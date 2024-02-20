Можно ли внедрить 1С своими силами: 4 типичных заблуждения заказчика

Некоторые компании, которые планируют внедрить 1С, избегают помощи сторонних подрядчиков и хотят сделать все своими силами. Разбираемся, с чем связано такое желание и почему самостоятельное внедрение — не лучший вариант для большинства фирм.

На практике есть четыре основные причины, почему компании решают внедрять 1С самостоятельно. Но на решение обычно влияет комбинация нескольких причин, а не одна–единственная. На самом деле эти причины являются заблуждениями. Объясняем почему.

1. Самостоятельное внедрение позволит сэкономить деньги

Что думает заказчик

Вопрос бюджета — всегда один из важных, независимо от того, маленькая это фирма или крупный холдинг. Чаще всего бюджет ограничен. И, конечно, заказчик хочет заплатить как можно меньше денег и при этом получить как можно больше пользы — желательно, чтобы ему установили все «бесплатно» и «вчера».

После того как он обращается в 3–4 компании-франчайзи и получает коммерческие предложения в диапазоне 5–15 млн рублей, крепнет его уверенность в том, что дешевле будет внедрить 1С своими силами.

Как на самом деле

Если компания внедряет 1С самостоятельно, то ей нужно выделить человека из числа сотрудников, который будет этим заниматься. Это должен быть профессионал, у которого есть соответствующий опыт работы. С одной стороны, такие специалисты «стоят» достаточно дорого. С другой стороны, кроме зарплаты они хотят, чтобы и работа была интересная.

Редко высокооплачиваемые штатные специалисты берут на себя обязательство выполнить проект к определенному сроку. Работа в штате — это работа за зарплату, и от штатника не получится требовать реализации проекта к конкретной дате.

Обычно у него хватает и текущих задач — например, поддержка системы. И на вопрос руководителя «Почему не готово?» у сотрудника всегда найдется логичный ответ, что он решал горящие задачи, отвечал на вопросы пользователей и т.д.

Обычно бюджет, который компания закладывает на реализацию проекта, — это конечная сумма. Подрядчику можно заранее обозначить максимальную сумму, которую компания может потратить на внедрение. На самом деле, так даже проще и подрядчику — он знает, на что ориентироваться и что он может за эти деньги предложить.

Например, компания «Корада» работает по схеме «fix price». В ходе пресейла на основании целей, границ, состава рабочей группы, вида деятельности, числа пользователей специалисты определяют бюджет первого этапа со 100% точностью и диапазон бюджетов остальных этапов проекта с разбросом 20–40%. Так в ходе проекта и заказчик, и подрядчик могут управлять бюджетом.

Заказчик на каждом этапе точно знает, что влияет на стоимость, что ее уменьшает, а что — увеличивает. Он всегда может ограничить бюджет следующего этапа.

Кроме того, грамотный подрядчик соблюдает согласованные сроки проекта. И если он реализует его за полгода и 5 млн рублей, то штатный специалист может работать над проектом один, два, три года и все это время получать зарплату.

При правильно выбранном подрядчике вы получите не просто внедренную информационную систему, а описанные бизнес-процессы, памятки и инструкции для пользователей, разную проектную документацию. Когда в дальнейшем систему придется развивать, обновлять, поддерживать, что-то в ней менять, вы поймете, насколько важна качественная документация. Штатный специалист ее составляет крайне редко.

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2. Подрядчики работают некачественно

Что думает заказчик

Многие компании имеют опыт внедрения 1С. Если на предприятии используются разные программные продукты: «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП», «1С:ERP», то, скорее всего, их устанавливали в разное время. Поэтому опыт у руководителя уже есть, и, бывает, что негативный. На основании такого опыта он делает вывод, что хороших подрядчиков на рынке мало или вообще нет, а проще и надежнее все сделать самим.

Как на самом деле

Негативный опыт у организации или у руководителя — это единичный подобный опыт конкретной компании. А вот для компании, которая внедряет 1С — это один из огромного количества проектов. Каждый подрядчик рано или поздно сталкивается со сложностями и даже неудачами в работе. Но из каждой сложности и неудачи он делает выводы и благодаря этому накапливает ценный опыт.

Самая маленькая франчайзи 1С реализует несколько проектов в год, средняя и крупная — несколько десятков или сотен проектов. Специалисты этих компаний обладают профильным опытом. Они уже на практике знают, в каких организациях что работает и что не работает.

Таким образом, при сотрудничестве с партнером-франчайзи заказчик фактически покупает опыт выполненных им сотен проектов. Это уникальный опыт компаний, которые занимаются внедрением 1С на постоянной основе.

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3. Внутри компании есть сотрудники, знающие 1С. Они же смогут и внедрить новую программу

Что думает заказчик

В компании есть 1С-ник, который поддерживает текущую систему, или сам руководитель хорошо знает 1С. Возможно, он сам раньше участвовал в проекте внедрения и хорошо разбирается в ее функциях. Руководителю кажется, что компетенций хватит и для того, чтобы внедрить новый программный продукт.

Как на самом деле

Поддержка продукта и его внедрение — это совсем разные процессы. Например, в компании есть разные типы руководителей и специалистов: те, которые умеют качественно выполнять текущие рутинные задачи, и те, которые могут создавать что-то новое. Это люди разных психотипов.

С проектной деятельностью то же самое. Проект — это рывок. Даже если он длится год, все равно имеет начало и конец. Поэтому для его реализации нужны люди с особыми компетенциями, которые понимают специфику проектной работы.

Кроме того, у внедренцев должен быть широкий набор знаний и кругозор. Как это работает: например, в компании есть человек, который разбирается в «1С:УНФ». И компания ставит УНФ, потому что знаний о других программах 1С у нее не хватает. Между тем, компании, возможно, лучше подойдет «1С:Комплексная автоматизация» или «1С:Управление торговлей» + «1С:Розница».

В компании-франчайзи есть архитекторы и аналитики, которые хорошо знают разные продукты и могут посоветовать заказчику одну или несколько систем 1С, которые лучше всего решат его задачи.

Специалисты понимают, как одну и ту же программу можно настроить для различных процессов и бизнесов благодаря насмотренности и профессиональному опыту.

В команде должны быть как минимум три роли, чтобы внедрение прошло успешно:

Руководитель проекта, который контролирует работу всей команды и сроки выполнения работ.

Аналитик или консультант, который настраивает 1С, собирает задачи от пользователей, пишет требования.

Программист, который занимается доработками, интеграциями, загружает данные в систему.

Если компания устанавливает 1С своими силами, то, как правило, у нее есть только один специалист поддержки, который не может эффективно совмещать все роли.

4. Руководитель компании хочет сделать все сам, чтобы глубоко разобраться в 1С

Что думает заказчик

Руководитель или собственник небольшой компании (в крупной компании руководители редко погружаются в процессы настолько детально) относится к программе как к важному рабочему инструменту, планирует с ее помощью строить отчеты, контролировать работу сотрудников. И ему важно разобраться, как формируются данные для анализа, как они попадают в систему.

Фактически желание сделать все самому возникает из-за опасения, что сторонний партнер-франчайзи просто отдаст готовый программный продукт и не объяснит, как им пользоваться.

Как на самом деле

Желание разобраться — похвально и полезно. Но гораздо проще сделать это, если проект внедряет опытный подрядчик. Он может направить, обучить, показать разницу в настройках и на примере доказать, что нужно делать так или иначе.

Важно выбрать подрядчика, который будет вкладываться в ваше обучение и выстраивать совместное взаимодействие так, чтобы вы принимали непосредственное участие в проекте.

Тогда вы сможете глубоко погрузиться в проект: изучить, например, систему отчетности и потом настраивать все отчеты самостоятельно. В итоге желание хорошо разобраться в программе не противоречит работе с внешним подрядчиком. Наоборот, хороший подрядчик поможет погрузиться во все тонкости.

Подведем итоги

Итак, чтобы успешно и безболезненно внедрить 1С в компании, не стоит отказываться от работы с подрядчиком. Но важно правильно подойти к выбору партнера. Рекомендуем обратить внимание на такие моменты:

Подрядчик работает с фиксированным бюджетом, а не выставляет счета и акты ежемесячно. Он может четко объяснить, что влияет на стоимость конечного проекта. Заказчик управляет бюджетом вместе с подрядчиком на каждом этапе.

Компания, которая внедряет 1С, устанавливает четкие сроки проекта, потому что из сроков и стоимости складываются общие затраты.

Подрядчик обладает проектным опытом. При этом важны не только его успехи, но и неудачи, из которых он сделал качественные выводы. При знакомстве с потенциальным подрядчиком обязательно попросите его подробно рассказать про опыт.

Подрядчик выделяет на один проект несколько специалистов с разными ролями и задачами. Своего 1С-ника вы тоже можете подключить к проекту, например, на этапе обучения или опытной эксплуатации. Правильный подрядчик сможет интегрировать ваших сотрудников в проект, чтобы затем передать его на их поддержку.

Также поинтересуйтесь у подрядчика, как он будет управлять проектом и погружать вас в него. Следует обозначить, что вам нужна не просто работающая система, а вы хотите в ней разобраться и понять, как она работает. Например, в проекты, которые реализует «Корада», всегда входит обучение менеджмента настройке отчетности: специалисты показывают, как делать группировки и отборы, как можно создавать разные отчеты.

Выбрать внедрение своими силами можно, если у вас есть собственный ИТ-департамент с проектным офисом. В ином случае успех самостоятельного внедрения будет во многом зависеть от везения. А полагаться на удачу в таком ответственном деле — не лучшая идея.

Если вы пришли к выводу, что хотите пообщаться с подрядчиком, который отвечает всем требованиям, которые мы перечислили выше, оставьте заявку. Наши специалисты свяжутся с вами, расскажут о нашей проектной технологии, о том, как мы погружаем своего клиента в проект, обучаем сотрудников и руководство компании-заказчика, а также помогаем компаниям улучшать бизнес-процессы с помощью 1С.

Внедрение программ 1С:Предприятие Для нас внедрение – это не продажа лицензий. Внедрить 1С, это значит сделать так, чтобы система работала у вас в компании, и решала задачи как рядовых пользователей, так и собственников Заказать внедрение

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