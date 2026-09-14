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1С:УНФ 3.0 и «Кабинет сотрудника»: как два продукта меняют цифровой контур малого бизнеса

1С:УНФ 3.0 и «Кабинет сотрудника»: как два продукта меняют цифровой контур малого бизнеса

В конце 2025 – начале 2026 года два ключевых продукта 1С для малого бизнеса прошли точку невозврата. «1С:Управление нашей фирмой» получило полностью переработанный интерфейс, а «1С:Кабинет сотрудника» из удобного виджета для расчетных листков вырос в полноценную КЭДО-платформу. Разбираемся, что это означает для бухгалтеров, кадровиков и руководителей.

5 открытий

Конец эпохи «Такси»: что такое 1С:УНФ 3.0 на платформе 8.5

Если вы работали в «1С:Управление нашей фирмой» редакции 1.6, вы знаете интерфейс «Такси». Функциональный, надежный, но к 2025 году морально устаревший. В декабре 2025 года фирма «1С» выпустила версию 3.0.13, построенную на платформе «1С:Предприятие 8.5», и это оказалось не косметическим обновлением, а полноценным переосмыслением продукта.

Ключевые изменения, которые почувствует каждый пользователь:

  • Оконная система на выбор работа «в закладках» (привычно для большинства) или «в диалоговых окнах» (удобно при параллельной работе с несколькими документами)

  • Светлая и темная тема не маркетинговая фича, а реальный инструмент эргономики: темный режим снижает усталость при вечерней работе и экономит заряд на мобильных устройствах

  • Адаптивная верстка интерфейс корректно работает на любом экране, включая планшеты

  • Третья колонка в документах в шапке «Заказа покупателя», «Приходной накладной» и других ключевых документов появилась колонка со ссылками: цены, подписи, счет-фактура, УПД. Всё в одном клике, без прокрутки

  • Переработанные карточки в «Номенклатуре» и «Контрагенте» главная страница теперь показывает только самое важное, детали вынесены на закладки

Миграция продумана щадяще: после обновления по умолчанию сохраняется привычный «Такси», а новый интерфейс 8.5 включается через «Настройки → Персональные настройки → Вариант интерфейса». Переключить обратно можно в любой момент теми же тремя кликами.

Однако один рубеж уже пройден безвозвратно: в февральском релизе 3.0.13.238 1С окончательно убрала старое рабочее место кассира из редакции 1.6. Пользователи, которые получили трехлетний переходный период при миграции с 1.6 на 3.0, исчерпали его в феврале 2026 года. Теперь только новый РМК на базе универсального 1С:РМК.

Важный нюанс для практиков: редакции 1.6 и 3.0 – это  не просто разные версии, а принципиально разные конфигурации. Переход требует осознанного решения и подготовки, а не просто нажатия кнопки «Обновить».

Иллюстрация: Интерфейс "Такси" vs Интерфейс 8.5: что изменилось в 1С:УНФ 3.0
Иллюстрация: Интерфейс "Такси" vs Интерфейс 8.5: что изменилось в 1С:УНФ 3.0

«1С:Кабинет сотрудника»: от расчетного листка до полноценного КЭДО

Пока бухгалтеры осваивали новый УНФ, параллельно трансформировался другой продукт экосистемы. «1С:Кабинет сотрудника» версии 8.2 и 8.3 это уже не сервис для выдачи расчетных листков. Это зрелая платформа кадрового электронного документооборота, обзор которой в мае 2026 года вышел отдельным вебинаром от «Рарус».

Что умеет сервис в 2026 году

Для сотрудника:

  • Расчетные листки за любой период с подтверждением ознакомления через ЭП

  • Оформление отпуска с разбивкой по видам (основной, дополнительный) прямо из личного кабинета, без обращений в отдел кадров

  • Контроль остатков отпускных дней в режиме реального времени

  • Заявления на сверхурочную работу, работу в выходной день, командировки (с указанием маршрута, цели, предполагаемых затрат)

  • Заявления на налоговые вычеты: шаблоны встроены, нужно только заполнить данные

  • Заказ кадровых справок без похода в бухгалтерию

Для руководителя (включая ИП): Долгое время предприниматель не мог войти в кабинет, поскольку формально не являлся сотрудником. С релиза 8.2 это ограничение снято: ИП авторизуется в системе, видит заявки сотрудников и участвует в маршрутах согласования. Кабинет ИП подключен к электронному документообороту.

Руководители также получили расширенную фильтрацию задач на согласование по сотруднику, дате, виду документа и массовое подтверждение.

Для HR и кадровика:

  • Монитор согласований: видно, на каком этапе находится каждая заявка, есть кнопка «подтолкнуть» зависший документ

  • Копирование маршрутов: настроили один, применяете к другим видам заявлений

  • Контроль соответствия отпусков утвержденному графику с автоматическими уведомлениями

  • Раздел «Охрана труда» с информацией о медосмотрах (доступен при интеграции с 1С:ЗУП КОРП)

  • Настройка конфиденциальности: отпуск по уходу за ребенком или донорские дни можно отображать просто как «Отпуск» без указания причины

КЭДО и электронная подпись:

  • Простая ЭП и УКЭП через «Госключ»: тип подписи настраивается отдельно для каждого вида документов

  • Подписание согласия на присоединение к КЭДО через приложение «Госключ»

  • Адаптация («доработка») приложения под нужды конкретной компании на технологии «1С:Предприятие.Элемент» доступна с версии 8.1, бесплатно

Иллюстрация: Что умеет 1С:Кабинет сотрудника в 2026 году: возможности для каждой роли
Иллюстрация: Что умеет 1С:Кабинет сотрудника в 2026 году: возможности для каждой роли

Как освоить 1С:УНФ 3.0 системно

Ситуация на рынке складывается так:

  1. Малый бизнес массово переходит на УНФ 3.0. Облачная версия в «1С:Фреш» получила обновление еще с декабря 2025 года.

  2. Компании внедряют КЭДО. Новые требования к электронному кадровому документообороту, поддержка «Госключа» и расширение функциональности «Кабинета сотрудника» делают внедрение все менее болезненным и все более востребованным.

  3. Разрыв в экспертизе растет. Те, кто знает новый интерфейс 8.5, умеет настраивать маршруты КЭДО и консультирует по миграции с 1.6 на 3.0, уже на шаг впереди.

Иллюстрация: Цифровой контур малого бизнеса: что закрывают УНФ 3.0 и Кабинет сотрудника
Иллюстрация: Цифровой контур малого бизнеса: что закрывают УНФ 3.0 и Кабинет сотрудника

Именно под запрос рынка и  разработан курс «1С:УНФ 3.0 с нуля до профессионала».

Программа включает 12 модулей: от начального освоения интерфейса до управления продажами и CRM, закупками, складом, производством, денежными средствами, расчётом зарплаты, настройкой прав пользователей и администрирования.

Автор курса: Жуматаева Жанат, кандидат технических наук, сертифицированный преподаватель 1С с 20-летним преподавательским опытом, специалист-консультант по типовым решениям и автор методических программ.

Формат: видеоуроки с подробными конспектами и скриншотами из программы, практические задания после каждого урока, еженедельные прямые трансляции с преподавателем, чат потока для разбора домашних заданий.

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Обучение подойдет консультантам и аналитикам 1С, руководителям малого бизнеса и действующим пользователям УНФ, которые хотят системно освоить версию 3.0.

Итог

1С:УНФ 3.0 на платформе 8.5 и обновленный «Кабинет сотрудника» это не плановые апдейты, а новое поколение инструментов. Интерфейс изменился, логика документов изменилась, КЭДО перестало быть уделом крупных корпораций. Специалист, который сегодня работает в версии 1.6, завтра обнаружит, что клиент уже ушел к тому, кто знает 3.0.

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