Как разобраться с налогами, если начинаешь свой бизнес

Бояться налогов не нужно. Особенно, если про налоги написано так просто и понятно, как в нашей статье. Прочитал и понял, какой режим налогообложения выбрать, и как не переплачивать налоговой. Пожалуй, самая важная информация, если планируешь открыть своё дело (сохраните в закладках).

Иногда страх перед налогами отделяет человека от того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем. Кажется, можно запутаться в отчетности, просрочить платежи в налоговую и получить множество штрафов. На самом деле, всё не так страшно. Рассказываем, как устроены налоги для ИП.

Что такое налоги на собственность

Технически, этот налог не для ИП, а для всех физлиц. Платить нужно за недвижимость: квартиру, дом и земельный участок, а также автомобиль и, если вдруг у вас есть в собственности — колодец или скважину.

Налоговая сама рассчитывает сумму налога, узнать её можно в личном кабинете на сайте ФНС или Госуслугах. На сайте налоговой службы в личном кабинете ИП можно проверить налоговую задолженность именно как предприниматель.

Что такое налоги за предпринимательскую деятельность

Выбрать налоговый режим лучше заранее и подать заявление о переходе на него сразу вместе с заявлением на открытие ИП. Вот наша статья о том, как открыть ИП, она поможет разобраться.

Если заявление о переходе на льготный налоговый режим не подать, то ФНС автоматически установит вам общую систему налогообложения — самую сложную в плане сдачи отчетов и дорогую. Но на выбор системы налогообложения дается еще 30 дней после постановки ИП на налоговый учёт — всё можно успеть.

Всего режимов налогообложения для ИП шесть: общий, четыре специальных и новый — налог на профессиональный доход. От налогового режима будет зависеть вся схема уплаты налогов и количество отчетности, которую придется сдавать. Ниже — кратко про каждый режим налогообложения, напомним, всего их шесть.

ОСНО или общая система налогообложения

Общая система налогообложения. Платить нужно НДФЛ в размере 13%, налог на имущество и налог на добавленную стоимость — до 20%. Этот режим создан для ИП, имеющих обороты от 150 млн.руб., а также более 100 сотрудников в штате. Либо же, если ваши контрагенты принимают к вычету НДС, обычно это юрлица. ОСНО подразумевает множество отчетности, которую необходимо сдавать в ФНС, для этого лучше нанять бухгалтера или хотя бы передать эту работу на аутсорс, иначе всё время будет уходить на бухгалтерию.

УСН или упрощенная система налогообложения

Существует в двух формах: «доходы» со ставкой налога в 6%, либо в варианте «доходы минус расходы» со ставкой налога в 15% (в регионах может быть ниже). Если бизнес почти не требует расходов, например, услуги репетитора или стилиста, то выбирайте вариант «доходы» и платите 6% налога.

Если же бизнес затратный и расходы близки к доходам, то выгоднее выбрать «доходы минус расходы», тогда налог составит 15% разницы между ними. А декларация всего одна и сдается раз в год. Это одна из самых популярных систем налогообложения для ИП.

Патентная система налогообложения или ПСН

Вместо налогов ИП платит фиксированную сумму за патент, который выдается на срок от 1 до 12 месяцев. Подходит для патентуемых видов деятельности, или если в штате ИП трудится более 15 сотрудников. Стоимость зависит от региона и вида деятельности, узнать её можно на сайте ФНС, обычно — до 6%. Декларацию сдавать не требуется вообще.

Единый сельскохозяйственный налог или ЕСХН

Как следует из названия, налог для ИП, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Платить нужно только НДС и один налог по ставке до 6% от «доходы минус расходы», в регионах ставка может быть ниже. Декларация подается раз в год.

Единый налог на вмененный доход или ЕНВД

Ставка зависит от региона, обычно составляет от 7 до 15%. Но применяется она не к реальному доходу ИП, а к «вмененному» ему государством, который предполагается для конкретного вида бизнеса. Виды предпринимательской деятельности, разрешающие использовать ЕНВД указаны в п.2 ст.346.26 НК РФ.

Но данный налоговый режим перестает применяться с 1 января 2021 года. Сейчас в Госдуму внесен законопроект о продлении режима до 2024 года, но правительство РФ его не поддерживает.

Налог на профессиональный доход или самозанятость

Идеальный налоговый режим ДЛЯ ИП, не имеющих сотрудников. Платить нужно лишь налог в 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% от дохода, полученного от юрлиц. Других налогов, страховых платежей и даже сдачи отчетности — нет. Если можете перейти на этот режим, переходите. Как это сделать, мы писали в статье «Стать самозанятым и сохранить ИП».

Подробнее о каждом налоговом режиме можно почитать прямо на сайте ФНС, где указаны все ограничения и нюансы работы на: УСН, ПСН, ЕНВД, ЕСХН, и самозанятости. Для ОСНО странички три: НДФЛ, НДС и НДФЛ за сотрудников.

Что такое страховые взносы

За себя

Все ИП, кроме самозанятых, должны платить страховые взносы за себя. Отчетность предоставлять не требуется.

Сумма взносов фиксирована для доходов, не превышающих 300 тыс. руб., она изменяется каждый год начинает действовать с 1 января. В 2021 году сумма страховых взносов, скорее всего, повысится.

В 2020 году ИП должен заплатить 32 448 руб. за пенсионное страхование, а также 8426 руб. за медицинское страхование. Эти взносы нужно оплатить до 31 декабря 2020 года.

За доходы свыше 300 тыс. руб. нужно доплатить 1%, но общая сумма не может превышать 259 584 руб. Эти взносы нужно оплатить не позднее 1 июля, следующего налогового периода, то есть — 1 июля 2021 года.

За работников

Если у ИП есть работники, то за них также необходимо платить страховые взносы в налоговую службу. Сюда входят:

выплаты на пенсионное страхование: 22%,

выплаты на социальное страхование: 2,9%,

выплаты на медицинское страхование: 5,1%

Дополнительно нужно заплатить в Фонд социального страхования взнос от несчастных случаев на производстве, он составляет от 0,2% до 8,5 в зависимости от основного вида деятельности ИП.

Страховые взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем выплаты. Для некоторых ИП предусмотрены пониженные тарифы на страховые взносы за работников, их список можно посмотреть на сайте ФНС.

Также ИП должен сдавать отчетность об уплате страховых взносов в ФНС каждый квартал. Отчитываться нужно, даже если взносов в квартале не было, это всё равно требуется отразить в отчете для налоговой. Отдельно необходимо отчитываться по взносам на травматизм в Фонд социального страхования. Эту работу лучше предоставить бухгалтеру или отдать на аутсорс.

Как платить налоги

Из-за коронавируса ФНС перенесла уплату части налогов и сдачу некоторых отчетов за 2020 год. Мы писали об этом в статье «Как ФНС поможет малому и среднему бизнесу». Многие из этих мер уже неактуальны, но некоторые еще действуют, проверить можно на сайте ФНС.

Заплатить налоги можно на сайте ФНС, как за себя, так и за сотрудников. Другой способ — Госуслуги. Проще всего сначала сформировать квитанцию на сайте ФНС, т.к. большая часть данных в нее подгрузится автоматически. Также оплатить налоги можно с расчётного счёта вашего банка. По этой ссылке можно можно перейти на страницу открытия счёта и открыть счёт в Делобанке.

Также ФНС требует подавать декларации. Подать их можно в бумажном виде — почтой или лично явившись в налоговую. Шаблоны деклараций можно взять на сайте ФНС. Другой способ — подача декларации в электронном виде, сделать это можно прямо на сайте ФНС. Это бесплатно, но данный способ довольно сложен, т.к. потребуется ввести много данных вручную (сведения о ИП, сумму доходов, авансовых платежей и страховых взносов).

Другой вариант — обратиться к оператору электронного документооборота. Это сервисы, которые сформируют декларации за вас, но за плату. Налоговая не против — список таких сервисов можно посмотреть на сайте ФНС.

Что будет если не заплатить налоги

Сразу уточним, что платить налоги и подавать декларации лучше вовремя. ФНС в России работает оперативно и быстро заметит нарушение, а санкции за нарушения довольно ощутимые.

Размер штрафа зависит от системы налогообложения. На отдельных системах есть свои штрафы, например, на ЕНВД придется отдать 1 тыс.руб. за уклонение от явки лица, вызываемого в качестве свидетеля. А за нарушение правила работы с кассовой техникой на ОСНО штраф составит от 10 тыс. руб. Но общие правила таковы:

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Налоговых режимов для ИП целых шесть и можно выбрать оптимальный.

Если ИП только начинает бизнес и пока не планирует нанимать работников, он может стать самозанятым и платить минимальные налоги. Уплачивать страховые взносы и сдавать отчетность на этом режиме не нужно.

Часто ИП может оформить одну из льготных систем и платить меньше налогов, а также сдавать меньше документов.

Кроме налогов нужно платить страховые взносы за себя и за работников.

Чем меньше у ИП сотрудников, тем меньше сдавать отчетности. Если сотрудников нет, можно стать самозанятым и не сдавать отчетов вообще .

можно стать самозанятым и не сдавать отчетов вообще За просрочку по уплате налогов ФНС штрафует всех, даже самозанятых. Так лучше не делать.