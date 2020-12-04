Бизнес закошмарят проверками по правам на программы 1С, как раньше за Microsoft?

Есть мнение, что проверки по правам компаний на использование программ поменяли вектор с «Майкрософта» на 1С. Разбирается редакция «Клерка».

Компания 1С — не единственная, под вывеской которой ищут контрафактные программы в российских компаниях. Еще несколько лет назад точно также активно использовали корпорацию «Майкрософт». Об этом говорят в комментариях наши юзеры.

Нашумевший на «Клерке» цикл публикаций об уголовном преследовании за купленную программу 1С был бы не совсем полным, если бы не было рассказано об одном лице — представителе 1С Ивуть Владимире.

Впервые его упомянул в комментарии Николай Дерягин, которого условно осудили на два года по ч. 3 ст. 146 УК.

«Одно дело, когда подтягивают за реально совершенные преступления в области авторского права (обновление без действующей подписки ИТС, „ломаные“ экзешники семерки и ДЛЛ-ки восьмёрки и пр.) и совсем другое дело когда опера заходят с обыском на филиал, и в ордере указано что обыск в рамках уголовного дела по обороту контрафактного алкоголя, но с операми „вдруг“ имеется „специалист“ по отысканию контрафактных программ 1С. И каким-то случайным образом этот „специалист“ является другом представителя потерпевшего (в соцсетях) и бывшим сотрудником компании где представитель директорствует — в реальном мире. Фамилия „специалиста“ — Строкань Петр, а фамилия представителя потерпевшего — Ивуть Владимир».

Этот человек, оказывается, известен не только тем, что он сейчас ходит по компаниям как представитель 1С в поисках «контрафактного» софта. Он раньше и от компании «Майкрософт» в такой же роли выступал.

В комментариях к интервью с Николаем Дерягиным началась дискуссия по этому поводу. Оказывается гражданин Ивуть поучаствовал в деле, в свое время вызвавшем широкий общественный резонанс — против правозащитницы Анастасии Денисовой, руководителя краснодарской организации «ЭТнИКА». Суть в том, что на компьютерах организации обнаружили нелицензионную операционную систему Windows, и засветилось там ООО «Респект», директором которого как раз является гражданин Ивуть.

«Предположительно, широкую „известность“ ООО „Респект“ в лице его директора Ивуть В.С. получило благодаря уже упоминавшемуся „делу Денисовой“. К тому моменту это уже был отлаженный механизм по тиражированию и конвертации „помощи“ в достижении служебных результатов выявления и раскрываемости уголовных дел (в области нарушений авторского права). С весьма неплохим гешефтом в виде удовлетворяемых исковых требований», взято отсюда.

А вот что писали об участии гражданина Ивутя в том самом «деле Денисовой»:

«Заместитель директора Центра „Транспаренси Интернешнл — Р“ Иван Ниненко сообщил нам, что в ходе встречи с Майкрософт-Россия, где обсуждались возможности противодействия коррупции в деятельности представителей корпорации в регионах России, Александр Страх сообщил, что и в деле против Анастасии Денисовой участие Майкрософт ограничивается лишь оценкой доказательств и подсчете ущерба. Он исключил возможность подачи гражданского иска, о котором письменно заявлял представитель корпорации В.С. Ивуть».

То есть, официальный представитель «Майкрософт» решил немного еще и заработать на этом? Иначе зачем еще подавать гражданский иск?

Компания Майкрософт в итоге отказалась во всем этом участвовать, и объявила, в лице вице-президента Брэда Смита о том, что отныне для всех российских НКО и СМИ софт становится бесплатным. Вероятно, после статьи в New York Times, что корпорацию используют для «для борьбы с инакомыслием и политического подавления». И запретила российским подразделениям корпорации участвовать в рейдах правоохранителей.

Правда, как писали VC.ru со ссылкой на «Известия» в 2017 году, корпорация все-таки пыталась проверить ряд российских коммерческих компаний на предмет пиратства, поскольку сравнила количество сотрудников компаний с количеством купленных лицензий. Но российские суды корпорации отказали.

Но то коммерческие компании, тогда как бесплатным софт объявляли для некоммерческих.