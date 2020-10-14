Кнут и пряник на удаленке: бизнес на самоизоляции и новый отчет

Не успел бизнес оправиться от карантина, и вот опять. Руководители компаний боятся, что вторая волна ограничений добьет их окончательно, хотя Правительство продолжает поддерживать предпринимателей в это непростое время. Потому что с одной стороны — субсидии и льготы, с другой — если и не полный карантин, то обязательная удаленка для сотрудников предприятий.

Сейчас уже многие компании научились работать на удаленке, но сложностей еще много. Не все инструменты и сервисы для удаленного формата работы функционируют без сбоев. При удаленке любой такой сбой — это простой и потеря прибыли. Поэтому важно, чтобы, к примеру, дистанционное банковское обслуживание проходилось без сбоев, а специалисты технической поддержки и банковские менеджеры реагировали быстро и были на «одной волне» с клиентом, а также обладали оперативной информацией, и могли объяснить, как с новыми реалиями работать, чтобы не нарваться на штрафы.

С введением обязательной удаленки, сразу появились и отчеты по ней, и, соответственно, прибавилось работы у бухгалтеров и кадровых служб.

Отчет о сотрудниках на удаленке — временная форма уведомления о работниках, трудящихся из дома в период распространения коронавируса. Сдавать этот отчет с 12 октября должны почти все московские работодатели. Что это такое, как его заполнить и куда сдавать?

Отчитываемся об удаленке

Всех работодателей Москвы обязали еженедельно по понедельникам отчитываться о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу (Указ Мэра Москвы от 06.10.2020 № 97-УМ), под угрозой штрафов. Заполнить и отправить отчет надо из личного кабинета на mos.ru, если что-то не получается — звонить на телефон горячей линии.

На удаленку нужно отправить в обязательном порядке не менее 30 % сотрудников. А для ИП без сотрудников появилась хорошая новость — Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы опубликовал на своем официальном канале в Инстаграм пояснение: индивидуальный предприниматель, не имеющий работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, под данные требования не попадает.

Что представляет из себя отчет?

xls-файл из трех листов:

1-й — сведения об организации, количество сотрудников, переведенных на удаленку и количество сотрудников, оставшихся в офисе. Сумма этих двух граф должна составлять общее количество сотрудников и соответствовать данным ПФР. А тех кто на больничном, в декрете или отпуске, которые и так не на работе, куда посчитать неизвестно;

2-й — указать номер телефона работника, номера транспортных карт, социальной карты и номер автомобиля. А если у работника этого всего нет?...

3-й лист — подсказка, где на социальной карте искать ее номер.

Заполнили.

Как это теперь отправить?

Обязательно нужна ЭЦП.Та, что используется для сдачи отчетности, подойдет.

Т.е., все, что нужно:

зайти на мос.ру через ЭЦП, на странице входа есть такой пункт;

скачать и установить плагин. Когда он установится, появится список доступных ЭЦП;

Далее, если у владельца ЭЦП есть аккаунт на мос.ру, то:

вы попадете в личный кабинет юрлица;

если нет, то появится форма регистрации: регистрируете руководителя и попадаете в личный кабинет юрлица;

войти в раздел Удаленная работа;

загрузить заполненный файл отчета;

отправить.

Все просто. Хотя сервис очень сильно перегружен и работает с перерывами.

В отличие от сервиса для сдачи отчетов онлайн-банк «Развитие-Столица» доступен 24/7. С его помощью можно не только осуществлять привычные операции, но открыть расчетный счет без визита в банк, подписывать документы в один клик, получать СМС-уведомления о совершенных операциях, оперативно решить вопросы обслуживания и банковских операций (в том числе по ВЭД) при помощи персонального менеджера и службы валютного контроля.

Даже при ограничениях банк продолжает работать со своими клиентами и наши менеджеры помогут вам как удалённо, так и в офисе. С Банком «Развитие-Столица» вы можете развивать свой бизнес, доверив нам заботу о формальностях.