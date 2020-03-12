Цифровые помощники для бухгалтера - примеры и законодательство. Обсудим на деловом завтраке в Москве

1 апреля в Москве пройдет бизнес-завтрак для главных бухгалтеров крупных компаний. Обсудим, какие ИТ-решения действительно нужны в бухгалтерии, где кроется рутина, какие еще задачи можно автоматизировать — передать в руки цифровых помощников и что говорит закон.
Бизнес-завтрак «Бухгалтерия 2020: кейсы цифровизации» открывает серию деловых встреч, цель которых — разобраться, чем современные ИТ-решения могут быть полезны в ежедневных задачах бухгалтерии. Диалог между разработчиком интеллектуальных сервисов и реальными пользователями поможет лучше понять потребности одной стороны и возможности другой.
Бухгалтерия — одно из немногих направлений, где большая глубина проникновения автоматизации. Начнем с нескольких примеров использования новых технологий и продолжим обсуждением вопросов:
- какие задачи остаются слабо закрытыми с точки зрения цифровизации;
- насколько развита нормативная база;
- в каких областях много рутины, от которой хотелось бы отказаться;
- кто такие электронные помощники и действительно ли роботы могут заменить бухгалтера на определенных участках;
- какие еще решения помогут уходить домой вовремя даже в отчетные периоды.
Кого приглашаем к участию: главных бухгалтеров крупных компаний и ИТ-специалистов, которые помогают автоматизировать участки работы и сопровождают внедренные решения.
Когда и где пройдет бизнес-завтрак: 1 апреля, г. Москва, с 10:00 до 13:00 мск.
Прочие подробности по месту проведения будут отправлены личным письмом при регистрации.
Как принять участие: для начала нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия, после чего с вами свяжется организатор встречи.