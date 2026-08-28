Сколько зарабатывает разработчик 1С:ERP: грейды, стек и реальные цифры с рынка

Контекст рынка: почему именно ERP

Прежде чем перейти к цифрам, важно понять, почему специализация на 1С:ERP уже можно сказать, что исторически выделяется на фоне остального рынка 1С.

После ухода SAP, Oracle и Microsoft Dynamics в 2022 году крупный российский бизнес начал масштабный переход на отечественные ERP-системы. По данным TAdviser и КОРУС Консалтинг, темпы роста российского ERP-рынка оцениваются в 10–30% ежегодно. Это создало структурный дефицит специалистов именно в сегменте крупных внедрений: компании, переходящие с SAP на 1С:ERP, нуждались в разработчиках, способных работать с производственным планированием, сложной себестоимостью и интеграциями корпоративного уровня.

Параллельно в 2026 году прекратилась поддержка конфигурации 1С:УПП, устаревшего предшественника ERP, на котором работали тысячи производственных предприятий. Переход с 1С:УПП на 1С:ERP – это не обновление, а полноценный проект трансформации, который требует разработчиков, понимающих архитектуру новой системы. Волна миграционных проектов обеспечивает устойчивый спрос на специалистов еще как минимум несколько лет.

Результат: зарплаты разработчиков с опытом в ERP-проектах стабильно выше рынка. По данным mypl.pro, ведущие специалисты по 1С:ERP могут рассчитывать на зарплату от 400 до 500 тысяч рублей в Москве, что подтверждает высокую маржинальность именно этой специализации.