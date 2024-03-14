Уплата налогов за релокантов в 2024–2025: резидентство больше не играет роли

С 1 января 2024 года вступили в силу долгожданные поправки в налоговое законодательство, которые затронули порядок налогообложения НДФЛ доходов сотрудников, работающих из-за рубежа. Расскажем, какие налоговые ставки теперь применять и как действовать налоговым агентам.

Как начисляли налог за релокантов до 2024 года

Ранее в налогообложении НДФЛ действовали такие правила: доход налоговых резидентов (нахождение более 183 дней на территории РФ в течение календарного года) облагался НДФЛ по ставке 13% и 15% при доходе более 5 млн руб. Доход нерезидентов облагался НДФЛ по ставке 30%.

Бухгалтеры должны были постоянно отслеживать статус резидента, запрашивать подтверждающие документы, и, при необходимости, пересчитывать НДФЛ по итогу года.

Изменения с 2024 года: ставка по НДФЛ для релокантов по трудовым договорам.

Так как с 1 января 2024 года вступили в силу поправки, которые внесли в п. 3 ст. 224 НК, правило «налогового резидентства» больше не распространяется на дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.

Напомним, что согласно ст. 312.1 ТК дистанционным работником признается такой сотрудник организации, в трудовом договоре с которым прописано, что местом выполнения своих трудовых обязанностей у него является место, отличное от места нахождения работодателя, а работа выполняется с использованием сети «Интернет».

Теперь доходы дистанционного сотрудника, который исполняет удаленно свой функционал по трудовому договору с российской организацией или с обособленным подразделением иностранной компании, зарегистрированной в РФ, признаются доходами, полученными от источников в РФ, и облагаются по следующим ставкам (п. 3.1. ст. 224 НК):

13% — при доходе за год не более 5 млн руб.;

15% — при доходе за год более 5 млн руб.

Обратите внимание, если дистанционный сотрудник заключает договор с обособленным подразделением российской организации, которая зарегистрирована за границей, то доходы будут признаваться полученными от источников за пределами РФ, и на них не будут распространяться новые правила налогообложения.

В этом случае будет действовать старый порядок налогообложения, который зависит от статуса «налогового резидентства».

Минфин и налоговая служба уже выпустили ряд подробных комментариев к новой норме — письма от 25.12.2023 № 03-04-06/125502, от 27.09.2023 № 03-04-05/92012, от 13.11.2023 № ЗГ-3-11/14749.

Что касается работы налоговых агентов, то с зарубежными дистанционными коллегами теперь работаем, как и с обычными российскими: перечисляем и удерживаем налог с заработной платы в стандартные сроки (п. 6 ст. 226 НК) в составе единого налогового платежа (ЕНП).

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Изменения с 2025 года: ставка по НДФЛ для релокантов по договорам ГПХ

С 1 января 2025 года описанный выше порядок налогообложения распространяется также и на фрилансеров, с которыми заключены не трудовые, а гражданско-правовые договоры (абз. 10 п. 3 ст. 224, п. 6.3 ст. 208 НК). Для того чтобы доход был признан полученным от источников в РФ, и применялись ставки НДФЛ 13 % (15 % для доходов более 5 млн руб. в год) должны будут выполняться следующие условия:

Если сотрудник выполняет функционал через «Интернет», то доменное имя и сетевой адрес, в котором происходят работы, должны обязательно находиться в российской национальной доменной зоне. Если функционал выполняется в информационных системах, в комплексах программно-аппаратных устройств, такие технические средства должны быть размещены на территории РФ. Дополнительно необходимо, чтобы выполнялось одно из трех условий: фрилансер является налоговым резидентом РФ; счет, на который поступает доход от указанных выше работ, должен быть открыт в банке, находящемся на территории РФ; доходы платят российские организации или обособки иностранных организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Важные детали

На что стоит обратить особое внимание!Теперь стало абсолютно не важно, какое место оказания услуг указано в договоре с сотрудником: РФ или иностранное государство.

А именно, если в договоре указано, что местом оказания услуг является территория иностранного государства, то НДФЛ (при выполнении условий п. 6.3 ст. 208 НК) платить нужно в любом случае — его удержит налоговый агент. А до поправок российский НДФЛ в таком случае для нерезидентов не был предусмотрен.

Учитывая, что приостановлено действие многих СОИДН, у релокантов может возникнуть проблема с двойным налогообложением, когда придется платить и российский НДФЛ и местный налог. Это зависит от законодательства страны пребывания.

Для того чтобы разобраться, как начислять и удерживать НДФЛ в каждом конкретном случае, в зависимости от дислокации конкретного удаленного сотрудника, вы всегда можете обратиться в DAS Group. Специалисты DAS Group помогут не только определиться с нормативно-правовой базой, но и подскажут, как оптимизировать НДФЛ в том или ином случае.

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