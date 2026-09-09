Как бухгалтеру сверять онлайн-платежи и комиссии в 2026–2027 году: карты, СБП, QR-коды и рассрочка

Почему сумма продаж может не совпадать с выплатой на расчетный счет
Покупатель выбирает удобный способ оплаты: карту, СБП, pay-метод или рассрочку. Для бухгалтерии эти способы отличаются тем, как операция отражается в банковской выписке и отчетах, где учитывается комиссия и когда деньги поступают на счет. Например, по условиям некоторых договоров комиссия по СБП списывается отдельно с расчетного счета. Тогда в реестре выплат ее не будет. При эквайринге комиссия, наоборот, может удерживаться из суммы выплаты.
Единой схемы для всех банков и платежных провайдеров нет. Поэтому при сверке в первую очередь стоит ориентироваться на условия договора и документы, в которых отражаются операции и комиссии.
Почему даты оплаты, чека и поступления денег могут не совпадать
Оплата заказа, формирование чека и поступление денег продавцу — разные события, и они не всегда происходят в один день.
Обычно цепочка выглядит так: заказ создан → платеж подтвержден → сформирован чек → деньги перечислены продавцу → при необходимости оформлен возврат.
Например, покупатель оплатил заказ картой 31 декабря. Чек сформировался в тот же день, а выплата поступила на расчетный счет 2 января. Для УСН датой получения дохода будет 2 января — день поступления денег на счет. Это следует из пункта 1 статьи 346.17 НК.
Особенно внимательно такие операции стоит проверять на стыке месяцев, кварталов и налоговых периодов. Банковская выписка показывает дату поступления денег, а реестр или отчет платежного партнера помогает понять, какие операции вошли в выплату.
Какие данные нужны для сверки онлайн-платежей
Если одной выплатой на расчетный счет поступают деньги сразу по нескольким операциям, бухгалтеру нужно сопоставить ее с конкретными продажами.
Для этого пригодятся:
номер заказа
идентификатор платежной транзакции
номер фискального документа
номер реестра или выплаты, в которую вошла операция
Когда данные о платежах разрознены, бухгалтеру приходит вручную сверять продажи, комиссии и возвраты с банковской выпиской — это долго и утомительно. Поэтому при работе с платежным провайдером стоит заранее проверить, какие именно данные по операциям доступны бухгалтерии. Например, в CloudPayments можно посмотреть информацию о платежах и их статусах в Личном кабинете и использовать ее при сверке вместе с банковской выпиской и другими документами.
Как сверять оплату картой и pay-методами
Схема сверки зависит от того, как конкретный способ оплаты проводится по договору с банком или платежным провайдером. Если карта или pay-метод проводится в рамках эквайринга, бухгалтер сопоставляет операции из реестра или отчета провайдера с выплатой на расчетный счет.
Разберем простой пример без возвратов и дополнительных удержаний. Предположим, по условиям договора комиссия составляет 2% без НДС, а НДС 22% начисляется сверх комиссии.
Покупатель совершил покупку на 10 000 рублей:
10 000 рублей — сумма продажи
200 рублей — комиссия 2%
44 рубля — НДС 22% с комиссии
9 756 рублей — сумма, которая поступит на расчетный счет, если комиссия и НДС удерживаются из выплаты
В таком случае формула сверки выглядит так: сумма успешных операций − комиссия − НДС с комиссии = сумма выплаты на расчетный счет.
При УСН «доходы» в налоговую базу включается полная сумма продажи — 10 000 рублей. Комиссия за эквайринг эту сумму не уменьшает. При УСН «доходы минус расходы» расходы на эквайринг можно учитывать при соблюдении условий для их признания.
Если рассчитанная сумма не совпадает с фактическим поступлением, стоит проверить:
не вошли ли в выплату операции за соседнюю дату;
есть ли возвраты или корректировки;
соответствует ли примененный тариф договору;
как по договору учитывается НДС;
не было ли других удержаний.
Где искать комиссию при оплате через СБП
При СБП порядок удержания комиссии определяется условиями договора с банком или платежным провайдером. Например, по условиям некоторых договоров комиссия списывается отдельно с расчетного счета и не включается в сумму зачисления. Тогда искать ее нужно отдельной строкой в банковской выписке.
В этом случае бухгалтер сверяет:
поступление по операции
списание комиссии
тариф
идентификатор транзакции
Такой порядок лучше зафиксировать во внутренней инструкции по сверке. Иначе отдельное списание комиссии легко принять за расхождение между данными по платежам и банковской выпиской.
Как учитывать оплату по QR-коду
QR-код — это способ перейти к оплате, а не отдельная схема расчетов для бухгалтерии. Он может вести, например, в СБП или на платежную форму с несколькими способами оплаты. Поэтому при сверке нужно смотреть, каким способом фактически завершилась операция.
В данных стоит сохранять:
номер заказа
идентификатор транзакции
фактический способ оплаты
финальный статус операции
связь с возвратом, если он был
Важно также различать созданную и завершенную операцию. Сам факт создания платежа еще не означает, что оплата прошла успешно. То же относится к возвратам: отправленный запрос еще не подтверждает, что деньги вернулись покупателю.
Как сверять рассрочку и BNPL
Рассрочка и BNPL, или оплата частями, могут выглядеть для покупателя похоже. Для бухгалтерии важнее другое — как сервис рассчитывается с продавцом.
График платежей покупателя не обязательно совпадает с графиком поступлений бизнесу. Сервис может перечислить продавцу всю сумму покупки за вычетом своего вознаграждения или переводить деньги по другой схеме — порядок зависит от договора.
Поэтому бухгалтерии нужно знать:
кто перечисляет деньги продавцу
когда поступает выплата
в какой сумме она приходит
как удерживается вознаграждение сервиса
каким документом подтверждается удержание
как отражаются полный и частичный возвраты
Отдельно стоит проверить, как в документах отражены стоимость продажи и вознаграждение сервиса. От этого зависит, по каким документам бухгалтер сможет подтвердить сумму выручки и расходов.
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Как учитывать возвраты по онлайн-платежам
Запрос на возврат, его принятие в обработку и фактический возврат денег покупателю — разные события.
Поэтому для сверки недостаточно увидеть, что запрос отправлен. Нужны:
номер исходного заказа и транзакции;
сумма полного или частичного возврата;
идентификатор операции возврата;
финальный статус;
данные чека возврата.
При частичном возврате сумма оставшейся продажи должна совпадать в платежных данных, кассе и учете. Возврат стоит считать завершенным после получения финального статуса от платежной системы или провайдера. Отправленный запрос сам по себе еще не подтверждает возврат денег покупателю.
Когда формировать чек при онлайн-оплате
При настройке интеграции формирование чека нужно привязать к подтвержденному расчету, а не просто к нажатию покупателем кнопки «Оплатить». Иначе может возникнуть ситуация, когда чек сформирован по неуспешной операции или, наоборот, успешный платеж остался без чека.
С 1 сентября 2025 года при безналичных расчетах через интернет в электронном кассовом чеке указывается реквизит «Признак расчета в Интернет» — тег 1125 со значением «1».
Также указываются:
тег 1187 «Место расчетов» — адрес сайта в интернете;
тег 1008 «Телефон или электронный адрес покупателя» — номер телефона или e-mail, который покупатель предоставил для получения электронного чека.
Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@.
Шпаргалка для бухгалтера по сверке онлайн-платежей
Способ оплаты
Где искать операцию
Где искать комиссию
Что проверить
Карта и pay-методы
Реестр или отчет провайдера, банковская выписка
По условиям договора и в документах на услуги
Сумму продаж, тариф, НДС, сумму выплаты
СБП
Данные транзакции и банковская выписка
По условиям договора: например, отдельным списанием с расчетного счета
Тариф, ID транзакции, сумму поступления и комиссии
QR-код
По фактическому способу, которым завершилась оплата
По правилам выбранного способа оплаты
Фактический способ и финальный статус операции
Рассрочка / BNPL
Реестр и документы сервиса
В документах и по условиям договора
Порядок и график выплат продавцу, вознаграждение сервиса
Возврат
По исходной транзакции и операции возврата
По правилам конкретного способа оплаты
Сумму, финальный статус и чек возврата
Что проверить, если сумма онлайн-платежей не сходится с выплатой
Если сумма в банковской выписке не совпадает с продажами, сначала стоит определить, на каком этапе возникла разница.
Проверьте:
какие операции вошли в конкретную выплату;
в какие даты были проведены платежи и перечислены деньги;
как по договору удерживается комиссия;
были ли возвраты или корректировки;
какими документами подтверждаются удержания.
Чем проще связать конкретный заказ с транзакцией, чеком и выплатой, тем быстрее получится найти причину расхождения — без ручного сопоставления общих сумм из нескольких систем.
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