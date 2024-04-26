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Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С

Разберем, где компания, которая собирается внедрить 1С, может найти исполнителя, и на что обращать внимание при выборе.
Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что нужно сделать до выбора исполнителя

Внедрение 1С начинается с того, что у компании появляется осознанная необходимость в автоматизации, в наведении порядка в процессах и переходе на новую информационную систему. 

Ранее мы рассказывали о признаках готовности к внедрению. Напомним, что в оптимальном варианте должно быть готово в компании перед тем, как приступить к выбору вариантов дальнейшей реализации проекта:

  • Вам нужно определить цели внедрения информационной системы. Просто перейти на новую 1С — это плохая цель. Хорошие цели имеют бизнес-смысл. Благодаря автоматизации компания получает возможность больше зарабатывать, меньше тратить, быстрее расти и развиваться.

  • Собственники обладают железной волей и твердым намерением реализовать проект. Они готовы, в том числе преодолевать саботаж и сопротивление сотрудников, которые ничего менять не хотят.

  • Со стороны заказчика выделен руководитель проекта. Он организовывает и координирует работу подрядчиков и штатных сотрудников.

  • Есть команда проекта — ключевые сотрудники и руководители, которые будут смотреть, как требования к автоматизации реализованы в системе, и обучать других сотрудников. 

Отметим, что если этот пункт не выполнен, например, вы не знаете, как собрать команду, у вас есть какие-то вопросы и сложности — это не страшно. Хороший и правильный подрядчик сможет вам помочь, подсказать оптимальный состав рабочей группы. 

  • У компании есть запас прочности. Заказчик начинает проект не на последние деньги. Компания в целом успешна. И если что-то пойдет не так, например, расходы станут выше или возникнут непредвиденные обстоятельства, проект все равно получится завершить. Если средства компании ограничены — лучше сначала построить хороший отдел продаж.

Как выбрать исполнителя

Есть три основных подхода к выбору исполнителей:

  • Нанять нужных специалистов в штат и реализовать проект собственными силами.

  • Найти подрядчика, который делает такие проекты регулярно, и заключить с ним договор.

  • Смешанный вариант — часть людей нанять в штат, а частично отдать проект подрядчику.

Есть более сложные варианты. Например, в крупных холдингах объем проекта так велик, что компания привлекает несколько разных подрядчиков на разные участки. В статье мы остановимся на трех основных вариантах, которые указали выше.

Вариант 1. Реализация проекта силами штатных специалистов

Если компания собирается внедрять автоматизацию своими силами, ей нужно ответить в первую очередь на два вопроса:

1. Готовы ли вы погружаться в проект полностью, разбираться в специфике выбора информационной системы, в плане проекта?

В таком варианте абстрагироваться от проекта и делать только некоторые задачи не получится. Нужна высокая степень погружения. Но чтобы погрузиться в проект, у руководителя или собственника должны быть время и знания в предметной области и в 1С. Если в компании такого человека нет, проект, скорее всего, реализовать не получится. 

2. Что вы будете делать с людьми или человеком, которого вы собираетесь нанять, когда проект закончится?

Проектэто временное предприятие, соответственно, он завершится через месяц, через полгода или через год. Если вы нанимаете команду на проект, тогда с людьми стоит сразу договориться о том, что они работают до конца проекта, а потом их контракт заканчивается.

Отметим, что люди, которые хорошо выполняют проекты, как правило, не любят их потом сопровождать и поддерживать. И вероятность найти хорошего проектного специалиста, который после реализации останется поддерживать систему, не слишком высока.

Если вы ответили на оба вопроса, можно идти дальше и приступать к работе над проектом.

  • Начните с найма человека, который будет главным аналитиком проекта или аналитиком-руководителем проекта. Без руководителя проект невозможен. 

Нет смысла нанимать программистов, потому что программист — это человек, который пишет код на основании каких-то требований.

Программирование не приближает бизнес к внедрению учетной системы, в отличие от руководителя проекта с опытом успешного запуска 1С или аналитика с опытом настройки системы. Также руководитель должен знать, как работает типовой функционал различных типовых конфигураций 1С.

Программиста нанимайте в последнюю очередь. Возможно, он вам вообще не понадобится. Если вам будет нужна какая-то разработка, вашему аналитику будет проще обратиться к подрядчикам и фрилансерам.

  • Когда вы наняли руководителя, запросите у него план проекта. План проекта должен завершаться собственно внедрением 1С. Это когда в системе работают пользователи, в ней формируются отчеты, проводятся документы, в нее вводятся данные. 

  • Обозначьте дату завершения проекта и дату окончания основных этапов. Если руководитель проекта не может подготовить внятный и реалистичный план — к сожалению, такой специалист вряд ли сможет выстроить эффективную систему. Достичь результата может только человек, который мыслит проектно.

  • Проводите регулярные планерки, чтобы идти согласно плану, например, раз в неделю или раз в две недели, на которых ваш нанятый специалист отчитывается о том, что за это время удалось реализовать.

  • Внедрите систему регулярной отчетности, чтобы понимать стадии, на которых находится проект.

От руководителя требуется абсолютная поддержка проекта, потому что нанятый сотрудник будет в компании новым, и некоторые давно работающие сотрудники могут не признавать его авторитет и важность внедрения информационной системы.

Вариант 2. Привлечение подрядчика

Подрядчика стоит привлечь:

  1. Если внутри компании нет человека, который готов погрузиться в проект, в требования пользователей и функции разных 1С, если непонятно, что делать с настройками и доработками, как правильно обучать пользователей.

  2. Если для вас критически важны сроки и вы хотите в установленное время получить результат. 

Это не значит, что подрядные организации, различные интеграторы или франчайзи всегда выполняют все в срок. Но все же такая вероятность гораздо выше, чем если нанимать сотрудника в штат. Крутые проектные специалисты обычно работают на стороне интеграторов.

На что обращать внимание при выборе подрядчика:

  • Правильный подрядчик должен интересоваться бизнес-целями проекта. Его должно волновать, почему вы затеяли введение бизнес-системы, так как это влияет на некоторые детали внутри проекта: например, на приоритеты при выполнении различных задач. Если подрядчику это неинтересно и он просто хочет делать проект по ТЗ, это неправильный подход.

  • У подрядчика должна быть технология, которую он сможет изложить шаг за шагом. Какие будут этапы, почему они расположены в такой последовательности, что является результатом каждого этапа, какие документы, информационные базы 1С, файлы выходят из каждого этапа. Если у подрядчика есть технология, он легко о ней расскажет и ответит на любой каверзный вопрос. 

  • Вы должны быть согласны с этой технологией. Нет смысла пытаться реализовать проект с партнером, который хочет делать его по какой-то технологии А, а вы считаете более правильной технологией Б. В таком случае лучше искать другого партнера, а не рассчитывать на то, что перестроите работу этого подрядчика.

  • Вам должно быть комфортно и приятно сотрудничать. Конечно, проекты делаются по технологиям и методологиям, но люди работают с людьми. Представьте себе, что проведете вместе девять месяцев или год — это сложно, если вы не понимаете подрядчика или он вам не нравится на подсознательном уровне.

  • Вы должны понимать, что вы будете делать, когда проект закончится. Нужно решить, кто будет сопровождать систему в дальнейшем. Уже в ходе пресейла есть смысл обсудить с потенциальным партнером, с которым вы будете разрабатывать, адаптировать, внедрять 1С, кто будет сопровождать систему.

И не просто сопровождать, а сколько это будет стоить и как происходит сам процесс. Если вы будете поддерживать 1С силами штатных специалистов, нужно понимать, когда этих людей нанять и каким образом подключить к проекту.

Теоретически большинство организаций, которые занимаются внедрением 1С, могут дальше качественно поддерживать внедренную систему. Но бывает по-разному. Есть компании, которые ориентированы на проекты в большей степени, чем на поддержку. И есть компании-заказчики, которые осознанно хотят поддерживать дальнейшую систему именно своими силами, чтобы ни от кого не зависеть или сэкономить бюджет.

Если вы ищете надежного подрядчика, который не просто работает по ТЗ, а детально разбирается в процессах, обращайтесь в компанию «Корада». Мы уже 11 лет реализуем проекты внедрения систем 1С:Предприятие. Для нас внедрить информационную систему — значит сделать так, чтобы она решала ваши бизнес-задачи.

Вариант 3. Смешанный: привлечение подрядчиков и штатных специалистов

Такой вариант подойдет в нескольких случаях:

  • Проект достаточно большой. Подрядчик признается, что не сможет реализовать проект целиком, а вы готовы его подстраховать. При этом такую совместную работу важно планировать заранее: не каждый партнер готов подключить специалистов заказчика к своему проекту.

  • У вас уже есть штатный специалист или текущая информационная система, с которой осуществляется переход, и специалисты, которые ее поддерживают. Если у таких специалистов есть свободное время, их можно привлечь к проекту и тем самым снизить финансовую нагрузку, уменьшить бюджет за счет того, что часть работ будет выполняться вашими сотрудниками.

Если вы привлекаете штатных специалистов, это нужно обсудить с вашим партнером-интегратором. Договоритесь, как будет организована команда, какова стандартная форма кода, стандарты разработки и др.

Важно обсудить, кто со стороны заказчика будет в такой смешанной команде. Это могут быть аналитики, программисты, консультанты на этапе написания тест-кейсов, разработки, обучения пользователей, промышленной эксплуатации.

Главное — работу такой совместной команды нужно обязательно обсуждать с явным, четким разделением функций, задач, управленческих полномочий и т.д.

В конечном итоге выбор исполнителя зависит от бюджета, компетенций сотрудников и руководства, собственных предпочтений. Чтобы выбрать надежного специалиста или команду, обращайте внимание на основные моменты, о которых мы рассказали в статье. А если вы решили реализовать проект силами подрядчика — обращайтесь в компанию «Корада». Мы разберемся в текущих процессах, посоветуем, какую 1С выбрать, и доведем реализацию проекта до конца. 

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