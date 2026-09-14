1С:УНФ 3.0 и «Кабинет сотрудника»: как два продукта меняют цифровой контур малого бизнеса

Конец эпохи «Такси»: что такое 1С:УНФ 3.0 на платформе 8.5

Если вы работали в «1С:Управление нашей фирмой» редакции 1.6, вы знаете интерфейс «Такси». Функциональный, надежный, но к 2025 году морально устаревший. В декабре 2025 года фирма «1С» выпустила версию 3.0.13, построенную на платформе «1С:Предприятие 8.5», и это оказалось не косметическим обновлением, а полноценным переосмыслением продукта.

Ключевые изменения, которые почувствует каждый пользователь:

Оконная система на выбор – работа «в закладках» (привычно для большинства) или «в диалоговых окнах» (удобно при параллельной работе с несколькими документами)

Светлая и темная тема – не маркетинговая фича, а реальный инструмент эргономики: темный режим снижает усталость при вечерней работе и экономит заряд на мобильных устройствах

Адаптивная верстка – интерфейс корректно работает на любом экране, включая планшеты

Третья колонка в документах – в шапке «Заказа покупателя», «Приходной накладной» и других ключевых документов появилась колонка со ссылками: цены, подписи, счет-фактура, УПД. Всё в одном клике, без прокрутки

Переработанные карточки – в «Номенклатуре» и «Контрагенте» главная страница теперь показывает только самое важное, детали вынесены на закладки

Миграция продумана щадяще: после обновления по умолчанию сохраняется привычный «Такси», а новый интерфейс 8.5 включается через «Настройки → Персональные настройки → Вариант интерфейса». Переключить обратно можно в любой момент теми же тремя кликами.

Однако один рубеж уже пройден безвозвратно: в февральском релизе 3.0.13.238 1С окончательно убрала старое рабочее место кассира из редакции 1.6. Пользователи, которые получили трехлетний переходный период при миграции с 1.6 на 3.0, исчерпали его в феврале 2026 года. Теперь только новый РМК на базе универсального 1С:РМК.

Важный нюанс для практиков: редакции 1.6 и 3.0 – это не просто разные версии, а принципиально разные конфигурации. Переход требует осознанного решения и подготовки, а не просто нажатия кнопки «Обновить».