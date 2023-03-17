Как привлечь самозанятого в ритейл и не получить штраф от контролирующих служб

Преимущества сотрудничества с самозанятыми

Перед праздниками, в сезоны распродаж и другие периоды повышенного покупательского спроса торговые компании испытывают нехватку рабочих рук.

Ритейлу срочно могут потребоваться дополнительные упаковщики, сборщики заказов, курьеры, водители, мерчендайзеры и другие специалисты. На конкретный объем работ удобно привлекать самозанятых.

Преимущества сотрудничества с самозанятыми:

Просто оформить и быстро вывести на проект. От самозанятого нужны только личные данные, справка-подтверждение статуса и подпись в договоре.

Легко прекратить сотрудничество. Самозанятых привлекают под конкретную задачу на определенный срок. Когда работы по договору выполнены, приняты и оплачены – обязательства сторон прекращаются.

Выгодно. Обязанность по уплате налога возлагается на самозанятого. Работодатель освобождается от роли налогового агента и от уплаты страховых взносов.

Какие могут возникнуть сложности

Наряду с преимуществами работы с самозанятыми существуют и риски, которые могут обернуться для заказчика штрафами.

Риск № 1. Самозанятый на самом деле не самозанятый

Прежде чем подписать договор и привлечь самозанятого к выполнению заданий, важно убедиться в актуальности его статуса. Подтвердить свой статус он может справкой из приложения «Мой налог».

Можно проверить потенциального исполнителя по ИНН в сервисе ФНС. Важно контролировать его статус перед каждым перечислением вознаграждения.

Если у исполнителя нет статуса самозанятого, то заказчик переводит деньги физическому лицу. В этом случае заказчик обязан удержать с вознаграждения самозанятого НДФЛ, заплатить взносы и сдать отчетность (письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

В противном случае заказчику грозят штрафы.

Риск № 2. Заказчик не проверил, есть ли у самозанятого медкнижка

Законодательство не обязывает самозанятых иметь медкнижку. Этого не требует ни Федеральный закон о самозанятости № 422-ФЗ, ни Минздрав (письмо от 07.10.2000 № 1100/2196-0-117), ни Роспотребнадзор (приказ от 20.05.2005 № 402).

Правила установлены только для работодателей, которые нанимают штатный персонал (ст. 213 ТК). Но медкнижка необходима всем, кто контактирует с большим количеством людей. Список таких лиц можно найти в приказе Минздрава от 28.01.2021 № 29н. В их число входят и работники предприятий, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и продажей пищевых продуктов, питьевой воды, промышленных товаров.

Если розничный бизнес привлекает самозанятых, важно проверить наличие у них медкнижки, чтобы не получить штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм до 20 000 рублей (ст. 6.3. КоАП).

Цифровая HR платформа автоматически проверяет паспорт, статус и медкнижку каждого потенциального исполнителя: вам не нужно будет тратить на это время.

Риск № 3. Заказчик не подал уведомление в МВД о договоре с иностранным исполнителем

Напомним, что иностранцы из стран ЕАЭС могут стать самозанятыми.

Компании обязаны уведомлять МВД о заключении не только трудового договора с иностранным физическим лицом, но и гражданско-правового договора (п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Исключений для самозанятых закон не делает.

По самозанятому иностранному гражданину заказчик направляет уведомление в Главное управление МВД по вопросам миграции. Важно сделать это в течение трёх рабочих дней со дня заключения договора или его расторжения.

За несвоевременное уведомление о заключении договора с самозанятым иностранцем последуют внушительные штрафы: для организаций и ИП штраф составляет до 800 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области штрафы могут достигать для компаний 1 миллиона рублей, а для должностных лиц – 70 тысяч рублей (ст. 18.15 КоАП).

Риск № 4. Переквалификация отношений с самозанятым в трудовые

Чтобы налоговая или Минтруд не переквалифицировали отношения с самозанятым в трудовые, с ним необходимо заключить правильный договор. В нём не должно быть признаков трудовых отношений (письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@, от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).

В частности, в преамбуле договора нужно указать, что сторонами являются заказчик и исполнитель, а не работодатель и работник. Стоит добавить, что исполнитель является самозанятым, а у заказчика нет обязанности выполнять функции налогового агента. Предметом договора должна являться конкретная задача, которую исполнитель обязан выполнять в определенные сроки.

Как можно писать в договоре:

«Исполнитель обязуется предоставить Заказчику за вознаграждение следующие услуги: редизайн сайта;

подключение дополнительного меню к сайту. Услуги подлежат исполнению не позднее 21 апреля 2023 года».

А вот так писать в договоре нельзя:

«Исполнитель обязуется оказывать услуги по продвижению сайта».

Кроме того, в договоре нельзя:

устанавливать для исполнителя рабочий график;

назначать начальника, которому тот обязан подчиняться;

требовать выполнения непрерывной трудовой функции, а не конкретного объема работ;

привязывать выплату вознаграждения к фактическому отработанному времени;

платить вознаграждение в фиксированной сумме дважды в месяц в те же дни, когда зарплату получают штатные работники;

устанавливать для самозанятого материальную ответственность в отношении имущества заказчика.

Переквалификация отношений с самозанятым в трудовые грозит компании административным штрафом до 100 тысяч рублей (ст. 5.27 КоАП), доначислением взносов, а также штрафами за неисполнение обязанностей налогового агента.

Исключите риск переквалификации договоров в трудовые – привлекайте самозанятых через Цифровую HR платформу – официального партнера ФНС. Договор заключается напрямую между заказчиком и исполнителем. По результатам выполненных работ формируется акт. Все документы составляются в электронном виде и подписываются простой электронной подписью (ПЭП).

Также сервис автоматически проводит выплату и формирует чек за самозанятого.

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