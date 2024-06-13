Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

Маркетплейсы сегодня очень популярны: большинство селлеров стремится продавать свои товары именно через них. Рассмотрим, какие проблемы чаще всего допускают селлеры в учете товаров на маркетплейсах и как их помогают решить специалисты по финансовому анализу и управлению.

Финансист — это человек, который думает цифрами и дает советы, рекомендации, основанные исключительно на цифрах и расчетах.

Именно благодаря финансисту можно разобраться в сложных системах организации финансового учета на маркетплейсах, а главное, увеличить оборот продаж.

Казалось бы, маркетплейс не слишком отличается от обычной офлайн продажи. Вместо магазина — пункт выдачи, а вместо витрины — экран смартфона. Однако процессы отчетности и анализа аналитических данных отличаются принципиально. С какими проблемами сталкиваются селлеры на маркетплейсе?

1. Трудности с формированием отчетности

Проблема. Каждая торговая площадка использует собственную систему отчетности, что создает сложности при синхронизации данных. При работе со множеством маркетплейсов процесс соотнесения данных из разных источников представляет сложность. Например, платформа Wildberries предоставляет продавцам таблицы с большим количеством столбцов, которые сложно интерпретировать с первого взгляда.

Кроме того, на данный момент интеграция маркетплейсов с системой 1С развита недостаточно, поэтому требуется ручная проверка данных, особенно в отношении возвратов, брака и прочих нюансов.

Решение. Рекомендуем обратиться к финансовому специалисту, у которого есть опыт работы с маркетплейсами. Как минимум, он сможет помочь разобраться с деталями таблицы и пояснить значение каждого из столбцов.

Также специалист поможет наладить систему бухгалтерского учета, что значительно упростит процесс синхронизации данных между различными платформами.

2. Отсутствие товарного и складского учета

Проблема. В настоящее время многие поставщики, работающие с маркетплейсами, не ведут полноценный товарный учет. Это затрудняет сбор аналитической информации и проведение грамотного управленческого анализа.

Для эффективного управления необходимо иметь доступ к детальным данным о каждом товаре не только в личном кабинете селлера, но и в системе учета.

Кроме того, многие продавцы не ведут складской учет, что затрудняет контроль перемещения товаров и их отгрузки маркетплейсу.

Решение. В решении этих проблем также поможет профессиональный специалист по финансам. Он поможет наладить систему товарного и складского учета, что позволит получить более точную информацию о состоянии бизнеса. После настройки учета можно будет сформировать управленческую отчетность для принятия обоснованных решений.

3. Отсутствие единого отчета о продажах

Проблема. Как правило, селлеры активно используют несколько торговых площадок для реализации своей продукции, поэтому возникает необходимость в объединении и анализе данных из различных источников. Это особенно актуально для эффективного управленческого учета и принятия обоснованных решений.

Чтобы получить полную картину о продажах, селлеру необходимо свести всю аналитическую информацию в единую систему. Однако этот процесс может быть сложным и трудоемким, требующим значительных временных затрат.

Решение. Чтобы упростить задачу по формированию единого отчета о продажах и сделать его более удобным для анализа, обратитесь к профессиональному финансисту. Он поможет выбрать подходящий сервис или инструмент, который позволит автоматизировать процесс сбора и обработки данных и формировать отчеты в удобном формате.

В DAS Group работают опытные специалисты по финансовому анализу и управлению, которые предоставят вам профессиональную консультацию по организации управленческого учета. Они помогут разобраться в тонкостях и нюансах этого процесса, подскажут, как сделать его наиболее эффективным и результативным.

4. Отсутствие учета по всем расходам в единой системе

Проблема. В большинстве случаев у собственников бизнеса не возникает проблем организовать учет себестоимости товаров. Но собрать воедино все остальные расходы бизнеса, такие как логистика, аренда склада и заработная плата работников, сложнее.

Как правило, селлеры используют блокноты или таблицы, где они вручную записывают информацию о расходах. Таких записей может быть очень много, но полной финансовой картины они не дают.

Решение. Специалист по управлению финансами поможет выбрать программу, которая обеспечит учет всех ваших расходов по всем площадкам, где реализуется товар.

5. Отсутствие порядка в способах оплаты и денежных средствах

Проблема. Малый бизнес не ведет бухгалтерский учет, что приводит к путанице между личными и предпринимательскими финансами. Срочные оплаты предприниматели иногда совершают со своих личных счетов, карт или с помощью наличных средств. Это затрудняет понимание реального финансового положения бизнеса.

Решение. Необходимо навести порядок в учете денежных потоков. Опытный финансист поможет настроить систему учета и даст рекомендации по разграничению личных и предпринимательских средств.

6. Отсутствие системы планирования

Проблема. Бизнес, связанный с продажами на маркетплейсах, часто сталкивается с высокой динамикой и изменчивостью условий. Торговые площадки регулярно задают параметры проведения акционных мероприятий и рекламных кампаний. Планирование таких инициатив требует времени, которого у предпринимателя порой катастрофически не хватает, что приводит к необходимости принятия решений в кратчайшие сроки.

Решение. Для оперативного принятия решения нужно всегда иметь под рукой свежую аналитическую информацию, полученную, например, на основе мониторинга конкурентов.

Специалист по финансам может предложить эффективные методы данных анализа, что позволит значительно ускорить и оптимизировать процесс планирования даже в условиях высокой динамики рабочих процессов.

7. Невозможность рассчитать прибыль

Проблема. Из-за перечисленных выше проблем предприниматель, работающий на маркетплейсе, не может определить свою прибыль, понять, какой товар следует исключить из ассортимента, а какой, наоборот, добавить, и какие затраты поглощают большую часть дохода.

Решение. Необходимо настроить систему управленческого учета. Требуется именно управленческий, а не бухгалтерский учет, поскольку последний не предоставляет предпринимателю столь необходимую для принятия решений детализированную аналитику.

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