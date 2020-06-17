Поддержка бизнеса остановилась? Что с льготными кредитами?

В конце прошлой недели под нашей статьёй о кредите на возобновление деятельности начали появляться комментарии о том, что банки перестают выдавать этот кредит. А в понедельник (15 июня) мы столкнулись с этим сами, когда не смогли найти соответствующую кнопку в интернет-банке одной туристической фирмы. Мы сразу начали вызванивать всех известных нам менеджеров Сбербанка, чтобы выяснить, что произошло. Делимся результатами нашего расследования в новом ролике.

Как это было?

Практически сразу мы выяснили, что программа по предоставлению двухпроцентных кредитов приостановлена из-за того, что за первые две недели июня было одобрено очень много заявок, и выделенный бюджет если не иссяк, то очень близок к истощению. Нам сказали, что до 17 числа в Сбербанке подводят итог по выданным предпринимателям деньгам и, если окажется, что их лимиты ещё не израсходованы, то они продолжат приём заявок. А другой наш знакомый менеджер намекнул на то, что Правительство может в ближайшее время увеличить финансирование этого кредита. Дело было в понедельник, 15 июня.

Разумеется, мы быстро проинформировали Клиентов, которые тоже столкнулись с отказами в получении из-за окончания бюджета. А на следующий день мы планировали записать небольшое видео обо всём, что смогли выяснить (то видео, которое выложено чуть выше в этой статье). И вот вечером во вторник (16 июня) садимся писать текст нового ролика, и в какой-то момент решаем зайти на Клерк чтобы подсмотреть в одной из наших статей ссылку на нужный документ. И видим на главной странице новость - Субсидии для банков на кредиты для помощи бизнесу увеличили более чем в два раза.

Ну вот где справедливость, у нас был эксклюзивный материал, с которым мы опоздали всего на несколько часов :) Но ради справедливости стоит отметить, что Распоряжение Правительства, которое утверждает увеличение бюджета, вышло в субботу 13 июня и, наверняка, человек, который "слил" нам эту информацию в понедельник, уже знал о нём, хоть оно и было официально опубликовано только во вторник.

Так что будет дальше?

А дальше начинается второй забег. Те, кто не успел получить кредит в первой волне, могут, начиная с сегодняшнего дня повторно обращаться в свой банк. Важное предупреждение - не обращайтесь одновременно в несколько банков. Если всплывёт информация о том, что вы пытаетесь получить этот кредит повторно, то будет отказ. Одному нашему Клиенту отказали в получении кредита из-за того, что он подал заявку в каком-то другом банке. При том, что он никуда кроме своего банка не обращался. Пользуясь случаем передаём привет Промсвязьбанку.

Так что будет дальше? Часть II. Эксклюзивная информация (мы надеемся)

Сегодня получили информацию от одного из наших знакомых банкиров о том, что выдача кредитов официально возобновлена. В том числе и по дополнительному ОКВЭД. Но договоры этот банк будет заключать исключительно у себя в отделениях (раньше они заключались исключительно через интернет-банк). И в конце сообщения была приписка "Лимиты могут ограничить в любой момент !!!". И ещё увеличился срок рассмотрения заявок до 7 дней.

Какие мы выводы сделали. Банки получили по шапке. Отправить в народ 5 с лишним триллионов рублей за две недели - это, конечно, хорошо, но выдавать их всем подряд, наверное, всё же не стоило. Этот кредит мог получить любой предприниматель, который имел нужный ОКВЭД в выписке (как основной или дополнительный), даже если у него в выписке был перечислен весь справочник. Увеличение сроков рассмотрения заявок и отказ от дистанционной обработки, видимо, свидетельствует о том, что банк будет более детально рассматривать заёмщика и будет требовать более убедительных доказательств от предпринимателя, что тот занимается именно той деятельностью, которая позволяет ему получить кредит. Отсюда можно сделать ещё один вывод - будет много отказов, и бюджет будет расходоваться медленней. Но в любом случае лучше поспешить.

Если нам будет прилетать со стороны новая полезная информация, то мы обязательно будем обновлять эту статью или выкладывать новые. Так что подписывайтесь на наш блог, если не хотите ничего пропустить.