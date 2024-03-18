Корада
Автоматизация учета

Как описать бизнес-процессы в своей компании

Выявление и описание процессов — это база, первый шаг в работе по перестроению бизнеса. Поэтому необходимо с умом подойти к его выполнению.
23 10
Как описать бизнес-процессы в своей компании
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Самый простой вариант, конечно, довериться подрядчику, который умеет выявлять и описывать процессы и постоянно делает это в рамках своих проектов. Возможно, по какой-то причине вы хотите сделать это самостоятельно. Попробуем дать вам чек–лист, последовательность действий.

  • Первоеформируем рабочую группу. Совершенно точно в нее должны попасть руководители подразделений, ключевые сотрудники. Например, те, кто долго работает на своем месте и предан компании.

За годы работы мы выработали правило, что к формированию рабочей группы необходимо подходить аккуратно. Допустим, есть руководитель, который должен войти в рабочую группу, и нам заранее известно, что он сопротивляется проекту. Поэтому с его включением важно быть предельно аккуратными.

Неплохим решением в этом случае будет присоединение к группе его заместителя или помощника, способного нам помогать на протяжении проекта. От него мы на самом деле сможем получать информацию, а руководитель будет присутствовать в рабочей группе формально. 

Как правило, в рабочую группу входят 5–7 человек, если компания небольшая. Если же клиент достаточно крупный, например, это холдинг, то можно сформировать несколько рабочих групп.

Делать одну рабочую группу, состоящую из 50 или 100 человек, нецелесообразно, поскольку управлять ей будет сложно. 

  • Второеопределяем границы проекта.

Желательно, чтобы в границы проекта попало как можно больше бизнес-процессов. Но иногда проще и лучше все же ограничить область наведения порядка. Например, сначала систематизировать работу на одном участке, а затем на другом. Сначала на производстве, а потом в торговле. Сначала центральный офис, а затем филиалы. 

  • Третьеготовим график интервью.

График интервью строится исходя из того, чтобы пройти все процессы по очереди с ключевыми людьми, которые в них участвуют.

Есть смысл взять максимально длинную цепочку создания добавленной стоимости, и идти по ней последовательными интервью с отделами. Например, «закупки», «склад», «продажи», «доставка», «расчет финансового результата».

Только не забудьте, что продажи — это не только процесс продажи, но и обработка претензий покупателей, возвраты и так далее. 

Не забудьте про согласованные отпуска. Проводить интервью по блоку продаж, в отсутствие РОПа — так себе идея. 

При подготовке плана, реально оцените, как часто вы и сотрудники можете встречаться. Может быть, раз в день, а может и раз в неделю. Исходя из этого, график интервью может растянуться на многие месяцы. 

  • Четвертоепроводим интервью по всем бизнес-процессам, входящим в границы проекта. 

Постарайтесь проводить выявляющие интервью. Не задавайте сотрудникам вопросы в таком формате, как «что вы делаете», «как работаете». Поскольку в этом случае человек может рассказать все что угодно, при этом опустив важные детали из нехороших побуждений или потому что просто забыл. 

Напротив, выявляйте процессы при помощи интервью с точечными вопросами. Например:

  • Расскажите, откуда появляются новые клиенты в компании?

  • Может ли новый клиент позвонить в компанию?

  • Если он позвонил, то кто ответит на телефонный звонок?

  • Что дальше делает тот, кто принял звонок?

  • Где будет зафиксирована информация о телефонном звонке?

  • Кто и когда проверит, что этот клиент новый, и его еще нет в базе, он ни за кем не закреплен? Как это будет проверено?

  • Кто будет дальше менеджером этого нового клиента?

И так далее. Вот такие точечные вопросы входят в наши интервью, вам советуем подготовиться по каждому блоку заранее, чтобы не придумывать вопросы на ходу. 

В работе мы используем готовые по всем процессам опросники. Но также перед каждым интервью их дорабатываем и улучшаем, исходя из специфики бизнеса заказчика.

Внедрение программ 1С:Предприятие

Для нас внедрение – это не продажа лицензий. Внедрить 1С, это значит сделать так, чтобы система работала у вас в компании, и решала задачи как рядовых пользователей, так и собственников

  • Пятоеформируем схему бизнес-процессов на основе собранной информации.

Сначала на верхнем уровне опишите такие крупные процессы, как закупка, продажа, производство, поступление товаров на склад, проведение инвентаризации и прочие. Затем они уточняются, детализируются до маленьких шагов с учетом ответственных и ролей. 

Не выбирайте сложную нотацию описания, в которой придется отдельно разбираться. Выберите простые схемы — кубики и стрелочки. Главное тут суть, результат. 

Если вы взялись описывать процессы самостоятельно, возможно они не будут укладываться в логику 1С продуктов. Но вы уже найдете разрывы, неоднозначные места, перегруженные или недогруженные роли, и сможете устранить эти проблемы в бизнесе. Если, конечно, выполните все шаги правильно. 

Если вы прочитали шаги, и поняли, что сделать их будет сложно, и в результате вы не уверены, есть вариант — найм в штат специалиста по бизнес-процессам. Иногда это дает хорошие результаты.

Если аналитик внутри компании постоянно поддерживает бизнес-процессы актуальными, то это идеальная картина. Тогда мы, как внедренцы 1С, берем описанные процессы и делаем автоматизацию. Но так бывает достаточно редко.

Даже если внутри компании есть описание бизнес-процессов, чаще всего оно не совпадает с реальностью.  А это значит, что нам, внедренцам, надо начинать свою работу с самого сначала, то есть с обследования.

Иногда процессы описывают в ходе внедрения систем менеджмента качества (ISO 9001). Закономерный вопрос от клиента — если у нас есть сертификат ISO, описанные процессы можно использовать для автоматизации и обойтись без обследования?

К сожалению, мы нередко наблюдаем ситуацию, когда СМК внедряется формально. Это значит, что в компании готовится комплект документов, благополучно проходится сертификация, но на практике организация работает не по описанным в бумажках процессам.

В таком случае внедрение СМК никак не может заменить описание бизнес-процессов и не несет пользы в подготовке к автоматизации. Если же СМК внедрена по-настоящему, этап обследования можно попробовать пропустить и сразу перейти к автоматизации.

Однако мы в своей практике сталкивались с такими случаями, что даже при качественно внедренной СМК на этапе обследования нам удавалось находить разрывы в процессах. Поэтому самым оптимальным решением было бы и иметь СМК, и сделать описание процессов перед автоматизацией бизнеса.

Описывать ли процессы, с учетом будущего программного продукта для автоматизации

Мы относимся к тому типу бизнес-консультантов, кто описывает процессы под внедрение конкретного вида программного продукта, под 1С.

Любой консультант Корада Консалтинг имеет в голове модель функционирования основных конфигураций 1С. Проектируя бизнес-процессы, он не будет рисовать то, что потом невозможно или сложно и дорого реализовать.

Поскольку на этом этапе совместно с заказчиком можно определить, как бизнес-процесс должен работать, и рассмотреть различные варианты. Например, договориться об упрощениях, изменениях или улучшениях, чтобы в дальнейшем использовать типовой программный продукт 1С.

Получается, когда мы со своим заказчиком прорабатываем бизнес-процессы, мы думаем о том, как их потом автоматизировать при помощи 1С. По возможности недорого и с использованием типовых программных продуктов. Такой подход нам кажется оптимальным для тех случаев, когда после описания бизнес-процессов планируется автоматизация.

В этой статье мы с вами поговорили про первый шаг в работе по перестроению бизнеса — выявление и описание процессов. Теперь вы знаете какой специалист вам нужен в штате, если вы хотите описывать процессы своими силами, и представляете себе объем работы, которая предстоит. Возможно, все-таки лучше выбрать профессионалов, заплатить им и требовать от них результата.

Внедрение программ 1С:Предприятие

Для нас внедрение – это не продажа лицензий. Внедрить 1С, это значит сделать так, чтобы система работала у вас в компании, и решала задачи как рядовых пользователей, так и собственников

Реклама: ООО «Корада», ИНН 7703733460, erid: LjN8KYsCV

Начать дискуссию

Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽

Ищете новых сотрудников и собираете информацию о них через анкеты? Сохранили резюме кандидата, которое он прислал по электронной почте? Передали его в соседний филиал, где открыта та же вакансия? Все это — нарушение закона о персональных данных. Разбираем, какую ответственность несет руководитель и рекрутер, и как защититься от штрафов.

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽
23

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации

Состав инвентаризационной комиссии организация формирует по своему усмотрению. Но некоторые ограничения по этому поводу прописаны в ФСБУ 28/2023.

19
Unicon Outsourcing
Управление персоналом

Поддержка сотрудника в период адаптации. Делимся лайфхаком

Делимся лайфхаком, как организовать процесс поддержки сотрудника на испытательном сроке.

6

Календарь вебинаров

18
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадровые документы

🙍🙎 Двух бухгалтеров можно записать в одну строку штатного расписания

Если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

1
69
Отчетность

Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

Индивидуальный предприниматель, который привлекает для работы сотрудников, должен отчитаться по ним в Социальный фонд и в налоговую. Узнайте, как правильно заполнить документы.

45
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

С чего начать работу на маркетплейсах, что запросить у клиента, какую назначить цену за услуги, чтобы выйти на стабильный и управляемый доход, эти и другие вопросы разобрали в статье и раскрыли секреты как для новичков, так и для тех, кто уже работает в сфере маркетплейсов, но хочет активно развиваться и стать востребованным специалистом.

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте
28

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Интервью

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель

Считается, что чувство юмора — качество врожденное. Озорной дар природы. Тем не менее встречаются наглецы, которые берутся оспаривать такие представления и утверждают, что остроумие можно культивировать, развивать и пестовать. Алексей Иванов, новый пользователь Трибуны — один из них.

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель
1
27
Бухгалтеры

🌸 Кибер-весна на «Клерке»! Курсы повышения квалификации до 9900 рублей и другие акции

Весенние цены на «Клерке»: все онлайн-курсы по 5 450 рублей, а курсы повышения квалификации до 9 900 рублей!

🌸 Кибер-весна на «Клерке»! Курсы повышения квалификации до 9900 рублей и другие акции
15,7 тыс.
Банки

Банки в Крыму будут работать по новой системе. Она станет альтернативой SWIFT

Чтобы зарубежные партнеры не боялись попасть под вторичные санкции из-за работы с крымскими компаниями, власти региона внедрят альтернативную систему клиринга.

24
Корада
Автоматизация учета

Как описать бизнес-процессы в своей компании

Выявление и описание процессов — это база, первый шаг в работе по перестроению бизнеса. Поэтому необходимо с умом подойти к его выполнению.

Как описать бизнес-процессы в своей компании
23
НДФЛ

Если опоздали с уведомлением по НДФЛ на ЕНП, нужно подождать налоговиков

Налоговая обрабатывает уведомления по НДФЛ на единый налоговый платёж по мере их поступления от организации.

111
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Как упростить работу с персоналом в финсекторе? Перейти на кадровый ЭДО

У кадрового документооборота в финсекторе своя специфика — оборот документов большой, бюрократии хватает, а за безопасностью надо следить в оба. В какой-то момент становится ясно: все это надо переводить в электронный формат. Рассказываем, как платформы КЭДО помогают банку автоматизировать работу с кадровыми документами и не нарушать закон.

Как упростить работу с персоналом в финсекторе? Перейти на кадровый ЭДО
16

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Выход на пенсию

👔В информсистеме Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию. Комментарий эксперта

В информсистеме ЕИСОТ некорректно отражается информация о специальной оценке рабочих мест за 2019-2022 годы. От этих сведений зависит, какие выплаты назначит Социальный фонд сотрудникам вредных и опасных производств при досрочном выходе на пенсию.

7
366
Отпуска

53% россиян готовы три года работать без отпуска

Если сотрудникам платить 496 000 рублей в месяц, то они согласны не уходить в отпуск в течение трех лет.

11
508
Артем Денисов
Обзор судебной практики

Защитила клиента в споре о взыскании убытков. Судебная практика

Было осуществлено представительство клиента в нескольких судебных заседаниях, подготовлен отзыв на исковое заявление, проведена судебная экспертиза, осуществлен вызов эксперта в судебное заседание.

33
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК

Налоговики будут определять критерии ликвидности имущества для залога, пересмотрят требования к участникам налогового мониторинга, многодетным дадут льготы без заявлений, а от НДФЛ освободят доходы в виде жилья или земельного участка.

6
387
Налог на прибыль

Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК

18 марта 2024 года в Госдуму поступил правительственный законопроект с масштабными изменениями и новшествами в НК, в том числе по налогу на прибыль организаций.

80
НДФЛ

Почти 50% сборов по ставке НДФЛ 15% заплатили жители Москвы

Бюджет получил 159,4 млрд рублей. Эту сумму налогов в 2023 году заплатили жители страны, которые за год заработали больше 5 млрд рублей. Больше всего повышенная ставка НДФЛ затронула жителей Москвы, Подмосковья, Петербурга и Краснодарского края.

69

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
МойСклад
Маркировка товаров

Как вернуть товар с маркировкой

Разбираем, как правильно оформить возврат маркированного товара от покупателя и как вернуть маркированный товар поставщику.

Как вернуть товар с маркировкой
47

Интересные материалы

Уведомление по ЕНП

Какой КБК указывать в уведомлении на УСН

Уведомления на аванс по УСН надо сдавать за 1, 2, 3 кварталы. На годовой налог уведомление не нужно.

159