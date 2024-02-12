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Ведение бизнеса

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе

Давайте знакомиться. Мы — Корада Консалтинг. 12 лет мы внедряем 1С системы в компаниях малого и среднего бизнеса, а также крупных корпорациях.
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Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы не «еще одни 1С-франчайзи»:

  • Не говорим «скажите, что сделать, мы сделаем»;

  • Не просим «техническое задание»;

  • В последнюю очередь думаем о продаже лицензий;

  • … а в первую — о бизнес-задачах, ускорении процессов, и прибыли собственника.

Ядром нашего ценностного предложения является управленческий консалтинг.

Мы начинаем любой проект с целей собственника и заканчиваем его — анализом того, были ли цели достигнуты. 1С мы рассматриваем как мощный, универсальный, но все же только инструмент. Инструмент для организации учета и управления в компании любого масштаба.

Мы помогаем нашим клиентам найти ограничения и проблемы в их бизнесе, перестроить компанию, осуществить изменения и улучшения, автоматизировать учет и управление на платформе 1С.

Отлично знаем и внедряем 1С:ERP Управление предприятием, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление торговлей и другие типовые программные продукты 1С, а также отраслевые конфигурации.

Что за консалтинг?

Формируем рабочую группу, и проводим сессии по выявлению, описанию и перестроению бизнес-процессов. Извлекаем «как принято работать» из коллективного бессознательного, вместе с заказчиком разрабатываем правильные, оптимальные бизнес-процессы, и переносим их в понятные схемы. Помогаем с регламентацией и разделением ролей.

Помогаем заказчику выработать показатели, на основании которых можно принимать верные и оперативные управленческие решения. Рассказываем, обучаем собственника и всех сотрудников компании.

Выбираем оптимальный программный продукт 1С, из всего множества, предлагаемого компанией 1С и партнерами.

Моделируем прохождение согласованных бизнес-процессов в типовых продуктах и вместе с заказчиком принимаем решения о необходимых доработках.

Обучаем не 1С, а работе в рамках своего процесса, своей роли.

Смотрим на весь проект и отдельные задачи с точки зрения бизнес-пользы, и соотношения затрат и результата.

Бизнес–трекинг

Любой проект внедрения ИТ-системы, это не только техническая работа аналитиков, консультантов, программистов. Это организационные изменения, через которые проходит компания.

Оргизменения — это перестроение процессов, найм новых людей, новые должности, перераспределение обязанностей, регламентация, наведение порядка, переход с «бумаги» и эксель в единую ИТ систему. И даже закупка компьютеров, и подключение к системе сотрудников, которые раньше работали только с бумажными журналами — тоже организационные изменения.

На первом этапе проекта — обследовании, мы формируем список таких оргизмерений. А далее выделяем бизнес-трекера — консультанта, с опытом внедрения изменений, для поддержки и развития вашей управленческой команды.

Трекер работает с собственником компании заказчика и руководителями, помогает поддерживать фокус на необходимые изменения, а также поддерживает внедрение различных управленческих инструментов.

Выходя из нашего проекта, заказчик получает не только 1С систему, но и новые управленческие практики и процедуры. Изменения дают заряд собственнику и его команде и способствуют росту бизнеса.

Опыт

Наши проекты — внедренные 1С в производственных, проектных, торговых организациях. Много проектов выполнено в агропромышленной сфере: автоматизировали учет от полей и прудов с рыбой, до элеваторов и консервных заводов. Автоматизировали розничные сети и крупных дистрибуторов.

Внедряли казначейство и бюджетирование в стриминговых сервисах (онлайн кинотеатрах), ИТ–интеграторах, строительных компаниях и лизинговых организациях.

Вы — наш клиент

Мы работаем с малым, средним и крупным бизнесом. Среди наших клиентов есть компании с выручкой в несколько сот миллионов, и десятки и сотни миллиардов рублей, работающие в разных сферах.

Главное — наличие у собственника компании, или руководства намерения внедрять изменения, улучшать свой бизнес, ускоряться, зарабатывать больше, захватывать рынок, расти.

Если вы именно такие, пишите нам, будем рады стать вашими партнерами по цифровизации. Поможем преодолеть барьеры на пути роста, и будем расти вместе.

В завершение

Если вы хотите подробнее с нами познакомиться, подписывайтесь на наш канал на платформе YouTube, в котором мы рассказываем про автоматизацию бизнеса, учет и 1С на человеческом языке. И читайте наш блог про бизнес.

На любые ваши вопросы ответит руководитель компании Алексей Бояршинов в своем телеграмм-канале.

Наводим порядок в управлении и учёте

Разбираемся в процессах и людях, внедряем 1С, доводим проекты до конца

Реклама: ООО «Корада», ИНН 7703733460, erid: LjN8KCUc1

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Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе

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