковского договора на себя. Она же будет следить за процессом выплат.

Фиксация выплат и отчет из «Моего налога»

В специализированные программы (такие как «1C»), выплаты для самозанятых нужно загружать как отдельные платежные поручения. Функция «Выплата поставщикам по ведомости» у подобного софта отсутствует. Чтобы доработать его стандартную конфигурацию, придется учитывать изменение проводок, налоговых регистров, взаиморасчетов и других бухгалтерских процедур. Это требует дополнительных затрат; к тому же цикл придется повторять при каждом обновлении программы.

Поскольку самозанятые курьеры — поставщики компании, от бухгалтерии требуется оформить документ на поступление от них услуг, а также платежное поручение на выплату. На каждого поставщика, таким образом, приходится минимум по два документа и две операции в программе. И чем больше курьеров работает с компанией, тем больше времени уйдет. С ростом нагрузки отделу бухгалтерии может потребоваться дополнительный сотрудник, с соответствующими затратами на зарплату и налоги.

Следующий обязательный шаг: после каждой выплаты самозанятый должен прислать чек из приложения «Мой налог». Этот документ приравнивается к акту оказанных услуг и признает их оплату расходом; налогооблагаемая база компании таким образом сокращается. Однако на практике добиться чека от курьеров проблематично — они часто забывают его оформить, либо указывают неверные реквизиты.

Модернизированные курьерские службы используют программное обеспечение, которое формирует ведомости на выплату курьерам-самозанятым, а затем отправляет их в банк для оплаты. Процесс занимает около 5 минут. Далее платежные поручения и акты о получении товаров и услуг автоматически загружаются в «1С» — на это уходит около 10 минут. Бухгалтеру остается лишь проверить правильность отражения хозяйственной операции в бухгалтерском и налоговом учете.

Службы доставки также применяют дополнительный банковский сервис: автоматическое формирование чека с реквизитами при каждой выплате. Ссылка на скачивание будет храниться в банке, и получить к ней доступ можно в любое время.

Расчет с клиентом

Для оплаты товара и услуг доставки, курьер должен предоставить клиенту кассовый аппарат и терминал банка, либо кассу с эквайрингом . Такое оборудование, с сопутствующим оформлением акта приема-передачи ТМЦ и заключением договора о материальной ответственности — дополнительная трата ресурсов компании.

В случае расчета наличными, курьер должен будет сдать выручку в кассу компании, а бухгалтер — оформить кассовые документы и провести инкассацию.

Курьеры на аутсорсе уже выходят на работу с онлайн-кассами, которыми их оснащает служба доставки. Они также берут на себя инкассацию. Раз в неделю партнер доставки перечисляет принятые за товар средства на расчетный счет компании и предоставляет отчетные документы.

Компенсация урона

Если товар пострадал при доставке, главные вопросы всегда «Кто виноват?» и «За чей счет оформлять компенсацию?». Компаниям, которые работают с самозанятыми курьерами напрямую, придется потратить время на ряд приказов и протоколов в попытках определить ответственную сторону. Это часто заканчивается потерей клиентской лояльности.

Но если отдать доставку на аутсорс, подрядчик возьмет на себя риски, гарантируя возмещение убытков. Все документальное оформление при этом сводится к одной бумаге: «Акт о повреждении товара» . Ее достаточно подписать посредством электронной почты.

Итог

Компания, передавшая доставку специализированной курьерской службе:

избежит проблем с учетом и тайм менеджментом;

снизит риски доначисления налогов и взносов от заработной платы;

застрахует себя от текучки кадров и бесконечного документального оформления гражданско-правовых отношений с самозанятыми.

Безусловно, не каждая курьерская служба может предоставить полный спектр рассмотренных нами решений. На рынке Москвы подобному уровню соответствует платформа доставки «Чекбокс», первый оператор «последней мили». Компаниям из других регионов рекомендуем уточнить возможность сотрудничества у наших специалистов.