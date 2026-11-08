1С-Битрикс, WordPress или Tilda: какую платформу выбрать для сайта компании

Для сайта с услугами и формой заявки подходят все три платформы. Различия становятся заметны, когда компания начинает загружать каталог, подключать учетную систему, выпускать статьи и распределять работу между сотрудниками. В одном проекте важнее быстро менять рекламные страницы, в другом ежедневно обновлять остатки и персональные цены.
Выбирать платформу стоит по этим операциям. Попросите разработчика показать, как они будут выполняться, какие функции уже предусмотрены и что придется дорабатывать. Отдельно посчитайте расходы на обновления, лицензии и поддержку после запуска.
Что именно сравниваем
«1С-Битрикс: Управление сайтом» является коммерческой CMS, то есть системой управления содержанием и функциями сайта. Ее устанавливают на выбранный хостинг. Доступные модули зависят от редакции и дополнительных решений. Битрикс24 представляет собой другой продукт: CRM и инструменты совместной работы. В этой статье речь идет о CMS для сайта.
WordPress рассматриваем как систему с WordPress.org, установленную на собственном или арендованном сервере. Владелец выбирает хостинг, тему оформления, плагины и исполнителя. У сервиса WordPress.com собственные тарифы и ограничения; смешивать его с самостоятельно размещенной CMS при расчете бюджета нельзя.
Tilda работает как облачная платформа с визуальным редактором. При размещении сайта внутри сервиса инфраструктуру обслуживает поставщик. Компания управляет страницами и подключениями в рамках возможностей платформы. Экспорт на сторонний сервер предусмотрен на тарифах Business, но сохраняет технические и лицензионные ограничения.
Поэтому сравнение включает две модели работы: компания самостоятельно организует обслуживание установленной CMS или пользуется инфраструктурой облачного сервиса. В обоих случаях остаются задачи по контенту, проверке заявок и контролю подключенных сервисов.
CMS и CRM решают разные задачи. При сравнении уточняйте название продукта и редакцию: возможности Битрикс24 и «1С-Битрикс: Управление сайтом» различаются.
Сравнение платформ по задачам компании
Критерий
1С-Битрикс
WordPress
Tilda
Размещение
Выбранный хостинг с учетом требований CMS
Выбранный хостинг с учетом требований сборки
Инфраструктура сервиса; экспорт имеет ограничения
Работа редактора
Поля, разделы и права настраиваются под проект
Блочный редактор, типы записей, поля и роли
Визуальные блоки и Zero Block, отдельные инструменты каталога и публикаций
Магазин и каталог
Торговые функции зависят от редакции и модулей
WooCommerce или другое решение с нужными расширениями
Каталог, корзина, оплата и доставка в пределах возможностей сервиса
Связь с другими системами
Средства обмена и модули; требуется настройка
Плагины, API и собственный код
Готовые подключения, webhook, внешние сервисы
Обновления
CMS, модули и сервер обслуживает назначенная команда
Ядро, тему, плагины и сервер обслуживает назначенная команда
Платформу обновляет поставщик; пользователь проверяет свой код и подключения
Изменение функций
Возможна программная доработка с учетом архитектуры CMS
Возможна доработка темы, плагинов и собственных модулей
Ограничено средствами платформы; сложная логика может потребовать внешней системы
Таблица описывает способы реализации. Качество конкретного сайта зависит от проекта: структуры данных, шаблонов, настроек и работы разработчиков. Для проверки попросите показать две-три операции на демонстрационном сайте, похожем на ваш по функциям.
1С-Битрикс: для каталога, торговли и интеграций
«1С-Битрикс: Управление сайтом» стоит включить в выбор, если у компании есть товарный учет, сложный каталог, несколько типов цен или планы развивать электронную торговлю. Для презентационного корпоративного сайта платформа также подходит, но объем настройки и обслуживания нужно соотнести с задачей.
Преимущества 1С-Битрикс
Выбор редакции под функции. Корпоративному сайту и магазину доступны разные комплектации. В состав торговых редакций входят инструменты каталога и заказов; конкретные возможности проверяют по матрице лицензий.
Средства для обмена с учетом. Можно построить передачу товаров, цен, остатков и заказов. Поддерживаемая конфигурация 1С и правила обмена определяются при проектировании.
Управление структурированными данными. Услуги, проекты, товары и другие записи можно описать через набор полей и шаблонов. Это позволяет поддерживать единый формат материалов.
Коммерческая экосистема. Есть документация производителя, партнеры и готовые модули. Для внедрения можно искать команду с опытом нужной редакции и конкретной интеграции.
Например, поставщику оборудования нужен каталог, в котором цены обновляются из учета, а заказ возвращается менеджеру с составом позиций. Для такого проекта проверяют работу обмена на образце данных: товары с вариантами, несколько складов, разные цены и снятые с продажи позиции.
Ограничения и расходы
Лицензия не включает разработку сайта. Отдельно оплачиваются настройка, дизайн, наполнение, интеграции и сопровождение. Готовое решение из маркетплейса тоже нужно проверить на соответствие заданию: часть функций может требовать доработки или дополнительного модуля.
Выбор редакции влияет на бюджет. На официальном сайте опубликованы «Старт», «Стандарт», «Малый бизнес», «Бизнес» и другие комплектации. Уточняйте наличие необходимых модулей до покупки. Возможности корзины, складского учета и работы с ценами нельзя определять только по названию редакции.
Обслуживание требует профильной команды. Производительность зависит от запросов к базе, компонентов, кеширования и сервера. Крупный каталог или нестандартный фильтр нужно проверять на данных, близких к рабочим. Перечень установленных модулей должен быть известен заказчику.
Сложные изменения могут затронуть существующие связи. Если разработчик меняет структуру карточек, это может повлиять на обмен с 1С, поиск и шаблоны страниц. Для таких работ нужна тестовая копия и описание зависимостей.
Проверить платформу под задачи компании
Пришлите список услуг или пример каталога. Обсудим редактор, обмен данными и функции первой версии, затем определим состав разработки.
WordPress: для корпоративного сайта и регулярного контента
WordPress подходит компании, которая развивает страницы услуг, кейсы, статьи и другие материалы. Систему можно настроить так, чтобы редактор заполнял заранее заданные поля и публиковал материалы по единому шаблону. Магазины создают, в частности, на WooCommerce, с подбором расширений под оплату, доставку и учет.
Преимущества WordPress
Свободно распространяемое ядро. За использование самого WordPress лицензионная плата не взимается. Можно выбирать хостинг и исполнителя, дорабатывать программный код в рамках лицензии.
Инструменты публикации. Предусмотрены черновики, отложенный выпуск, история редакций и роли пользователей. Это удобно для компании, где материалы готовят и согласуют несколько сотрудников.
Настройка содержания. Можно выделить услуги, проекты и другие материалы в отдельные типы записей с собственными полями. Редактору не придется каждый раз собирать страницу заново.
Расширение функций. Плагины, API и собственная разработка позволяют подключать формы, каталоги, внешние сервисы и дополнительные операции.
Например, консалтинговая компания может вести услуги, профили экспертов, кейсы и публикации как отдельные разделы. После настройки шаблонов редактор добавляет факты и изображения, а оформление остается единым. Для этого на старте нужно спроектировать поля и связи между материалами.
Ограничения и риски сборки
Функции зависят от выбранных компонентов. Один сайт используют на стандартном блочном редакторе, другой строят на стороннем визуальном конструкторе. У них различаются порядок редактирования, скорость и зависимость от платных расширений. Оценивайте конкретную сборку.
Плагины требуют контроля. Для каждого существенного расширения нужно знать разработчика, назначение, условия обновлений и способ замены. Важны качество и совместимость компонентов. Число плагинов само по себе не показывает ни надежность, ни скорость сайта.
Обновления нужно проверять. Изменение ядра, темы или плагина способно повлиять на форму, оплату или отображение страниц. В документации WordPress рекомендовано резервное копирование перед обновлением. Для сайта с заказами или важными интеграциями планируйте проверку на тестовой копии.
Платные компоненты нужно учитывать отдельно. Хостинг, платные дополнения, исправление ошибок и развитие оплачиваются отдельно. Если подрядчик использует собственную лицензию на тему или конструктор, уточните условия обновлений после окончания сотрудничества.
Tilda: для рекламных страниц и сайтов со стандартными функциями
Tilda позволяет собирать лендинги и многостраничные сайты в визуальном редакторе. В сервисе есть инструменты каталога, интернет-магазина, публикаций и приема заявок. Выбор зависит от того, насколько будущая работа компании укладывается в эти инструменты.
Преимущества Tilda
Визуальное редактирование. Тексты, изображения и блоки меняют в интерфейсе. Готовые блоки помогают выдерживать оформление, а Zero Block дает больше свободы в расположении элементов.
Инфраструктура в составе сервиса. При размещении внутри Tilda компания пользуется платформенным хостингом. Администрирование сервера и обновление ядра сервиса выполняет поставщик.
Инструменты для маркетинга. Можно подключать свой домен, формы, аналитику и поддерживаемые сервисы. Подходит для команды, которая регулярно выпускает рекламные страницы и меняет предложения.
Торговые функции. Есть каталог, корзина, подключение оплаты и доставки. Для магазина со стандартной обработкой заказов эти функции стоит проверить до заказа индивидуальной разработки.
Например, компания запускает отдельную услугу и ведет рекламу на страницу с условиями и заявкой. В Tilda маркетолог сможет менять содержание в рамках подготовленного оформления. Дизайн, тексты, мобильные состояния и проверка формы все равно входят в работу по запуску.
Ограничения платформы
Серверную логику определяет сервис. Произвольный PHP-код или собственную базу данных внутри платформенного хостинга не развернуть как на своем сервере. Нестандартные расчеты и интеграции могут потребовать внешнего приложения. Его разработка и обслуживание становятся отдельной частью проекта.
Отправка формы и полноценный обмен данными различаются по объему. Для передачи заявки доступны готовые подключения и webhook, который отправляет данные внешнему обработчику. Для двустороннего обмена ценами, остатками и статусами заказов нужно отдельно проверить доступные интерфейсы и схему синхронизации.
Сложные макеты требуют ручной проверки. Свободное расположение элементов в Zero Block предполагает настройку отображения на разных экранах. Если маркетолог добавит длинный заголовок или изменит размер блока, мобильная версия может потребовать правки.
У компании остается зависимость от сервиса. Работа редактора, доступные функции и условия размещения зависят от правил Tilda и выбранного тарифа. Для проекта, которому нужен полный контроль над сервером и обработкой данных, это существенный критерий выбора.
Что важно знать об экспорте Tilda
Экспорт кода доступен на линейке Business. По документации Tilda на сторонний сервер не переносятся Tilda CRM и личный кабинет, панели управления каталогом и потоками. Для использования штатных приемщиков форм нужна действующая подписка и указанный в настройках домен.
В правилах экспорта также ограничены изменение кода вне Tilda и его использование для создания новых страниц за пределами платформы. Поэтому экспортированный архив нельзя считать полностью самостоятельной CMS с прежним редактором. До выбора тарифа проверьте, какие функции сохранятся именно в вашем проекте.
Экспорт Tilda переносит код страниц с ограничениями. До оплаты проверьте, какие формы, каталог и инструменты управления сохранятся на стороннем сервере.
Получить расчет разработки
Опишем функции, интеграции и ограничения выбранной платформы. В смете разделим разработку, лицензии, платные сервисы и сопровождение.
SEO, скорость и безопасность: что проверить
Возможности поисковой оптимизации
На всех трех платформах можно работать с содержанием и основными настройками страниц. В Tilda предусмотрены заголовки, метатеги, адреса, карта сайта и редиректы. Для WordPress нужные настройки добавляют средствами темы, плагинами или разработкой. В Битрикс используют возможности CMS, модулей и шаблонов.
Разница проявляется в масштабе задачи. Для нескольких услуг достаточно отдельно подготовленных страниц. Для большого каталога могут потребоваться правила метатегов, управление фильтрами, каноническими адресами и индексацией комбинаций параметров. Попросите показать эти операции на реальном примере.
Если компания планирует SEO-продвижение, требования к структуре и техническим настройкам нужно включить в задание до разработки. Список функций платформы не гарантирует позиций в поиске: значение имеют спрос, содержание, конкуренция и качество реализации.
Скорость при реальной нагрузке
Проверяйте страницы с рабочими фотографиями, формами, аналитикой и виджетами. Пустой шаблон не показывает, как будет загружаться готовый сайт. Для магазина отдельно тестируйте поиск, фильтрацию, корзину и обновление данных.
У установленной CMS команда может менять серверную конфигурацию и кеширование. В облачном сервисе настройки инфраструктуры определяет поставщик; пользователь управляет доступными средствами страницы и собственными подключениями. Чрезмерные изображения, анимация и сторонние скрипты могут замедлить сайт в любой из трех моделей.
Обновления и доступ к данным
Для Битрикс и WordPress назначьте ответственного за обновления, резервное копирование и восстановление. Уточните, где хранятся копии и кто проверяет их работоспособность. Защита требует настройки доступа, актуальных компонентов и контроля изменений.
В Tilda обновление платформы выполняет поставщик, но доступы сотрудников, добавленный код и подключенные сервисы остаются в зоне контроля компании. При выборе любой системы составьте схему движения заявок: форма, почта, CRM, аналитика и резервное хранение. Требования к обработке данных проверяют для всей этой схемы.
Сколько стоит платформа и дальнейшая работа с сайтом
Сравнивайте отдельно платежи за программное обеспечение и оплату работ. Покупка лицензии, подписка Tilda или бесплатная установка WordPress не включают весь проект: дизайн, контент, интеграции, проверку и дальнейшие изменения.
Платформа
Платеж за базовое ПО или тариф
Что учитывать дополнительно
1С-Битрикс
«Старт»: 7 100 ₽; «Стандарт»: 20 500 ₽; «Малый бизнес»: 47 000 ₽; «Бизнес»: 96 500 ₽
Хостинг, внедрение, продление активности лицензии, сторонние модули, обслуживание
WordPress
Лицензионная плата за ядро: 0 ₽
Хостинг, разработка, платные темы и плагины, продления, проверка обновлений
Tilda
Personal: 6 000 ₽ в год; Business: 12 000 ₽ в год при годовой оплате
Домен, разработка и наполнение, сторонние сервисы, интеграции и правки
Цены в таблице проверены 3 ноября 2026 года по официальным страницам 1С-Битрикс, WordPress и Tilda. У Tilda годовые суммы получены из 500 и 1 000 ₽ в месяц при оплате за год. При помесячной оплате опубликованы 750 ₽ за Personal и 1 250 ₽ за Business. Наличие бесплатного тарифа не означает доступность всех функций платного проекта.
У Битрикс стоимость относится к указанной лицензии, набор модулей проверяют отдельно. Активность лицензии нужна для получения обновлений и соответствующих сервисов; условия продления следует проверить для конкретного ключа. Платные решения сторонних разработчиков могут иметь собственные периоды оплаты.
Для расчета расходов на три года сложите запуск, платежи за платформу и компоненты, инфраструктуру, обслуживание и запланированные доработки. Если сопровождение стоит условные 10 000 ₽ в месяц, за 36 месяцев получится 360 000 ₽. Этот пример показывает, почему сравнение только по цене лицензии дает неполную картину бюджета.
Зафиксируйте, сколько страниц и изменений входит в обслуживание, кто следит за продлениями и как оплачиваются аварийные работы. Для внешних сервисов уточните стоимость при росте числа заказов или обращений.
Считайте расходы на весь срок работы сайта: запуск, подписки и лицензии, инфраструктуру, обновления и доработки. Цена платформы составляет только часть бюджета.
Как выбрать платформу под свой проект
Для компании с несколькими услугами сравните WordPress и Tilda на одинаковом задании. В Tilda проверьте удобство выпуска и изменения страниц. В WordPress оцените настройку разделов, редакторскую работу и сопровождение. Битрикс имеет смысл включить в сравнение, если есть требования к его модулям, интеграциям или инфраструктуре.
Для каталога и интернет-магазина проверьте цены, варианты товара, фильтры, остатки и обмен заказами. У Tilda оцените ограничения штатных инструментов. У WordPress проверьте конкретную сборку WooCommerce и расширений. У Битрикс подберите редакцию и подтвердите сценарий обмена с учетной системой.
Для дилерского кабинета или сложного B2B сначала опишите роли, персональные условия, документы и согласование заказов. Битрикс и WordPress допускают программную реализацию таких функций, но потребуется оценка архитектуры. В Tilda сложная логика может оказаться во внешней системе; ее стоимость нужно учитывать вместе с сайтом. При необходимости в сравнение добавляют индивидуальную разработку.
До заключения договора попросите продемонстрировать:
добавление услуги или товара сотрудником компании;
передачу заявки в CRM и обработку ошибки соединения;
обновление цены и остатка из используемого источника;
редактирование SEO-настроек и управление адресами страниц;
состав файлов, данных и доступов, которые получит заказчик при передаче проекта.
По каждому пункту запишите результат демонстрации, необходимые доработки и стоимость обслуживания. Если критичная операция подтверждена только обещанием, запросите прототип или отдельную проверку. Согласованный перечень функций приложите к договору на разработку сайта.
Вопросы и ответы
Можно ли оставить рекламные страницы на Tilda, а основной сайт сделать на другой CMS?
Да, их можно разместить на отдельном поддомене. Понадобятся настройка домена, переходов между разделами и аналитики. Заранее решите, какие страницы должны участвовать в поисковом продвижении и где будут храниться обращения из разных частей сайта.
Обязательно ли давать каждому филиалу отдельный сайт?
Отдельный сайт оправдан самостоятельным ассортиментом, командой и условиями работы филиала. Если различаются только адреса и контакты, сначала рассмотрите разделы одного ресурса. При выборе схемы определите, кто обновляет общие сведения, а кто отвечает за данные конкретной точки.
Что делать со страницей акции после ее окончания?
Если предложение повторится, можно сохранить страницу и указать, что прием заявок завершен. Для окончательно снятого предложения решите, есть ли полезный действующий аналог и куда направить посетителя. Изменения адресов и перенаправления согласуйте со специалистом по продвижению.
Нужно ли учитывать доступность сайта для людей с ограничениями зрения?
Проверьте контраст, увеличение текста, управление с клавиатуры, подписи полей и альтернативные описания изображений. Конкретный шаблон и его доработки нужно тестировать отдельно. Наличие нужных функций в CMS не подтверждает доступность готовых страниц.
Можно ли оплатить платформу с личного аккаунта сотрудника?
До оплаты согласуйте с бухгалтерией документы и плательщика. Для эксплуатации используйте аккаунт с корпоративными контактами восстановления и назначенным ответственным. Это снизит риск потери управления сайтом при смене сотрудника.