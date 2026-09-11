Электронные транспортные накладные в 1С:УНФ: что изменилось с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года бумажная транспортная накладная перестала быть надлежащим документом для внутрироссийских грузоперевозок. Это не отраслевая новость для логистов – это изменение, которое затрагивает практически любой бизнес, хоть раз в месяц заказывающий доставку товара наемным транспортом.
Что изменилось
Ключевой документ реформы – Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Он внес изменения сразу в четыре нормативных акта: Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ), закон о транспортно-экспедиционной деятельности (87-ФЗ), Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. С этой даты обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) стал реальностью для всех участников логистической цепочки: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Об этом официально сообщил Минтранс в день вступления изменений в силу.
В обязательный электронный вид переведен весь контур перевозочных документов. Транспортная накладная (ЭТрН) при автоперевозках груза по договору внутри РФ теперь оформляется только электронно и направляется в ГИС ЭПД. То же касается заказа и заявки на перевозку автотранспортом. В электронный формат перешли и экспедиторские документы: поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки. Аналогичные правила введены для грузовой авианакладной при внутренних авиаперевозках и транспортной железнодорожной накладной при перевозках грузов по железной дороге. Полный перечень и разъяснения по каждому документу ФНС опубликовала для бизнеса еще в конце августа.
Обмен документами происходит не напрямую с государством, а через аккредитованных Минтрансом операторов информационных систем ЭПД (ИС ЭПД). Оператор передает данные в государственную информационную систему электронных перевозочных документов ГИС ЭПД, работающую в добровольном режиме с 1 сентября 2022 года. Самостоятельно подключаться к ГИС ЭПД компаниям и ИП не нужно. Сейчас в реестре Минтранса 16 операторов, из них 14 работают в продуктивном контуре, и все они обмениваются документами между собой в роуминге, поэтому у вас и у контрагента могут быть разные операторы, это не мешает документообороту.
Три спорных момента
1. Переходного периода в законе нет. Минтранс и ФНС в совместных разъяснениях неоднократно подчеркивали: обязанность оформлять документы электронно вступила в силу именно 1 сентября 2026 года и не переносилась.
2. «Нештрафуемый период» – это не отсрочка. По инициативе Минтранса, поддержанной Президентом, до 1 марта 2027 года действует смягчение: если водитель предъявит на дороге бумажную накладную вместо электронной, инспектор ограничится устным замечанием, а не штрафом. Но это касается только практики наказаний. Сама обязанность оформлять ЭТрН электронно при этом действует, и бумажная накладная уже не является надлежащим документом, в том числе для подтверждения расходов на перевозку в налоговом учете. Для бухгалтера это принципиально: расходы, подтвержденные бумажной ТН по перевозке, которая должна была оформляться электронно, это зона риска.
3. Смешанный документооборот запрещен. По одной и той же перевозке нельзя частично работать на бумаге, частично электронно. Документооборот, начатый на бумаге, на бумаге и завершается; начатый электронно завершается электронно.
Исключения сохранены точечно (приказ Минтранса от 01.06.2026 № 262): перевозки военных и специальных грузов, каботаж иностранными перевозчиками, сделки с рядом иностранных контрагентов, перевозки для личных нужд физлиц. Для международных перевозок ЭТрН не оформляется, до границы применяется CMR-накладная, которая в ГИС ЭПД не направляется.
Отдельно про путевой лист: его по-прежнему можно вести на бумаге или электронно по выбору. Электронный путевой лист (ЭПЛ) обязателен только для перевозки маркируемого пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции.
Что проверить бухгалтеру и руководителю
ФНС рекомендует не откладывать подготовку и провести ее по следующему плану:
Сначала определите, какие перевозочные документы вы оформляете и подписываете как отправитель, получатель, перевозчик или экспедитор. Затем выберите аккредитованного оператора ИС ЭПД из реестра Минтранса. Далее обновите конфигурацию 1С до релиза с поддержкой 1С-ЭПД или подключите модуль вашего оператора. После этого назначьте сотрудников, выдайте им права, выпустите электронные подписи и оформите машиночитаемые доверенности (МЧД), проверьте, что они не истекают этой осенью. И, наконец, протестируйте обмен с ключевыми контрагентами: транспортный ЭДО заработает только тогда, когда подключены все звенья конкретной цепочки.
Отдельно нужно выделить момент, который часто упускают. Даже если ваша компания только получает груз и не инициирует документооборот, она обязана подписать свою часть электронной транспортной накладной – титул приемки. Так что реформа касается не только логистов и перевозчиков, но и практически любого получателя товара. А контроль на дороге теперь цифровой: инспектор проверяет ЭТрН по QR-коду, без бумажных оригиналов, обращаясь напрямую к данным системы.
Как это работает в 1С:УНФ через сервис 1С-ЭПД
Хорошая новость для пользователей «1С:Управление нашей фирмой»: типовой механизм 1С-ЭПД поддержан в УНФ наряду с 1С:Бухгалтерией, 1С:ERP, УТ, КА, Розницей 3.0 и другими конфигурациями, что подтверждает страница сервиса на портале 1С.
Сервис работает через операторов «Калуга Астрал» и «Такском»; если ваш оператор другой, потребуется его модуль для 1С или интеграция по API. Для водителей есть отдельное мобильное приложение «1С-ЭПД» (Android и iOS), с которым удобно подписывать титулы погрузки и разгрузки прямо в рейсе.
Все электронные перевозочные документы создаются из журнала электронных перевозочных документов по кнопке «Создать» с выбором нужного вида ЭПД. ЭТрН можно формировать в том числе на основании документа реализации или электронного заказа-заявки, что снимает часть ручного ввода.
Структура электронной транспортной накладной
Формат ЭТрН построен на титулах: каждый заполняет свой участник процесса. Титул Т1 «Оформление» заполняет грузоотправитель: указывает груз, адрес доставки, водителя, транспортное средство и грузополучателя. Титул Т2 «Погрузка» заполняет перевозчик, Т3 «Приёмка» – грузополучатель, а Т4 «Разгрузка» снова перевозчик. Титулы Т5–Т8 – опциональные.
Сервис поддерживает и специфические сценарии. При перевозке со склада ответственного хранения ЭТрН оформляет сотрудник склада по доверенности: в титуле Т1 он ставит отметку «По доверенности за грузоотправителя» и заполняет реквизиты доверенности. Для внутренней перевозки между подразделениями одной организации предусмотрена галочка «Грузоотправитель является грузополучателем», поле грузополучателя заполняется автоматически. Подробные сценарии заполнения разобраны в материале на портале 1С:ИТС.
Электронный заказ (заявка) состоит из двух титулов: Т1 «Оформление» заполняет грузоотправитель, Т2 «Подтверждение» подписывает перевозчик. Заказ оформляется, если между сторонами нет договора об организации перевозки, заявка – если договор заключен.
Про подписи и льготную тарификацию
Документы подписываются квалифицированной электронной подписью. Удобная альтернатива – приложение «Госключ», которое, по данным Минцифры, уже работает с сервисами 10 из 16 интегрированных операторов. Руководителям и водителям-ИП подойдет УКЭП «Госключа», наемным водителям, механикам и кладовщикам без постоянного доступа к компьютеру – УНЭП.
До 31 декабря 2026 года действуют акционные условия тарификации 1С-ЭПД: тарифицируются только ЭТрН и ЭПЛ, а грузополучатели, участвующие в оформлении ЭТрН, используют сервис без оплаты. Без оплаты работают и медицинские организации, которых собственник транспорта привлекает для проведения медосмотров и оформления ЭПЛ. Для многих пользователей УНФ, которые выступают именно получателями груза, это означает работу с новым форматом фактически бесплатно.
Что еще нового появилось в 1С:УНФ
Помимо перевозочных документов, в программу добавили две функции, которые заметно упрощают работу с клиентами и расчетами.
Подтверждение права на скидку из мессенджера МАХ. Теперь покупатель может подтвердить право на персональную скидку прямо из мессенджера МАХ без лишних звонков и ручной сверки. Для розницы и сферы услуг это ускоряет обслуживание на кассе и снижает риск ошибок при применении акционных цен.
Прием оплаты через Яндекс Пэй. В УНФ появилась возможность принимать оплату с помощью сервиса Яндекс Пэй. Это ещё один платежный канал внутри привычного интерфейса: клиент оплачивает удобным способом, а поступление автоматически отражается в учете, без ручного разнесения выписок.
Обе функции хорошо укладываются в логику последних релизов УНФ — программа всё активнее закрывает полный цикл «продажа → оплата → доставка → документы» без переключения между разными системами.
Как быстро освоить новую версию УНФ и не отстать от изменений
Реформа ЭПД – наглядный пример того, как быстро меняется функционал 1С. Транспортные накладные, интеграция с МАХ, оплата через Яндекс Пэй – все это появилось в программе буквально за последние месяцы. Чтобы уверенно работать с этими механизмами и внедрять их для бизнеса, нужно системное понимание конфигурации, а не точечное «гугление» каждой новой кнопки.
Именно для этого создан курс «1С:УНФ 3.0 с нуля до профессионала». Вы освоите новейшую версию 3.0 «1С:Управление нашей фирмой» на базе интерфейса 1С:Предприятие 8.5 и подготовитесь к сдаче экзамена 1С:Профессионал.
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Понимание УНФ 3.0 сегодня – это не только про знание учета продаж и закупок. Это еще и умение вовремя подключить ЭТрН, настроить новые платежные каналы и не оказаться в ситуации, когда изменения законодательства застают бизнес врасплох.
Конкретные сценарии оформления ЭПД сверяйте с актуальными релизами вашей конфигурации 1С и разъяснениями Минтранса и ФНС.
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