10 льгот, которые помогут сохранить бизнес

Уже больше месяца действуют ограничения, введённые правительством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, эти же меры сдерживают развитие бизнеса в стране. А многие сферы не просто сдерживают, а отбрасывают назад. Мы можем лишь надеяться, что удар по коронавирусу в итоге окажется сильнее удара по предпринимательству, благо предпринимателей поддерживает (или пытается поддерживать) государство, а новую болячку не поддерживает никто (мы надеемся). И в сегодняшней статье речь пойдёт именно о мерах поддержки бизнеса в эту непростую пору.

Мы следили за новостями с конца марта и готовы рассказать о действующих на сегодняшний день нормах, которые могут помочь в борьбе за сохранение вашего Дела. В статье собрана основная информация, чуть больше наглядного материала в нашем ролике на YouTube.

Вводные слова

Список мер, которые приведены в этой статье, не окончателен. Какие-то инициативы мы сознательно не стали включать, какие-то могли просто не заметить. Со временем будут появляться новые законы. Более того, будут вноситься изменения в те законы, о которых пойдёт речь в статье. Поэтому призываем всех читателей перед тем как принимать решение на основе того или иного информационного сообщения перепроверить первоисточник - сейчас всё меняется очень быстро. А мы в свою очередь обещаем давать ссылки на все законодательные нормы, которые будем использовать.

Ещё один важный момент. Будет не совсем верно сказать, что государство сейчас борется за спасение бизнеса. Основная задача, которую несколько раз повторил президент - сохранение рабочих мест и поддержание доходов граждан. Кто-то может сказать, что это просто жонглирование словами, а суть тут одна, и в целом это так, но конкретно для нашей ситуации разница существенна - поддержка в первую очередь ориентирована на те предприятия, которые сохранили у себя рабочие места. Многие инициативы накладывают ограничение для получения помощи - организация должна сохранить как минимум 90% сотрудников. В конце марта мы выступали с небольшим сообщением сразу после первого обращения президента, тогда мы остерегали от сокращения сотрудников, прогнозируя, что после окончания кризиса государство пойдёт с карательными мерами по тем работодателям, которые решили под шумок облегчить свою зарплатную ведомость. Что там в итоге будет с кнутом мы пока достоверно не знаем, но вот пряником решили делиться только с теми, кто сотрудников сохранил.

Самые интересные льготы предоставляются предпринимателям, работающим в сфере, наиболее пострадавшей от распространения коронавируса. Список этих сфер представлен в Постановлении Правительства № 434 от 3 апреля 2020 года. Обращаем внимание, что это просто список кодов ОКВЭД, так сказать инструмент. Как этим инструментом пользоваться, прописано в каждом отдельном законе, где он используется. Где-то чтобы быть отнесённым к пострадавшей отрасли нужно иметь соответствующий ОКВЭД в качестве основного, где-то достаточно, чтобы такой код просто был в выписке, а где-то вообще никаких пояснений не даётся - ломай голову сам.

Ещё одно частое ограничение для получения той или иной льготы - это наличие предприятия (или ИП) в реестре малых и средний предприятий. Проверить к какому типу предприятий вы относитесь можно на сайте налоговой.

Льгота №1. Субсидии на выплату зарплаты

Это совсем свежая инициатива, она прописана в Постановлении Правительства № 576 от 24 апреля 2020 года. Суть этой меры предельно проста. Государство на безвозмездной основе ("Безвозмездно - это значит даром" - (С) Сова) предоставляет пострадавшим отраслям бизнеса выплаты по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Государство предусмотрело две выплаты - за апрель и за май. Формула расчёта платежа за один месяц довольно проста. Фирмы берут количество сотрудников за соответствующий месяц и умножают его на МРОТ. А предприниматели, к количеству сотрудников прибавляют 1 (себя). Т.е. предприниматель без сотрудников получит субсидию в размере одного МРОТ.

Для ООО: кол-во сотрудников * 12 130 Для ИП: (кол-во сотрудников + 1) * 12 130

Какие есть ограничения для получения субсидии?

Вы должны быть включены в реестр малых и средних предприятий. Вы не должны находиться в процессе ликвидации, в отношении вас не должна быть введена процедура банкротства и налоговой не должно быть принято решение о предстоящем исключении вас из ЕГРЮЛ. Совокупная задолженность по налогам и взносам на 1 марта не должна превышать 3 000 рублей. Количество сотрудников организации в месяц получения субсидии должно составлять не менее 90 процентов от количества сотрудников в марте 2020 года. Основным ОКВЭД у получателя субсидии по состоянию на 1 марта должен значиться один из кодов, указанных в Постановлении с пострадавшими сферами экономики.

Как получить субсидию?

Для получения субсидии за апрель необходимо в срок с 1 мая по 1 июня направить в свою налоговую инспекцию по месту регистрации соответствующее заявление. Аналогичное заявление нужно отправить с 1 июня по 1 июля для получения выплаты за май. Форма заявления утверждается тем же Постановлением, которое вводит субсидию.

Предостережения

Налоговая сама считает субсидию на основании данных о количестве ваших сотрудников, переданных из ПФР. Поэтому, если не хотите получить отказ в субсидии, не забудьте сдать по сроку ежемесячный отчёт СЗВ-М. А если хотите подстраховаться (а мы бы это советовали) сдайте этот отчёт до того, как будете отправлять заявление на субсидию. Это не обязательное условие, регламент выплаты субсидий прописан так, что даже если вы сдадите СЗВ-М намного позже заявления на выплату, то налоговая всё равно не должна вам отказать из-за нехватки данных для расчёта, т.к. к моменту выплаты они уже успеют поступить. Но лучше не рисковать, понимая в какой суматохе сейчас приходится работать государственным органам.

Следующее предостережение для индивидуальных предпринимателей. В заявлении на выплату нужно указывать реквизиты расчётного счёта, на который вы хотите получить субсидию. Будьте внимательны, тут нужно обязательно указывать реквизиты счёта, открытого на ИП. Указать реквизиты своей личной карты нельзя. Налоговая сверяет реквизиты вашего счёта с тем, что сообщают ей банки в момент открытия счёта для ИП.

Льгота №2. Отсрочки по уплате налогов

В прошлом ролике про ситуацию с коронавирусом (опубликованном сразу после первого обращения президента) мы жаловались на то, что не понимаем что такое "нерабочие дни", которые были объявлены по всей стране. Дело в том, что в Налоговом кодексе этой формулировки не было и, соответственно, никто не знал - что происходит с переносом сроков уплаты налогов. Довольно быстро был принят закон, который внёс необходимые исправления в Кодекс и теперь мы точно можем сказать, что по всем налогам, срок уплаты которых попадает на период нерабочих дней, есть общая для всех отсрочка - 12 мая (если выход из этого нерабочего состояния в очередной раз не перенесут). Но для малых и средних предприятий из пострадавших сфер бизнеса предусмотрены и дополнительные отсрочки. Пострадали вы или нет определяем так же, как и в случае с субсидией - по основному коду ОКВЭД на 1 марта 2020 года.

Дополнительные отсрочки по оплате налогов прописаны в Постановлении № 409 от 2 апреля 2020 года.

Таблица со всеми отсрочками Налог на прибыль организаций, УСН и ЕСХН за 2019 год продлеваются на 6 месяцев. Срок уплаты НДФЛ от деятельности индивидуальных предпринимателей за 2019 год сдвигается на 3 месяца. Все налоги за март и 1 квартал 2020 года кроме НДС, НПД и налогов, по которым вы выступаете как налоговый агент, сдвигаются на 6 месяцев. Налоги за апрель, май, июнь, второй квартал и первое полугодие сдвигаются на 4 месяца. Если срок оплаты патента для ИП приходится на второй квартал, то он сдвигается на 4 месяца. Авансовые платежи по транспортному налогу, земельному и налогу на имущество за 1 квартал сдвигаются до 30 октября, а за второй квартал - до 30 декабря. Страховые взносы с марта по май сдвинуты на 6 месяцев. Страховые взносы с июня по июль сдвигаются на 4 месяца. Срок уплаты 1% от дохода свыше 300 тысяч для ИП за 2019 год сдвигается на 4 месяца.

До недавних пор отсрочка по уплате страховых взносов предоставлялась только микропредприятиям, но в Постановление внесли изменения и теперь повременить со страховыми взносами могут все фирмы и ИП, включённые в реестр МСП.

Как платить после отсрочки?

В том же постановлении, которое прописывает даты отсрочки, есть пункт, по которому налогоплательщик может после истечения отсрочки платить налоги не целиком, а по 1/12 каждый месяц, тем самым растянув это удовольствие на год.

Постановление № 409 от 02.04.2020, п. 1(1) Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 1 настоящего постановления, производится равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно, не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании соответствующего подпункта пункта 1 настоящего постановления.

Льгота 3. Беспроцентные кредиты

Данная норма прописана в Постановлении Правительства № 422 от 2 апреля. В этом постановлении прописано, что деньги выдаются организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Получается, что тратить их можно на что угодно, главное не увольнять сотрудников и продолжать платить им зарплату.

Максимальный размер кредита считается по несложной формуле. За основу берётся МРОТ. Дальше эта сумма увеличивается на размер страховых взносов. Это 30 процентов от суммы и на районный коэффициент, если вы работаете в регионе с тяжёлыми климатическими условиями. Полученное число умножается на количество сотрудников и на период кредитования, это 6 месяцев.

12 130 * 1,3 * Районный коэфф * 6

Срок беспроцентного периода - 6 месяцев, но он должен закончиться не позднее 30 ноября. После этого момента ставка кредита возрастёт примерно до 4 процентов.

Какие условия для получения?

Как и в предыдущих мерах поддержки, вы должны работать в сфере пострадавшей от коронавируса. Но тут есть очень интересное отличие. Для того, чтобы претендовать на этот кредит малому и микробизнесу не нужно чтобы именно основной ОКВЭД относился к списку пострадавших, достаточно того, что такой код в принципе будет у вас в выписке на первое марта, даже если он будет дополнительным. И помимо этого необходимо чтобы на момент заключение кредитного договора организация вела деятельность не менее года.

Остальные требования к получателю кредита довольно банальны. Количество сотрудников в месяце подачи заявки должно составлять как минимум 90 процентов от количества сотрудников в предыдущем месяце. Не должно быть инициировано процедуры банкротства и деятельность заемщика не должна быть приостановлена.

Льгота 4. Больничные для сотрудников на самоизоляции

На сегодняшний день граждане старше 65 лет и те, кто только что вернулись из-за границы, должны соблюдать режим самоизоляции. И если у этих людей нет возможности работать удалённо, то они имеют право получить больничный. На сайте ФСС есть подробная информация на эту тему (тут и тут). Отметим только, что на больничный не могут рассчитывать лица, нарушающие режим самоизоляции, продолжающие работать удалённо из дома и те, кто в данный момент находится в отпуске или уже на больничном по другому диагнозу.

Льгота 5. Отсрочка по аренде

В Федеральном законе № 98-ФЗ от 1 апреля 2020 года прописано, что арендатор имеет право обратиться к арендодателю за предоставлением отсрочки по арендным платежам, а арендодатель в течение 30 дней должен её предоставить. И речь тут обо всех договорах аренды коммерческой недвижимости. Подробные правила предоставления отсрочки прописаны в Постановлении Правительства № 439 от 3 апреля 2020.

Кто может воспользоваться отсрочкой?

Отсрочкой может воспользоваться любая организация, осуществляющая деятельность в отраслях экономики, особо пострадавших от распространения коронавируса по договорам аренды, заключённым до введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС. В постановлении не прописано как определять - относится организация к пострадавшей отрасли или нет. Свои предположения мы высказали в ролике, но говорить что-то наверняка без судебной практики крайне тяжело.

На какой срок даётся отсрочка?

Условия отсрочки могут быть скорректированы арендодателем, но он не может настоять на чём-то хуже того, что прописано в постановлении. На период действия режима повышенной готовности или ЧС отсрочка предоставляется в размере 100% арендной платы. С момента снятия соответствующего режима и до 1 октября отсрочка предоставляется в размере 50% от арендного платежа. И с 1 октября арендатор должен начать платить полную аренду.

Гасить образовавшуюся задолженность можно начинать с 1 января не чаще одного раза в месяц платежами, не превышающими половину ежемесячного платежа.

Дополнительные условия

Арендодатель не может требовать с арендатора никаких дополнительных платежей за предоставление отсрочки (например, штрафы или проценты за пользование чужими деньгами). Если по договору аренды предусмотрена компенсация коммунальных услуг, то арендатор продолжает делать эти платежи даже в период отсрочки (если арендодатель не освобождён по закону от этих платежей).

Кстати, то же самое постановление рекомендует арендодателям на период нерабочих дней, в рамках которых арендатор не может пользоваться помещением, уменьшить арендный платёж.

Аренда госимущества

Правила предоставления отсрочки по аренде государственного имущества прописаны в Распоряжении Правительства № 670-Р от 19 марта 2020. В частности, всем малым и средним предприятиям дали отсрочку по платежам за апрель, май и июнь 2020 года. Причём график гашения предприниматель выбирает сам, главное чтобы долг был полностью погашен к 31 декабря 2021 года.

А если вы ещё и относитесь к пострадавшей отрасли, то вас полностью освобождают от аренды на эти три месяца. Но придётся доказать, что конкретно в этом посещении вы работаете по пострадавшему виду деятельности.

Льгота 6. НДФЛ со вкладов и уменьшение страховых взносов

Это норму сложно отнести к мерам поддержки предприятий в связи с коронавирусом, но раз их представили вместе с остальными нормами поддержки, то стоит посвятить несколько минут и им.

Про НДФЛ со вкладов у нас на канале есть отдельное видео. Если кратко, то теперь вводится необлагаемый минимум дохода по вкладам, который считается как ключевая ставка ЦБ умноженная на 1 000 000 рублей. Т.е. на сегодняшний день это 55 000 рублей (скорее всего, ключевая ставка до конца года ещё понизится). И со всего дохода по вкладам, который выше этого минимального значения теперь придётся платить 13% НДФЛ.

По поводу страховых взносов мы готовим серию роликов. Поэтому тоже надолго останавливаться не будем. Напишем просто новые ставки.

С части зарплаты до МРОТ ставки страховых взносов остаются прежними:

ПФР: 22%

22% ОМС: 5,1%

5,1% ФСС: 2,9%

С части зарплаты выше МРОТ работодатель платит взносы по новым ставкам:

ПФР: 10%

10% ОМС: 5%

5% ФСС: 0%

Взносы в ФСС от несчастных случаев не меняются.

Как эта норма отразится на работодателях и их сотрудниках оставляем читателя додумывать самостоятельно. А можно ещё попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Например, можно подумать об обязательном пенсионном страховании граждан за свой счёт. Как-никак, пенсионная реформа рассчитана до 2028 года. А может пенсионное страхование будет добровольным, но при вступлении в эту программу будет снижаться пенсионный возраст. Смотрите сколько пространства для творчества, можете делиться своими идеями в комментариях :)

Льгота 7. Перенос сроков сдачи деклараций

Как хорошо, что заботясь о предпринимателях, государство не забывает об их бухгалтерах! Большинство налоговых деклараций перенесли на приличный срок. Исключение - декларация по НДС, её, если ничего не поменяется, нужно сдать до 15 мая. Остальные сроки прописаны в Постановлении Правительства № 409 от 2 апреля 2020.

Полную таблицу с новыми сроками сдачи налоговой отчётности можно скачать тут.

ФСС тоже перенёс сроки сдачи своих отчётов. Об этом они сообщили у себя на сайте. Новый срок сдачи - первый рабочий день (пока это 12 мая).

Пенсионный фонд не заявлял о переносе сроков, но выпустил письмо, в котором сообщил - "полагаем возможным не привлекать страхователей к ответственности за нарушение срока представления сведений за март 2020 года".

Льгота 8. Региональные льготы

Помимо льгот, которые даются на федеральном уровне, есть и региональные льготы, которые действуют только для тех, кто работает в данном регионе. Например, в Санкт-Петербурге приняли закон, который в частности значительно уменьшает ставки по УСН для пострадавших предпринимателей. Советуем внимательно изучить сайт правительства своего региона, скорее всего, на нём где-то есть страничка с перечислением мер поддержки своих, региональных предприятий. А если не найдёте, то можно поискать и по новостям, но не забывайте перепроверять всю информацию.

Льгота 9. Ипотека под 6,5 процентов

Эта льгота направлена на поддержку строительной отрасли. Государство готово компенсировать банкам недополученные проценты по ипотечным договорам, оформленным с 17 апреля по 1 ноября при условии, что ставка по такому договору не выше 6,5 процентов (в отдельных случаях она может быть выше, например, при отказе заёмщика оплачивать страховку). Помимо ограничения по времени, в Постановлении Правительства № 566 от 23 апреля прописано и ограничение бюджета для этой программы, т.е. предложения банков могут закончиться раньше 1 ноября, если весь выделенный бюджет к этому моменту освоят.

Что можно купить по льготной ипотеке?

Ипотека даётся только на покупку в новостройках. Можно купить квартиру как на этапе строительства, так и в уже сданном доме, но только у юридического лица.

Какой лимит по деньгам?

По стоимости объекта никаких лимитов нет, есть лимит по сумме ипотечного договора. 8 миллионов для Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Ленинградской области и 3 миллиона для всех остальных регионов. Оплатить с помощью ипотеки можно не более 80% стоимости квартиры.

10. Немного о слухах

Некоторое время назад новостные сайты опубликовали информацию о том, что зарплаты ниже двойного МРОТ могут освободить от НДФЛ. Действительно такой законопроект внесён в Думу, но по нему пока не было ни одного чтения, да и перспектива у него весьма сомнительная, как минимум потому, что в списке авторов нет ни одного единороса.

Следующая новость о том, что Борис Титов предложил освободить бизнес от налогов на ближайшие несколько месяцев, а для предприятий с численностью сотрудников до 500 человек до конца года снизить налоги на 50%. Борис Титов много всего предлагает, кое-что в итоге становится законом, а кое-что нет. Конкретно эта инициатива вряд ли будет введена на федеральном уровне. Это идёт немного вразрез с уже принятыми нормами, да и на региональном уровне и так уже принимаются решения по уменьшению налоговой нагрузки.

Кажется, всё

Вот такой у нас получился ТОП 10 льгот для бизнеса. Надеемся, что материал был для вас полезным. Будем очень рады, если вы подпишетесь на наш блог. Приглашаем вас и к нам на YouTube канал, у нас интересно :) Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашему бизнесу.