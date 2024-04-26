Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С

Разберем, где компания, которая собирается внедрить 1С, может найти исполнителя, и на что обращать внимание при выборе.

Что нужно сделать до выбора исполнителя

Внедрение 1С начинается с того, что у компании появляется осознанная необходимость в автоматизации, в наведении порядка в процессах и переходе на новую информационную систему.

Ранее мы рассказывали о признаках готовности к внедрению. Напомним, что в оптимальном варианте должно быть готово в компании перед тем, как приступить к выбору вариантов дальнейшей реализации проекта:

Вам нужно определить цели внедрения информационной системы. Просто перейти на новую 1С — это плохая цель. Хорошие цели имеют бизнес-смысл. Благодаря автоматизации компания получает возможность больше зарабатывать, меньше тратить, быстрее расти и развиваться.

Собственники обладают железной волей и твердым намерением реализовать проект. Они готовы, в том числе преодолевать саботаж и сопротивление сотрудников, которые ничего менять не хотят.

Со стороны заказчика выделен руководитель проекта. Он организовывает и координирует работу подрядчиков и штатных сотрудников.

Есть команда проекта — ключевые сотрудники и руководители, которые будут смотреть, как требования к автоматизации реализованы в системе, и обучать других сотрудников.

Отметим, что если этот пункт не выполнен, например, вы не знаете, как собрать команду, у вас есть какие-то вопросы и сложности — это не страшно. Хороший и правильный подрядчик сможет вам помочь, подсказать оптимальный состав рабочей группы.

У компании есть запас прочности. Заказчик начинает проект не на последние деньги. Компания в целом успешна. И если что-то пойдет не так, например, расходы станут выше или возникнут непредвиденные обстоятельства, проект все равно получится завершить. Если средства компании ограничены — лучше сначала построить хороший отдел продаж.

Как выбрать исполнителя

Есть три основных подхода к выбору исполнителей:

Нанять нужных специалистов в штат и реализовать проект собственными силами.

Найти подрядчика, который делает такие проекты регулярно, и заключить с ним договор.

Смешанный вариант — часть людей нанять в штат, а частично отдать проект подрядчику.

Есть более сложные варианты. Например, в крупных холдингах объем проекта так велик, что компания привлекает несколько разных подрядчиков на разные участки. В статье мы остановимся на трех основных вариантах, которые указали выше.

Вариант 1. Реализация проекта силами штатных специалистов

Если компания собирается внедрять автоматизацию своими силами, ей нужно ответить в первую очередь на два вопроса:

1. Готовы ли вы погружаться в проект полностью, разбираться в специфике выбора информационной системы, в плане проекта?

В таком варианте абстрагироваться от проекта и делать только некоторые задачи не получится. Нужна высокая степень погружения. Но чтобы погрузиться в проект, у руководителя или собственника должны быть время и знания в предметной области и в 1С. Если в компании такого человека нет, проект, скорее всего, реализовать не получится.

2. Что вы будете делать с людьми или человеком, которого вы собираетесь нанять, когда проект закончится?

Проект — это временное предприятие, соответственно, он завершится через месяц, через полгода или через год. Если вы нанимаете команду на проект, тогда с людьми стоит сразу договориться о том, что они работают до конца проекта, а потом их контракт заканчивается.

Отметим, что люди, которые хорошо выполняют проекты, как правило, не любят их потом сопровождать и поддерживать. И вероятность найти хорошего проектного специалиста, который после реализации останется поддерживать систему, не слишком высока.

Если вы ответили на оба вопроса, можно идти дальше и приступать к работе над проектом.

Начните с найма человека, который будет главным аналитиком проекта или аналитиком-руководителем проекта. Без руководителя проект невозможен.

Нет смысла нанимать программистов, потому что программист — это человек, который пишет код на основании каких-то требований.

Программирование не приближает бизнес к внедрению учетной системы, в отличие от руководителя проекта с опытом успешного запуска 1С или аналитика с опытом настройки системы. Также руководитель должен знать, как работает типовой функционал различных типовых конфигураций 1С.

Программиста нанимайте в последнюю очередь. Возможно, он вам вообще не понадобится. Если вам будет нужна какая-то разработка, вашему аналитику будет проще обратиться к подрядчикам и фрилансерам.

Когда вы наняли руководителя, запросите у него план проекта. План проекта должен завершаться собственно внедрением 1С. Это когда в системе работают пользователи, в ней формируются отчеты, проводятся документы, в нее вводятся данные.

Обозначьте дату завершения проекта и дату окончания основных этапов. Если руководитель проекта не может подготовить внятный и реалистичный план — к сожалению, такой специалист вряд ли сможет выстроить эффективную систему. Достичь результата может только человек, который мыслит проектно.

Проводите регулярные планерки, чтобы идти согласно плану, например, раз в неделю или раз в две недели, на которых ваш нанятый специалист отчитывается о том, что за это время удалось реализовать.

Внедрите систему регулярной отчетности, чтобы понимать стадии, на которых находится проект.

От руководителя требуется абсолютная поддержка проекта, потому что нанятый сотрудник будет в компании новым, и некоторые давно работающие сотрудники могут не признавать его авторитет и важность внедрения информационной системы.

Вариант 2. Привлечение подрядчика

Подрядчика стоит привлечь:

Если внутри компании нет человека, который готов погрузиться в проект, в требования пользователей и функции разных 1С, если непонятно, что делать с настройками и доработками, как правильно обучать пользователей. Если для вас критически важны сроки и вы хотите в установленное время получить результат.

Это не значит, что подрядные организации, различные интеграторы или франчайзи всегда выполняют все в срок. Но все же такая вероятность гораздо выше, чем если нанимать сотрудника в штат. Крутые проектные специалисты обычно работают на стороне интеграторов.

На что обращать внимание при выборе подрядчика:

Правильный подрядчик должен интересоваться бизнес-целями проекта. Его должно волновать, почему вы затеяли введение бизнес-системы, так как это влияет на некоторые детали внутри проекта: например, на приоритеты при выполнении различных задач. Если подрядчику это неинтересно и он просто хочет делать проект по ТЗ, это неправильный подход.

У подрядчика должна быть технология, которую он сможет изложить шаг за шагом. Какие будут этапы, почему они расположены в такой последовательности, что является результатом каждого этапа, какие документы, информационные базы 1С, файлы выходят из каждого этапа. Если у подрядчика есть технология, он легко о ней расскажет и ответит на любой каверзный вопрос.

Вы должны быть согласны с этой технологией. Нет смысла пытаться реализовать проект с партнером, который хочет делать его по какой-то технологии А, а вы считаете более правильной технологией Б. В таком случае лучше искать другого партнера, а не рассчитывать на то, что перестроите работу этого подрядчика.

Вам должно быть комфортно и приятно сотрудничать. Конечно, проекты делаются по технологиям и методологиям, но люди работают с людьми. Представьте себе, что проведете вместе девять месяцев или год — это сложно, если вы не понимаете подрядчика или он вам не нравится на подсознательном уровне.

Вы должны понимать, что вы будете делать, когда проект закончится. Нужно решить, кто будет сопровождать систему в дальнейшем. Уже в ходе пресейла есть смысл обсудить с потенциальным партнером, с которым вы будете разрабатывать, адаптировать, внедрять 1С, кто будет сопровождать систему.

И не просто сопровождать, а сколько это будет стоить и как происходит сам процесс. Если вы будете поддерживать 1С силами штатных специалистов, нужно понимать, когда этих людей нанять и каким образом подключить к проекту.

Теоретически большинство организаций, которые занимаются внедрением 1С, могут дальше качественно поддерживать внедренную систему. Но бывает по-разному. Есть компании, которые ориентированы на проекты в большей степени, чем на поддержку. И есть компании-заказчики, которые осознанно хотят поддерживать дальнейшую систему именно своими силами, чтобы ни от кого не зависеть или сэкономить бюджет.

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Вариант 3. Смешанный: привлечение подрядчиков и штатных специалистов

Такой вариант подойдет в нескольких случаях:

Проект достаточно большой. Подрядчик признается, что не сможет реализовать проект целиком, а вы готовы его подстраховать. При этом такую совместную работу важно планировать заранее: не каждый партнер готов подключить специалистов заказчика к своему проекту.

У вас уже есть штатный специалист или текущая информационная система, с которой осуществляется переход, и специалисты, которые ее поддерживают. Если у таких специалистов есть свободное время, их можно привлечь к проекту и тем самым снизить финансовую нагрузку, уменьшить бюджет за счет того, что часть работ будет выполняться вашими сотрудниками.

Если вы привлекаете штатных специалистов, это нужно обсудить с вашим партнером-интегратором. Договоритесь, как будет организована команда, какова стандартная форма кода, стандарты разработки и др.

Важно обсудить, кто со стороны заказчика будет в такой смешанной команде. Это могут быть аналитики, программисты, консультанты на этапе написания тест-кейсов, разработки, обучения пользователей, промышленной эксплуатации.

Главное — работу такой совместной команды нужно обязательно обсуждать с явным, четким разделением функций, задач, управленческих полномочий и т.д.

В конечном итоге выбор исполнителя зависит от бюджета, компетенций сотрудников и руководства, собственных предпочтений. Чтобы выбрать надежного специалиста или команду, обращайте внимание на основные моменты, о которых мы рассказали в статье. А если вы решили реализовать проект силами подрядчика — обращайтесь в компанию «Корада». Мы разберемся в текущих процессах, посоветуем, какую 1С выбрать, и доведем реализацию проекта до конца.

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