Давальческая схема. Как на ее использование смотрят суды в первом полугодии 2019 г.?

Заключение договора переработки давальческого сырья – удобный способ увеличить объем продаж без вложений в собственное производство, а также возможность обособить и защитить производство от взаимодействия со спорными контрагентами при закупке сырья (формально соблюдая требования ст. 54.1 НК РФ):

Но еще это и старый способ экономии налога на прибыль, при котором давалец применяет общую систему налогообложения, а переработчик – упрощенную (если покупателям нужен НДС):

Если покупателям не нужен НДС, то давальческая схема может быть иной:

В данном случае, уже давалец применяет УСН, а переработчик ОСН, при этом часть сырья для производства он закупает самостоятельно (с НДС).

Возможность оптимизировать налог на прибыль порождает желание этой возможностью воспользоваться: за первое полугодие 2019 года арбитражными судами было рассмотрено 71 дело по «давальческим схемам», из них налогоплательщик выиграл только 6, за аналогичный период 2018 года таких дел было рассмотрено 86, из них в пользу налогоплательщика – 9.

Таким образом, тенденция за 2018-2019 год осталась неизменной, но сама схема построения работы на основании давальческого договора – абсолютно законная. Почему же суды считают иначе? Потому что предприниматели часто не оставляет им другого выбора: например, налогоплательщику, доначислили более 1 млрд. рублей, отбить он смог только 8%:

В данном случае налогоплательщик ООО «ВЗАС», решил использовать не только договор на переработку давальческого сырья, но и договор комиссии: по договору поставки он сначала формально поставлял лом давальцам (ООО «БСГ», ООО «Невский алюминий»), затем они формально передавали лом обратно ООО «ВЗАС» как давальческое сырье, после чего по договору комиссии ООО «ВЗАС» реализовывал произведенную продукцию (алюминиевые сплавы) покупателям от своего имени, но за счет комитентов.

Зачем? Для того, чтобы ООО «Невский алюминий» и ООО «БСГ» не отражали реализацию готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете в целях налогообложения, а у ООО «ВЗАС» появлялось формальные основания не отражать доходы от реализации готовой продукции и не исполнять свои налоговые обязательства по уплате налога на прибыль и НДС.

Применение указанной «схемы» позволяло ООО «ВЗАС» не отражать выручку от реализации готовой продукции, увеличивать расходы и вычеты по НДС с целью минимизации налогооблагаемой базы и ухода от налогообложения.

Доказательства формальности схемы налоговики доказали с помощью стандартных аргументов:

ООО «Невский алюминий» и ООО «БСГ» - номинальные организации (даже на юридический адрес решили не тратиться, поселив их на квартиры, собственники которых отрицали согласие на регистрацию юридических лиц)

Сырье не перемещалось.

Сотрудники оформлены формально, разницу между собственным и давальческим сырьем не видели.

На складах сырье и готовая продукция давальцев и переработчика не разграничена.

Давальцы не платили переработчику за выполненные услуги.

Плюс полный бардак в бухгалтерских документах на передачу сырья и готовой продукции, отчетах комиссионера, плюс все деньги потом от давальцев уходили на помойки. Как результат – 1 млрд. рублей доначислений.

С похожей ситуацией столкнулся и следующий налогоплательщик, которому налоговый орган доначислил 90,1 млн. руб. Являясь производителем молочной продукции и фактически закупая сырье непосредственного у сельхозпроизводителей (без НДС), налогоплательщик создал формальную давальческую схему с номинальными поставщиками на общей системе налогообложения, которые НДС не уплачивали.

Но налоговики выигрывают не всегда. Налогоплательщик привлекал субподрядчиков для ремонта и строительства с использованием давальческих материалов. Налоговики оспаривали выполнение работ этими контрагентами, но налогоплательщик указал:

Контрагенты участвовали в конкурсе и заключили 2 гос. контракта, что свидетельствует о реальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций;

У Общества были претензии к качеству сварных соединений или к качеству присоединения отопительных приборов к трубопроводам, что подтверждается представленными к проверке документами;

Контрагенты выполняли работы и для других организаций, что так же подтверждено документами;

Представлены коммерческие предложения от контрагентов;

Контрагенты осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность более 19 лет;

Факт выполнения работ контрагентами подтверждаются множествами свидетельскими показаниями (24 свидетеля);

Подрядчики предоставили накладные на передачу давальческих материалов, акты расходования давальческих материалов.

Из вышеперечисленных доводов, суд принял решение в пользу налогоплательщика и не согласился с доводами налогового органа о получении необоснованной налоговой выгоды уменьшив, НДС на сумму налоговых вычетов, предъявленных указанными субподрядчиками, и уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Тем самым данное дело стало выигрышным для налогоплательщика и Общество отбило сумму недоимки со штрафами и пенями в размере 46,9 млн. руб.

В заключении еще одно выигрышное дело налогоплательщика на сумму 19,7 млн. руб. Общество выполняло строительную деятельность, с привлечением контрагентов по договору подряда. Налоговый орган, отказывая в вычете НДС по данному контрагенту указал, что контрагент не имел физической возможности выполнить работы, отраженные в актах, ввиду отсутствия необходимых для выполнения таких работ материальных, трудовых и имущественных ресурсов. Судом по данному делу установлено:

Допрос директора контрагента, которая подтвердила, что общество выполняло строительные работы для проверяемого налогоплательщика;

Контрагент ежемесячно несли расходы по финансово-хозяйственной деятельности;

Контрагентом представлены все сопутствующие документы по взаимоотношении с Обществом;

Наличие штата сотрудников, которые в действительности выполняли строительные работы.

Согласно Постановлению, представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

Из приведенных примеров, мы видим, чем руководствовались налоговики при доначислении налогоплательщикам:

Отсутствие первичных документов;

Отказные допросы руководителей;

Допросы конечных покупателей продукции;

Допросы работников;

Фактическое не перемещение сырья;

Отсутствие раздельного хранения собственного и давальческого сырья;

Отсутствие деловой цели в использовании переработчика и т.д.

Работа по «давальческим схемам» помогает без наличия технических средств получить готовый продукт по средствам «давальческим материалам». В этом случае собственник материалов не списывает стоимость материалов со своего баланса, и в дальнейшем данная стоимость будет включена в сумму готовой продукции, что позволяет без налоговых последствий передавать сырье заказчику, так как данные взаимоотношения не являются реализацией.

Между тем, есть и альтернативные давальческой схеме законные способы обособления производства и продаж, позволяющие в том числе оптимизировать налог на прибыль. Такие способы подробно разберем на нашем бизнес-интенсиве «Бизнес в эпоху перемен. Корпоративная безопасность и налоговая оптимизация» 25-26 сентября. Посмотрите программу интенсива.

Сноски: