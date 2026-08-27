Оборудование отправили в ремонт: как контролировать передачу, возврат и ответственных

Где возникает разрыв между учётом и реальностью
Передача в ремонт часто происходит быстрее, чем информация о ней попадает в учётную систему. Оборудование перестаёт работать, сотрудник договаривается с сервисом или относит его во внутреннюю ремонтную зону. Физически объект уже сменил местонахождение, но в 1С может по-прежнему числиться в прежнем кабинете и за прежним материально ответственным лицом (МОЛ).
Расхождение обнаруживается позже — при инвентаризации, передаче имущества другому сотруднику или попытке найти конкретный объект. Начинается поиск писем, заявок и бумажных актов, приходится восстанавливать события по памяти. Даже найденный акт не всегда позволяет быстро понять, где сейчас оборудование, кто его передал и в каком состоянии оно должно вернуться.
Чтобы этого не происходило, движение объекта нужно фиксировать в момент передачи. Для этого недостаточно просто поменять его состояние на «В ремонте».
Что зафиксировать перед ремонтом
Перед отправкой нужно точно определить, какой объект покидает своё обычное место эксплуатации. Для однотипной техники одного названия недостаточно: два одинаковых ноутбука или прибора могут числиться за разными сотрудниками и иметь разную историю.
До передачи стоит зафиксировать:
инвентарный номер и конкретный экземпляр;
текущее местонахождение;
МОЛ или держателя;
состояние и комплектность;
причину ремонта;
получателя;
дату передачи;
плановый срок возврата.
Если вместе с оборудованием уходят блок питания, кабели, аккумуляторы, кейс или другие принадлежности, их тоже лучше указать. Для дорогой или спорной техники внутренний регламент может предусматривать фотофиксацию состояния перед передачей.
Эти сведения пригодятся не только во время ремонта. По ним проще проверить объект при возврате и понять, вернулся ли тот же экземпляр и в той же комплектности.
Почему статуса «В ремонте» недостаточно
Статус показывает состояние имущества, но не объясняет его движение. Если в карточке указано только «В ремонте», через месяц всё равно может возникнуть вопрос: оборудование находится у внутреннего специалиста или во внешнем сервисе, кто его передавал и когда оно должно вернуться?
Поэтому нужна последовательность событий. Кто инициировал ремонт, кто фактически передал объект, кто его принял, куда он переместился и чем подтверждается возврат. Для внешнего ремонта отдельно сохраняется связь с актом, заявкой, заказом сервисной компании или другим документом, который используется в организации.
Особенно важно фиксировать каждое движение, если маршрут состоит из нескольких этапов. Передача из кабинета во внутреннюю ремонтную зону и последующая отправка подрядчику — два разных события, а не один общий статус «В ремонте».
Как фиксировать передачу на месте
Чем позже сведения о передаче попадают в систему, тем проще потерять часть деталей. Сотрудник может забыть точную дату, комплектность или перепутать один однотипный объект с другим. Поэтому удобнее начинать с идентификации имущества непосредственно там, где оно передаётся.
«Учёт 15» — мобильное ПО для учёта основных средств и материалов. Оно позволяет идентифицировать имущество по штрихкодам и RFID-меткам, учитывать его состояние и данные по МОЛ. Сотрудник сканирует метку на ТСД и работает с конкретным объектом, не переписывая инвентарный номер вручную.
В продукте также предусмотрен учёт внутренних перемещений имущества между сотрудниками, помещениями и подразделениями. Информацию о таких перемещениях можно получить в форме отчёта.
Если оборудование передают внешнему сервису, мобильная фиксация не заменяет договор, акт, заявку или другие документы, предусмотренные в организации. Она помогает связать операцию с конкретным имуществом, а юридические и бухгалтерские основания оформляются отдельно.
Что контролировать во время ремонта
После передачи оборудование не должно выпадать из контроля до момента возврата. Если одновременно ремонтируются несколько ноутбуков, ТСД, станков или приборов, полезно вести реестр с датой передачи, плановым сроком возврата и ответственным за связь с сервисом.
Так можно отдельно видеть просроченные позиции и понимать, по каким объектам нужно запросить информацию у подрядчика. Если оборудование сначала попало во внутреннюю ремонтную зону, а затем было отправлено внешнему сервису, второе перемещение тоже следует зафиксировать.
Отдельно стоит определить правила для других операций с таким имуществом. Пока объект находится в ремонте, сотрудники должны понимать, можно ли его перемещать, выдавать или проводить с ним другие действия и кто принимает такие решения.
Как принять оборудование обратно
Возврат лучше начинать с проверки самого экземпляра. Нужно сверить инвентарный или другой используемый организацией идентификатор, комплектность и состояние, а затем зафиксировать фактическую дату возврата. После этого объект можно вернуть прежнему держателю, передать другому сотруднику или направить в место хранения.
«Учёт 15» позволяет назначать имуществу состояния и учитывать перемещения между сотрудниками, помещениями и подразделениями. Это позволяет продолжить историю объекта после его возвращения из ремонта.
Если сервис вернул другой экземпляр, заменил оборудование или часть комплекта не вернулась, не стоит просто менять сведения в существующей карточке. Сначала нужно определить, что именно произошло, и оформить ситуацию по правилам организации.
Что делать с исключениями
Не каждый ремонт заканчивается обычным возвратом. Оборудование могут признать неремонтопригодным, сотруднику могут выдать подменное устройство, метка может потеряться, а МОЛ — смениться ещё до возвращения объекта.
Для таких ситуаций лучше заранее установить отдельный порядок действий и ответственного. Неремонтопригодность не означает автоматического списания, а нечитаемая метка — появления нового объекта. Сначала нужно идентифицировать имущество и определить основание для дальнейших действий.
То же относится к подменной технике и частичному возврату комплекта. Их лучше фиксировать отдельно, чтобы временная выдача или недостающая принадлежность не смешивались с историей ремонтируемого объекта.
Какие показатели помогут контролировать ремонт
Если передачи фиксируются одинаково, можно контролировать уже не отдельные случаи, а весь процесс. Для этого достаточно отслеживать количество имущества в ремонте, средний срок возврата, просроченные ремонты, повторные поломки и объекты, по которым не хватает подтверждающих документов.
Такие показатели помогают заметить затянувшийся ремонт и оценить, насколько эффективно организация обслуживает оборудование. Состав метрик и способ их расчёта компания определяет самостоятельно исходя из своего процесса.
В «Учёте 15» предусмотрена возможность изменять и создавать операции, а сама платформа позволяет настраивать интерфейс и бизнес-логику. Поэтому при необходимости процесс можно адаптировать под внутренний регламент. При этом продукт не стоит представлять как готовую систему технического обслуживания и ремонта: базовый сценарий строится на учёте состояния, передачи и перемещения имущества.
Главное — зафиксировать момент передачи
Оборудование чаще выпадает из учёта не во время самого ремонта, а в момент, когда его физически передали, но не зафиксировали это действие. Потом бухгалтерии и АХО приходится восстанавливать историю по письмам, актам и словам сотрудников.
Если конкретный объект идентифицируется в момент передачи, а его дальнейшие перемещения фиксируются последовательно, при инвентаризации проще понять, где находится имущество и почему его нет на обычном месте. Сканирование штрихкода или RFID-метки помогает связать операцию именно с тем экземпляром, который отправился в ремонт.
При этом программа решает только учётную часть задачи. Основания передачи, сроки ремонта, ответственные сотрудники и порядок действий при возврате или нестандартной ситуации должны быть закреплены во внутренних правилах компании.
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