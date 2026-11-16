Как ИИ влияет на разработку и автоматизацию бизнеса

Рост расходов на персонал заставляет компании искать новые способы автоматизации и сокращения затрат. Так, у 88% компаний, опрошенных «Экопси», фонд оплаты труда (ФОТ) входит в тройку крупнейших статей расходов, а 80% респондентов считают его одной из наиболее быстрорастущих.

Стремление сократить расходы — одна из причин, по которым бизнес все активнее интересуется вайб-кодингом — созданием программ с помощью искусственного интеллекта. Пользователь описывает задачу обычными словами, а нейросеть генерирует код. С помощью Claude Code, Codex, Cursor и подобных инструментов можно создавать приложения, автоматизировать рутинные операции и разрабатывать интеграции между корпоративными системами.

Со стороны процесс выглядит довольно простым: достаточно объяснить ИИ, что требуется сделать, а затем проверить результат. Причем для первых экспериментов необязательно быть профессиональным программистом. Поэтому у бизнеса возникает соблазн самостоятельно создавать решения, для которых раньше приходилось привлекать разработчиков или покупать готовое ПО. Например, в 2026 году 32% участников опроса McKinsey сообщили, что их организации отказались от покупки хотя бы одного программного продукта или отдельной функции, так как смогли создать необходимое решение самостоятельно с помощью ИИ.

С подобными примерами сталкиваются и наши специалисты. На отраслевых конференциях представители бизнеса рассказывают нам, как используют Claude и Codex для самостоятельной разработки и сокращают потребность в специалистах.