Специалист по 1С:УНФ: кто это и как им стать

Кому подходит специализация

В аналитику и внедрение 1С чаще всего приходят специалисты, у которых уже есть опыт в бизнес-процессах. Показательно, что это подтверждают кейсы выпускников CORS Academy: люди приходят в профессию из финансов, операционной работы и даже из собственного бизнеса.

Бухгалтеры и экономисты хорошо понимают учет и работу с первичной документацией. Им остается освоить управленческий контур УНФ и технические возможности системы.

Менеджеры и операционные специалисты, которые уже работают в 1С, знают процессы со стороны пользователя и понимают типичные проблемы бизнеса. Для перехода в консультирование им нужны системные знания и методология внедрения. Характерный сюжет — когда человек годами выполняет работу аналитика, не зная, что это профессия:

«В какой-то момент знакомый подсказал, что мои действия, задачи — это все связано с профессией аналитика, прямо вот оно и есть это. А так как я искала варианты дальнейшего развития, смены работы — принялась изучать тему данной специальности», — Елена Атласкова, выпускница первого потока, сейчас руководитель отдела автоматизации документооборота и бизнес-процессов ГК Axelsoft.

Похожий путь у выпускницы, пришедшей с позиции начальника отдела нормативно-справочной информации: изученные темы почти сразу оказывались востребованы в работе.

«Все свое обучение я проходила одновременно с началом новой работы. Через неделю обучения на новой работе начали возникать задачи, похожие на те, которые мы разбирали на курсе», — Алёна Ворновицкая, выпускница курса аналитика 1С.

Специалисты с экономическим или управленческим образованием могут войти в профессию и без опыта работы в 1С, если готовы освоить платформу и бизнес-процессы автоматизации.

Отдельная категория — предприниматели и руководители малого бизнеса. Для них УНФ — родная предметная область: конфигурация создавалась именно под их тип компаний, и понимание бизнеса «изнутри» становится преимуществом в разговоре с заказчиком.

«До конца пазл не складывался, пока я не услышал словосочетание „аналитик 1С“. Меня как будто осенило!» — Владимир Долматов, пришел в профессию после 19 лет предпринимательства в сфере фотопечати.

Есть и обратная сторона, о которой честно пишут сами выпускники: смена профессии редко даёт мгновенный результат. В отзывах встречается и такая мысль — начинающего специалиста без стажа работодатели берут неохотно, им нужен хотя бы небольшой практический опыт. Поэтому первые проекты — пусть даже под руководством более опытного коллеги — важны не меньше обучения.

Во всех случаях предметная экспертиза становится хорошей основой для развития: специалист уже понимает, что происходит в бизнесе, и ему остается научиться переводить эти процессы в решения 1С.