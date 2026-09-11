Электронные транспортные накладные в 1С:УНФ: что изменилось с 1 сентября 2026 года

Что изменилось

Ключевой документ реформы – Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Он внес изменения сразу в четыре нормативных акта: Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ), закон о транспортно-экспедиционной деятельности (87-ФЗ), Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. С этой даты обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) стал реальностью для всех участников логистической цепочки: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Об этом официально сообщил Минтранс в день вступления изменений в силу.

В обязательный электронный вид переведен весь контур перевозочных документов. Транспортная накладная (ЭТрН) при автоперевозках груза по договору внутри РФ теперь оформляется только электронно и направляется в ГИС ЭПД. То же касается заказа и заявки на перевозку автотранспортом. В электронный формат перешли и экспедиторские документы: поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки. Аналогичные правила введены для грузовой авианакладной при внутренних авиаперевозках и транспортной железнодорожной накладной при перевозках грузов по железной дороге. Полный перечень и разъяснения по каждому документу ФНС опубликовала для бизнеса еще в конце августа.

Обмен документами происходит не напрямую с государством, а через аккредитованных Минтрансом операторов информационных систем ЭПД (ИС ЭПД). Оператор передает данные в государственную информационную систему электронных перевозочных документов ГИС ЭПД, работающую в добровольном режиме с 1 сентября 2022 года. Самостоятельно подключаться к ГИС ЭПД компаниям и ИП не нужно. Сейчас в реестре Минтранса 16 операторов, из них 14 работают в продуктивном контуре, и все они обмениваются документами между собой в роуминге, поэтому у вас и у контрагента могут быть разные операторы, это не мешает документообороту.