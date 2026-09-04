Как 1С:УНФ 3.0 стала цифровым хабом малого бизнеса: Яндекс Пэй, МАХ и другие отечественные сервисы

В ноябре 2022 года, когда фирма «1С» анонсировала редакцию 3.0 «Управление нашей фирмой», многие восприняли это как плановое обновление. Новый интерфейс, переработанная архитектура и на этом все. Прошло почти четыре года, и стало очевидно: речь шла о принципиально другой программной стратегии. Редакция 3.0 оказалась не просто обновлённой оболочкой, а полноценной платформой, на которую последовательно нанизываются отечественные цифровые сервисы: один за другим, релиз за релизом.
Сегодня ситуация выглядит так: за восемь месяцев программа получила интеграцию с Яндекс Пэй, возможность подтверждать социальные скидки через мессенджер МАХ, поддержку цифрового рубля, электронные перевозочные документы и еще десяток менее громких, но практически значимых нововведений. Ни одно из них не вышло для старой редакции 1.6. И это не техническая случайность – это сознательный выбор разработчика.
Яндекс Пэй: не просто еще один способ оплаты
В версии 3.0.14.100, вышедшей 5 августа 2026 года, появилась интеграция с «Яндекс Пэй». Для розничного продавца это означает два сценария работы, и оба закрывают реальные потребности.
В розничной кассе покупатель может расплатиться через мобильное приложение Яндекс Пэй: отсканировать QR-код или воспользоваться динамической ссылкой, привязанной к конкретному чеку. Поддерживается и «Яндекс Сплит» – деление суммы платежа покупателя на части. Данные о платеже попадают в программу автоматически, формируется документ «Операция по платежным картам», на основании которого фискализируется чек.
Для подключения кассового QR-кода важна одна техническая деталь: торговый объект должен иметь тип «Розничный магазин». Если выбрать «Группа складов» или «Подразделение», программа выдаст ошибку, этот момент стоит учитывать при настройке.
Второй сценарий – онлайн-торговля. Из документов «Заказ покупателя» и «Счет на оплату» теперь можно сформировать ссылку на оплату через Яндекс Пэй и отправить покупателю любым способом: почтой, в мессенджере, через CRM-модуль самой программы. После оплаты данные загружаются в 1С без ручного ввода.
Что это меняет для малого бизнеса? Сервисные компании и небольшие интернет-магазины, принимающие предоплату, избавляются от необходимости держать сторонний платежный агрегатор только ради онлайн-оплаты. Все остается в одной системе, всё отражается в учете автоматически.
Мессенджер МАХ: цифровой ID на кассе
Два последовательных обновления сделали мессенджер МАХ (многофункциональный сервис обмена информацией, экосистема VK) полноценным инструментом кассира.
Первым, в версии 3.0.13.238, появилось подтверждение возраста. Согласно Федеральному закону от 29.12.2025 № 569-ФЗ, мессенджер МАХ получил статус официального способа удостоверения возраста в торговых точках. Теперь при продаже алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, билетов на зрелищные мероприятия и лотерейных билетов кассир может попросить покупателя показать QR-код в приложении МАХ: программа мгновенно подтверждает совершеннолетие. Функция работает как на обычном рабочем месте кассира, так и на кассах самообслуживания.
Следующим шагом, в той же версии 3.0.14.100, появилась еще одна возможность — подтверждение права на скидку по социальной категории. Пенсионеры, инвалиды, студенты, многодетные семьи – при сканировании QR-кода из приложения МАХ программа автоматически подтверждает принадлежность покупателя к категории и применяет соответствующую скидку, заранее настроенную в системе лояльности. Никаких бумажных справок, никаких споров на кассе.
Это, возможно, самая недооцененная из последних функций. На практике магазины с льготными категориями покупателей – аптеки, продуктовые сети, муниципальная торговля – тратят значительные операционные усилия на верификацию льгот. Теперь этот процесс решается за несколько секунд.
Цифровой рубль: подготовка завершена
С 1 сентября 2026 года компании с выручкой свыше 120 млн рублей, обслуживающиеся в системно значимых банках, обязаны принимать цифровые рубли от юридических лиц. Фирма «1С» успела подготовиться заблаговременно: версия 3.0.14.123 полностью поддерживает этот инструмент.
В карточках организаций и контрагентов появилась возможность создать кошелек цифрового рубля. Платежные поручения, поступления на счет и расходы со счета — все операции автоматически отражаются в учете и отчетности. Ограничение одно: цифровой рубль пока доступен только для расчетов между юридическими лицами в рамках строго определенных видов операций.
Экосистема шире, чем кажется
Яндекс Пэй, МАХ и цифровой рубль – наиболее заметные новинки последних месяцев, но далеко не единственные интеграции с отечественными сервисами, которые работают в 1С:УНФ 3.0 сегодня.
Маркетплейсы представлены тремя крупнейшими площадками. С Ozon программа умеет обмениваться карточками товаров в обе стороны, выгружать цены и остатки, загружать заказы FBS и получать отчеты о продажах как из файлов личного кабинета, так и по API, последнее появилось в версии 3.0.12 и существенно ускоряет регулярную работу. С Яндекс Маркетом доступны карточки товаров и выгрузка остатков и цен по схеме FBS. Wildberries поддерживает загрузку отчетов о продажах и возвратах, включая компенсации за утерянный или испорченный товар – функция, актуальность которой трудно переоценить для активных продавцов на этой площадке.
В области электронного документооборота с 1 января 2026 года действует новый формат УПД 5.03, объединяющий счет-фактуру и первичный документ в одном файле. Программа перешла на него автоматически без каких-либо действий со стороны пользователя. Туда же легли новые ставки НДС, появившиеся с начала года: 22%, 22/122% и 18,03%.
Сервис 1С:Share позволяет делиться с контрагентами расходными накладными, актами, счетами, коммерческими предложениями и договорами по ссылке. У получателя документ автоматически «конвертируется» в нужный тип: расходная накладная превращается в приходную, счет на оплату – в заказ поставщику. Это небольшая функция, но она ощутимо снижает трение в повседневном документообороте.
«1С:Кабинет сотрудника» отныне доступен и для индивидуальных предпринимателей: работники видят расчетные листки, подписывают кадровые документы и отправляют запросы через мобильное приложение или браузер.
Маркировка охватывает алкоголь, табак, пиво на экспорт в страны ЕАЭС и за их пределы, а в версии 3.0.13.374 добавилась прослеживаемость сырья для производства лекарственных препаратов – узкоспециализированная, но критически важная функция для участников фармацевтического рынка.
Наконец, версия 3.0.14.100 принесла поддержку электронных перевозочных документов (ЭПД): электронную транспортную накладную, электронный заказ-заявку и электронный путевой лист. Оформление ЭТрН доступно прямо из расходной накладной без переключения между системами.
Если не перешли на новую редакцию
Разрыв между редакцией 3.0 и старой 1.6 больше не измеряется отдельными функциями, он измеряется целыми подсистемами. Яндекс Пэй, МАХ, цифровой рубль, ЭПД, новые форматы ЭДО – ничего из перечисленного в старой редакции нет и не будет. Фирма «1С» давно перестала развивать 1.6 функционально, сосредоточив все ресурсы на редакции 3.0.
Для тех, кто работает на 1.6, это уже не вопрос удобства работы – это вопрос соответствия требованиям законодательства и способности работать с ключевыми контрагентами и платформами. Переход неизбежен. Вопрос лишь в том, когда именно и с какими потерями.
Где научиться работать в 1С:УНФ 3.0
Новая редакция – это другая логика работы: другой интерфейс на базе платформы «1С:Предприятие 8.5», переосмысленная структура документооборота, десятки новых подсистем. Войти в это методом самостоятельного изучения можно, но медленно и с высоким риском закрепить неправильные паттерны работы. Это может привести к возникновению проблем в профессиональной деятельности, особенно если вы консультант или внедренец, которому предстоит объяснять программу другим людям.
Для тех, кто хочет разобраться основательно и быстро, рекомендуем пройти специализированные курсы по работе в программе. Так, в рамках курса «1С:УНФ 3.0 с нуля до профессионала» детально разбираются все нюансы работы в новейшей версии 3.0 «1С:Управление нашей фирмой» на базе интерфейса 1С:Предприятие 8.5.
Автор и ведущий преподаватель курса – Жанат Жуматаева, кандидат технических наук, сертифицированный преподаватель 1С и специалист-консультант по типовым решениям с двадцатилетним опытом. За этот срок она прошла весь путь: от внедрения и сопровождения продуктов 1С в реальных компаниях до разработки собственных обучающих методик. Это принципиально важно: курс строится не на пересказе теории, а на логике практического внедрения.
В программе 12 модулей, которые охватывают весь контур работы в системе: начальная настройка и ввод остатков, управление продажами и закупками, складской учет, CRM-модуль, производство и планирование работ, учет денежных средств, зарплата и кадровый учет, финансовая и регламентированная отчетность, администрирование и разграничение прав.
Каждый модуль включает видеоурок, практические задания, тест и конспект со скриншотами из программы. Раз в неделю прямая трансляция с разбором домашних заданий. Есть чат потока и личный кабинет с отслеживанием прогресса.
По итогам курса выдается сертификат. Слушатели, успешно сдавшие экзамен «1С:Профессионал» после обучения, получают компенсацию его стоимости от академии. Курс доступен в рассрочку без переплат.
Вот что говорят о качестве обучения выпускники:
«Очень ценю индивидуальный подход к каждому студенту и возможность получать обратную связь от преподавателей в любое время. В программе курса идеальный баланс теории и практики, а все материалы структурированы таким образом, что даже сложные темы становятся понятными. Рада, что не потеряла время и деньги, а получила реальные знания, которые сразу применила на практике. CORS Academy действительно помогает достичь нового уровня профессионализма»
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P.S. Если вам кажется, что 1С:УНФ 3.0 – «это все равно та же самая программа, просто с новым интерфейсом», загляните в список обновлений на официальном сайте 1С. Это уже не просто учетная система – это инфраструктура. И она меняется быстрее, чем большинство успевает за ней следить.
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