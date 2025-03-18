Как взыскать дебиторскую задолженность без суда

Просроченные долги несут большие риски для бизнеса. Они ведут к снижению дохода, возникновению кредиторской задолженности и проблемам с выплатами. Чтобы избежать ситуации, когда средства существуют только на бумаге, а фактически недоступны, нужно постоянно мониторить состояние дебиторской задолженности . Контролируйте сроки платежей и напоминайте контрагентам о приближении даты погашения задолженности.

Когда срок оплаты или поставки предоплаченного товара истек, а ваш партнер не произвел расчет, возникает просроченная дебиторская задолженность . Это значит, что у вас есть право требовать долг.

Проверка происходит за пару минут. Вся информация собрана в одном отчете, в котором ИИ также дает рекомендации по работе с контрагентом.

Оценить устойчивость контрагента для понимания, когда и с какой вероятностью вам вернут дебиторскую задолженность, поможет телеграм-бот Rescore . Он анализирует финансовое состояние контрагента с помощью искусственного интеллекта и выдает вам понятный и подробный отчет, из которого вы узнаете категорию платежеспособности компании, вероятность банкротства, рекомендации по работе с контрагентом, квадрант риска и финансовые коэффициенты.

Социальный фон и кадровые изменения. Обратите внимание на массовые увольнения или негативные отзывы в СМИ, касающиеся компании должника. Они могут говорить о ее нестабильном финансовом положении.

Ценность бизнеса для собственников. Оцените, насколько действующий бизнес уникален и значим для его бенефициаров. Если они не видят в нем ценности, то могут оперативно закрыть компанию или перевести активы на другое юридическое лицо.

Реальный ли руководитель. Проверьте статус генерального директора. Если это номинальная фигура без личного имущества, скорее всего, истинные собственники компании готовятся к банкротству или готовы бросить свой бизнес в любой момент.

Налоговая задолженность. Узнайте, есть ли у контрагента задолженности по налогам. Они могут привести к приостановке деятельности по счетам и даже к банкротству компании, инициированному налоговыми органами.

Исполнительные производства. Проверьте на сайте ФССП количество возбужденных исполнительных производств относительно вашего контрагента. Если их много и суммы значительны, вероятно, на счета компании наложены аресты, что ухудшает шансы на успешное взыскание.

Поведение должника в судах. Оцените, как должник ведет себя в судебных процессах — заключает ли он мировое соглашение, участвует ли в заседаниях, какую позицию занимает.

Судебная история компании. Проверьте общедоступные данные картотеки арбитражных дел. Если компания часто участвует в судебных разбирательствах, это может быть признаком того, что она является хроническим неплательщиком.

Стоит обратить внимание на следующие аспекты — они могут повлиять на взыскание задолженности:

Прежде чем переходить к активным действиям по досудебному взысканию долга, оцените шансы возврата. Иногда целесообразнее продать задолженность третьей стороне , чем тратить время на ее взыскание.

Способы вернуть деньги без суда

Досудебное взыскание дебиторской задолженности — это процесс, который требует системного подхода и активных действий со стороны кредитора. Важно грамотное и настойчивое взаимодействие с должником. Далее руководитель судебного департамента Conomica Валерий Лычкин расскажет об основных инструментах, которые помогут добиться результата.

Поддерживать связь с контрагентом

Общение по телефону. Звонки должнику — это эффективный способ ускорить процесс получения средств. Возможно, контрагент пропустил срок по причине какого-либо форс-мажора, ошибки сотрудника и т. д. Тогда дело удастся уладить быстрее. Валерий Лычкин: «Регулярные звонки помогут держать должника в тонусе и напомнить о необходимости погашения долга. Во время разговора важно сохранять спокойствие, но при этом быть настойчивым. Уточняйте сроки погашения и фиксируйте все договоренности. Если должник уклоняется от общения, попробуйте связаться с другими представителями компании, например, с генеральным и финансовым директорами». Коммуникации по электронной почте и в мессенджерах. Письма и звонки можно дополнять электронными сообщениями. Направляйте напоминания на корпоративную почту компании и ответственного сотрудника. Если в фирме должника активно используются мессенджеры, отправляйте сообщения и там. В каждом письме напоминайте о сумме задолженности и ее увеличении за счет штрафов.

Договориться о новых условиях погашения задолженности

Еще один подход к досудебному взысканию дебиторской задолженности — предложить должнику гибкие условия погашения долга. Этот метод основан на взаимовыгодных переговорах, которые позволяют избежать длительных судебных разбирательств и сохранить партнерские отношения. Он пригодится тем, кому важно срочно улучшить свое финансовое положение даже за счет частичного погашения долга. Когда должник не в состоянии вернуть всю сумму задолженности в установленный срок, вы можете предложить ему альтернативные варианты выхода из сложившейся ситуации. Например, заключить соглашение о рассрочке платежей, изменении условий договора или продлении срока погашения долга. Валерий Лычкин: «Ключевым моментом здесь является готовность обеих сторон идти на компромисс. Должник, столкнувшийся с временными финансовыми трудностями, может получить возможность восстановить платежеспособность, а кредитор — вернуть большую часть долга без дополнительных затрат на судебные издержки». Любую договоренность между кредитором и должником нужно закреплять в письменном виде. В соглашении укажите: общую сумму задолженности, включая штрафные санкции (если они предусмотрены);

точные сроки и размеры платежей;

как изменяются условия первоначального договора (например, увеличивается срок погашения задолженности);

ответственность за нарушение — последствия, которые наступают в случае нарушения соглашения (например, возврат к первоначальным условиям договора или обращение в суд). Перед заключением соглашения проверяйте платежеспособность должника. Контролируйте выполнение графика платежей и оперативно реагируйте на любые нарушения.

Предложить взаимозачет

Когда денежные средства для погашения долга отсутствуют, стороны могут воспользоваться взаимозачетом. Этот подход позволяет должнику погасить обязательства путем передачи кредитору части своего имущества, товаров или услуг. Такой способ подойдет, если контрагент испытывает временные финансовые трудности, но при этом обладает активами, которые представляют ценность для кредитора.

Отправить досудебную претензию

Если договориться не получилось, отправьте контрагенту досудебную претензию. В ней укажите: расчет суммы долга, пеней, процентов;

требование вернуть долг к определенному сроку;

документы, подтверждающие претензию: акт сверки взаиморасчетов, оценка эксперта о цене товара и т. д. Отправляйте документ заказным письмом с уведомлением или занесите его лично в офис партнера и получите у секретаря отметку о вручении. Тем самым вы подтвердите факт получения претензии. Важно не только начать взаимодействие, но и поддерживать его на протяжении всего процесса. Назначьте ответственного сотрудника, который будет контролировать выполнение обязательств должником. Регулярно фиксируйте все контакты с контрагентом, чтобы в случае необходимости использовать их как доказательства в суде при подаче иска.

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