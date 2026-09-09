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Как бухгалтеру сверять онлайн-платежи и комиссии в 2026–2027 году: карты, СБП, QR-коды и рассрочка

Как бухгалтеру сверять онлайн-платежи и комиссии в 2026–2027 году: карты, СБП, QR-коды и рассрочка

Бухгалтер видит поступление на расчетный счет, но сумма не совпадает с продажами за день. Причины могут быть разными: банк удержал комиссию, часть операций попала в следующую выплату, по СБП комиссия списалась отдельно, а возврат еще находится в обработке. Чтобы быстро находить такие расхождения, нужно понимать, как устроены расчеты по разным способам оплаты

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Почему сумма продаж может не совпадать с выплатой на расчетный счет

Покупатель выбирает удобный способ оплаты: карту, СБП, pay-метод или рассрочку. Для бухгалтерии эти способы отличаются тем, как операция отражается в банковской выписке и отчетах, где учитывается комиссия и когда деньги поступают на счет. Например, по условиям некоторых договоров комиссия по СБП списывается отдельно с расчетного счета. Тогда в реестре выплат ее не будет. При эквайринге комиссия, наоборот, может удерживаться из суммы выплаты.

Единой схемы для всех банков и платежных провайдеров нет. Поэтому при сверке в первую очередь стоит ориентироваться на условия договора и документы, в которых отражаются операции и комиссии.

Почему даты оплаты, чека и поступления денег могут не совпадать

Оплата заказа, формирование чека и поступление денег продавцу — разные события, и они не всегда происходят в один день.

Обычно цепочка выглядит так: заказ создан → платеж подтвержден → сформирован чек → деньги перечислены продавцу → при необходимости оформлен возврат.

Например, покупатель оплатил заказ картой 31 декабря. Чек сформировался в тот же день, а выплата поступила на расчетный счет 2 января. Для УСН датой получения дохода будет 2 января — день поступления денег на счет. Это следует из пункта 1 статьи 346.17 НК.

Особенно внимательно такие операции стоит проверять на стыке месяцев, кварталов и налоговых периодов. Банковская выписка показывает дату поступления денег, а реестр или отчет платежного партнера помогает понять, какие операции вошли в выплату.

Какие данные нужны для сверки онлайн-платежей

Если одной выплатой на расчетный счет поступают деньги сразу по нескольким операциям, бухгалтеру нужно сопоставить ее с конкретными продажами.

Для этого пригодятся:

  • номер заказа

  • идентификатор платежной транзакции

  • номер фискального документа

  • номер реестра или выплаты, в которую вошла операция

Когда данные о платежах разрознены, бухгалтеру приходит вручную сверять продажи, комиссии и возвраты с банковской выпиской — это долго и утомительно. Поэтому при работе с платежным провайдером стоит заранее проверить, какие именно данные по операциям доступны бухгалтерии. Например, в CloudPayments можно посмотреть информацию о платежах и их статусах в Личном кабинете и использовать ее при сверке вместе с банковской выпиской и другими документами.

Как сверять оплату картой и pay-методами

Схема сверки зависит от того, как конкретный способ оплаты проводится по договору с банком или платежным провайдером. Если карта или pay-метод проводится в рамках эквайринга, бухгалтер сопоставляет операции из реестра или отчета провайдера с выплатой на расчетный счет.

Разберем простой пример без возвратов и дополнительных удержаний. Предположим, по условиям договора комиссия составляет 2% без НДС, а НДС 22% начисляется сверх комиссии.

Покупатель совершил покупку на 10 000 рублей:

  • 10 000 рублей — сумма продажи

  • 200 рублей — комиссия 2%

  • 44 рубля — НДС 22% с комиссии

  • 9 756 рублей — сумма, которая поступит на расчетный счет, если комиссия и НДС удерживаются из выплаты

В таком случае формула сверки выглядит так: сумма успешных операций − комиссия − НДС с комиссии = сумма выплаты на расчетный счет.

При УСН «доходы» в налоговую базу включается полная сумма продажи — 10 000 рублей. Комиссия за эквайринг эту сумму не уменьшает. При УСН «доходы минус расходы» расходы на эквайринг можно учитывать при соблюдении условий для их признания.

Если рассчитанная сумма не совпадает с фактическим поступлением, стоит проверить:

  • не вошли ли в выплату операции за соседнюю дату;

  • есть ли возвраты или корректировки;

  • соответствует ли примененный тариф договору;

  • как по договору учитывается НДС;

  • не было ли других удержаний.

Где искать комиссию при оплате через СБП

При СБП порядок удержания комиссии определяется условиями договора с банком или платежным провайдером. Например, по условиям некоторых договоров комиссия списывается отдельно с расчетного счета и не включается в сумму зачисления. Тогда искать ее нужно отдельной строкой в банковской выписке.

В этом случае бухгалтер сверяет:

  • поступление по операции

  • списание комиссии

  • тариф

  • идентификатор транзакции

Такой порядок лучше зафиксировать во внутренней инструкции по сверке. Иначе отдельное списание комиссии легко принять за расхождение между данными по платежам и банковской выпиской.

Как учитывать оплату по QR-коду

QR-код — это способ перейти к оплате, а не отдельная схема расчетов для бухгалтерии. Он может вести, например, в СБП или на платежную форму с несколькими способами оплаты. Поэтому при сверке нужно смотреть, каким способом фактически завершилась операция.

В данных стоит сохранять:

  • номер заказа

  • идентификатор транзакции

  • фактический способ оплаты

  • финальный статус операции

  • связь с возвратом, если он был

Важно также различать созданную и завершенную операцию. Сам факт создания платежа еще не означает, что оплата прошла успешно. То же относится к возвратам: отправленный запрос еще не подтверждает, что деньги вернулись покупателю.

Как сверять рассрочку и BNPL

Рассрочка и BNPL, или оплата частями, могут выглядеть для покупателя похоже. Для бухгалтерии важнее другое — как сервис рассчитывается с продавцом

График платежей покупателя не обязательно совпадает с графиком поступлений бизнесу. Сервис может перечислить продавцу всю сумму покупки за вычетом своего вознаграждения или переводить деньги по другой схеме — порядок зависит от договора.

Поэтому бухгалтерии нужно знать:

  • кто перечисляет деньги продавцу

  • когда поступает выплата

  • в какой сумме она приходит

  • как удерживается вознаграждение сервиса

  • каким документом подтверждается удержание

  • как отражаются полный и частичный возвраты

Отдельно стоит проверить, как в документах отражены стоимость продажи и вознаграждение сервиса. От этого зависит, по каким документам бухгалтер сможет подтвердить сумму выручки и расходов.

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Как учитывать возвраты по онлайн-платежам

Запрос на возврат, его принятие в обработку и фактический возврат денег покупателю — разные события.

Поэтому для сверки недостаточно увидеть, что запрос отправлен. Нужны:

  • номер исходного заказа и транзакции;

  • сумма полного или частичного возврата;

  • идентификатор операции возврата;

  • финальный статус;

  • данные чека возврата.

При частичном возврате сумма оставшейся продажи должна совпадать в платежных данных, кассе и учете. Возврат стоит считать завершенным после получения финального статуса от платежной системы или провайдера. Отправленный запрос сам по себе еще не подтверждает возврат денег покупателю.

Когда формировать чек при онлайн-оплате

При настройке интеграции формирование чека нужно привязать к подтвержденному расчету, а не просто к нажатию покупателем кнопки «Оплатить». Иначе может возникнуть ситуация, когда чек сформирован по неуспешной операции или, наоборот, успешный платеж остался без чека.

С 1 сентября 2025 года при безналичных расчетах через интернет в электронном кассовом чеке указывается реквизит «Признак расчета в Интернет» — тег 1125 со значением «1».

Также указываются:

  • тег 1187 «Место расчетов» — адрес сайта в интернете;

  • тег 1008 «Телефон или электронный адрес покупателя» — номер телефона или e-mail, который покупатель предоставил для получения электронного чека.

Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@.

Шпаргалка для бухгалтера по сверке онлайн-платежей

Способ оплаты

Где искать операцию

Где искать комиссию

Что проверить

Карта и pay-методы

Реестр или отчет провайдера, банковская выписка

По условиям договора и в документах на услуги

Сумму продаж, тариф, НДС, сумму выплаты

СБП

Данные транзакции и банковская выписка

По условиям договора: например, отдельным списанием с расчетного счета

Тариф, ID транзакции, сумму поступления и комиссии

QR-код

По фактическому способу, которым завершилась оплата

По правилам выбранного способа оплаты

Фактический способ и финальный статус операции

Рассрочка / BNPL

Реестр и документы сервиса

В документах и по условиям договора

Порядок и график выплат продавцу, вознаграждение сервиса

Возврат

По исходной транзакции и операции возврата

По правилам конкретного способа оплаты

Сумму, финальный статус и чек возврата

Что проверить, если сумма онлайн-платежей не сходится с выплатой

Если сумма в банковской выписке не совпадает с продажами, сначала стоит определить, на каком этапе возникла разница.

Проверьте:

  • какие операции вошли в конкретную выплату;

  • в какие даты были проведены платежи и перечислены деньги;

  • как по договору удерживается комиссия;

  • были ли возвраты или корректировки;

  • какими документами подтверждаются удержания.

Чем проще связать конкретный заказ с транзакцией, чеком и выплатой, тем быстрее получится найти причину расхождения — без ручного сопоставления общих сумм из нескольких систем.

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