Выгоды при работе с самозанятыми. Три способа взаимодействия с ними

Выгоды работы с самозанятыми:
Оптимизация ресурсов компании: сокращение ручного труда, снижение затрат на ФОТ
Пониженный процент налога: работодатель не платит НДФЛ, а самозанятые уплачивают НПД в размере от 4 до 6% от дохода
Возможность привлекать специалистов на ограниченный промежуток времени, когда это необходимо бизнесу: исполнители выходят на задания, выполняют их, получают выплаты
Работа с самозанятыми позволяет оптимизировать операционные издержки компании. Но результат сильно зависит от способа взаимодействия с ними.
Как организовать работу с самозанятыми?
Есть три варианта, у каждого из них свои плюсы и минусы.
1. Внутри среднестатистической компании
Задействованы три отдела бизнеса: финансы, кадры и служба безопасности.
Минусы:
ручной поиск и проверка исполнителей;
длительное оформление документов;
значительные затраты на ФОТ;
высокий риск не закрыть потребность.
Плюсы:
возможность подбора сотрудников по различным критериям;
возможность обучения и тестирования исполнителей;
полный контроль найма.
2. Аутсорсинговые компании и кадровые агентства
Найм осуществляют сторонние организации, специализирующиеся в этой сфере.
Минусы:
помимо выплат самозанятым требуется оплата комиссии партнёру;
ручной поиск и проверка исполнителей, замедляющие процесс найма;
длительное оформление документов;
высокий риск не закрыть потребность вовремя.
Плюсы:
делегирование процессов найма опытному партнеру;
высвобождение внутренних ресурсов компании;
подбор кандидатов по конкретному запросу.
3. Платформенные работодатели
Взаимодействие с внештатным персоналом с помощью онлайн-платформы.
Минусы:
опасения при переходе на новый софт;
страх не закрыть потребность в исполнителях.
Плюсы:
полное делегирование процессов по работе с внештатным персоналом;
высокая скорость подбора благодаря автоматизации;
экономия фонда оплаты труда;
подбор кандидатов по конкретному запросу.
Процесс вывода на задания персонала с Цифровой HR платформой будет занимать в среднем в 6,5 раз меньше времени, чем при классическом использовании ручного труда.
А ваша компания работает с самозанятыми? Если да, то каким способом? Пишите в комментариях.
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