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Самозанятые

Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика

При переквалификации договоров с плательщиками НПД налоговой обычно удается легко доказать свою позицию. Но есть прецеденты, когда организации смогли обосновать, что отношения с самозанятыми не были трудовыми. О таких случаях рассказали в статье.
Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На какие признаки ориентируются суды

Оценивая договоры с самозанятыми, в большинстве случаев суды обращают внимание на стандартные признаки трудовых отношений из письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674, постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, рекомендаций МОТ от 15.06.2006 № 198.

Например, в одном из дел суд указал, что во взаимодействии с плательщиками НПД нет признаков из письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.

В частности, заказчик не выплачивал самозанятым отпускные, не предоставлял другие трудовые гарантии и не определял их режим работы (постановление АС Поволжского округа от 25.08.2023 по делу № А656-23239/2022).

В другом деле суд также учел, что в правоотношениях сторон нет стандартных признаков трудовых отношений (постановление 18 ААС от 05.04.2024 по делу № А76-32727/2023):

  • Вознаграждение самозанятым выплачивали раз в месяц по ежемесячным актам выполненных работ.

  • Подрядчики выполняли работы нерегулярно: в течение года заказчик привлекал их эпизодически на конкретные задачи, а в ходе выполнения работ были перерывы.

  • В договорах указывали наименование конкретных работ, которые оплачивали исходя из расценки за физическую единицу результата или за час работы. Выполненные объемы и отработанное время фиксировали в актах.

  • Итоговый размер вознаграждения в разные месяцы отличался, что исключило возможность признать его зарплатой.

  • Количество отработанного времени превышало нормы рабочего времени, установленного для трудовых отношений.

  • В договорах не закрепляли возможность общества определять режим работы самозанятых.

Многие обстоятельства, которые указывают на наличие трудовых отношений, можно попытаться оспорить. Например, одним из таких признаков считают ситуацию, когда подрядчик выполняет работы на территории заказчика.

В одном из дел суд указал, что этот критерий не является безусловным, ведь нужно учитывать характер работ, которые выполняет самозанятый. Если он проводит техобслуживание транспорта, который находится на территории заказчика, это не говорит о том, что между сторонами сложились трудовые отношения (постановление 19 ААС от 27.03.2024 по делу № А35-375/2023).

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Какие признаки характерны и для ГПД

Есть признаки, которые присущи и трудовым, и гражданско-правовым отношениям. Из-за этого бывает трудно правильно квалифицировать конкретный договор с самозанятым.

Например, в договорах закрепили право организации обеспечивать самозанятых материалами и оборудованием и проверять ход работ. Суд указал, что такой порядок взаимодействия сторон характерен не только для трудовых отношений, но и для гражданско-правовых, поэтому такие условия договора — не повод для переквалификации (постановление 18 ААС от 05.04.2024 по делу № А76-32727/2023).

В этом же деле суд не принял аргумент налоговой о том, что штатные сотрудники организации ставили задачи самозанятым и контролировали результат работ. Ни в договорах, ни в материалах проверки не было доказательств, что подрядчики подчинялись конкретным должностным лицам организации. Кроме того, постановка задач и контроль их выполнения — нормальная практика для гражданско-правовых отношений.

Другие суды тоже делают акцент на то, что в договоре должно быть закреплено условие о контроле подрядчика одним из сотрудников организации — только тогда это может быть признаком трудовых отношений, сложившихся между сторонами (постановление АС Поволжского округа от 25.08.2023 по делу № А656-23239/2022).

Интересные доводы привел и АС Московского округа в постановлении от 09.10.2023 по делу № А40-7588/2023.

В договорах с самозанятыми была закреплена их обязанность отчитываться о результатах работы ежедневно в определенное время.

Суд посчитал, что такое условие правомерно:

  • Таким образом заказчик реализовал свое право контролировать ход выполнения работ.

  • Ежедневные отчеты обусловлены спецификой работ: поскольку самозанятые разрабатывали программное обеспечение, отчет позволял им держать друг друга в курсе этапов работы. То есть фактически заказчик создал оптимальные и комфортные условия для взаимодействия подрядчиков друг с другом.

Среди аргументов, которые привела организация, чтобы подтвердить свою добросовестность, были такие:

  • Подрядчики работали из дома, коворкингов и других мест.

  • Заключать трудовые договоры с подрядчиками было нецелесообразно, т.к. им нужно было разработать сайт организации, а после этого их услуги больше не требовались.

Особые признаки, характерные для самозанятых

Есть признаки, которые присущи сотрудничеству с самозанятыми и помогут организации доказать свою правоту. Например, оснований для переквалификации договора не выявят, когда:

Значение имеет совокупность признаков

Совокупность признаков — важное условие для переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Так, в одном из дел Верховный Суд указал, что в правоотношениях сторон нет признаков трудовых отношений, за исключением одного — исполнители расписывались в документации заказчика. Но только лишь из-за этого обстоятельства гражданско-правовые договоры с самозанятыми нельзя переквалифицировать в трудовые (определение ВС от 14.08.2023 по делу № А46-12519/2022).

Ключ к безопасному сотрудничеству с самозанятыми — правильно составленный договор. Специалисты DAS Group проведут аудит взаимоотношений вашей организации с самозанятыми контрагентами, помогут корректно их оформить и предупредят о всех сопутствующих рисках.

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Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика

При переквалификации договоров с плательщиками НПД налоговой обычно удается легко доказать свою позицию. Но есть прецеденты, когда организации смогли обосновать, что отношения с самозанятыми не были трудовыми. О таких случаях рассказали в статье.

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