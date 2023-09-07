Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы

Законодательство не мешает работникам, устроенным по трудовому договору, оказывать услуги тому же работодателю по договору ГПХ. Но тут велики риски, что такой договор проверяющие могут признать трудовым с немаленькими штрафами. Как минимизировать эти риски?

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Когда нельзя заключать ГПД вместо трудового договора

Нельзя заключать договоры гражданско-правового характера с работниками, если эти договоры фактически регулируют трудовые отношения. За такие действия ГИТ может оштрафовать работодателя на сумму от 50 000 до 100 000 рублей.

Также такие штрафы могут выписать за каждый неправильно оформленный договор.

Так может произойти, если сотрудник, с которым вы хотите заключить ГПД, будет:

выполнять работу лично по определенной должности или профессии в соответствии со штатным расписанием;

соблюдать режим рабочего времени;

выполнять распоряжения работодателя в отношении работы по договору ГПХ;

находиться на оборудованном рабочем месте и др. (ст. 15, 56 ТК РФ).

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Когда можно заключать ГПД вместо трудового договора

Заключать гражданско-правовой, а не трудовой договор можно, если работа исполнителя будет выполнением конкретного задания или конкретных действий, достижением определенного результата.

Например, таким может быть договор на ремонт крыши, доставку груза в определенное место.

В отличие от трудового договора, в том числе срочного, исполнитель тут не обязан подчиняться установленному режиму труда работодателя и работать под его контролем и управлением.

Работу по гражданско-правовому договору исполнитель организует самостоятельно, своими силами и средствами (ст. 15, 59 ТК РФ; ст. 704, п. 1 ст. 715, ст. 783 ГК РФ; п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15; Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2019 № 43-КГ19-2).

Как правильно перевести работника с трудового договора на ГПД: что надо отразить в договоре

Закон не регламентирует порядок перевода сотрудника с трудового договора на гражданско-правовой. Действующий трудовой договор сотрудник может расторгнуть по собственному желанию или соглашению сторон. После этого можно заключить договор ГПХ с сотрудником.

Если выполнение работы или оказание услуги предполагает вещественный результат, то лучше заключить договор подряда.

Вот главные правила, которые помогут минимизировать риски договора ГПХ.

Прописывайте действия исполнителя вместо выполнения работы по должности, предусмотренной штатным расписанием. Предметом договора будет непосредственно сама деятельность исполнителя, за исключением случаев, когда оказание услуг предполагает конкретный результат. Например, таким результатом может быть аудиторское заключение. Обязательно укажите срок договора, по истечении которого исполнитель обязуется выполнить работы или оказать конкретную услугу. После чего составьте акт приема-передачи работ. Бессрочный договор ГПХ ­ — это большой риск, что ваши отношения могут признать трудовыми. Еще, кстати, договор не стоит заключать на продолжительный срок.

Что делать, если по договору ГПХ вы хотите привлечь работника не из своей организации, но при этом его работа будет из области, по которой у вас есть штатные специалисты? В этом случае руководитель должен быть готов аргументировать, какая экономическая целесообразность есть у таких действий, если проверяющие спросят об этом.

Будьте внимательны! Нужно будет убедить проверяющих, что эти работы без помощи внештатника не могут быть выполнены в связи с: большим объемом работ или сжатыми сроками выполнения работ;

временной нетрудоспособностью штатных сотрудников;

отдаленностью объекта от основных рабочих мест и невозможностью принятия временных работников в местности выполнения работ;

недостаточной квалификацией штатных работников для выполнения конкретных работ;

отпуском или болезнью штатных работников и т. п. В этом случае документальным подтверждением станут приказы, распоряжения и прочие документы.

Что не надо отражать в договоре

Режим труда

В соответствии с гражданским договором исполнитель сам определяет свой режим труда. Закреплять его в соглашении нельзя. В качестве альтернативы в договоре прописывают, что исполнитель обязуется быть на связи в определенные часы, отвечать на сообщения по электронной почте, в мессенджерах и т. д.

Соблюдение ПВТР и иных локальных актов

Это не входит в обязанности исполнителя, поэтому в ГПХ это отражать не нужно. Также не нужно закреплять за исполнителем конкретное рабочее место, так как он не является штатным работником.

Периодичность выплат

Периодичность выплат не должна носить систематический, постоянный характер, как предусмотрено в случае наличия трудовых отношений.

Формулировка «зарплата»

Вместо понятия «заработная плата» лучше использовать следующие формулировки: вознаграждение, стоимость оказания услуги, цена договора. Стоимость работ по договору ГПХ не должна соответствовать предусмотренному штатным расписанием окладу по должности, аналогичной выполняемым работам.

Также не рекомендуется привязывать оплату услуг исполнителя к МРОТ. Когда вознаграждение по договору ниже МРОТ, это работает в пользу компании. Суды отмечают, что в этом случае нет оснований признавать сделку трудовым договором.

Если вы все же решили остаться с сотрудником в трудовых отношениях, обратите внимание на Сборник готовых трудовых договоров

Что в итоге

Четкого механизма перевода с трудового на гражданский договор в законе нет. Единственное, что вы можете сделать, — предложить работникам расторгнуть трудовые договоры (например, по соглашению сторон или собственному желанию) и заключить договоры ГПХ. Главное – правильно составить договор и минимизировать риски.

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