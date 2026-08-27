Оборудование отправили в ремонт: как контролировать передачу, возврат и ответственных

Где возникает разрыв между учётом и реальностью

Передача в ремонт часто происходит быстрее, чем информация о ней попадает в учётную систему. Оборудование перестаёт работать, сотрудник договаривается с сервисом или относит его во внутреннюю ремонтную зону. Физически объект уже сменил местонахождение, но в 1С может по-прежнему числиться в прежнем кабинете и за прежним материально ответственным лицом (МОЛ).

Расхождение обнаруживается позже — при инвентаризации, передаче имущества другому сотруднику или попытке найти конкретный объект. Начинается поиск писем, заявок и бумажных актов, приходится восстанавливать события по памяти. Даже найденный акт не всегда позволяет быстро понять, где сейчас оборудование, кто его передал и в каком состоянии оно должно вернуться.

Чтобы этого не происходило, движение объекта нужно фиксировать в момент передачи. Для этого недостаточно просто поменять его состояние на «В ремонте».