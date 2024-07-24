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Налоговые проверки

Как ФНС определяет зависимых лиц: основные критерии

Есть случаи, когда ответственность по налоговым долгам компании несут зависимые от нее лица. При этом взаимозависимость сначала должна доказать налоговая. Рассказываем, какие критерии для этого используют налоговики.
Как ФНС определяет зависимых лиц: основные критерии
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто является взаимозависимыми лицами

Взаимозависимые лица — это лица, которые в силу особенностей своих отношений могут оказывать влияние:

  • на условия сделок;

  • на результаты сделок;

  • на экономические результаты деятельности.

К основным критериям взаимозависимости (п. 1 ст. 105.1 НК) можно отнести:

  1. Наличие у компании или физлица определенной доли уставного капитала, которая дает право голоса.

  2. Наличие у физлица должностных полномочий, а у юрлица правового статуса, которые позволяют управлять действиями компании.

  3. Наличие родственных связей между физлицами — например, супруги, родители.

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Как ФНС определяет зависимость лиц

У налоговых органов на сегодняшний день довольно много инструментов по определению зависимости лиц. Рассмотрим основные из них:

1. Общий IP-адрес и счет в одном банке

Это не основной показатель взаимозависимости, но налоговики и суды очень часто его используют для того, чтобы доказать различные «серые» схемы налогоплательщиков.

Указывают, что налоговая отчетность подается с одного компьютера, декларации готовит один человек и т.д. (определение ВС от 25.12.2017 № 305-КГ17-19419, постановление АС Уральского округа от 15.09.2016 № Ф09-7618/16 по делу № А50-19676/2015).

Но фискальные органы часто забывают, что налогоплательщики могут находиться в одном офисе и пользоваться одним интернет-провайдером, что законодательно не запрещено.

2. Наличие трудовых отношений

Здесь речь идет об одних и тех же работниках, которые трудятся на несколько фирм, хотя, по сути, трудоустроены официально лишь в одной. Если люди подтверждают, что выполняют одни и те же функции в разных компаниях или наоборот не знают о существовании нескольких организаций — это явный признак взаимозависимости.

 3. Одно и то же имущество, используемое в компаниях

Сюда налоговики обычно относят одни помещения, в которых находятся несколько юридических лиц, а также одно оборудование — компьютеры, станки и прочее. На этом оборудовании работают сотрудники всех компаний, но оно не было передано в аренду или продано.

4. Реализация товара через индивидуальных предпринимателей — работников компании

Обычно в этих случаях товар может продаваться как за наличный, так и за безналичный расчет. Но продажа идет не напрямую от фирмы-изготовителя, а через работников, которые являются ИП. В этом случае организация должна доказать, что такой рабочий процесс необходим для ведения хозяйственной деятельности.

5. Наличие родственников в руководстве компаний

Доводы налоговиков сводятся к тому, что фактически управление происходит из единого центра и от одного бенефициара, который определяет деятельность каждой компании из группы (постановление Семнадцатого ААС от 14.11.2018 № 17АП-14441/2018-АК по делу № А60-22677/2018).

Следует иметь в виду, что вышеперечисленные признаки отношений лиц (контрагентов по сделке) не являются абсолютным доказательством связи и недобросовестности налогоплательщиков.

Тем не менее такие признаки являются сигналами о наличии возможных правонарушений законодательства и также могут быть положены в основу доказывания наличия взаимозависимости и последующего доначисления налогов.

При этом взаимосвязанность лиц сама по себе не доказывает незаконность и недействительность сделки. Налоговики должны доказать, что такая взаимозависимость привела к получению необоснованной налоговой выгоды (постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.11.2023 № Ф04-5622/2023 по делу № А45-13045/2022).

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