Самое главное:
ИИ-агенты умеют создавать программы и интеграции с 1С и CRM, но не гарантируют их безопасную работу.
Частые запросы агента к рабочей 1С способны перегрузить систему и помешать сотрудникам выполнять свои задачи.
Без согласованных правил расчета ИИ может неправильно посчитать выручку, прибыль и другие финансовые показатели.
При подключении ИИ к корпоративным системам есть риск передачи конфиденциальных данных сторонним сервисам.
Готовые инструменты для выгрузки и обработки данных помогают снизить риски. Агент работает с подготовленной информацией, а не обращается постоянно к рабочей 1С.
Как ИИ влияет на разработку и автоматизацию бизнеса
Рост расходов на персонал заставляет компании искать новые способы автоматизации и сокращения затрат. Так, у 88% компаний, опрошенных «Экопси», фонд оплаты труда (ФОТ) входит в тройку крупнейших статей расходов, а 80% респондентов считают его одной из наиболее быстрорастущих.
Стремление сократить расходы — одна из причин, по которым бизнес все активнее интересуется вайб-кодингом — созданием программ с помощью искусственного интеллекта. Пользователь описывает задачу обычными словами, а нейросеть генерирует код. С помощью Claude Code, Codex, Cursor и подобных инструментов можно создавать приложения, автоматизировать рутинные операции и разрабатывать интеграции между корпоративными системами.
Со стороны процесс выглядит довольно простым: достаточно объяснить ИИ, что требуется сделать, а затем проверить результат. Причем для первых экспериментов необязательно быть профессиональным программистом. Поэтому у бизнеса возникает соблазн самостоятельно создавать решения, для которых раньше приходилось привлекать разработчиков или покупать готовое ПО. Например, в 2026 году 32% участников опроса McKinsey сообщили, что их организации отказались от покупки хотя бы одного программного продукта или отдельной функции, так как смогли создать необходимое решение самостоятельно с помощью ИИ.
С подобными примерами сталкиваются и наши специалисты. На отраслевых конференциях представители бизнеса рассказывают нам, как используют Claude и Codex для самостоятельной разработки и сокращают потребность в специалистах.
При этом создать работающую программу и безопасно внедрить ее в корпоративную систему — разные задачи. ИИ может написать код, но не гарантирует, что тот будет учитывать особенности инфраструктуры, права доступа и правила обработки данных. Особенно высока цена ошибки при работе с 1С и CRM, от которых зависят повседневные процессы компании.
Опасны ли самостоятельные интеграции ИИ с 1С и CRM
ИИ помогает создавать программы и автоматизировать работу с данными. Но это не значит, что готовое решение будет работать правильно и не навредит корпоративным системам. При самостоятельном подключении агентов возникают три основных риска.
Нагрузка на рабочую 1С
Представим, что руководитель подключил ИИ-агента к 1С и попросил выгрузить продажи за последние три года. ИИ подготовил отчет, а затем получил новые задания: сравнить продажи по месяцам, проверить остатки и рассчитать рентабельность товаров.
Для каждого ответа агент может заново обращаться к 1С и обрабатывать большие объемы данных. При этом в системе продолжают работать бухгалтеры, менеджеры и другие сотрудники — они проводят документы, оформляют заказы, рассчитывают зарплату.
Если агент начнет часто обращаться к базе или обрабатывать слишком большие объемы данных, нагрузка на 1С вырастет. В результате система может начать тормозить, а при высокой нагрузке — перестать отвечать на запросы пользователей.
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Ошибки в финансовых показателях
Даже если агент успешно выгрузил данные из 1С, он может неправильно их понять. Допустим, руководитель просит рассчитать выручку за квартал, но не объясняет, какие операции учитывать.
А между тем в управленческой аналитике выручку можно посчитать по-разному — и результат тоже будет различаться. Например:
Не уточнили в запросе
Какие варианты расчета возможны
Учитывать ли НДС
С НДС или без него
По какому событию учитывать продажи
По отгрузке или поступлению оплаты
Как учитывать возвраты
С уменьшением показателя на возвраты или без такой корректировки
Учитывать ли продажи между компаниями одного холдинга
Включать их в общую выручку или считать только продажи сторонним покупателям
Как пересчитывать валютные операции
По курсу на дату операции или по другому правилу, принятому в компании
ИИ может выбрать один из вариантов и подготовить убедительный отчет с таблицами и графиками. Но если расчет не соответствует методике компании, руководитель получит неверную основу для принятия решений.
«Помимо того чтобы дать искусственному интеллекту доступ к данным, еще надо объяснить, как считать и что значат те или иные показатели», — отмечает Денис Смирнов, генеральный директор компании «Денвик Аналитика».
Такая ошибка особенно опасна тем, что ее сложно заметить. Программа работает, данные выгружены, отчет сформирован. При этом неверно рассчитанная прибыль или себестоимость влияют на решения о ценах, закупках и развитии бизнеса.
Доступ к корпоративным и персональным данным
Представим, что компания подключила ИИ-агента к CRM и попросила проанализировать клиентскую базу. В ней хранятся имена, телефоны, адреса электронной почты и история покупок. Если агент работает через внешний ИИ-сервис, часть этих сведений может попасть на серверы его разработчика.
Хотя для анализа продаж ИИ часто достаточно общих показателей, ему могут предоставить доступ и к полным карточкам клиентов. При этом даже если сервис не использует полученные данные для обучения модели, он все равно может их обрабатывать и хранить.
Угрозы могут быть и менее очевидными. В ноябре 2026 года специалисты Apiiro нашли на GitHub более тысячи файлов с паролями рабочих баз данных и ключами к облачным сервисам, которыми пользовались разные разработчики и их компании.
Как эти данные туда попали? Когда программист просил Claude Code подключиться к базе данных, ИИ-инструмент мог сохранить команду вместе с паролем в своих настройках. Позже разработчик публиковал свой проект на GitHub — открытой площадке для хранения программного кода — и случайно выкладывал этот файл вместе с остальными. В результате посторонние могли увидеть пароли и получить доступ к корпоративным системам.
Хотя случай выше и не связан напрямую с 1С, он показывает, почему недостаточно просто доверить агенту задачу. Перед подключением ИИ к своей системе убедитесь, что он получает только нужные для работы данные. А еще проверьте, что агенту разрешено с ними делать: только просматривать или изменять и удалять.
Как безопаснее работать с ИИ и данными 1С
Чтобы ИИ-агент не навредил корпоративным системам, специалисты рекомендуют:
ограничивать права доступа агента;
проверять, какие данные передаются внешним сервисам;
тестировать новые интеграции перед запуском.
На первый взгляд все просто. Но на практике придется разбираться в настройках доступа, проверять работу программы и следить, чтобы она не создавала проблем для 1С. Здесь уже требуются время и технические знания.
Для регулярной аналитики проще и безопаснее использовать готовые инструменты для получения и обработки данных. С их помощью компания организует отдельный аналитический контур. Информация поступает в него из 1С, CRM и других систем, объединяется и обрабатывается по заранее установленным правилам. А ИИ-агент работает уже с подготовленными данными.
Такие готовые решения есть у «Денвик Аналитики»:
Экстрактор 1С автоматически выгружает данные из 1С в отдельное хранилище. Он отслеживает изменения и передает обновленную информацию, поэтому не приходится каждый раз копировать всю базу. Выгрузку можно настроить по расписанию, чтобы снизить нагрузку на рабочую систему.
Denvic Visual Transformer (DVT) объединяет и обрабатывает данные из разных источников: 1С, CRM, Excel и других систем. Например, с DVT вы можете сопоставить сведения о продажах и расходах, убрать лишние записи и рассчитать показатели по установленным правилам. Для этого необязательно писать программу с нуля — многие операции настраиваются в визуальном интерфейсе из готовых блоков.
Представим торговую компанию, которая хочет ежедневно анализировать продажи и прибыль по магазинам. Экстрактор передает сведения из 1С в хранилище, а DVT объединяет их с информацией из других систем и готовит показатели. После этого данные можно использовать для отчетов или предоставить к ним доступ ИИ-агенту через настроенное подключение.
В результате руководитель сможет задавать агенту вопросы о продажах и прибыли, не заставляя его постоянно обращаться к рабочей 1С.
Кроме анализа готовых данных, ИИ также помогает настраивать работу с ними. Например, через протокол MCP агенту можно дать доступ к отдельным функциям Экстрактора и DVT. Тогда он сможет найти нужные данные в 1С, помочь настроить их выгрузку или проверить результат.
Но контроль специалистов все равно необходим — они проверяют настройки, расчеты и следят за безопасностью данных.
Начните с одного управленческого отчета, который сотрудники регулярно собирают вручную. Определите, какие данные для него требуются, настройте их автоматическую подготовку и сравните результат с привычным отчетом. Если все работает правильно, подключите ИИ-агента. Например, сначала поручите ему сравнивать продажи по магазинам, а затем — находить товары, спрос на которые снижается, или объяснять изменения в показателях.
Посмотрите возможности Denvic Visual Transformer и связанных инструментов
Что еще полезно знать
Обязательно ли использовать Экстрактор 1С и DVT вместе?
Нет, программы работают и по отдельности. Экстрактор отвечает за выгрузку данных из 1С, а DVT — за их объединение и обработку.
Можно ли использовать Экстрактор 1С и DVT без ИИ-агента?
Да. Экстрактор автоматически выгружает и обновляет данные из 1С, а DVT объединяет и обрабатывает информацию из разных систем. Эти программы работают и без ИИ-агента. Его можно подключить, например, для анализа данных и помощи в настройке процессов.
Нужен ли программист для работы с DVT?
Не для всех задач. Многие операции настраиваются в визуальном интерфейсе из готовых блоков, но для сложных задач и нестандартных расчетов могут потребоваться навыки программирования.
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