Как 1С:УНФ 3.0 стала цифровым хабом малого бизнеса: Яндекс Пэй, МАХ и другие отечественные сервисы

Яндекс Пэй: не просто еще один способ оплаты

В версии 3.0.14.100, вышедшей 5 августа 2026 года, появилась интеграция с «Яндекс Пэй». Для розничного продавца это означает два сценария работы, и оба закрывают реальные потребности.

В розничной кассе покупатель может расплатиться через мобильное приложение Яндекс Пэй: отсканировать QR-код или воспользоваться динамической ссылкой, привязанной к конкретному чеку. Поддерживается и «Яндекс Сплит» – деление суммы платежа покупателя на части. Данные о платеже попадают в программу автоматически, формируется документ «Операция по платежным картам», на основании которого фискализируется чек.

Для подключения кассового QR-кода важна одна техническая деталь: торговый объект должен иметь тип «Розничный магазин». Если выбрать «Группа складов» или «Подразделение», программа выдаст ошибку, этот момент стоит учитывать при настройке.

Второй сценарий – онлайн-торговля. Из документов «Заказ покупателя» и «Счет на оплату» теперь можно сформировать ссылку на оплату через Яндекс Пэй и отправить покупателю любым способом: почтой, в мессенджере, через CRM-модуль самой программы. После оплаты данные загружаются в 1С без ручного ввода.

Что это меняет для малого бизнеса? Сервисные компании и небольшие интернет-магазины, принимающие предоплату, избавляются от необходимости держать сторонний платежный агрегатор только ради онлайн-оплаты. Все остается в одной системе, всё отражается в учете автоматически.