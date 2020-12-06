Поверенный 1С - кто он? Как вас посадят за использование «1С»

Мой рассказ о ситуации вокруг привлечения меня к уголовной ответственности за незаконное использование приобретённых программ фирмы 1С был бы не полным, если бы я не познакомил читателей с теми, кто непосредственно от лица 1С участвует в деле: подписывает заявления, заявляет ходатайства, даёт показания...

Так кто-же такой - поверенный 1С? Давайте разбёрёмся. Для понимания того, кто он и чем занимается, достаточно прочесть объявление о приёме на работу на должность поверенного :) Я не пошутил - читаем:

Компанией (организацией, фирмой, ИП) "Форус, Группа компаний" предлагается работа в городе Томск. Работодатель "Форус, Группа компаний" предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы. Обязанности: Взаимодействие с правоохранительными органами на предмет выявления установщиков и корпоративных пользователей нелицензионных продуктов 1С.

Участие в выездных проверках совместно с представителями правоохранительных органов, а также it-специалиста.

Участие в арбитражных процессах. Требования: Оконченное профильное высшее образование.

Отличное знание действующего законодательства в области гражданского, административного и уголовного права в части авторских и смежных прав.

Опыт ведения претензионной и судебной работы.

Готовность к работе на результат, с большими объемами информации, грамотная речь, ответственность. Источник тут .

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На известном многим информационном ресурсе Некоммерческого партнёрства поставщиков программных продуктов (НП ППП, www.appp.ru) среди прочего приведены контакты поверенных, которые представляют интересы правообладателей. (Кстати на картинке анонса я привёл любопытный скриншот из этого раздела сайта партнёрства, из которого явно следует, что "специалист" П. С. Строкань, участвовавший в обыске и представитель потерпевшей стороны В. С. Ивуть - не чужие люди). В общем и целом цели и задачи поверенных вполне разумные - защищать интеллектуальную собственность. Но. как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад и на практике вместо добросовестной зашиты авторских прав наблюдается злоупотребление правом в целях необоснованного обогащения.

Итак, знакомимся:

Владимир Станиславович Ивуть - "господин, известный в широких кругах" (с), выпускник Краснодарского университета МВД, представитель таких гигантов как 1С, Автодеск Инк , «Адоб Системс инкорпорейтед» и "Майкрософт" а так-же корпорации "Корел". В общем очень способный гражданин.

Не менее способный гражданин - Пётр Сергеевич Строкань. Этот не так широко известен, однако это не мешало ему быть, наравне с Ивутем, представителем всё тех же компаний.

Нужно отметить, что некоторое время назад г-н Ивуть был официальным работодателем г-на Строканя (Строкань работал в ООО "Респект", где директором был Ивуть). В общем ничего криминального в описанных мною обстоятельствах нет, но есть один нюанс.

Как известно из видео на инфостарте, а так же размещённой на том же ресурсе статьи, господа поверенные неплохо зарабатывают, отстаивая законные интересы правообладателей в вопросах охраны их интеллектуальной собственности. Я полагаю, что это обстоятельство является одной их несущих тот странной конструкции, с которой я столкнулся.

Эта парочка ведёт свою совместную деятельность довольно давно. Ещё в 2013 году о них обоих писал один из пользователей livejournal.com - far01.

Несколько часов назад на клерке появилась статья об одном из этих деятелей, г-не Ивуте, который с десяток лет назад уже участвовал в подобном моему мероприятии - тогда при помощи Майкрософта пытались "загасить" нашу краснодарскую правозащитницу - Анастасию Денисову. Тогда не получилось. В моём случае успех превзошел ожидания - компания где я работаю подала документы на банкротство.

Чем примечателен этот Ивуть? В моём случае тем, что он был инициатором дел в отношении гражданина Г. Пшеничникова и Р. Терляхина. Как и в моём случае, инцидент происходил в Сочи; расследовал "преступление" следователь Артур Вартикян, а судил нас судья Алексей Бажин. Совпадение? Не думаю.

Вот ещё интересное обстоятельство - Артур Варужанович не сильно заморачивается над деталями - нужно же план выполнять - поэтому копирует текстовочки из предыдущих обвинительных:

Я напомню, что во время обыска, нацеленного на отыскание контрафактного алкоголя, сотрудниками полиции к следственным действиям был привлечён "специалист" П.С. Строкань, который предъявил доверенность от 1С.

При проведении обыска Строкань не воспользовался штатными утилитами от Алладина, чтобы отыскать сетевые ключи от 1С версии 7.7, не зафиксировал контрольные суммы файлов, чтобы была возможность сравнить их с эталонными, не отсоединил сетевой кабель, чтобы исключить возможность использования сетевого ключа, демонстрировал всем вытащенные из сервера USB-ключи от восьмёрки - иными словами сделал всё, чтобы у участников обыска сложилось ложное мнение о том что 1С: Предприятие 7.7 запускается без ключа защиты. Именно такая формулировка и зашла в протокол обыска и именно это обстоятельство послужило поводом для изъятия сервера.

О событиях, происходивших 05 аперля 2017 года в офисе Сочинского филиала компании "Фирма "Лотос-Лэнд" и что было после этого, я расскажу в следующий раз.