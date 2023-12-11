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Права потребителей

Защита прав потребителей: за что теперь будут штрафовать

С 30 октября 2023 года появились новые штрафы в сфере защиты прав потребителей. Так, за навязывание дополнительных товаров или услуг можно заплатить до 40 000 рублей, а если игнорировать претензии, то до 300 000 рублей. Расскажем, как сократить риски получить такие штрафы и есть ли свежая практика по ним.
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Защита прав потребителей: за что теперь будут штрафовать
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Что такое навязывание дополнительных услуг

Если организации навязывают потребителю дополнительные товары, работы или услуги за отдельную плату, то их будут штрафовать по новому специальному составу административного правонарушения. Штраф для должностных лиц — от 2 000 до 4 000 рублей, а для юридических — от 20 000 до 40 000 рублей (ч. 2.1 ст. 14.8 КоАП).

Например, могут привлечь к ответственности, когда потребителю перед покупкой настоятельно рекомендуют приобрести дополнительные товары или услуги или же условие об этом по умолчанию прописано в договоре. Такая ситуация может возникнуть, когда потребитель покупает оборудование в магазине и ему навязывают договор технического обслуживания.

Другой вариант — когда покупатель хочет приобрести автомобиль, но продавец заранее предусмотрел в договоре, что он также приобретает дополнительные платные услуги. К примеру, юридическая поддержка, помощь на дороге или эвакуация в случае поломки.

Нарушение это не новое, просто раньше штрафовали по другому составу: за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Но штрафы по такому составу были меньше в два раза. Сейчас навязывание дополнительных услуг — это отдельный состав нарушения с большими суммами штрафов. (ч. 2 ст. 14.8 КоАП). 

Новый штраф не относится к договорам обязательного страхования. Там за навязывание дополнительных услуг штрафуют по специальному составу (ст. 15.34.1 КоАП).

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Если игнорируют претензии потребителей

В КоАП появился новый состав нарушений за то, что организации оставляют претензии потребителей без ответа. Раньше за это ответственности не было (ч. 4.1 ст. 14.8 КоАП).

С 30 октября 2023 года возможна ответственность в следующих случаях:

  • организация необоснованно отказалась рассматривать требование потребителя, связанное с нарушением его прав;

  • организация уклонилась от рассмотрения в установленном законом порядке требования потребителя. 

Сумма штрафа для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, а для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей.

Пример. Покупатель потребовал заменить товар ненадлежащего качества на качественный товар, но ответа не получил. Причем оштрафовать могут, даже если оснований для замены товара у потребителя не было, но его требование было проигнорировано, и продавец не дал никакого ответа. Соответственно, если потребитель напишет вам претензию, а вы ему не ответите, то он вправе обратиться в Роспотребнадзор и организацию могут оштрафовать на внушительную сумму.

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Есть ли свежая судебная практика

По новым штрафам практики пока нет, но госорганы активно следят за тем, чтобы права потребителей не нарушались. Рассмотрим несколько интересных примеров из судебной практики. 

Мелкий шрифт в договоре

К ответственности могут привлечь, в частности, за мелкий шрифт в договоре, из которого вытекает навязывание дополнительных услуг.

Пример. Потребитель пожаловался в Роспотребнадзор на банк, который в заявлении-анкете на кредит под залог автомобиля часть условий прописал мелким трудночитаемым шрифтом, а также навязывал ему дополнительные услуги: установку системы навигации на автомобиль, оформление опционного договора и др. Госорган привлек организацию к ответственности, и она попыталась оспорить штраф в суде (ч. 2 ст. 14.8 КоАП).

Суд согласился с ведомством. Из-за мелкого шрифта потребителю очень сложно визуально воспринять текст. В итоге он не может получить полную информацию о договоре и сделать правильный выбор.  Банк нарушил права потребителя на своевременное получение достоверной информации о реализуемых услугах, в том числе о дополнительных платных услугах, включенных в кредит. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.05.2022 № Ф05-1950/2022 по делу № А40-85226/2021.

Обратите внимание, этот случай произошел до 30 октября 2023 года, то есть до вступления в силу новых штрафов. Если бы дело рассматривали сейчас, то эту организацию оштрафовали бы также за то, что потребителю навязали дополнительные услуги. Сумма по новым штрафам в 2 раза больше. 

Доказательства ущемленных прав

Если организации удастся доказать, что права потребителя никто не ущемлял, никаких дополнительных услуг ему не навязывали, то штраф удастся оспорить.

Пример. Потребитель обратился в банк, чтобы продлить договор банковского вклада. Ему предложили продлить вклад, а также заключить договор страхования. Он согласился и подписал соответствующие документы. Впоследствии потребитель пожаловался в Роспотребнадзор, указав, что ему навязали дополнительные услуги. Ведомство рассмотрело жалобу и пришло к выводу, что условия договора страхования, а также сам факт его заключения указывают на явное несоответствие первоначального намерения потребителя о заключении договора банковского вклада. Банк привлекли к ответственности, он оспорил штраф в арбитраже (ч. 2 ст. 14.8 КоАП).

Как указал суд, потребитель сам изъявил желание заключить договор страхования, подтвердив это подписанием соответствующих документов, в том числе сам договор страхования и заявление о переводе платы за услуги. Состава нарушения в действиях банка нет. Штраф отменили.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.02.2021 № Ф07-15542/2020 по делу № А56-19833/2020.

Что делать, чтобы избежать новых штрафов

Чтобы избежать новых штрафов, рекомендуем: 

  • детально проверить договоры с потребителями, изучить, не включают ли они условия, навязывающие дополнительные услуги;

  • своевременно отвечать на все претензии потребителей и фиксировать факт направления ответа. 

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