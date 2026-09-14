1С:УНФ 3.0 и «Кабинет сотрудника»: как два продукта меняют цифровой контур малого бизнеса

Конец эпохи «Такси»: что такое 1С:УНФ 3.0 на платформе 8.5
Если вы работали в «1С:Управление нашей фирмой» редакции 1.6, вы знаете интерфейс «Такси». Функциональный, надежный, но к 2025 году морально устаревший. В декабре 2025 года фирма «1С» выпустила версию 3.0.13, построенную на платформе «1С:Предприятие 8.5», и это оказалось не косметическим обновлением, а полноценным переосмыслением продукта.
Ключевые изменения, которые почувствует каждый пользователь:
Оконная система на выбор – работа «в закладках» (привычно для большинства) или «в диалоговых окнах» (удобно при параллельной работе с несколькими документами)
Светлая и темная тема – не маркетинговая фича, а реальный инструмент эргономики: темный режим снижает усталость при вечерней работе и экономит заряд на мобильных устройствах
Адаптивная верстка – интерфейс корректно работает на любом экране, включая планшеты
Третья колонка в документах – в шапке «Заказа покупателя», «Приходной накладной» и других ключевых документов появилась колонка со ссылками: цены, подписи, счет-фактура, УПД. Всё в одном клике, без прокрутки
Переработанные карточки – в «Номенклатуре» и «Контрагенте» главная страница теперь показывает только самое важное, детали вынесены на закладки
Миграция продумана щадяще: после обновления по умолчанию сохраняется привычный «Такси», а новый интерфейс 8.5 включается через «Настройки → Персональные настройки → Вариант интерфейса». Переключить обратно можно в любой момент теми же тремя кликами.
Однако один рубеж уже пройден безвозвратно: в февральском релизе 3.0.13.238 1С окончательно убрала старое рабочее место кассира из редакции 1.6. Пользователи, которые получили трехлетний переходный период при миграции с 1.6 на 3.0, исчерпали его в феврале 2026 года. Теперь только новый РМК на базе универсального 1С:РМК.
Важный нюанс для практиков: редакции 1.6 и 3.0 – это не просто разные версии, а принципиально разные конфигурации. Переход требует осознанного решения и подготовки, а не просто нажатия кнопки «Обновить».
«1С:Кабинет сотрудника»: от расчетного листка до полноценного КЭДО
Пока бухгалтеры осваивали новый УНФ, параллельно трансформировался другой продукт экосистемы. «1С:Кабинет сотрудника» версии 8.2 и 8.3 – это уже не сервис для выдачи расчетных листков. Это зрелая платформа кадрового электронного документооборота, обзор которой в мае 2026 года вышел отдельным вебинаром от «Рарус».
Что умеет сервис в 2026 году
Для сотрудника:
Расчетные листки за любой период с подтверждением ознакомления через ЭП
Оформление отпуска с разбивкой по видам (основной, дополнительный) прямо из личного кабинета, без обращений в отдел кадров
Контроль остатков отпускных дней в режиме реального времени
Заявления на сверхурочную работу, работу в выходной день, командировки (с указанием маршрута, цели, предполагаемых затрат)
Заявления на налоговые вычеты: шаблоны встроены, нужно только заполнить данные
Заказ кадровых справок без похода в бухгалтерию
Для руководителя (включая ИП): Долгое время предприниматель не мог войти в кабинет, поскольку формально не являлся сотрудником. С релиза 8.2 это ограничение снято: ИП авторизуется в системе, видит заявки сотрудников и участвует в маршрутах согласования. Кабинет ИП подключен к электронному документообороту.
Руководители также получили расширенную фильтрацию задач на согласование – по сотруднику, дате, виду документа – и массовое подтверждение.
Для HR и кадровика:
Монитор согласований: видно, на каком этапе находится каждая заявка, есть кнопка «подтолкнуть» зависший документ
Копирование маршрутов: настроили один, применяете к другим видам заявлений
Контроль соответствия отпусков утвержденному графику с автоматическими уведомлениями
Раздел «Охрана труда» с информацией о медосмотрах (доступен при интеграции с 1С:ЗУП КОРП)
Настройка конфиденциальности: отпуск по уходу за ребенком или донорские дни можно отображать просто как «Отпуск» без указания причины
КЭДО и электронная подпись:
Простая ЭП и УКЭП через «Госключ»: тип подписи настраивается отдельно для каждого вида документов
Подписание согласия на присоединение к КЭДО через приложение «Госключ»
Адаптация («доработка») приложения под нужды конкретной компании на технологии «1С:Предприятие.Элемент» доступна с версии 8.1, бесплатно
Как освоить 1С:УНФ 3.0 системно
Ситуация на рынке складывается так:
Малый бизнес массово переходит на УНФ 3.0. Облачная версия в «1С:Фреш» получила обновление еще с декабря 2025 года.
Компании внедряют КЭДО. Новые требования к электронному кадровому документообороту, поддержка «Госключа» и расширение функциональности «Кабинета сотрудника» делают внедрение все менее болезненным и все более востребованным.
Разрыв в экспертизе растет. Те, кто знает новый интерфейс 8.5, умеет настраивать маршруты КЭДО и консультирует по миграции с 1.6 на 3.0, уже на шаг впереди.
Именно под запрос рынка и разработан курс «1С:УНФ 3.0 с нуля до профессионала».
Программа включает 12 модулей: от начального освоения интерфейса до управления продажами и CRM, закупками, складом, производством, денежными средствами, расчётом зарплаты, настройкой прав пользователей и администрирования.
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Обучение подойдет консультантам и аналитикам 1С, руководителям малого бизнеса и действующим пользователям УНФ, которые хотят системно освоить версию 3.0.
Итог
1С:УНФ 3.0 на платформе 8.5 и обновленный «Кабинет сотрудника» – это не плановые апдейты, а новое поколение инструментов. Интерфейс изменился, логика документов изменилась, КЭДО перестало быть уделом крупных корпораций. Специалист, который сегодня работает в версии 1.6, завтра обнаружит, что клиент уже ушел к тому, кто знает 3.0.
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