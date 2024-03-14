DAS Group
НДФЛ

Уплата налогов за релокантов в 2024–2025: резидентство больше не играет роли

С 1 января 2024 года вступили в силу долгожданные поправки в налоговое законодательство, которые затронули порядок налогообложения НДФЛ доходов сотрудников, работающих из-за рубежа. Расскажем, какие налоговые ставки теперь применять и как действовать налоговым агентам.
38 5
Уплата налогов за релокантов в 2024–2025: резидентство больше не играет роли
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как начисляли налог за релокантов до 2024 года

Ранее в налогообложении НДФЛ действовали такие правила: доход налоговых резидентов (нахождение более 183 дней на территории РФ в течение календарного года) облагался НДФЛ по ставке 13% и 15% при доходе более 5 млн руб. Доход нерезидентов облагался НДФЛ по ставке 30%.

Бухгалтеры должны были постоянно отслеживать статус резидента, запрашивать подтверждающие документы, и, при необходимости, пересчитывать НДФЛ по итогу года.

Изменения с 2024 года: ставка по НДФЛ для релокантов по трудовым договорам.

Так как с 1 января 2024 года вступили в силу поправки, которые внесли в п. 3 ст. 224 НК, правило «налогового резидентства» больше не распространяется на дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.

Напомним, что согласно ст. 312.1 ТК дистанционным работником признается такой сотрудник организации, в трудовом договоре с которым прописано, что местом выполнения своих трудовых обязанностей у него является место, отличное от места нахождения работодателя, а работа выполняется с использованием сети «Интернет».

Теперь доходы дистанционного сотрудника, который исполняет удаленно свой функционал по трудовому договору с российской организацией или с обособленным подразделением иностранной компании, зарегистрированной в РФ, признаются доходами, полученными от источников в РФ, и облагаются по следующим ставкам (п. 3.1. ст. 224 НК):

  • 13% — при доходе за год не более 5 млн руб.;

  • 15% — при доходе за год более 5 млн руб.

Обратите внимание, если дистанционный сотрудник заключает договор с обособленным подразделением российской организации, которая зарегистрирована за границей, то доходы будут признаваться полученными от источников за пределами РФ, и на них не будут распространяться новые правила налогообложения.

В этом случае будет действовать старый порядок налогообложения, который зависит от статуса «налогового резидентства».

Минфин и налоговая служба уже выпустили ряд подробных комментариев к новой норме — письма от 25.12.2023 № 03-04-06/125502, от 27.09.2023 № 03-04-05/92012, от 13.11.2023 № ЗГ-3-11/14749.

Что касается работы налоговых агентов, то с зарубежными дистанционными коллегами теперь работаем, как и с обычными российскими: перечисляем и удерживаем налог с заработной платы в стандартные сроки (п. 6 ст. 226 НК) в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Не переплачивайте налоги — обратитесь за консультацией к профессионалам DAS Group, чтобы получить рекомендации, которые помогут законно оптимизировать налоги, а сэкономленные средства направить на развитие бизнеса.

Получить консультацию

Изменения с 2025 года: ставка по НДФЛ для релокантов по договорам ГПХ

С 1 января 2025 года описанный выше порядок налогообложения распространяется также и на фрилансеров, с которыми заключены не трудовые, а гражданско-правовые договоры (абз. 10 п. 3 ст. 224, п. 6.3 ст. 208 НК). Для того чтобы доход был признан полученным от источников в РФ, и применялись ставки НДФЛ 13 % (15 % для доходов более 5 млн руб. в год) должны будут выполняться следующие условия:

  1. Если сотрудник выполняет функционал через «Интернет», то доменное имя и сетевой адрес, в котором происходят работы, должны обязательно находиться в российской национальной доменной зоне.

  2. Если функционал выполняется в информационных системах, в комплексах программно-аппаратных устройств, такие технические средства должны быть размещены на территории РФ.

  3. Дополнительно необходимо, чтобы выполнялось одно из трех условий:

    1. фрилансер является налоговым резидентом РФ;

    2. счет, на который поступает доход от указанных выше работ, должен быть открыт в банке, находящемся на территории РФ;

    3. доходы платят российские организации или обособки иностранных организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Важные детали

На что стоит обратить особое внимание!Теперь стало абсолютно не важно, какое место оказания услуг указано в договоре с сотрудником: РФ или иностранное государство.

А именно, если в договоре указано, что местом оказания услуг является территория иностранного государства, то НДФЛ (при выполнении условий п. 6.3 ст. 208 НК) платить нужно в любом случае — его удержит налоговый агент. А до поправок российский НДФЛ в таком случае для нерезидентов не был предусмотрен.

Учитывая, что приостановлено действие многих СОИДН, у релокантов может возникнуть проблема с двойным налогообложением, когда придется платить и российский НДФЛ и местный налог. Это зависит от законодательства страны пребывания.

Для того чтобы разобраться, как начислять и удерживать НДФЛ в каждом конкретном случае, в зависимости от дислокации конкретного удаленного сотрудника, вы всегда можете обратиться в DAS Group. Специалисты DAS Group помогут не только определиться с нормативно-правовой базой, но и подскажут, как оптимизировать НДФЛ в том или ином случае.

Получите бесплатно запись вебинара «Как организовать информационную безопасность в компании»

Не становитесь жертвой кибератак и не позволяйте злоумышленникам получить доступ к вашим конфиденциальным данным

Узнайте как безопасно выстроить ключевые бизнес-процессы и как настроить систему информационной безопасности

Заполните форму ниже и мы пришлем запись вебинара на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8K3JpY

Начать дискуссию

Кредитование

Искусственный интеллект выдаст 70% кредитов клиентам Сбера

Сотрудники Сбербанка будут полагаться на мнение искусственного интеллекта в решении о выдаче кредитов компаниям.

5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Правовой эксперт
Должная осмотрительность

На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

В случаях, когда доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате применения налоговых схем или из-за отсутствия коммерческой (должной) осмотрительности при выборе контрагентов, налоговые органы доначисляют налоги. Такие доначисления можно значительно уменьшить, применив право на налоговую реконструкцию.

На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
19
Реклама

ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу компаний, которые обещают избавить клиентов от долгов

«Раздолжнителям» запретят рекламировать свои услуги в интернете. Недобросовестные консультанты не предупреждают клиентов о последствиях личного банкротства и вводят потребителей в заблуждение несбыточными обещаниями.

30

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

48
Банкротство

Порог минимального долга для банкротства юрлиц увеличат

Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного Суда об увеличении суммы минимального долга, с которой можно инициировать процедуру банкротства, для большинства юридических лиц с 300 000 до 2 млн рублей.

75
Оксана Донцова
Защита персональных данных

Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными

Согласно новым требованиям Роскомнадзора и в частности Закона №152-ФЗ «О персональных данных» функции по обработке персональных данных теперь неотъемлемая обязанность каждого юридического лица. В 2023 году введен в действие ряд документов, необходимых для исполнения всеми вышеназванными лицами.

Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными
42

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
happy@
Обзоры новостей

СМИ узнали параметры возможного повышения НДФЛ. Что пишут

В правительстве обсуждается повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн и от 5 млн рублей. Кроме того, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%.

54
Переход на ЭДО

Госучреждения уже на внутреннем ЭДО, бизнесу тоже готовиться?

Большинство государственных учреждений уже применяют электронный документооборот, а вот бизнес не торопится отказываться от бумажных документов. По крайней мере внутри компании. Почему этот подход — ошибка?

89
АКГ «Созидание и Развитие»
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году

В этом году многие правила работы с ЕНС и ЕНП остались прежними — как в 2023 году. Но есть изменения, которые обязательно нужно учесть, когда уплачиваете налоги. Расскажем о пяти самых важных поправках, которые коснутся всех налогоплательщиков.

Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году
60
Кредитные карты

Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт

Чтобы игроманы не влезали в долги, власти хотят запретить букмекерам и организаторам азартных игр принимать к оплате средства с кредитных карт.

9
74
Наталия Лукина
Маркетплейсы

🔎Советы для бухгалтеров, которые ведут учет торговли через маркетплейсы. Забирайте в закладки

Из вопросов наших пользователей в ТГ-канале Красный уголок бухгалтера мы выяснили, на чем больше всего спотыкаются бухгалтеры маркетплейсов. В этой статье расскажем, что нужно учитывать, если компания или ИП, которые вы ведете торгует на маркетплейсах. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы избежать штрафов.

🔎Советы для бухгалтеров, которые ведут учет торговли через маркетплейсы. Забирайте в закладки
1
57
ITCOM
ЭДО

Почему так важно проверять МЧД

Рынок уже привыкает к машиночитаемым доверенностям, или МЧД — как их принято называть сокращенно. МЧД по своей сути схожи с бумажными доверенностями — кроме того, что их должны автоматически считывать различные системы. Электронная доверенность, как и бумажные аналоги, тоже требует проверки. 

Почему так важно проверять МЧД
40

Разборы законов

1 202
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтеры

🎉Вы этого ждали! Уже завтра бухгалтеры встретятся с экспертами на конференции «Клерка»

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Заведите новые знакомства и проведите с нами целый день!

30
Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

5 когнитивных искажений, из-за которых мы плохо управляем своим временем и вниманием

Об эффективном тайм-менеджменте просто и полезно. Помнишь фразы «Я твой отец, Люк» и «Я устал, я ухожу»? На самом деле их… не было! Можешь пересмотреть и убедиться. Эту и другие выдумки нашего мозга называют когнитивными искажениями, или ошибками мышления.

5 когнитивных искажений, из-за которых мы плохо управляем своим временем и вниманием
2
96
Жилищное законодательство

Готовят запрет на сдачу квартир, в т. ч. посуточно, без счётчиков

Госдума приняла в 3-м чтении правительственный законопроект о соблюдения прав соседей при предоставлении жилых помещений для размещения граждан в наем (аренду).

6
312
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
2
2,7 тыс.
Самозанятые

Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов

Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков. 

Иллюстрация: freepik/freepik
134
Бесплатно с УСН

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс
368

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экспорт

Экспортеров с выручкой в рублях освободят от обязательной продажи валюты

Компании, которые получают по внешнеэкономическим контрактам больше 50% выручки в рублях, освободят от продажи валюты в России.

39

Интересные материалы

ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы

Бухгалтеры, переходящие на фриланс, строят планы на будущее и часто стремятся объять необъятное. Но желание всегда быть на высоте скоро может смениться безуспешными попытками отличить день от ночи, а будни от выходных. Чтобы не просто выжить на фрилансе, но и не растерять продуктивность, нужно защищать личные границы и никому не позволять их переступать. 

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы
72