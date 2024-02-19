Налоговые проверки: что о них нужно знать руководителю организации

«Проверочный» мораторий, продленный до 2030 года (постановление Кабмина от 10.03.23 № 372), не распространяется в большинстве случаев на проверки налоговые, камеральные и выездные, за весьма редкими исключениями. Поэтому руководителю следует быть готовым к визиту непрошенных «гостей».

Уровень опасности — «красный»

Просто так налоговики не проводят проверки, за «пустышки», то есть контрольные мероприятия, которые не привели к пополнению бюджета (а для фирмы — «доначислениям»), начальство строго спросит.

Поэтому сведения о том, есть ли вопросы к конкретному налогоплательщику, собирают заранее и тщательно проверяют с помощью общедоступной Концепции системы планирования выездных налоговыхпроверок и выделенных в ней 12 критериев. Чем больше отыщется в деятельности хозсубъекта подобных признаков, тем более вероятность включения в план проверок.

В числе опасных критериев:

низкая (ниже средней по отрасли) налоговая нагрузка;

работа себе в убыток два года и более;

слишком высокие суммы НДС–вычетов (примерно 89% от суммы начисленного налога за 12 месяцев);

чрезмерно быстрый рост расходов, превышающий тот же показатель доходов;

подозрительно низкая (ниже отраслевой по региону) зарплата в месяц, на сотрудника;

работа с высоким налоговым риском, в том числе с фирмами-однодневками;

частая миграция между налоговыми инспекциями;

для спецрежимников — неоднократное приближение к пороговым значениям и т.п.

Обратите внимание на то, что в перечне факторов, которые повышают риск, присутствует игнорирование запросов ФНС. Это еще один тезис в пользу того, чтобы так не делать.

Есть документы? А если найдем?

Если есть обоснованные подозрения в том, что проверка неизбежна, то нужно к ней готовиться.

Напомним, что основная цель проверки — проконтролировать, правильно ли вы рассчитываете и уплачиваете налоги и иные обязательные платежи.

Касаться проверка может как одного, так и всех налогов. Но обязательно предмет проверки должен быть очерчен в решении о ее проведении. Изменить его по ходу инспекторы не вправе.

Первым делом нужно проверить первичные документы (кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и т.п.), в том числе через призму того, что все фиксируемые ими расходы:

имеют деловую цель;

направлены на получение прибыли;

разумны;

экономически обоснованны;

соответствуют рыночным ценам.

Если вы пользуетесь налоговыми льготами, еще раз проверьте наличие оправдывающих их документов. Если каких-то документов нет, они утрачены, испорчены, нечитабельны — немедленно примите меры для оформления дубликатов.

Еще раз проверьте все штатные расписания, приказы о назначении, доверенности, должностные инструкции. Особенно внимательно сверьте даты проставления подписей под официальными документами, если директор работает по совместительству. Подписи должны быть проставлены тогда, когда он фактически выполнял свои обязанности, а не на больничном, в отпуске, в командировке.

До проверки необходимо еще раз проверить всех подрядчиков и контрагентов. Если до сих пор не собран пакет документов в подтверждение осмотрительности при выборе контрагента — срочно формируйте. Еще раз следует проверить факт регистрации партнера в ЕГРЮЛ, наличие долгов по налогам, факты сдачи отчетности и т.п.

Есть просто заявить, что документы утрачены, то налоговики могут применить расчетный метод и обосновать требования данными из общедоступных источников, сведениями об «аналогичных» налогоплательщиках.

Даже если документы в самом деле утрачены — например, в результате пожара, и у вас есть документы от МЧС — то и это не 100% гарантия от штрафа за непредставление документов.

Суд, скорее всего, потребует доказать, что сгорели именно эти документы (например, постановления 7 ААС от 24.06.2015 № А67-85/2015, 18 ААС от 02.09.2015 № 07-24495/2014, АС Уральского округа от 01.02.2016 № Ф09-9606/15).

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Как подготовить персонал и помещение

В идеале весь персонал, как связанный, так и не связанный с бухгалтерией, — должен знать, что нужно говорить, а что нет. В любом случае лица, имеющие доступ к бухгалтерской базе, должны знать, что любые документы оттуда предъявляются только по официальному запросу. Делать это по просьбе и «за шоколадку» категорически запрещено.

Заранее позаботьтесь о помещении для проверяющих. Помните о том, что отсутствие помещения повлечет за собой проверку в здании ИФНС, что неудобно и невыгодно налогоплательщику.

Помещение, выделенное в офисе, должно быть обособленным. Лучше, чтобы требуемые документы туда приносили уполномоченные сотрудники — главбух или его помощник, которых нужно назначить заранее.

Как вести себя при проверке

Если у вас пропускной режим, лучше сразу оформить пропуск для проверяющих: на все два месяца или на сколько проверка будет продлена. Иначе инспекторы раз за разом будут переминаться с ноги на ногу на проходной, и не исключено, что в какой-то момент решат, что вы препятствуете допуску на территорию. Хуже, если оформят свои фантазии документально.

Не стоит «ловить» налоговиков на том, что они имеют право делать и что нет. Они практически никогда открыто не выходят за пределы полномочий, которые весьма широки:

Но удостовериться, что все полномочия собирается осуществлять лицо, которое имеет на это права, необходимо. Для этого нужно:

проверить удостоверение;

проштудировать решение о проведении проверки (ф. КНД 1160031, утв. приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628);

зафиксировать реквизиты документов и их данные, как правило, для этого используется журнал проверок.

Хорошо бы сразу выяснить предполагаемый размер претензий, чтобы заручиться поддержкой хорошего налогового консультанта. Он подскажет, как можно снизить последствия той или иной ошибки.

Однако ни в коем случае не допускайте неформальных отношений и не заключайте никаких устных сделок. В особенности если «не все так однозначно». Устные договоренности, как правило, не выполняют, а вот руководитель может оказаться на скамье подсудимых.

В решении указывают не только предмет проверки, расширять и изменять который налоговики не вправе, но и проверяемый период, даты начала и окончания проверки, конкретные мероприятия по контролю, а также лица, допущенные к проведению проверок.

Если кто-то из проверяющих не указан в решении, его, строго говоря, вообще можно не допускать к контрольным мероприятиям. Но в целом необходимо вести себя доброжелательно.

Если, например, уполномоченный инспектор запросил документ — а он вправе запросить любой, который относится к проверяемому налогу и позволяет убедиться в правильности его исчисления, — то стоит вежливо и доброжелательно попросить указать в запросе наименования, реквизиты, индивидуальные признаки того, что ему нужно, плюс сроки, в течение которых нужно их представить. Когда проверяющие требуют конкретный контракт, то представляйте только его, а не протоколы к нему, дополнительные соглашения, акты и т.п.

В идеале необходимо присутствие вежливого и доброжелательного юриста — специалиста по налоговым отношениям, который вовремя зафиксирует нарушение той или иной процедуры.

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Если речь идет о выемке, то как минимум проверяющие должны:

объявить, что конкретно из документов хотят получить;

предложить добровольно выдать их;

соблюсти временный режим — выемка не производится с 22:00 по 06:00 по местному времени (п. 2 ст. 94 НК);

оформить все, как следует, — с понятыми, не заинтересованными в исходе проверки, в присутствии законного представителя проверяемого, под протокол и полную опись.

В то же время стратегически неверно тотчас указывать проверяющим на огрехи, даже если налицо явные нарушения процедуры (письмо ФНС от 25.07.13 № АС-4-2/13622). Эти факты, зафиксированные надлежащим образом, станут хорошим аргументом в дальнейших дискуссиях с налоговиками, впоследствии — доказательством в суде.

И, кстати, о незаинтересованных лицах. Как уже было сказано, налоговики вправе допросить в качестве свидетелей любых лиц (ст. 90 НК). Так почему бы, если видите, что та или иная сделка интересует налоговиков, не предложить кандидатуры тех, кто способен представить нужную контролерам информацию без ненужных деталей.

Например, налоговики желают осмотреть складские помещения — кто лучше вашего кладовщика может помочь. И вам будет плюс: предлагали помощь и содействие при проверке.

И вот результат

По итогам налоговики составят справку о проведенной проверке и вручат ее руководителю.

Сразу скажем, что отказываться от получения этого документа и вообще всех — плохая идея. Не стоит думать, что без подписи ИФНС не сможет завершить проверку или отсутствие визы поможет оспорить доначисления. Налоговики все равно найдут способ отправить документ, а проверяемый налогоплательщик получит запись в акте о том, что противодействовал.

Это время следует использовать, чтобы подать ходатайство о снижении штрафа. В нем нужно указать на смягчающие обстоятельства. Скажете, их нет? Посмотрите внимательнее. Перечень, указанный в п. 1 ст. 112 НК, не закрыт, а п. 3 ст. 114 НК предписывает снижать штраф не меньше, чем в два раза по сравнению с установленным размером.

Простое признание вины, обоснованная ссылка на тяжелое финансовое состояние, регулярные пожертвования на благотворительность (причем минимальный порог не определен) — найти смягчающие обстоятельства, как показывает практика, возможно всегда.

Впрочем, добиться снижения доначислений можно после того, как истечет месяц на подачу возражений и налоговый орган начнет рассматривать материалы проверки и формировать итоговое решение (10 рабочих дней, п. 1 ст. 101 НК). Главное, как уже было сказано, заручиться поддержкой грамотного налогового эксперта.

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