₽ Заказать рекламу
Корада

Внедрение 1С. Почему так долго

Что влияет на длительность внедрения 1С, почему проект внедрения идет долго и можно ли сократить это время, разбираем в статье.
26 14
Внедрение 1С. Почему так долго
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Каждую неделю мы встречаемся с нашими будущими клиентами — обсуждаем с ними их цели и задачи, возможные сроки и бюджеты проектов автоматизации, путь, которым пойдем. Чаще всего от потенциальных заказчиков поступает два вопроса:

  1. Почему это столько стоит?

  2. Почему это идет так долго?

В прошлой статье мы уже постарались ответить на вопрос про стоимость проекта. Сегодня же попробуем разобраться с тем, почему проект внедрения 1С идет так долго, что влияет на его длительность и можно ли ее сократить.

Начнем с определений.

Длительность проекта — промежуток времени между стартом проекта и его завершением. Чаще всего измеряется в месяцах, иногда — в годах.

Как правило, проект оканчивается передачей внедренного решения на поддержку внешней организации или внутреннему IT-отделу. Учетная система, в которой работают пользователи, сдается раньше, чем завершается проект.

Срок завершения проекта — дата, когда проект должен быть окончен. Обычно не так важен, как «срок запуска».

Срок запуска информационной системы в эксплуатацию — дата, когда пользователи начинают осуществлять свою ежедневную работу в новой системе.

Из чего складывается длительность проекта

Представим ситуацию. На календаре апрель 2024 года, и компании предстоит проект внедрения системы управления бизнесом со сроком запуска 1 марта 2025 года. Если руководство организации хочет попасть в данные временные рамки, то ему уже пора начинать проект с подрядчиком. Обманчиво, кажется, что впереди еще очень много времени и не стоит спешить. Но это не так.

Давайте разберемся в том, что же формирует длительность проекта.

Общая длительность проекта складывается из суммы длительности всех этапов. В классическом проекте это:

  1. Обследование.

  2. Моделирование.

  3. Реализация (настройка системы, доработки, интеграции).

  4. Подготовка инструкций, обучение и пробный запуск.

  5. Запуск и опытная эксплуатация.

Длительность этапов, в свою очередь, складывается из длительности выполнения необходимых задач.

Например, этап «Обследование» состоит из:

  • Интервью с сотрудниками рабочей группы по процессам, в которых они работают.

  • Отрисовки и описания бизнес-процессов.

  • Сборки общей ролевой матрицы.

  • Прочтения документов заказчиком, обсуждения и утверждения каждого этапа.

При расчете длительности необходимо учитывать задачи заказчика:

  • Встречи с ключевыми сотрудниками.

Например, коммерческий директор ушел в отпуск в тот момент, когда по графику с ним стояло интервью. Это плюс неделя к сроку.

  • Прочтение документов и обратная связь на них.

В договоре написано, что на это клиенту дается пять рабочих дней. Но нередко бывает так, что данная договоренность не выполняется.

  • Принятие решений.

Иногда в проекте никто, кроме заказчика, не может принять решение. А он по каким-то причинам «тормозит» процесс.

Таким образом, из множества выполняемых последовательно задач исполнителя и заказчика складывается общая длительность каждого этапа и в результате проекта в целом.

Неправильные варианты сокращения сроков проекта

«Давайте пропустим этап Х и перейдем сразу к этапу Y»

Мы не рекомендуем пропускать этапы, поскольку каждый из них играет важную роль в достижении поставленной цели. Каждый этап предполагает определенные работы, при выполнении которых получаются необходимые результаты (документация, настроенная система, инструкции, обученные пользователи и т. д.).

Результаты предыдущего этапа являются основой для следующих шагов. Пропуск этапа означает потенциальную угрозу для целостности всей структуры процесса.

Это то же самое, как если бы мы вытаскивали много брусков из основания башни.

«Может быть, выполним этапы не последовательно, а параллельно?»

Параллельное выполнение этапов в нашем случае не работает. И вот почему. Для создания модели необходимо иметь проработанные процессы. Для выполнения доработок требуются согласованные требования. Для загрузки данных — настроенная база.

Мы же не можем устанавливать окна до завершения строительства стен, как и возводить стены до готовности фундамента.

«А если увеличить число специалистов, работающих одновременно?»

Повышение численности людей в проектной команде кажется отличным решением. Но надо понимать, что над любой задачей можно работать ограниченному количеству специалистов по разумным причинам.

Потому, что каждый новый член команды вносит не только свой вклад в результат, но и требует дополнительных усилий на синхронизацию работы и контроль.

Два плиточника, действительно, могут завершить отделку ванной быстрее, чем один. А вот пятеро будут скорее мешать друг другу, чем помогать.

Но есть и исключения, о них поговорим ниже, в разделе «как сделать проект быстрее».

Как же все-таки сделать проект быстрее

Предлагаем сначала подумать, а точно ли есть необходимость в ускорении проекта? Ведь сокращение срока почти всегда ведет к росту стоимости и увеличению количества рисков.

И все-таки есть случаи, в которых ускорение проекта обосновано. Когда клиент говорит нам:

  • «Наша учетная система в полночь превратится в тыкву». Например, если иностранные инструменты станут недоступны для использования.

  • «У нас есть только одно затишье в году, и оно через 3 месяца».

В остальных случаях срокэто условная дата, установленная из принципа «а давайте с нового года». Не всегда есть смысл надрываться самим, мучать своих сотрудников и подрядчика.

Но если действительно нужно сжимать срок, то клиенту можно:

  • Сократить объем пожеланий. Определить критически важные требования и отбросить все, что не является необходимым для достижения целей проекта.

  • Ускориться самому: оперативнее решать вопросы, быстрее принимать решения. В целом быть более погруженным в проект.

  • Вовремя информировать подрядчика о внешних обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения задач с его стороны: выставки, отпуска, командировки ключевых пользователей. Это поможет исполнителю адаптировать график работ под реалии.

  • Предоставить подрядчику свои ресурсы. Этот вариант применим редко, так как штатные специалисты обычно загружены поддержкой текущих систем. К тому же исполнителю довольно сложно встроить сторонних программистов и аналитиков в свою систему планирования и отчетности.

  • Обсудить с подрядчиком экспериментальные, альтернативные пути запуска проекта. В некоторых случаях целесообразно рассмотреть нестандартные методы выполнения проекта, которые могут существенно сократить сроки. Однако необходимо внимательно взвешивать риски и преимущества таких решений.

Напоминаем, что у любого проекта есть три основных ограничения: объем, сроки и бюджет. Клиент может зафиксировать критичную для него дату запуска новой системы и тем самым установить желаемый срок проекта.

В данном случае заказчик акцентирует внимание подрядчика на том, что именно выполнение сроков является для него критически важным аспектом.

Тогда все остальное должно быть подчинено этому. Клиенту нужно быть готовым к большему бюджету за скорость, размер проектной команды и переработки. А также к сокращению своих требований.

Вместо завершения

Мы считаем, что честный подрядчик не станет браться за проект, который невозможно выполнить (например, годовой объем работы за 2 месяца). К сожалению, недавно нам пришлось отказаться от очень интересного проекта с перспективным клиентом, так как он требовал нереальных сроков.

Если все потенциальные партнеры, к которым обращается заказчик для оценки проекта, указывают, что заданные сроки нереальны, возможно, они и в самом деле таковы. Как говорится, «кто не рискует, тот не пьет шампанского»?

И все-таки не всегда риск заканчивается успехом. Иногда он может привести к провалу проекта, потере времени, денег и разочарованию пользователей. Важно помнить, что девять беременных женщин не могут родить ребенка за один месяц. Даже если им заплатить.

Наводим порядок в управлении и учете

Часто компании нужен не проект автоматизации, а большие организационные изменения. Разбираемся в процессах и людях, внедряем 1С, доводим проекты до конца

Запишитесь на бесплатную консультацию, обсудим вашу конкретную задачу

Оставьте контакты и наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Корада», ИНН 7703733460, erid: LjN8Jz4Q8

Начать дискуссию

МойСклад
Вебинары для бухгалтеров

Как онлайн-торговле снизить зависимость от маркетплейсов

Реально заработать на маркетплейсах по принципу «купил подешевле — продал подороже» становится все сложнее. Укрепить свой бизнес и повысить лояльность клиента помогает развитие собственного бренда. Для этого нужен сайт с интернет-магазином. Расскажем — как наладить доставку без лишних затрат, сэкономить на приеме онлайн‑платежей и сделать продающий сайт.

Как онлайн-торговле снизить зависимость от маркетплейсов
5

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ЭДО в кадровом учете

Госкомпании будут участвовать в эксперименте по кадровому электронному документообороту

Минцифры собирается продлить эксперимент по внедрению КЭДО до 27 ноября 2024 года, а также включить в него государственные компании.

2
Жилищное законодательство

Риелторскую деятельность наконец-то урегулируют отдельным законом

Как сделать рынок жилья безопасным и исключить из него недобросовестных участников, обсудили на стратегической сессии Госдумы «‎Рынок риелторских услуг в России».

17

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетплейсы

Wildberries будет самостоятельно распродавать товары селлеров-должников со скидками

Если продавцы больше 5 недель подряд не оплачивают услуги маркетплейса, Wildberries установит скидки на их товары и продаст их в счет долга.

34
Банки

Государственные банки Турции не отказываются открывать счета жителям РФ

Турецкие госбанки опровергли информацию о массовых отказах открывать счета для клиентов из России.

12
Иван Мараховка
Менеджмент

Стили лидерства в менеджменте. Как выбрать свой стиль

Кнут, пряник, шляпа капитана, ободряющая речь или всё сразу — про виды и выбор атрибутов лидера.

18

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономика России

Названы регионы, где больше всего шансов развивать туристический бизнес

По проекту «Земля для туризма» выявили более 6,1 тыс. га для создания туристических объектов.

37
Больничные

Отцы смогут уходить на больничный во время декретного отпуска супруги

Если мама в декрете заболеет и не сможет ухаживать за ребенком до 3-х лет, то отцу разрешат уйти на оплачиваемый больничный.

39
Корада

Внедрение 1С. Почему так долго

Что влияет на длительность внедрения 1С, почему проект внедрения идет долго и можно ли сократить это время, разбираем в статье.

Внедрение 1С. Почему так долго
26
Кадровые документы

➗ Как в трудовом договоре указать зарплату полставочника

У кадровиков часто возникает вопрос по указанию в трудовом договоре оклада сотрудника, которого изначально принимают на неполную ставку, в том числе по совместительству. Разъяснение по этому вопросу дал Роструд.

110
DocsInBox
Маркировка товаров

Штрафы за нарушения в работе с «Честным знаком» для общепита

Система «Честный знак» — это государственная система маркировки и прослеживания товаров в России. Она позволяет отслеживать движение товаров от производителя до конечного потребителя и бороться с контрафактной продукцией. Для заведений общественного питания, которые работают с маркированными товарами, особенно важно соблюдать все требования системы. В противном случае они могут столкнуться со штрафами.

Штрафы за нарушения в работе с «Честным знаком» для общепита
25
Projecto.pro
Ведение бизнеса

Управление международными проектами: что нужно знать и что учитывать при организации процесса

С наступлением XXI века работа над проектом не требует собирать всех специалистов в одном офисе для организации рабочего процесса. Специалист, выполняющий поставленные задачи, может работать из дома в том же городе, где находится компания, из другого города, страны и даже континента.

Управление международными проектами: что нужно знать и что учитывать при организации процесса
16

Разборы законов

1 260
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ITCOM
ЭДО

Топ–5 причин применять электронные перевозочные документы уже сегодня

Электронные перевозочные документы используются в логистической сфере при электронном взаимодействии и представляют собой аналог привычных бумажных документов, таких как путевой лист или транспортная накладная. В настоящий момент применение ЭПД является добровольным, однако уже к середине 2024 электронные документы будут обязательны при обороте алкогольной продукции. 

Топ–5 причин применять электронные перевозочные документы уже сегодня
19
Налоговый мониторинг

С 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг

В новых формах компании смогут указать, что пакет акций принадлежит государству, а также участвует ли организация в соглашении защите и поощрении капиталовложений.

33
Бесплатно с Страховые взносы

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
680
Моё дело
Основные средства

Как учесть затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств

Затраты на улучшение основных средств сперва признаются капитальными вложениями. Затем, по завершении работ — включаются в первоначальную стоимость основного средства (ОС). В дальнейшем ОС амортизируются исходя из измененной стоимости. Эта статья-инструкция поможет учесть затраты на все виды улучшений ОС.

Как учесть затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств
22
Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как снизить риски покупателя при покупке готового бизнеса. Советы эксперта

Перед покупкой готового бизнеса важно провести глубокий анализ: оценить финансовое состояние, репутацию, перспективы роста и возможные правовые вопросы. Нередко для этого требуется консультация с профессионалами — юристами, бухгалтерами, бизнес-аналитиками.

53
ПланФикс
Автоматизация учета

Управление документооборотом: как упростить контроль и согласование

Документы, папки, таблицы, уведомления по электронной почте, мессенджеры… Все это — инструменты, которые многие используют для работы с документами. Однако, при таком подходе контроль и согласование документов часто становятся причиной недопониманий, задержек и ошибок. В этой статье мы попытаемся найти решение этой проблемы.

Управление документооборотом: как упростить контроль и согласование
55

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Пользователи интернета

Отозвать доступ к своим персональным данным разрешат через сайты

Пользователи смогут в любой момент отозвать согласие на работу с персональными данными в той же форме, в которой компании ранее получили такое разрешение.

41

Интересные материалы

Отпуска

Майские праздники и дни между ними: как оплачивать

В начале мая будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько рабочих дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным.

108