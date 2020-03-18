10 весенних новинок законодательства, которые повлияют на работу бухгалтера в 2020 году

На улице весна, и она несет в себе обновления не только в природе, но и в сфере законодательства. Бизнес-аналитик Synerdocs Татьяна Жигалова подобрала самые интересные изменения, которые уже произошли или только ожидают бухгалтеров в текущем году.

Публикуем 10 новинок. Надеемся, наша подборка поможет бухгалтеру быть во всеоружии и вовремя скорректировать работу предприятия.

1. Последний раз сдаем декларации по земельному и транспортному налогам

С 2020 года соответствующие документы формировать больше не нужно (ст. 363.1 и 398 Налогового кодекса РФ утрачивают силу с 01.01.2021 г.).

Отметим, что у организаций остается обязанность по перечислению указанных платежей. Контролирующий орган снимает с себя полномочия по рассылке уведомлений на этот счет.

2. Указываем новый реквизит в документах на выплату зарплаты — код вида дохода

С 1 июня 2020 года работодатели будут обязаны отражать соответствующие данные в платежном поручении.

В реквизите 20 «Назначение платежа» нужно отразить следующую информацию:

Во всех остальных случаях коды не указываются.

Источник: Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ.

3. Начинаем получать SMS-оповещения от ФНС РФ

Ведомство будет информировать предприятия о задолженностях по штрафам, процентам, пеням через SMS- или email-рассылки, а также другими доступными способами. Обязательство вступает в силу с 1 апреля 2020 года. Уведомления можно рассылать не чаще одного раза в квартал. Организация должна в письменной форме дать согласие на получение таких оповещений.

Источник: Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

4. Выбираем новый налоговый режим

С 1 января 2021 года прекратит свое существование единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В текущем году организации, которые работали по ЕНВД, должны изменить процедуру налогообложения (перейти на общую или упрощенную). Что же касается индивидуальных предпринимателей, то перед ними стоит выбор между патентной системой и статусом самозанятого.

В 2020 году ЕНВД станет недоступен для налогоплательщиков, торгующих в розницу маркированными товарами: одеждой, натуральными меховыми изделиями, обувью, лекарствами.

Причиной столь радикальных мер, по информации Правительства РФ, послужила борьба с «теневым» бизнесом, скрывающим реальные доходы. По словам экспертов, из-за отмены спецрежима больше всего пострадают мелкие предприятия.

5. Меняем порядок представления бухгалтерской отчетности

С текущего года ее не нужно сдавать в Росстат! Оригинал документа представляется только в налоговую по месту нахождения предприятия. Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2018 № 444 «О бухгалтерском учете».

Кроме того, вступает в силу обязательство по сдаче информации о хозяйственной жизни предприятия в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием рекомендуемых форматов (до 2020 года это было по желанию). Поэтому организациям, которые работают по старинке с бумагой, стоит задуматься о выборе оператора электронного документооборота.

Исключение составляют представители малого бизнеса, для которых предусмотрена отсрочка до 2021 года. У них еще есть время, чтобы технически (и морально) подготовиться к работе по новым правилам.

6. Больше не сдаем расчеты авансовых платежей по налогу на имущество

Бухгалтеры могут вздохнуть спокойно — отчитываться теперь можно только один раз в год. Изменения внесены в ст. 386 Налогового кодекса РФ (п. 20 ст. 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Тем не менее, уплата авансовых платежей не отменяется.

7. Привыкаем к расширенному списку доходов, не облагаемых НДФЛ

Несмотря на то, что Президент РФ подписал соответствующие изменения весной 2019 года, основные положения по увеличению списка необлагаемых доходов применяются только с 1 января 2020-го:

8. Знакомимся с Государственным информационным ресурсом бухгалтерской отчетности (ГИР БО)

Интернет-сервис обеспечит хранение информации о хозяйственной деятельности предприятия, начиная с 2019 года. Сведения будут предоставляться бесплатно по запросу заинтересованных лиц. Налоговики обещают, что реализуют возможность выдачи документов, подписанных электронной подписью ведомства.

Весь массив информации станет доступен пользователю при оплате суммы в 200 тыс. руб.

9. Переходим на новые форматы электронных счетов-фактур и УПД

Обновления связаны с введением системы маркировки товаров и реализацией потребностей, которые были высказаны представителями бизнеса (возможность указать несколько продавцов и покупателей, дату начала и окончания поставки товара, обстоятельства формирования счета-фактуры). Новой версией документа пользуются со 2 февраля 2019 года наравне с предыдущей.

С 1 января текущего года формировать файлы в старом формате запрещено.

Вместе с коллегами мы подготовили рекомендации, как заполнять УПД по новым правилам.

10. Используем систему прослеживаемости товаров

Работать в ней будут физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, совершающие операции с импортными товарами в рамках ЕАЭС. Целью является противодействие незаконному ввозу и обороту такой продукции.

Система заработает не раньше 01.07.2020. Однако эксперимент уже начался (примите участие, если вы еще не в нем), и подготовка к работе идет полным ходом.

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Теперь вы в курсе последних новинок. Учитывайте корректировки в своей деятельности и ведите бизнес в соответствии с законодательством.