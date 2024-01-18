Дробление бизнеса с 2024 года: что проверяют налоговики

Дробление бизнеса — это одно из самых частых нарушений налогового законодательства, которое выявляют инспекторы при проверках. Так как оно является одной из перспективных статей для поступлений в бюджет, ФНС будет продолжать активную работу в этом направлении. Когда налоговики посчитают дробление незаконным и по каким признакам они его будут искать?

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Что такое дробление бизнеса

Бывает, предприниматель использует несколько юридических лиц или ИП, чтобы перераспределить между ними выручку, имущество или работников. Это и есть дробление бизнеса. Его цель — сэкономить на налогах. А получается это из-за того, что в небольших компаниях применяют специальные налоговые режимы или налоговые льготы.

Спецрежимы позволяют налогоплательщику получать различные преимущества по сравнению с общей системой налогообложения. Но на самом деле, эти преимущества могут причинить и значительный ущерб в виде доначислений налогов. Как результат, еще недавние преимущества могут стать гибельными для бизнеса.

Важно! Само по себе наличие нескольких компаний, даже подконтрольных одному должностному лицу, не нарушение. И это признает ФНС.

Какие признаки дробления бизнеса существуют

Признак 1. У субъектов отсутствует самостоятельность

Об этом признаке свидетельствуют:

взаимозависимость или аффилированность организаций, участвующих в дроблении бизнеса. Сюда подпадают родственники, служебная подконтрольность и т. п.;

участники тратят деньги друг за друга;

по сути одно лицо руководит деятельностью нескольких компаний;

выгодоприобретатель — сам плательщик налогов.

Признак 2. В процессе дробления используют общую базу и работников

Например:

используются те же вывески, названия, адреса, склады, офисы, банки, где открывают и обслуживают расчетные счета, контрольно-кассовая техника, терминалы и т. п.;

у участников отсутствуют свои основные и оборотные средства, а также кадровый персонал для выполнения своей деятельности;

работники распределены между компаниями формально, должностные обязанности их не изменены;

интересы компаний представляют одни и те же лица;

одни и те же службы, осуществляющие свои функции для всех членов.

Признак 3. Аналогичная деятельность у всех участников дробления

Участники ведут аналогичную деятельность или же отдельные виды, но они связаны между собой одним общим направлением деятельности; всё составляет один производственный процесс и ведет к одному общему результату.

К примеру, одна компания делится на несколько новых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые, как и эта первая организация, занимаются сдачей в аренду идентичного имущества. Или все участники ведут разные виды деятельности, однако являются частью изготовления и продажи одного продукта.

Признак 4. Контрагенты распределены исходя из используемой участником системы налогообложения

Одни и те же партнеры будут свидетельствовать о том, что компании-участницы работают с теми же контрагентами; единственным партнером одного участника является другой участник, а распределение общих поставщиков и покупателей происходит исходя из той системы налогообложения, которую они применяют (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@).

Признак 5. Нет деловой цели разделения

Теперь о деловой цели разделения, она будет отсутствовать, если:

разделение бизнеса или производственного процесса произошло между организациями на специальных налоговых режимах, тогда как фактически деятельность ведет основной участник на общей системе налогообложения;

в результате разделения бизнеса платежи по налогам всех участников практически не изменились или, наоборот, уменьшились, тогда как предпринимательская деятельность, по сути, расширилась;

дробление во времени осуществили непосредственно перед увеличением и расширением бизнеса, его мощности, персонала или других показателей;

показатели деятельности участников приближаются к предельным показателям на специальных налоговых режимах;

произошло снижение рентабельности производства и прибыли.

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Как ФНС доказывает умысел в дроблении

ФНС всё-таки должна доказать умысел в дроблении. Налоговые инспекторы, видя несколько взаимозависимых компаний и индивидуальных предпринимателей, пытаются трактовать это как схему уклонения от уплаты налогов.

Тогда как сама по себе взаимозависимость не считается признаком недобросовестности, что признает сама налоговая служба. Ведь никто не запрещает открыть несколько компаний одному лицу.

На практике налоговики отмечают такие признаки:

единый юридический адрес и персонал;

одни и те же помещения и оборудование;

единое руководство;

совпадение IP-адресов;

документы хранятся в одном месте;

расходы компании несут друг за друга.

Важно! Указанного выше всё-таки недостаточно. Суду нужны прямые доказательства, которые будут указывать на цель получения необоснованной налоговой выгоды, то есть на уклонение от уплаты налогов.

Есть методические рекомендации по доказыванию умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов, в том числе при дроблении бизнеса. Понятие прямых доказательств там раскрыто:

свидетельские показания;

документы, изъятые у налогоплательщика, которые раскрывают его намерения (записи, документы или файлы черной бухгалтерии);

видео- и аудиозаписи, результаты прослушивания телефонных и иных переговоров (письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).

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Практика привлечения к ответственности

Вот два примера из многочисленной практики, когда предпринимателей наказывали за дробление бизнеса.

Дело Блиновской

Блогер Елена Блиновская в результате дробления бизнеса уклонилась от уплаты в бюджет НДС и НДФЛ на сумму почти в один миллиард рублей. Она работала на упрощенной системе налогообложения, которая ограничивает уровень дохода в 150 млн рублей в год.

Если уровень превышен, нужно менять систему налогообложения на общую и уплачивать соответствующие налоги. Доход блогера от проведения тренингов и марафонов был значительно больше. Не желая менять систему налогообложения, она раздробила бизнес между 18 компаниями и несколькими ИП.

Дело о занижении выручки

Еще одно дело по дроблению бизнеса связано с занижением выручки на общей системе налогообложения.

Так, наценку на товар перекладывали на индивидуальных предпринимателей, занимавшихся якобы консультациями по организации продаж и поиском блогеров для рекламы. Эти предприниматели находились на упрощенной системе налогообложения, что позволило налогоплательщику уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 155 млн рублей (постановление АС МО от 12.05.2023 № Ф05-8442/2023 по делу № А40-202957/2022).

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