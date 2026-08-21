Специалист по 1С:УНФ: кто это и как им стать

Что такое 1С:УНФ
1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — конфигурация для малого и среднего бизнеса: торговли, небольшого производства и сферы услуг. Она помогает вести продажи, закупки, склад, деньги и управленческий учет в одной системе.
В 2026 году актуальна версия 3.0 на платформе 1С:Предприятие 8.5. Для специалиста важно знать именно актуальную версию: возможности и интерфейс системы меняются, поэтому опыт работы со старой редакцией не всегда достаточен.
Главное отличие УНФ от решений для регламентированного учета в том, что она помогает собственнику управлять бизнесом, а не только отражать операции в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому специалисту по УНФ важно не просто знать функции программы, но и понимать бизнес-процессы клиента.
Что входит в работу специалиста по 1С:УНФ
Работа специалиста начинается не с настройки программы, а с изучения бизнеса клиента. Нужно разобраться, как устроены продажи, закупки, склад, цены, расчеты с клиентами и поставщиками, а затем определить, как эти процессы перенести в 1С:УНФ.
Дальше специалист настраивает систему: справочники, номенклатуру, склады, цены, права пользователей и параметры учета. После этого адаптирует процессы под задачи компании и подключает необходимые интеграции: банк, ЭДО, кассу, маркетплейсы.
Отдельная часть работы – обучение сотрудников. Даже правильно настроенная система не принесет результата, если пользователи продолжают работать в Excel или обходят настроенные процессы.
После запуска специалист сопровождает систему: помогает разбирать ошибки, консультирует пользователей, участвует в обновлениях и формулирует задачи для разработчиков, если требуется доработка.
По сути, специалист по УНФ находится на стыке бизнеса и системы: он должен понять, как работает компания, и подобрать способ автоматизации этих процессов.
На чем ошибаются самоучки
Освоить интерфейс 1С:УНФ по видео можно довольно быстро. Сложность начинается там, где нужно не просто провести документ, а правильно выстроить учет.
Например, собственник хочет понять, куда уходят деньги. Самоучка создает статьи движения денежных средств по названиям клиента: «расходы на офис», «закупка», «прочее», «выплаты». Через месяц значительная часть оборота оказывается в «прочих», и отчет уже не помогает принимать решения.
Проблема не в настройках программы, а в отсутствии методологии: нужно понимать, как структурировать данные так, чтобы отчеты отвечали на управленческие вопросы.
Похожая ситуация возникает с себестоимостью. Настройки номенклатуры, склада и порядок проведения документов связаны между собой, поэтому ошибка в одном месте может привести к некорректным остаткам и расчетам.
Еще одна сложная задача — обмен с 1С:Бухгалтерией. УНФ и бухгалтерская система решают разные задачи, поэтому специалисту нужно понимать, какие данные передаются между системами и как избежать расхождений.
Именно здесь проходит граница между «умею работать в программе» и «умею внедрять систему». Для второго нужны не только знания интерфейса, но и понимание бизнес-процессов, учета и логики автоматизации.
Кому подходит специализация
В аналитику и внедрение 1С чаще всего приходят специалисты, у которых уже есть опыт в бизнес-процессах. Показательно, что это подтверждают кейсы выпускников CORS Academy: люди приходят в профессию из финансов, операционной работы и даже из собственного бизнеса.
Бухгалтеры и экономисты хорошо понимают учет и работу с первичной документацией. Им остается освоить управленческий контур УНФ и технические возможности системы.
Менеджеры и операционные специалисты, которые уже работают в 1С, знают процессы со стороны пользователя и понимают типичные проблемы бизнеса. Для перехода в консультирование им нужны системные знания и методология внедрения. Характерный сюжет — когда человек годами выполняет работу аналитика, не зная, что это профессия:
«В какой-то момент знакомый подсказал, что мои действия, задачи — это все связано с профессией аналитика, прямо вот оно и есть это. А так как я искала варианты дальнейшего развития, смены работы — принялась изучать тему данной специальности», — Елена Атласкова, выпускница первого потока, сейчас руководитель отдела автоматизации документооборота и бизнес-процессов ГК Axelsoft.
Похожий путь у выпускницы, пришедшей с позиции начальника отдела нормативно-справочной информации: изученные темы почти сразу оказывались востребованы в работе.
«Все свое обучение я проходила одновременно с началом новой работы. Через неделю обучения на новой работе начали возникать задачи, похожие на те, которые мы разбирали на курсе», — Алёна Ворновицкая, выпускница курса аналитика 1С.
Специалисты с экономическим или управленческим образованием могут войти в профессию и без опыта работы в 1С, если готовы освоить платформу и бизнес-процессы автоматизации.
Отдельная категория — предприниматели и руководители малого бизнеса. Для них УНФ — родная предметная область: конфигурация создавалась именно под их тип компаний, и понимание бизнеса «изнутри» становится преимуществом в разговоре с заказчиком.
«До конца пазл не складывался, пока я не услышал словосочетание „аналитик 1С“. Меня как будто осенило!» — Владимир Долматов, пришел в профессию после 19 лет предпринимательства в сфере фотопечати.
Есть и обратная сторона, о которой честно пишут сами выпускники: смена профессии редко даёт мгновенный результат. В отзывах встречается и такая мысль — начинающего специалиста без стажа работодатели берут неохотно, им нужен хотя бы небольшой практический опыт. Поэтому первые проекты — пусть даже под руководством более опытного коллеги — важны не меньше обучения.
Во всех случаях предметная экспертиза становится хорошей основой для развития: специалист уже понимает, что происходит в бизнесе, и ему остается научиться переводить эти процессы в решения 1С.
Сколько зарабатывает специалист по 1С:УНФ
Данные по узкой специализации «1С:УНФ» на рынке труда фрагментарны – большинство агрегаторов объединяют специалистов по разным конфигурациям. Анализ актуальных вакансий на hh.ru по состоянию на август 2026 года дает следующую картину.
Специалист по учету в 1С:УНФ на стороне заказчика (внутренняя позиция) – от 70 000 до 100 000 рублей в зависимости от региона и объема функций. Это позиция, где УНФ – основной рабочий инструмент для ведения учета компании.
Консультант / специалист по внедрению 1С:УНФ на стороне интегратора – 90 000–160 000 рублей. Диапазон широкий, потому что сюда попадают и позиции без опыта (с готовностью обучать), и позиции для специалистов с несколькими успешными внедрениями за плечами.
По данным profifuture.ru, специализация в одной конфигурации позволяет запрашивать более высокую ставку: специалисты с опытом 3+ лет в Москве зарабатывают в среднем 170–200 тыс. руб., ведущие – 300–420 тыс. Верхняя граница достижима для специалистов, сочетающих глубокое знание УНФ с опытом в смежных конфигурациях и навыками управления проектами внедрения.
Важная особенность рынка: по данным аналитики hh.ru, вакансии с явным требованием знания 1С:УНФ встречаются заметно реже, чем вакансии по 1С:Бухгалтерии, и именно поэтому специалист, владеющий обеими системами, оказывается в дефиците. Это структурное преимущество: конкуренция за позиции с УНФ ниже, чем в насыщенном сегменте Бухгалтерии.
Как подтвердить квалификацию
Для специалистов 1С существуют сертификационные экзамены «1С:Профессионал» и «1С:Специалист-консультант». Первый проверяет знание функциональности конфигурации, второй – умение применять эти знания при решении практических задач и настройке системы под требования бизнеса.
Сертификат «1С:Профессионал» по УНФ – это стандартная точка входа: его спрашивают у кандидатов франчайзи, он же нужен партнерам для подтверждения компетенций. Экзамен состоит из теоретических вопросов по всем разделам конфигурации, поэтому подготовка требует не выборочного, а глубокого знания функционала: от настроек учетной политики и справочников до производства, финансовой отчетности и администрирования.
Самостоятельно закрыть все разделы по документации сложно: вопросы затрагивают участки, с которыми в реальной работе можно ни разу не столкнуться. Поэтому подготовку удобнее встраивать в системное обучение. Например, курс «1С:УНФ 3.0 с нуля до профессионала» построен так, что программа последовательно проходит все блоки конфигурации, а завершается подготовкой к экзамену 1С:Профессионал — с разбором формата вопросов и тренировочным тестированием. То есть к моменту окончания курса у специалиста есть и практика в базе, и готовность сдавать сертификацию.
Дальше логика такая: «1С:Профессионал» подтверждает знание системы, а «1С:Специалист-консультант» – умение внедрять. Второй экзамен имеет смысл сдавать после первых реальных проектов, когда есть опыт обследования бизнес-процессов и настройки под задачи заказчика.
Сертификаты могут подтвердить уровень подготовки специалиста и дополнить практический опыт. Но по мере перехода к более сложным проектам одной экспертизы в УНФ становится недостаточно: специалисту приходится осваивать другие конфигурации и глубже разбираться в бизнес-процессах.
Как строится карьера специалиста по 1С:УНФ
Карьерный путь в специализации на УНФ не замкнут на одну конфигурацию. Это стартовая площадка, с которой открываются несколько траекторий.
Углубление в смежные конфигурации: специалист по УНФ, добавляющий знание 1С:Бухгалтерии или 1С:ЗУП, становится значительно более ценным кандидатом для малого бизнеса, которому нужен специалист «одного окна». Добавление 1С:Управление торговлей расширяет список проектов, доступных для самостоятельного ведения.
Переход в аналитику 1С. Специалист по УНФ, накопивший опыт работы с бизнес-процессами заказчиков, имеет сильную предметную базу для перехода в позицию аналитика 1С на проектах среднего и крупного бизнеса.После уровня консультант-эксперт открываются боковые траектории: бизнес-аналитик, руководитель проектов внедрения, функциональный архитектор, аудитор.
Самозанятость и собственная практика: УНФ – конфигурация малого бизнеса, и клиентская база соответствующая: тысячи небольших компаний по всей стране. Специалист с несколькими успешными внедрениями и рекомендациями вполне способен выстроить независимую практику с проектной занятостью.
Как стать специалистом по 1С:УНФ
Путь в профессию можно разделить на несколько шагов.
1. Освоить систему на практике.
Получить доступ к учебной или демо-базе и пройти сквозной сценарий: заказ клиента → закупка → приход на склад → отгрузка → оплата → отчеты. Важно увидеть не отдельные функции, а связь между операциями и результатами в системе.
2. Разобраться в методологии.
После базового знакомства с программой нужно разобраться с темами, где одной инструкции недостаточно: себестоимостью, статьями движения денежных средств, управленческой отчетностью, обменом с 1С:Бухгалтерией и интеграциями с маркетплейсами.
3. Подтвердить знания и получить практический опыт.
Можно сдать 1С:Профессионал по УНФ и попробовать первые проекты под руководством более опытного специалиста. Важно не только получить сертификат, но и научиться самостоятельно обследовать процессы и настраивать систему под задачи клиента.
Базовые функции можно освоить самостоятельно с помощью документации и учебных материалов. Но методологию и практику внедрений сложнее собрать из разрозненных источников. Поэтому здесь может быть полезно системное обучение с практическими заданиями и разбором реальных сценариев.
Например, на курсе «1С:УНФ 3.0 с нуля до профессионала» последовательно разбираются основные возможности конфигурации: от первоначальной настройки и CRM до склада, производства, финансовой отчетности и администрирования. Обучение также включает подготовку к экзамену 1С:Профессионал.
Что в итоге нужно знать специалисту по 1С:УНФ
Работа с УНФ — это не только знание функций программы. Специалисту нужно понимать бизнес-процессы, уметь настраивать систему под задачи компании и взаимодействовать с пользователями.
Войти в профессию можно из бухгалтерии, экономики, операционной работы или через опыт пользователя 1С. А дальше развивать экспертизу: переходить в аналитику, осваивать смежные конфигурации и более сложные решения.
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