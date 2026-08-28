Сколько зарабатывает разработчик 1С:ERP: грейды, стек и реальные цифры с рынка

Контекст рынка: почему именно ERP
Прежде чем перейти к цифрам, важно понять, почему специализация на 1С:ERP уже можно сказать, что исторически выделяется на фоне остального рынка 1С.
После ухода SAP, Oracle и Microsoft Dynamics в 2022 году крупный российский бизнес начал масштабный переход на отечественные ERP-системы. По данным TAdviser и КОРУС Консалтинг, темпы роста российского ERP-рынка оцениваются в 10–30% ежегодно. Это создало структурный дефицит специалистов именно в сегменте крупных внедрений: компании, переходящие с SAP на 1С:ERP, нуждались в разработчиках, способных работать с производственным планированием, сложной себестоимостью и интеграциями корпоративного уровня.
Параллельно в 2026 году прекратилась поддержка конфигурации 1С:УПП, устаревшего предшественника ERP, на котором работали тысячи производственных предприятий. Переход с 1С:УПП на 1С:ERP – это не обновление, а полноценный проект трансформации, который требует разработчиков, понимающих архитектуру новой системы. Волна миграционных проектов обеспечивает устойчивый спрос на специалистов еще как минимум несколько лет.
Результат: зарплаты разработчиков с опытом в ERP-проектах стабильно выше рынка. По данным mypl.pro, ведущие специалисты по 1С:ERP могут рассчитывать на зарплату от 400 до 500 тысяч рублей в Москве, что подтверждает высокую маржинальность именно этой специализации.
Зарплаты по грейдам: реальные цифры
Начнём с общего ориентира по рынку 1С-разработки, чтобы затем показать, как ERP-специализация смещает цифры вверх.
По данным Хабр Карьеры, медианная зарплата программиста 1С в России в 2026 году составляет около 207 000 рублей. Для специализации «Разработка под 1С» медиана выше – 240 000 рублей. За первое полугодие 2026 года зарплаты выросли на 9% по отношению ко второму полугодию 2025-го, а за весь 2025 год рост составил 18%. Рост замедлился после нескольких турбулентных лет, но остается устойчивым.
По грейдам картина следующая.
Junior. Медиана по Хабр Карьере: 88 000 рублей. По данным profifuture.ru, в Москве вилка составляет 60–90 тысяч рублей, в регионах на 15–25% ниже. На этом уровне разработчик знает базовый синтаксис языка 1С, умеет писать простые обработки и отчеты, работает под руководством более опытных коллег. Junior без опыта в ERP практически не встречается на проектах внедрения: специфика конфигурации слишком сложна для самостоятельного погружения.
Middle. Медианная зарплата middle-программиста 1С в начале 2026 года составила 175 тысяч рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Реальная вилка: 120 000–240 000 рублей. Middle-разработчик с опытом в ERP-проектах находится ближе к верхней границе: он самостоятельно реализует задачи из ТЗ, понимает архитектуру подсистем ERP и умеет работать с интеграциями. По данным Хабра, переход от джуна к ведущему разработчику даёт прирост дохода около 70%.
Senior. Диапазон 250 000–400 000 рублей по рынку в целом. Для разработчиков с опытом крупных ERP-проектов и компетенциями в производственном блоке или блоке затрат и себестоимости верхняя граница выше. По данным Хабр Карьеры, senior-специалисты получают от 250 000 рублей, в отдельных случаях до 400–500 тысяч.
Ведущий разработчик / тимлид. Диапазон 350 000–600 000 рублей. Этот уровень предполагает не только технические компетенции, но и управление командой разработки, проектирование архитектурных решений и коммуникацию с заказчиком на уровне бизнес-требований. В крупных холдинговых проектах тимлиды с уникальной компетенцией в конкретных блоках ERP ведут переговоры о ставке индивидуально.
Стек: что нужно знать разработчику 1С:ERP
Стек разработчика 1С:ERP принципиально отличается от стека разработчика, работающего с базовыми конфигурациями. Недостаточно знать встроенный язык и уметь писать запросы — ERP требует понимания архитектуры всей системы.
Базовый уровень (Junior → начало Middle):
Встроенный язык 1С, включая запросы с временными таблицами и виртуальными таблицами
Система компоновки данных (СКД)
Базовая библиотека стандартных подсистем (БСП)
Конфигуратор и режим управляемого приложения
Отладчик и профилировщик
По данным анализа вакансий на hh.ru и обзора Инфостарта, все без исключения вакансии требуют уверенного владения платформой 1С, типовыми конфигурациями и пониманием специфики учета.
Уровень Middle: Резюме разработчика уровня Middle в 2026 году предполагает: знание 1С:ERP 2 (экспертно), понимание механизмов платформы: проведение документов, транзакции, блокировки, интеграции через REST API и SOAP, работу с PostgreSQL или MS SQL на уровне оптимизации запросов. Отдельно ценится знание инструментов разработки: EDT (1C:Enterprise Development Tools), Git для версионирования кода.
Уровень Senior: На этом уровне базовый стек дополняется: глубоким знанием одного или нескольких блоков ERP (производство, управление затратами, финансы, WMS), опытом работы с HighLoad-задачами, умением проектировать интеграции корпоративного уровня, навыками code review и менторинга. Здесь важнейшими навыками становятся не только глубокое знание конфигурации, но и умение оптимизировать сложные процессы, работать с HighLoad-задачами и проводить многоэтапные миграции.
Что реально повышает зарплату
Анализ актуальных вакансий и зарплатных данных выявляет несколько факторов, которые дают надбавку к медианному уровню, иногда существенную.
Специализация на ERP. Это самый значимый фактор. По данным profifuture.ru, разработчики с опытом именно в ERP-проектах получают на 30–60% выше медианы по рынку разработчиков 1С в целом. Специфика конфигурации (производственное планирование, MRP, управление затратами, консолидированная отчетность) требует длительного погружения, которое нельзя компенсировать знанием платформы в целом.
Сертификаты 1С. По данным Хабр Карьеры, специалист с сертификатом по ERP может рассчитывать на зарплату на 10–15% выше коллеги без сертификата при аналогичном опыте. Сертификат 1С:Специалист по ERP – это не просто строчка в резюме, а подтверждение системного подхода к задачам, которое работодатели в сфере 1С умеют читать.
SQL и работа с СУБД. По анализу вакансий на quick-offer.ru, SQL и Git открывают позиции с диапазоном 200–350 000 рублей, где от разработчика ждут работы с реляционными базами данных и версионирования кода. PostgreSQL с пониманием оптимизации запросов и планов выполнения – отдельное конкурентное преимущество.
Понимание бизнес-процессов и учета. По данным Хабра, разработчик, который умеет объяснить бизнесу, зачем нужно то или иное изменение, и понимает логику бухгалтерского учета на уровне проводок, стоит дороже. В ERP-проектах разработчик нередко участвует в обсуждении требований напрямую, и отсутствие предметной экспертизы здесь заметно.
Тип работодателя. Крупные интеграторы и корпоративные заказчики платят принципиально выше, чем компании-франчайзи малого бизнеса. По данным Хабра, карьерные пути и зарплаты принципиально различаются: во франчайзи:100–180 тысяч рублей, в крупных интеграторах и корпоративных проектах существенно выше.
Карьерная траектория: от разработчика к архитектору
Специализация на 1С:ERP открывает карьерный путь, который не замкнут на одну роль. По прогнозу Инфостарта на период до 2027 года, спрос на новые роли в ERP-экосистеме вырастет на 200–300%: рынку нужны не просто разработчики, а специалисты, способные проектировать решения на уровне архитектуры.
Классическая траектория выглядит так: Junior → Middle → Senior → ведущий разработчик → функциональный архитектор. Но именно в ERP-контексте появляется развилка: часть специалистов движется в сторону технической архитектуры (интеграции, производительность, DevOps-трек), другая часть – в сторону функционального консалтинга и управления проектами внедрения.
Оба пути ведут к сопоставимым зарплатам на верхнем уровне, разница в характере работы. Технический архитектор проектирует системы. Функциональный архитектор проектирует процессы. И тот и другой незаменимы на крупных ERP-проектах.
Как войти в ERP-специализацию, если опыт есть только в базовых конфигурациях
Здесь возникает замкнутый круг, хорошо знакомый разработчикам 1С: на ERP-проекты берут с опытом в ERP, а опыт в ERP получить негде, если тебя не берут на такие проекты.
Выход: целенаправленная подготовка с погружением в реальные задачи уровня крупных внедрений. По данным анализа рынка вакансий, работодатели в 2026 году ценят глубину, а не широту: лучше знать 2–3 конфигурации экспертно, чем поверхностно 10. Именно такую глубину и формирует специализированное обучение.
Для разработчиков с базовым опытом в 1С, которые хотят системно освоить 1С:ERP, создан курс «Практика разработки на базе 1С:ERP» CORS Academy. Программа рассчитана именно на тех, кто умеет писать код на 1С, но никогда не работал с ERP-конфигурацией: 14 недель, 256 академических часов, последовательный разбор всех ключевых подсистем: от НСИ и планирования до производства, закупок, склада и регламентированного учета. Каждый модуль – реальное техническое задание из практики внедрений, а не просто учебный пример.
Автор: Сергей Ваганов, эксперт по конфигурированию с 15-летним преподавательским стажем, бывший руководитель «Академии ERP» в фирме «1С», автор книги «1С:Профессионал по платформе», преподаватель МФТИ. Рецензент: Сергей Наумов, участвовавший в разработке подсистемы «Бюджетирование» непосредственно в 1С:ERP.
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