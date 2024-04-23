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Карьера бухгалтера

Бухгалтер или бугалтер? Как рассказать историю о своей профессии правильно 

Откуда произошло и что означает слово «бухгалтер»? Кто был первым бухгалтером? И был ли этот человек миллионером?
Бухгалтер или бугалтер? Как рассказать историю о своей профессии правильно 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы решили поднять томы энциклопедий и узнать, откуда пошли корни профессии, чтобы во время светских и не очень бесед вы могли сказать: «А ты знаешь, что первыми бухгалтерами были…» Кто?

«Бухгалтер» и «бухать» — не однокоренные слова. А жаль.

Слово «бухгалтер» возникло во времена правления римского императора Максимилиана I. Это Средневековье, 15–16 века. 

Оно появилось от двух других слов: buch — «книга» и halter — «держатель». Дословно получается так: держатель книг. А если речь идет о счетных книгах, то счетовод. 

В русском языке это слово пишется так же, как и в немецком (бухгалтер), но произносится без «х» (бугалтер). В древнерусском языке было норм говорить слово полностью, используя что-то среднее между «г» и «х», но со временем нормой стала взрывная согласная Г.

Это потому что «бухгалтер» подчиняется не только законам, но и правилу, которое регулирует написание иностранных слов — поэтому иногда получаются такие странности ¯\_(ツ)_/¯

Еще немного подушним. Часто в интернете спрашивают, как писать слово во множественном числе: бухгалтеры или бухгалтера? Подмигните, если выбрали первый вариант. Он верный. 

Кто появился раньше: налоговая или бухгалтер

Бухучет существовал с момента, когда люди овладели навыком счета. Первым инструментом для счета были обычные пальцы: как на руках, так и на ногах. Пробовали такой вариант на работе? 

Бухгалтер как полноценная отдельная профессия появилась позже. Существует несколько гипотез ее появления. 

Древний Египет и Римская империя

Одна из гипотез гласит, что азы полноценного бухучета появились в Древнем Египте.

Бухгалтеров тогда называли писцами, они считались важными лицами, которые ведут записи на папирусных свитках. У древних греков была похожая практика, но они пользовались дощечками, обработанными гипсом.

В Римской империи бухгалтер считался почетным и состоятельным человеком. Дисциплине даже обучали в специальных заведениях. Теперь у вас есть лишняя причина думать о Римской империи, не благодарите.

Средневековье 

Согласно другой гипотезе, бухгалтерия появилась в Северной Италии в конце 13 века.

Первыми бухгалтерами были купцы, которые изобрели это ремесло случайно. Им нужно было как-то учитывать, что они продают и покупают, и, вероятно, они решили: «Что ж, пора начать это записывать и считать».

Уже в 14 веке итальянские счетоводы использовали почти все известные сейчас методы ведения учета и регулярно составляли бухгалтерскую отчетность. Они умели классически правильно решать самую трудную для бухгалтеров задачу — исчислять финансовый результат и даже дифференцировать его по видам деятельности. Мама миа, наше восхищение.

Первым известным бухгалтером можно считать итальянского математика Луку Пачоли. В конце 14 века он издал труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Это пособие по изучению двойной бухгалтерии, которой пользуются до сих пор.

Также он автор известного постулата о том, что каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен дважды: по дебету одного счета и по кредиту корреспондирующего с ним счета. 

Индустриализация 

В 19 веке появились крупные промышленные предприятия, которым нужны были специалисты по финансам. В этот период появились и первые профессиональные ассоциации бухгалтеров, которые разрабатывали стандарты учета и этики. 

Бухгалтеры в России девяностых

В России профессия приобрела особую популярность в девяностые. Фирмам приходилось составлять квартальные и годовые балансовые отчеты, а грамотных финансистов на тот момент были единицы. В газетах массово появились объявления: «Требуется бухгалтер».

Профессия стала модной. Появились целые отделы с главным бухгалтером, его замом и десятками рядовых сотрудников.  

Бухгалтеры в цифровую эпоху 

Мир продолжает эволюционировать, а вместе с ним — и профессия бухгалтера. Люди научились автоматизировать процессы учета, использовать сервисы для анализа данных и быстрой работы с документами. Один из таких сервисовDbrain. Он автоматизирует работу с первичной документацией: распознает входящие документы, проверяет их и отправляет структурированные данные в вашу систему. Вы можете даже не включаться в процесс.

В это время купцы в средневековой Италии: завидуют.

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Комментарии

4
  • 1337452@

    Художник Вера Ревина! Стыдно:

    - Данте не был бухгалтером (contabile). Он жил задолго до Луки Пачоли

    - Копипастить иллюстрацию Божественной комедии без ссылки на другого художника.

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