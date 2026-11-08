1С-Битрикс, WordPress или Tilda: какую платформу выбрать для сайта компании

Что именно сравниваем

«1С-Битрикс: Управление сайтом» является коммерческой CMS, то есть системой управления содержанием и функциями сайта. Ее устанавливают на выбранный хостинг. Доступные модули зависят от редакции и дополнительных решений. Битрикс24 представляет собой другой продукт: CRM и инструменты совместной работы. В этой статье речь идет о CMS для сайта.

WordPress рассматриваем как систему с WordPress.org, установленную на собственном или арендованном сервере. Владелец выбирает хостинг, тему оформления, плагины и исполнителя. У сервиса WordPress.com собственные тарифы и ограничения; смешивать его с самостоятельно размещенной CMS при расчете бюджета нельзя.

Tilda работает как облачная платформа с визуальным редактором. При размещении сайта внутри сервиса инфраструктуру обслуживает поставщик. Компания управляет страницами и подключениями в рамках возможностей платформы. Экспорт на сторонний сервер предусмотрен на тарифах Business, но сохраняет технические и лицензионные ограничения.

Поэтому сравнение включает две модели работы: компания самостоятельно организует обслуживание установленной CMS или пользуется инфраструктурой облачного сервиса. В обоих случаях остаются задачи по контенту, проверке заявок и контролю подключенных сервисов.