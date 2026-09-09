Как бухгалтеру сверять онлайн-платежи и комиссии в 2026–2027 году: карты, СБП, QR-коды и рассрочка

Почему даты оплаты, чека и поступления денег могут не совпадать

Оплата заказа, формирование чека и поступление денег продавцу — разные события, и они не всегда происходят в один день.

Обычно цепочка выглядит так: заказ создан → платеж подтвержден → сформирован чек → деньги перечислены продавцу → при необходимости оформлен возврат.

Например, покупатель оплатил заказ картой 31 декабря. Чек сформировался в тот же день, а выплата поступила на расчетный счет 2 января. Для УСН датой получения дохода будет 2 января — день поступления денег на счет. Это следует из пункта 1 статьи 346.17 НК.

Особенно внимательно такие операции стоит проверять на стыке месяцев, кварталов и налоговых периодов. Банковская выписка показывает дату поступления денег, а реестр или отчет платежного партнера помогает понять, какие операции вошли в выплату.