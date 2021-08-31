Дробление бизнеса в розничной торговле: обзор горячей судебной практики

Дробление бизнеса в розничной торговле – самая распространённая категория споров: из 97 дел по дроблению, рассмотренных судами всех инстанций за первые 6 месяцев 2021 года, только в Обзор попали 19 дел по рознице (из них в пользу налогоплательщика – 3). Сумма споров составляет от 2,4 до 224 млн рублей, охватывает самые различные направления: от торговли билетами на КВН, до мяса и сувениров.

Во всех делах фигурирует главный признак дробления – взаимозависимость, которая всегда ухудшает перспективы налогового спора, независимо от отраслевых особенностей. При этом взаимозависимость - это не только родственные связи, но и финансовая подконтрольность или использование бывших сотрудников.

Очевидно слабыми местами является и использование единой бухгалтерии, ip-адресов, офисов и магазинов, ККТ, что особенно просто выявить именно при осуществлении розничной торговли.

Практически в каждом деле встречается и аргумент о низкой наценке и нетипичном финансировании розницей оптового поставщика (например, через займы):

Также типовым признаком дробления в рознице является внутригрупповая задолженность, необусловленная договорами. И конечно, как и в других отраслях, налоговики с успехом давят на самое слабое место в любой структуре бизнеса – сотрудников, показания которых отражают реальные бизнес-процессы и психологическое восприятие группы компаний как единого целого.

Далее приведем подробный анализ 19 споров по дроблению в рознице, аргументы сторон и их оценка судом.

Номер дела Определение ВС РФ от 05.04.2021 г. по делу А70‑6720/2019 (Тюменская область) В пользу НО/НП НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничной торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой и сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Суть дела Организация бизнеса с формальным вовлечением других ИП, применяющих УСН Сумма спора 43.7 млн. Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Часть работников сети магазинов «Норд» трудоустроены у двух и более предпринимателей, осуществлявших торговлю в сети магазинов «Норд». -Ведение бухгалтерии одним лицом. -Осуществление Шейденко А.А. единоличное руководство магазинами торговой сети «Норд». -Фактическая принадлежность оборудования Шейденко А.А. -Предприниматели, на которых оформили магазины «Норд» фактически не принимали участие в их деятельности, не получали доход от их деятельности, не забирали выручку из магазинов. - В магазинах «Норд» применялось единое программное обеспечение, позволяющее отслеживать остатки товаров на складе и во всех магазинах «Норд». -С момента регистрации в качестве ИП, подконтрольные лица не направляли выручку на развитие бизнеса. Полученная выручка фактически шла в ООО «УК Норд». -Родственные отношения между ИП. -Неправомерность определения налоговых вычетов. Комментарий Примечательно, что НП пытался указать, что выгодоприобретателем схемы является не он, а другой ИП. Идея была не безынтересная, поскольку если НО ошибается в выгодоприобретателе, то ошибочен и расчет налоговых обязательств, и выводы проверки. Но в данном случае, «запасной» ИП не стал брать на себя ответственность и признавать себя выгодоприобретателем (что имело под собой основание, поскольку после такого признания последовала бы ВНП в отношении «запасного» ИП).

Номер дела Определение ВС РФ от 04.06.2021 по делу А32‑57591/2019 (Краснодарский край) В пользу НО НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничная торговля Суть дела Разделение торговой площади на организацию и ИП, для сохранения права на применение ЕНВД Сумма спора 12,1 млн. руб. Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Юридические лица взаимозависимые. - Неправильный расчет инспекцией площади торговых залов, используемых ИП, в связи с неправомерным включением в данную площадь помещений камер хранения. - Фактически общая площадь торговых залов объекта стационарной торговли (индивидуального предпринимателя и общества) превысила 150 кв. м.

Арендная плата ИП в адрес взаимозависимого ООО за 148,3 кв. м. составляла 5 тыс. руб. в месяц. - Ведение раздельной финансово-хозяйственной деятельности организации и ИП подтверждается, в том числе ответами контрагентов указанных лиц, которые подтвердили финансово-хозяйственные взаимоотношения с каждым из них как с отдельным хозяйствующим субъектом.

- Совпадение IР-адресов при осуществлении расчетов посредством «Клиент-Банк». - Совпадение IP-адресов организации и ИП обусловлено тем, что на втором этаже здания (магазина) находятся жилые помещения, в которых проживает семья ИП. - Аналогичный вид деятельности ООО и ИП – розничная торговля. - Вход в супермаркет единый для покупателей ООО и индивидуального предпринимателя, товар находился вперемешку в каждом торговом зале и определить, чей это товар, можно только прочитав ценник, торговые залы не разделялись. - Ведение бухгалтерского учета, приемка товара, расчет с покупателями осуществлялись одними и теми же лицами. - Главный бухгалтер сообщила, что выручка в кассе пробивалась единым чеком, но программа в кассе «раскидывала» выручку между товаром общества и ИП. При этом выручка впоследствии сдавалась генеральному директору ООО. - Расчетные счета открыты в одних и тех же кредитных учреждениях. - Использование единого логотипа «супермаркет Прага» на входе в супермаркет и на чеках. - Кассовые аппараты не применяются, используются чекопечатающие машины (ЧПМ). В чеках супермаркета «Прага» указан ИНН ООО «Прага» без наименования продавца. Не представляется возможным определить по чеку, приобретен товар у ООО или ИП, так как в чеке содержится логотип «Супермаркет «Прага» без указания наименования продавца, но с указанием ИНН общества. - Общие контрагенты (поставщики). - Совместительство сотрудников. - По результатам проведенного анализа выписок по операциям на расчетном счете ИП установлено отсутствие платежей за услуги связи, электроэнергию, канцелярские товары и прочих расходов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. - Программное обеспечение ведения учета финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности, приобреталось Обществом (путем оплаты денежных средств со своих расчетных счетов компьютерных программ и услуг по их сопровождению). - Совместное пользование земельным участком, складским и офисным помещением. - Использование одного телефонного номера. Комментарий Классическое дело по дроблению торговых площадей с использованием ЕНВД. Несмотря на то, что ЕНВД с 01.01.2021 года прекратило свое действие, аналогичные дела будут встречаться и в 2021-2022 годах.

Номер дела Определение ВС РФ от 17.02.2021 по делу А05-7847/2019 (Архангельская область) В пользу НО/НП НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничная торговля детскими товарами Суть дела Организация бизнеса с вовлечением других организаций, находящихся на УСН, в отсутствии деловой цели. Сумма спора 31,7 млн. руб. Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Наличие одного вида деятельности, расположение по одному адресу, регистрация организаций и открытие расчетных счетов контрагентов в один день в одном и том же банке. - Не свидетельствует о взаимозависимости по правилам ст. 105.1 НК РФ. - Совпадение IP-адресов. - Не свидетельствует о взаимозависимости по правилам ст. 105.1 НК РФ. - Подписание первичных документов одного из контрагентов не руководителем. - Для оперативности решения коммерческих задач первичные документы могут быть подписаны иными лицами. - Отсутствие остатков товаров на начало и конец кварталов у контрагентов.

- Контрагентам на основании заявок покупателей было точно известно количество товара, необходимого им для закупа. - При реализации продукции контрагентам НП применял минимальную наценку в размере 1%, тогда как контрагенты осуществляли реализацию продукции с наценкой от 26-38%. - Сам факт наличия реализации продукции каким-то ключевым контрагентам является, по сути, обычной экономической практикой и может быть признано обычаем делового оборота вне зависимости от того, каким именно клиентам и в каком количестве хозяйствующий субъект осуществляет реализацию своих товаров. - Налоговая нагрузка на НП с момента вовлечения посредников ООО «Афина», ООО «Орфей» и ООО «Меркурий» в документооборот в качестве покупателей, значительно снизилась.

- Один из ключевых поставщиков НП – организация, являющаяся единственным официальным дистрибьютором продукции на территории Архангельской области. Одно из ключевых требований дистрибуции – выполнение планов продаж. После регистрации контрагентов НП удалось достичь плановых показателей по продажам. Заявитель успешно выполнял планы по реализации продукции, что не только позволяло ему сохранять статус официального дистрибьютора, но и получать ретро-бонусы за объем реализованной продукции. - Перераспределение доходов между контрагентами по схеме, которая позволяла им оставаться на УСН: в 1-2 кварталах выручка формируется у одного контрагента и приближается к порогу; во 2‑3 кварталах у другой организации и приближается к порогу; в 3-4 кварталах основной доход формируется у другой организации и приближается к порогу. - Бухгалтерские документы контрагентов находятся в кабинете бухгалтерии НП, ведение кассовых операций также осуществлялось одним лицом. - Работники НП являлись одновременно работниками и контрагентов. - Допрос одного из сотрудников показал, что официально он был устроен у одного из контрагентов, однако оформлял первичные документы как на остальных контрагентов, так и на НП. Также заявки принимались по одному номеру на всех контрагентов. - Показания свидетелей, приведенные в решении налогового органа, не являются доказательством какой-либо совместной деятельности данных организаций.

Комментарий НП была предпринята попытка доказать создание контрагентов через повышение оборота продукции, и как следствие, увеличение прибыли.

Номер дела Определение ВС РФ от 18.02.2021 по делу А32-19439/2018 (Краснодарский край) В пользу НО/НП НО Вид проверки ВНП Отрасль Торговля детскими товарами Суть дела ИП с целью сохранения специального режима налогообложения организовал группу налогоплательщиков, фактически не осуществляющих свою деятельность. Сумма спора 116,7 млн.р Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Родственные отношения между НП и спорными ИП. - Спорные ИП осуществляют самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, результаты которой обособленно учитывают при формировании налоговых обязательств. - В ходе осмотра помещений, используемых ИП, установлено осуществление предпринимательской деятельности на арендуемой площади только НП под вывеской одной вывеской, ценники на товаре принадлежат ИП. Также отсутствуют перегородки, стены и другие конструктивные разграничения. - Законодательством допускаются различные формы взаимодействия юридических и физических лиц между собой для достижения взаимовыгодных целей. - Большинство сотрудников указывают, что работали в магазине НП, в их обязанности входило взаимодействие с руководством торгового центра, прием товаров с товароведом, расклейка ценников, размещение товаров в торговом зале магазина. Оборудование в магазине в период с 2013 года по настоящее время не перемещалось. Сотрудники также показали, что в магазине располагаются два аппарата ККТ, уголок потребителя НП, книга жалоб НП, инструкции по пожарной безопасности. Также свидетель пояснила, что по требованию покупателя выдаются товарные чеки, при приеме наличных денежных средств выдаются кассовые чеки НП. Ежедневно печатается Z-отчет о выручке, один раз в месяц отчеты передаются лично НП. Сотрудники сообщили, что на работу их принимал НП, ценники на товар подписаны НП, конструктивно магазин не изменялся. Спорных ИП видели, но по работе с ними не сталкивались и указаний от них не получали. Один из спорных ИП ей не знаком. - По спорным объектам торговых помещений каждым из ИП были заключены договоры аренды (субаренды) с целью осуществления самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. - Неосуществление спорными ИП иной предпринимательской деятельности. - Показания сотрудников не могут быть приняты во внимание, т.к в ходе допросов не установлены периоды назначения на должность сотрудников, наличие отделов в соответствующих магазинах по номенклатуре продаваемого товара, либо не выяснено чьи именно ценники были на товарах. - Управление расчетными счетами спорных ИП осуществлялось бухгалтером НП, заполнявшего и представлявшего налоговую отчетность за названных лиц по документам, переданным предпринимателем. - Не приняты во внимание показания спорных ИП, доказывающие самостоятельное ведение предпринимателями финансово-хозяйственной деятельности. - НП сдавались в аренду площади спорным ИП, однако данные в договорах субаренды существенного не соответствовали фактической площади описываемых в договоре помещений. - НО не доказано отсутствие деловой цели, поскольку предприниматели осуществляли самостоятельную предпринимательскую деятельность, в частности самостоятельно распоряжались прибылью, заключали договоры, выплачивали заработную плату, уплачивали налоги. - У спорных ИП не имелись их сопоставимые затраты на приобретение товаров, обслуживание магазинов, связанных с утратой имущества и так далее. страхование всех магазинов, их отделку, общехозяйственные расходы за счет НП. - Факт регистрации НП и спорных ИП в одном месте не опровергает реальность осуществления ими деятельности ввиду того, что совпадение адресов регистрации не препятствует самостоятельности регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ налогоплательщиков и не влияет на право применять специальные режимы налогообложения. - Доходы от реализации товаров, принадлежащих спорным ИП, не получала, следовательно, правомерно не учитывала результаты деятельности сторонних хозяйствующих субъектов с целью определения критериев правомерности применения специальных режимов в виде ЕНВД и УСН. - Наличие общих поставщиков, части работников, работающих по совместительству, не является основанием вывода Инспекции о невозможности применения специальных режимов налогообложения и необходимостью применения общей системы налогообложения. Комментарий Типичное дело по дроблению розничной торговли, при котором налогоплательщик стремится сохранить УСН. Часть аргументов НП заслуживает внимание, но с учетом осуществления деятельности на одной площади, отсутствует деловая цель такого структурирования.

Номер дела Определение ВС РФ от 26.05.2021 по делу А60‑69372/2019 (Свердловская область) В пользу НО/НП НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничная торговля продовольственных товаров Суть дела Организация деятельности сети магазинов с привлечением ИП в целях сохранения УСН. Сумма спора 15,4 млн.р Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Поставщиками продукции в адрес НП и спорных ИП являлись одни и те же организации. - Все сделано для оптимизации бизнеса, а не налогов. - Из пояснений спорных ИП следует, что они не располагают сведениями по фактам ведения ими своей финансово-хозяйственной деятельности. - Подконтрольность спорных ИП учредителю организации-НП, поскольку последний выступал доверенным лицом спорных ИП по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. - Открыты расчетные счета в одних и тех же банках. правом подписи в банковских документах всех трех участников схемы обладает учредитель организации-НП. IP‑адреса, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк», идентичны.

ведения субъектами деятельности на одних и тех же объектах розничной торговли, при этом, разделение торговой деятельности формально. - В сведениях, представленных в налоговые органы по форме 2-НДФЛ, в качестве контактного номера работодателя указан один и тот же телефонный номер. - Розничная торговля осуществлялась под одной торговой вывеской, используется единый сайт в сети Интернет с общим телефоном справочной службы, офис расположен в одном месте, документы, связанные с кадровыми или бухгалтерскими вопросами (больничные, заявления на отпуск, бухгалтерские документы), направлялись в единый офис. - Установлены факты формального перераспределения между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей. - Ведения субъектами деятельности на одних и тех же объектах розничной торговли. - Факты безвозмездного использования спорными ИП имущества, принадлежащего НП. Комментарий Основной довод НП строится на том, что все действия были совершены в целях оптимизации бизнеса. Тем не менее, спорные ИП при их допросе не смогли дать пояснений относительно фактов ведения хозяйственной жизни.

Номер дела Определение ВС РФ от 24.06.2021 по делу А29‑16450/2019 (Республика Коми) В пользу НО/НП НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничная торговля мебелью Суть дела Налогоплательщик в целях сохранения ЕНВД создает подконтрольную организацию для осуществления через нее формальной деятельности. Сумма спора 6,2 млн.р Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Из протокола допроса директора организации НП следует, что учредитель организации НП после проведения в отношении него ВНП в целях сохранения ЕНВД принял решение о создании спорной организации. - Не доказан факт преднамеренного создания учредителем Общества ООО «Гранд» с целью применения специального режима налогообложения в виде ЕНВД путем формальной сдачи в аренду части торгового зала. - Работники НП являлись работниками спорной организации. - Сведения, изложенных в протоколах осмотра, противоречат сведениям, изложенным в технических паспортах - Вход для покупателей был свободным, каких-либо разграничений. - Согласно должностной инструкции и локального приказа ООО «Спартак» посторонние лица не допускаются в складские помещения. - Учредитель спорной организации ничего не смог ответить о финансово-хозяйственной деятельности данной организации. Пояснил, что является номинальным учредителем. Выдал доверенность на осуществление деятельности сотруднику ООО «Спартак». - Использование помещений ООО «Гранд» в качестве склада исключительно для приемки, хранения и подготовки товара к продаже. - В системе «Сбербанк онлайн» НП и спорная организация используют один и тот же телефон. - Организация телефонной связи сообщила о несамостоятельном предоставлении отчетности спорной организации, а с помощью сотрудников ООО «Спартак». - Доставка груза осуществлялась только в отношении ООО «Спартак», ООО «Гранд» грузополучателем не являлся. - ООО «Гранд» не осуществлял оплату арендных платежей. - Расходы за коммунальные услуги несло исключительно ООО «Спартак». Комментарий Основной довод НП в указанном деле строится на том, что НО не доказан факт дробления путем формальной сдачи в аренду помещения в целях сохранения ЕНВД. Тем не менее, в решении суда отмечается отсутствие оплаты арендных и коммунальных платежей спорной организацией.

Более того, факт использования в системе «Сбербанк Онлайн» единого номера в отношении двух организаций явно свидетельствует о контроле за расчетами организаций одним лицом.

Также доводы общества относительно использования помещений ООО «Гранд» в качестве склада противоречат фактическим обстоятельствам и показаниям покупателей.

Обращает на себя незначительная сумма спора, что свидетельствует о том, что риски ВНП по дроблению бизнеса, существуют и у малого бизнеса.

Номер дела Постановление 19 ААС от 17.05.2021 по делу А35‑7072/2018 (Курская область) В пользу НО/НП НП Вид проверки ВНП Отрасль Торговля продуктами питания Суть дела ООО реализует продукцию через взаимозависимых ИП и ООО, применяющих УСН Сумма спора 22,3 млн. руб. Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Взаимозависимость НП и ИП. - Несмотря на признаки взаимозависимости указанные лица самостоятельно осуществляли экономическую деятельность. - Шиков одновременно являлся руководителем НП в проверяемом периоде, так же являлся учредителем НП. Впоследствии учредителем стала жена. - Деятельность НП не зависела от управленческих решений ИП. - Осуществляли хозяйственную и предпринимательскую деятельность с использованием одного и того же объекта недвижимости, представляющего собой единый административный и складской комплекс, при этом использовали его совместно: ИП Шиков И.Л. (отец) сдавал ИП Шикову М.И. (сын) в аренду за плату часть нежилого помещения, а ИП Шиков М.И. сдавал этот объект в безвозмездное пользование НП (в котором на тот момент являлся его руководителем).

Ранее таким же образом осуществляли аналогичную деятельность в Курске, допрошенные работники дали пояснения о фактической подконтрольности деятельности всех находившихся по указанному адресу организаций ИП Шикову М.И. - Осуществление аналогичных видов деятельности. - Между субъектами имел место взаимные встречные поставки реализуемых товаров и встречные расчеты. - Создание искусственного документооборота в части НДС с сумм авансовых платежей в счет предстоящих поставок: у НП числилась кредиторская задолженность перед ИП, при этом поступившие на расчетный счет от ИП суммы отражались на субсчете 62.2 «Авансы полученные», но часть платежей не была отражена.

При этом довод НП об изменении целевого назначения платежей впервые был заявлен только с возражениями на акт налоговой проверки, но ни НП, ни ИП ни в ходе налоговой проверки, ни с возражениями на акт, ни с апелляционной жалобой не были представлены НО подлинные письма об изменении назначения платежа. - В спорных платежных поручениях ИП Шикова М.И. неверно отражено назначение платежа, денежные средства перечислялись на расчетный счет НП не в качестве предоплаты за продукты питания, а как возврат оплаты за продукты питания (что исключало их квалификацию в качестве авансов, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость). При этом НП ссылался на изменение целевого назначения платежей в платежных поручениях письмами ИП Шикова М.И.

В НО представлены дубликаты писем, как и в судебное заседание представлены дубликаты писем. - Спорные денежные средства от ИП, вмененные НО как авансы, до завершения соответствующих налоговых периодов были либо возвращены ИП в составе взаиморасчетов, либо в указанных налоговых периодах имела место реализация ИП в полном объеме товаров, соответствующих ранее полученным авансам, что подтверждается карточками соответствующих счетов, а также документами о реализации или возврате авансов. - Бухгалтерии указанных субъектов расположены в одном помещении. - НП, ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» состоят в отношениях косвенной взаимозависимости и подконтрольны ему. - ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» являются самостоятельными юридическими лицами, ведущими реальную и самостоятельную экономическую деятельность, налоговым органом не установлена и не доказана взаимозависимость указанных Обществ с НП. - Несмотря на формальную регистрацию ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» по разным адресам, фактически хозяйственная деятельность осуществлялась по адресу НП. - ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» созданы, зарегистрированы и сняты с налогового учета примерно в одни и те же периоды времени. Сам факт миграции указанных организаций в Республику Татарстан и присоединение к организации, которая относится к категории «проблемных», может указывать на их участие в схемах получения необоснованной налоговой выгоды. - ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» не имели основных средств, имущества, транспортных средств, вместе с тем, согласно документам, осуществляли оптовые торговые операции продуктами питания, оказывали услуги по складской и транспортной логистике. При этом специальная погрузочная техника имелась в собственности НП. Но сведений о заключении договоров аренды не имелось. - Находясь на одной территории, используя единый комплекс складских и административных помещений, ООО «Стандарт», ООО «Эксперт» и НП осуществляли один и тот же вид деятельности – оптовую торговлю продовольственными товарами. - ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» оказывали в т.ч. и логистические услуги НП. - Расчетные счета открыты в одном банке приблизительно в один и тот же период времени, счета ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» закрыты также приблизительно в один и тот же период времени с разницей в один день. - Располагаясь по одному и тому же адресу фактической деятельности, ООО «Стандарт», ООО «Эксперт» и НП в представленной в НО отчетности указывали единый номер контактного телефона. Указанный номер был закреплен за НП. - Налоговая отчетность представлялась организациями с единого адреса осуществления деятельности. - НП не оспаривает данный факт и указывает, что перечисленные лица в проверяемом периоде были связаны договорами аренды с ИП Шиковым И.Л. и имели доступ к сети Интернет в точке доступа по указанному адресу с использованием беспроводных систем передачи данных Wi-Fi. - Из банка получены сведения, из которых следует, что IP-адреса совпадают. При этом этим же адресом пользовались ИП Шиков М.И., ИП Шиков И.Л. - На сайте ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» указан номер телефона руководителя юридического отдела НП. - Единственными поставщиками продукции для ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» являлись НП и ИП Шиков М.И. - По расчетному счету ООО «Стандарт» отсутствуют перечисления за аренду и коммунальные платежи. - Движение денежных средств по счетам ООО «Стандарт» и ООО «Эксперт» носило транзитный характер и в действительности обеспечивало возвращение денежных средств на счета НП, не имея характера самостоятельной деятельности. - НП за оказанные услуги транспортной логистики рассчитывался с организациями не в полном объеме. - Часть работников ООО «Эксперт» являлись работниками ООО «Стандарт». Эти работники показали, что фактически данные организации подконтрольны Шикову М.И. - Некоторые работники, числившиеся за ООО «Эксперт» и ООО «Стандарт» пояснили, что указанные организации им не знакомы. - В отчетах, представленных НП по выполнению услуг транспортной логистики, установлены недостоверные сведения, например, сведения об экспедиторе в справке 2-НДФЛ представлены с марта 2014, а работник числился в организации с сентября 2014. - ИП Заикина Е.О. не имела в проверяемом периоде в собственности транспортных средств. - Наличие расхождений в датах реализации, отраженных в книгах продаж и актах услуг. - ИП Заикиной представлены все акты, отражающие автоуслуги на конкретную дату. - При поставке партий продовольственных товаров в адрес торговых сетей НП отражал реализацию в бухгалтерском и налоговом учетах на дату получения заказов от этих сетей, с целью раннего резервирования товара, передачи заявок на сборку и комплектовку товара по накладным в разрезе покупателей, что занимало определенное время, и только после выполнения указанных операций товар передавался ИП Заикиной. - Расчетный счет ИП Заикиной Е.О. также открыт в том же банке, что и у НП и взаимозависимых с ним лиц. - Доля перечислений на расчетный счет от НП составила 97,66% от всего оборота денежных средств первой. - НП – единственный приобретатель услуг у ИП Заикиной. - В этот же период ИП Заикиной оказывались аналогичные услуги и другим клиентам. Комментарий Решение является одним из редких, в котором говорится, что применение расчетного метода – обязанность, а не право налогового органа.

Номер дела Решение АС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2021 по делу А75-20885/2020 (ХМАО – Югры) В пользу НО НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничная торговля текстильными изделиями Суть дела ИП для сохранения права на ПСН, привлек ИП Жена и ИП Сын Сумма спора 2,47 млн руб. Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргумент НП - ИП – родственники (муж, жена, сын) - Действия ИП, его жены и сына при осуществлении деятельности на основании полученных патентов не противоречат требованиям гражданского

законодательства. - Идентичный вид деятельности. - Первоначально ИП Муж арендовал всю площадь магазина и применял ЕНВД - Единый административный-управленческий состав (руководитель, бухгалтер) - Взаимозависимость лиц (муж, жена и сын). - Аренда трех не обособленных друг от друга частей одного помещения (по сути, один общий торговый зал с одной кассой ИП Муж и т.д.). - Только ИП Муж закупал товар у поставщиков, ИП Жена и ИП Сын подтвердить закуп товара не смогли (покупали за наличный расчет) - Отсутствие документов, подтверждающих ведение деятельности другими ИП. Комментарий Типичное дело о дроблении семейного бизнеса. Маленький размер недоимки – региональная особенность, развенчивающая миф о том, что дробление бизнеса – риск только «больших» налогоплательщиков. От больше размера доначисления спасло применение ИП Муж вместе с ПСН, УСН, иначе был бы доначислен НДС и НДФЛ.

Номер дела Решение АС Саратовской области от 14.04.2021 г. по делу А57-13071/2020 (Саратовская область) В пользу НО НО Вид проверки ВНП Отрасль Розничная и оптовая торговля нефтепродуктами на АЗС Суть дела Получение необоснованной налоговой выгоды в виде применения УСН в условиях формального «дробления бизнеса» путем создания ИП и организации для реализации через подконтрольные лица, применяющих УСН Сумма спора 19,6 млн. руб. Процессуальные нарушения Нет Аргументы НО Аргументы НП - Лица взаимозависимые (учредители совпадают). - ИП Ульянкин Е.В. – учредитель поставщика (комитент), ИП Миронов А.В. - руководитель - Полностью идентичные договоры внутри группы компаний, в т.ч. договор комиссии, в котором не определен срок предоставления отчетов комиссионеров. - Даты счетов-фактур, товарных накладных, выставленных ООО «Октан-Маркет» на товар, переданный на комиссию в адрес ИП Миронова А.В., ИП Ульянкина Е.В., и даты отчетов Комиссионера, счетов-фактур, выставленных ИП Мироновым А.В., ИП Ульянкиным Е.В. в адрес розничных покупателей – совпадают, также как и количество товара - Отпуск ГСМ ООО «Октан-Маркет» в адрес ИП проходил практически ежедневно, однако товарные накладные по договорам комиссии выписывались не на каждую отгрузку, а за определенный промежуток времени. - Транспортом ООО «Октан-Маркет» осуществлялась доставка ГСМ от поставщиков ИП, т.е. ИП использовали один и тот же транспорт - ИП имеет задолженность перед ООО «Октан-Маркет» не обусловленную договором и фактическим исполнением (поставка происходила бесперебойно, ИП реализовывали топливо по цене выше, чем передана по договору комиссии - Минимальные расходы у ИП - Деятельность под общим логотипом «Баррель», АЗС были оборудованы программным комплексом GASKIT, сотрудники имели одинаковую форменную одежду, соответствующую единому «фирменному» стилю - Единая дисконтная система, данные о продажах ИП предавались в ООО «Октан-Маркет» в единой программе - Банковские терминалы в пользовании ООО «Октан-Маркет», основание для их использования ИП, нет - Лицензии на один вид деятельности у обеих организаций. - Общий сайт, согласно которому сеть АЗС «Баррель» позиционируется как единая

организация, представлена информация о проводимых скидках, акциях, конкурсах, продаже дисконтных карт, а также рекламируется использование в сети АЗС нового топлива - Торговая наценка по реализованным ТМЦ в адрес ИП в среднем составила 6%, в адрес иных покупателей - от 10-16% - Поставки ООО «Октан-Маркет составляли 87-88% от всех поставок ИП, для поставщик адоля покупателей – 76% - Единый административный-управленческий состав (бухгалтер), общие работники, перекрестная выдача доверенностей (закуп топлива по доверенности производился сотрудниками организации, а не ИП) - Трудовые книжки по всем работникам хранятся централизованно; - Общий IP, телефоны для связи с банком - Общий резервуар, в который сливалось топливо ИП и организации - Отчетность ИП передавалась по доверенности ООО «Октан-Маркет», договор на оказание информационных услуг был заключен с ООО «КонсультантПлюс», договор на поставку комплексного оборудования и комплексного оборудование БСС «Система Главбух» были заключены только с ООО «Октан-Маркет», но пользовались ими и сотрудники ИП. - В ходе допроса бывший бухгалтер показала, что ООО «Октан-Маркет» не реализовывало самостоятельно ГСМ через АЗС, принадлежащие ООО «Баррель», для оптимизации налогообложения, так как ИП Ульянкин Е.В. и ИП Миронов А.В. были на УСН, и чтобы не превышать лимит по выручке, ООО «Октан-Маркет» передавало ГСМ на комиссии ИП Миронову А.В. и ИП Ульянкину Е.В. - После смерти Миронова А.В. ИП Ульянкин Е.В. произвел перерегистрацию ККТ, зарегистрированных ранее на ИП Миронова А.В. Комментарий Интересен вывод о подконтрольности ИП ООО «Октан-Маркет», в котором один из ИП был учредителем, а другой – директором.

Продолжение следует.