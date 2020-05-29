С 1 июля организации ЖКХ начнут штрафовать за ККТ

Контрольно-кассовая техника при расчетах за жилищно-коммунальные услуги должна применяться с 1 июля 2019 года, но на целый год налоговая обещала не штрафовать за отсутствие или неправильное использование онлайн-касс. Что можно успеть сделать за месяц, пока действует мораторий.

Напомним, до 1 июля 2020 года в отношении применения ККТ при расчетах за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций) приостановлено действие ч. 2-4 и ч. 6 ст. 14.5 КоАП (Федеральный закон от 3 июля 2019 г. № 171-ФЗ).

За что предусмотрена административная ответственность?

за неприменение (или отсутствие) контрольно-кассовой техники,

за использование ККТ, которая не соответствует установленным требованиям или не зарегистрирована,

за невыдачу (ненаправление) покупателю (клиенту) кассового чека или БСО.

Таким образом, в течение оставшегося месяца надо не только проверить наличие кассовых аппаратов, но и убедиться, что схема взаимодействия с клиентом и налоговой выстроена правильно и все сроки соблюдаются.

Безналичный и наличный расчёт за услуги ЖКХ. На что обратить внимание

1) Принцип применения онлайн-кассы для наличных платежей простой: потребитель принёс деньги в кассу ЖКУ и получил на руки чек, а сведения ушли в налоговую. Ответственный за отправку чека тот, кто принял деньги, — управляющая организация.

2) Тот же принцип работает при использовании безналичного расчёта с предъявлением банковской карты непосредственно в момент оплаты через терминал.

3) При оплате через интернет деньги поступают не в физической форме, а зачисляются через посредника, соответственно возникает вопрос: кто отвечает за передачу фискальных данных и выдачу чека? Кредитные организации (или системы типа Яндекс.Деньги) не являются платёжными агентами, а потому не могут печатать кассовые чеки. Чек-ордер всего лишь подтверждает факт оплаты. Ставить кассу для электронных расчётов также придётся управляющей организации. Чек в таком случае формируется в электронном виде и направляется клиенту либо, если он не указал e-mail или телефон, распечатывается, чтобы предъявить клиенту при первом требовании.

Вместо кассового чека на абонентский номер или адрес электронной почты можно направить идентифицирующие данные чека (рег. номер ККТ, сумму, дату и время расчёта, фискальный признак документа), а также интернет-адрес, где можно бесплатно скачать чек (п. 3 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ).

Как будут наказывать за неприменение онлайн-касс

Должностному лицу придётся заплатить не менее 10 000 рублей, компании — не менее 30 000 рублей.

Если организация после первого предупреждения продолжит работать без кассы и соберёт за это время более 1 млн рублей, должностное лицо отстранят от работы на два года, а компанию обяжут приостановить деятельность на три месяца.

Купить ККТ — это ещё не все

При покупке стационарных или мобильных касс уточняйте возможность их интеграции с вашей учётной системой.

Обратите внимание, что срок использования фискального накопителя (ФН) необходимо уточнять в налоговой инспекции.

Также необходимо подключение к сервису передачи фискальных данных в налоговую инспекцию, например, «1С:ОФД» . Оператор получает данные с вашей ККТ, а затем отправляет в налоговую инспекцию, как того требует федеральный закон 54-ФЗ.

Для создания личного кабинета налогоплательщика необходима ЭЦП (электронная цифровая подпись). Основная функция ЭЦП — идентификация лица, подписавшего электронный документ.

Сколько это может стоить?

Типовой комплект для стационарной онлайн-кассы с фискальным накопителем на 36 месяцев, подключением к сервису ОФД, регистрацией ЭЦП и настройками обойдется примерно в 36 тысяч, и это ещё без учёта бонусов и скидок. Как видим, стоимость сравнима с суммой штрафа на должностное лицо и компанию.

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