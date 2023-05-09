Массовые выплаты исполнителям: есть ли риски в 2023 году

Налоговые риски при работе с самозанятыми
Массовые выплаты в адрес самозанятых – повод для проверяющих инспекций заподозрить, что компания умышленно избегает трудовых отношений, чтобы снизить налоговую нагрузку.
Налоговая служба может провести совместную проверку с трудовой инспекцией. Если проверка выявит нарушения, то компании грозит штраф в размере от 50 000 рублей до 100 000 рублей (п. 4 ст. 5.27 КоАП). В некоторых случаях, даже приостановка деятельности до 90 суток (ч. 2 ст. 3.12 КоАП).
Кроме того, компанию заставят доплатить страховые взносы и НДФЛ. За просрочку платежей последует штраф и пени. Также заказчику придётся сдать или скорректировать отчётность.
Так на какие моменты важно обратить внимание заказчику, чтобы не вызвать вопросов у представителей ФНС?
Что может вызвать сомнения у налоговых инспекторов
Заказчик рискует, если порядок оплаты услуг временным исполнителям не отличается от порядка оплаты труда штатного персонала:
Договором установлен фиксированный размер ежемесячных выплат. Причём вознаграждения исполнителям заказчик переводит в те же дни, в которые платит зарплату штатным сотрудникам.
Отношения с самозанятым носят длительный характер: три и более месяца подряд. Размер вознаграждения не меняется. Платят его за отработанное время, а не за результат выполненных работ.
Для выявления нарушений ФНС разработала специальное программное обеспечение – скоринговую систему. Она анализирует взаимосвязь самозанятых с бывшими работодателями, периодичность и источники выплат и прочие признаки подмены трудовых отношений и присваивает нарушителям скоринговые баллы.
Компании, которые набрали критическую сумму баллов, попадают в группу риска. ФНС направляет им уведомления и настоятельно рекомендует скорректировать налоги и взносы. Если нарушитель не реагирует, назначают проверку.
Какие правила важно соблюдать заказчику, чтобы сотрудничество с самозанятыми не вызвало проблем?
Как уменьшить риски при работе с самозанятыми
Для безопасного сотрудничества с исполнителями важно соблюдать такие правила:
Убедитесь, что самозанятый не работал у вас по найму последние два года.
Проверяйте статус исполнителя перед заключением договора и каждой выплатой.
Не заключайте договор с признаками трудовых отношений.
Проследите, чтобы у вас в наличии были закрывающие документы — акты с конкретным перечнем оказанных услуг, чеки от самозанятых.
Выплачивайте вознаграждение самозанятым по факту выполнения работ. Не привязывайте выплаты к зарплатным датам, которые указаны в локальных актах компании.
Цифровая HR платформа работает только с проверенными исполнителями, что помогает исключить перечисленные выше риски. Все соискатели проходят проверку статуса самозанятого в автоматическом режиме. После подтверждения заказчиком факта выполнения работ платформа автоматически спишет сумму вознаграждения с баланса компании, сформирует акт и направит заказчику чек.
Риски при выплатах самозанятым
Банки обязаны соблюдать закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отслеживать подозрительные операции.
Если компания регулярно переводит деньги физическим лицам, но не платит за них налоги и взносы, банк решит, что его клиент нарушает налоговое законодательство и занимается обналичиванием средств.
Банк вправе приостановить операцию по переводу денег и запросить у клиента подтверждающие документы. Если подобные операции носят систематический характер – банк вправе заблокировать все операции по расчётному счёту.
Как этого избежать?
Как исключить риск блокировки расчётного счёта
При переводе денег самозанятым нужно указать в назначении платежа реквизиты договоров и виды работ.
Например:
«Оплата по договору выполнения работ № 17 от 27.04.2023 (исполнитель - плательщик налога на профессиональный доход) за строительные и монтажные работы».
Если банк направил запрос и хочет узнать подробности операций, важно на него отреагировать и предоставить документы, подтверждающие сотрудничество с самозанятым.
Игнорировать требования банка нельзя, иначе счет окажется заблокированным, а компания рискует попасть в список неблагонадежных клиентов. Поэтому важно, чтобы компания обязательно получила пакет закрывающих документов.
Цифровая HR платформа — обеспечит автоматическое формирование всех документов. Руководитель, бухгалтер, кадровик – могут не волноваться, что компания неумышленно нарушит налоговое законодательство или банковские правила.
Цифровой HR платформе можно полностью делегировать поиск исполнителей, проведение выплат и формирование закрывающих документов. Заказчик минимизирует риски сотрудничества с неблагонадежными соискателями и исключает иные негативные последствия при работе с самозанятыми.
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