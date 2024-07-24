Как ФНС определяет зависимых лиц: основные критерии

Кто является взаимозависимыми лицами
Взаимозависимые лица — это лица, которые в силу особенностей своих отношений могут оказывать влияние:
на условия сделок;
на результаты сделок;
на экономические результаты деятельности.
К основным критериям взаимозависимости (п. 1 ст. 105.1 НК) можно отнести:
Наличие у компании или физлица определенной доли уставного капитала, которая дает право голоса.
Наличие у физлица должностных полномочий, а у юрлица правового статуса, которые позволяют управлять действиями компании.
Наличие родственных связей между физлицами — например, супруги, родители.
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Как ФНС определяет зависимость лиц
У налоговых органов на сегодняшний день довольно много инструментов по определению зависимости лиц. Рассмотрим основные из них:
1. Общий IP-адрес и счет в одном банке
Это не основной показатель взаимозависимости, но налоговики и суды очень часто его используют для того, чтобы доказать различные «серые» схемы налогоплательщиков.
Указывают, что налоговая отчетность подается с одного компьютера, декларации готовит один человек и т.д. (определение ВС от 25.12.2017 № 305-КГ17-19419, постановление АС Уральского округа от 15.09.2016 № Ф09-7618/16 по делу № А50-19676/2015).
Но фискальные органы часто забывают, что налогоплательщики могут находиться в одном офисе и пользоваться одним интернет-провайдером, что законодательно не запрещено.
2. Наличие трудовых отношений
Здесь речь идет об одних и тех же работниках, которые трудятся на несколько фирм, хотя, по сути, трудоустроены официально лишь в одной. Если люди подтверждают, что выполняют одни и те же функции в разных компаниях или наоборот не знают о существовании нескольких организаций — это явный признак взаимозависимости.
3. Одно и то же имущество, используемое в компаниях
Сюда налоговики обычно относят одни помещения, в которых находятся несколько юридических лиц, а также одно оборудование — компьютеры, станки и прочее. На этом оборудовании работают сотрудники всех компаний, но оно не было передано в аренду или продано.
4. Реализация товара через индивидуальных предпринимателей — работников компании
Обычно в этих случаях товар может продаваться как за наличный, так и за безналичный расчет. Но продажа идет не напрямую от фирмы-изготовителя, а через работников, которые являются ИП. В этом случае организация должна доказать, что такой рабочий процесс необходим для ведения хозяйственной деятельности.
5. Наличие родственников в руководстве компаний
Доводы налоговиков сводятся к тому, что фактически управление происходит из единого центра и от одного бенефициара, который определяет деятельность каждой компании из группы (постановление Семнадцатого ААС от 14.11.2018 № 17АП-14441/2018-АК по делу № А60-22677/2018).
Следует иметь в виду, что вышеперечисленные признаки отношений лиц (контрагентов по сделке) не являются абсолютным доказательством связи и недобросовестности налогоплательщиков.
Тем не менее такие признаки являются сигналами о наличии возможных правонарушений законодательства и также могут быть положены в основу доказывания наличия взаимозависимости и последующего доначисления налогов.
При этом взаимосвязанность лиц сама по себе не доказывает незаконность и недействительность сделки. Налоговики должны доказать, что такая взаимозависимость привела к получению необоснованной налоговой выгоды (постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.11.2023 № Ф04-5622/2023 по делу № А45-13045/2022).
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