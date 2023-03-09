Саморазвитие

Выгоды при работе с самозанятыми. Три способа взаимодействия с ними

Сотрудники отдела кадров хорошо понимают, как работать со штатным персоналом, но в особенностях взаимодействия с самозанятыми разобраться не так просто. Нужно найти, проверить, оформить, отправить на задания, проконтролировать, составить акты, выплатить деньги, собрать чеки, подготовить отчёты. Когда исполнителей трое – это не так сложно, а если их тысячи?

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Выгоды при работе с самозанятыми. Три способа взаимодействия с ними
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Выгоды работы с самозанятыми:

  • Оптимизация ресурсов компании: сокращение ручного труда, снижение затрат на ФОТ

  • Пониженный процент налога: работодатель не платит НДФЛ, а самозанятые уплачивают НПД в размере от 4 до 6% от дохода

  • Возможность привлекать специалистов на ограниченный промежуток времени, когда это необходимо бизнесу: исполнители выходят на задания, выполняют их, получают выплаты

Работа с самозанятыми позволяет оптимизировать операционные издержки компании. Но результат сильно зависит от способа взаимодействия с ними.

Как организовать работу с самозанятыми?

Есть три варианта, у каждого из них свои плюсы и минусы.

1. Внутри среднестатистической компании

Задействованы три отдела бизнеса: финансы, кадры и служба безопасности.

Минусы:

  • ручной поиск и проверка исполнителей;

  • длительное оформление документов;

  • значительные затраты на ФОТ;

  • высокий риск не закрыть потребность.

Плюсы:

  • возможность подбора сотрудников по различным критериям;

  • возможность обучения и тестирования исполнителей;

  • полный контроль найма.

2. Аутсорсинговые компании и кадровые агентства

Найм осуществляют сторонние организации, специализирующиеся в этой сфере.

Минусы:

  • помимо выплат самозанятым требуется оплата комиссии партнёру;

  • ручной поиск и проверка исполнителей, замедляющие процесс найма;

  • длительное оформление документов;

  • высокий риск не закрыть потребность вовремя.

Плюсы:

  • делегирование процессов найма опытному партнеру;

  • высвобождение внутренних ресурсов компании;

  • подбор кандидатов по конкретному запросу.

3. Платформенные работодатели

Взаимодействие с внештатным персоналом с помощью онлайн-платформы.

Минусы:

  • опасения при переходе на новый софт;

  • страх не закрыть потребность в исполнителях.

Плюсы:

  • полное делегирование процессов по работе с внештатным персоналом;

  • высокая скорость подбора благодаря автоматизации;

  • экономия фонда оплаты труда;

  • подбор кандидатов по конкретному запросу.

Процесс вывода на задания персонала с Цифровой HR платформой будет занимать в среднем в 6,5 раз меньше времени, чем при классическом использовании ручного труда.

А ваша компания работает с самозанятыми? Если да, то каким способом? Пишите в комментариях.

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Цифровая HR платформа
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