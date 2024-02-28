НДФЛ с зарплат сотрудников, уехавших за границу: FAQ и примеры расчета

С 2024 года власти поменяли налогообложение дистанционных сотрудников, которые работают по трудовому договору, но находятся за пределами РФ. Изменения по НДФЛ вступили в силу с 1 января. Теперь работодателям при выплате заработной платы придется удерживать НДФЛ по ставке 13 % или 15 % вне зависимости от налогового статуса этих работников.

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Что поменяли в налогообложении доходов дистанционных работников, которые трудятся из-за рубежа

Теперь доходы этих дистанционных сотрудников будут признавать доходами от источников в РФ, если работодатель:

российская организация. Исключение: обособленное подразделение российской компании, зарегистрированное за границей;

обособленное подразделение иностранной организации, зарегистрированное в России.

Внимание Ранее эти доходы относили к доходам от источников за пределами РФ и облагались в России НДФЛ, только если работник был налоговым резидентом РФ.

Кроме того, все доходы удаленных работников по трудовым договорам, работающим за пределами РФ, независимо от налогового статуса, резидент или нерезидент, облагают НДФЛ по единым ставкам, как для налоговых резидентов:

13 % — с доходов за год 5 млн рублей и менее;

15 % — с суммы, превышающей за год 5 млн рублей.

Ранее по таким доходам работодатель налоговым агентом не являлся при условии, что в трудовом договоре было указано, что сотрудник трудится за границей (подп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК).

Пример расчета НДФЛ

Часто возникает вопрос: как правильно облагать доход такого дистанционного сотрудника, работающего в иностранном государстве, к примеру, в переходный период, когда зарплата за декабрь начислена в декабре 2023 года, а выплачена уже в январе 2024 года.

Пример В организации работает программист, гражданин РФ, по трудовому договору дистанционно из Казахстана. В иностранном государстве он находится уже более двух лет, то есть является нерезидентом. Ему начислили зарплату за декабрь, аванс выплатили 20 декабря 2023 года, а зарплату за вторую половину месяца — 10 января 2024 года. В данном случае НДФЛ с суммы аванса за декабрь не удерживается, так как в 2023 году этот доход относится к доходу от источников за пределами РФ и налогом не облагался. С зарплаты, выплаченной 10.01.2024, нужно уплатить НДФЛ по ставке 13 % согласно новым правилам.

Для чего внесли эти изменения в законодательство

Количество дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, резко выросло в последние годы. Часто при работе за рубежом работник утрачивает статус налогового резидента РФ или страна пребывания претендует на налогообложение дохода, полученного за работу на ее территории. В РФ же доход в этом случае НДФЛ не облагался, хотя наша страна являлась источником выплаты дохода.

Также нововведения значительно упростят процесс налогообложения дистанционных сотрудников, поскольку установили единую ставку вне зависимости от статуса: доходы резидентов и нерезидентов, работающих дистанционно из-за рубежа, будут облагать по ставке 13 %, а свыше 5 млн рублей — 15 %. Налоговый статус сотрудника теперь не имеет значения при решении вопроса об уплате НДФЛ российской компанией, которая выплачивает ему зарплату. С 2024 года не придется задумываться бухгалтерам, по каким доходам удаленщиков организация является налоговым агентом, а по каким нет.

Подготовили для вас инструкцию с примерами: как заполнить 6-НДФЛ за 2023 год

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