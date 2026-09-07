Топ-10 российских сервисов по обработке и распознаванию первичных документов в 2026 году

Первичный документ — это подтверждение факта хозяйственной жизни организации: поставки товара, выполнения работы, передачи имущества. К ним относятся акты, накладные, счета-фактуры, кассовые чеки. Работа с бумажной и электронной первичкой в неформализованном виде требует много ручных действий. Документ нужно получить, отсканировать, проверить, перенести в учетную систему точные реквизиты.
Ошибки при вводе данных первичных документов могут привести к неверному отражению расходов, НДС или расчетов с контрагентом. ИИ-сервисы освобождают бухгалтерию от ручного занесения реквизитов и дополнительной работы. Компании, которые используют их в работе:
ускоряют обработку входящих потоков документов;
снижают количество ошибок, возникающих из-за большой нагрузки на специалиста;
экономят время на сверках: данные сопоставляются со справочниками компании;
исключают дублирующие операции по переносу информации между системами.
Однообразная работа, которая требует постоянного участия человека, увеличивает операционные расходы компании. Крупные организации всё чаще передают рутинные операции искусственному интеллекту, в том числе встроенному в корпоративные системы. Когда ИИ берет на себя рутину, сотрудники могут сосредоточиться на задачах, требующих экспертизы и принятия решений. Таким способом можно повысить эффективность подразделения, не увеличивая при этом штат.
Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum
Обработка документов первичного учета происходит за счет технологий оптического распознавания символов (OCR) и извлечения смыслов из документов (IDP). Благодаря этому программа может превратить символы из сканов, фото и PDF в текст, определить тип документа, извлечь реквизиты и заполнить поля. Современная ИИ-система умеет распознавать счета с точностью 99.5%.
Как выбрать сервис для ввода первичных документов
В 2026 году российские решения для обработки первичных бухгалтерских документов можно разделить на две группы. Первая — ИИ-модули, встроенные в СЭД и ECM-системы. Вторая — самостоятельные OCR-платформы, которые извлекают данные из документов и передают их в корпоративные системы через готовые интеграции или API. Одни сервисы ориентированы на типовые документы в 1С, другие рассчитаны на сложные потоки: холдинги с несколькими юрлицами, распределенной сетью филиалов и нестандартными формами документов.
Параметры, которые нужно учитывать при выборе решения.
№
Критерий
Для чего необходимо
1.
Поддерживаемые форматы документов
Решение должно охватывать все типы первички, с которыми сталкивается компания. Желательно, чтобы система обрабатывала как печатные, так и рукописные тексты, а также структурированные и неструктурированные документы.
2.
Точность извлечения данных
Если много ошибок приходится править вручную, вся выгода от автоматизации теряется. Некоторые сервисы умеют дообучаться на новых образцах и постепенно повышать качество распознавания.
3.
Интеграция с учетными системами
Извлеченные данные должны без задержек попадать в ERP-систему. Для этого нужны готовые коннекторы или API.
4.
Дополнительные функции
Помимо распознавания, полезны встроенные проверки: сверка контрагентов по госреестрам, автоматическое сопоставление накладной с заказом, поиск расхождений и арифметических ошибок.
5.
Стоимость
Цена зависит от модели развертывания. Облачные сервисы предполагают подписку, локальные — покупку лицензий. При этом важно учитывать объем потока: постраничная оплата невыгодна для крупных компаний.
ИИ-сервисы в «Цифровой бухгалтерии» Directum СЭД+ — решение для обработки первичных документов внутри ECM-системы со встроенным искусственным интеллектом.
Что делает:
автоматически заносит в систему документы из почты или сканера и поворачивает страницы;
извлекает факты из основных финансовых документов и обучается обработке новых видов;
проверяет целостность комплекта, обязательные реквизиты, печати и подписи;
распределяет документы по видам и подбирает типовую хозяйственную операцию;
сравнивает номенклатуру товара в первичном документе со справочником в ERP-системе.
Плюсы. Нет ограничений по объему документов. Работа происходит внутри знакомого интерфейса системы. С высокой вероятностью определит реквизиты, которых нет в справочнике, благодаря алгоритмам нечеткого поиска данных. Сервисы уже настроены на подготовку бизнес-контента, поэтому не требует дополнительных пояснений о контексте задачи. Доступны в двух вариантах развертывания — облачном и локальном, для работы в закрытом контуре. Обработанные документы централизованно хранятся в «Финансовом архиве», где их можно быстро найти и выгрузить для контролирующих органов.
Минусы. Чтобы весь набор инструментов заработал без дополнительных настроек и интеграций, необходима поставка Intelligence.
2. «Распознавание первичных документов» в ELMA365 — решение для обработки первичных бухгалтерских документов внутри системы для автоматизации бизнеса
Что делает:
считывает информацию с печатей, подписей, штрихкодов и использует для дальнейшей работы;
извлекает зашифрованные данные из QR-кода на чеке и вносит в систему;
распознает реквизиты со сканов и фото с точностью 98%, в том числе у нечетких документов;
определяет тип документа;
соотносит перепутанные страницы внутри одного комплекта.
Плюсы. Может обработать до 100 экземпляров за раз. Обучается искать на листе необходимые объекты. Все документы остаются в архиве и быстро выгружаются для налоговой или контрагентов.
Минусы. Не входит в «коробку», установка требует дополнительной оплаты. Распознавание реквизитов происходит за счет сторонних сервисов Entera и Soica.
3. «Интеллектуальная обработка документов» в Docsvision — решение для распознавания первичной документации внутри ВPM/ECM-платформы для управления процессами и данными.
Что делает:
извлекает данные из структурированных и неструктурированных документов;
распознает печатный и рукописный текст;
проверяет комплектность пакетов документов;
анализирует содержание и отправляет ответственному сотруднику;
передает файлы в электронный архив с быстрой выгрузкой при необходимости.
Плюсы. Справляется с потоком до 3 млн документов в сутки. Принимает файлы из разных источников: сканера, сервера, электронной почты, корпоративного портала. Может находить нужные документы в архиве полнотекстовым поиском — по содержанию, реквизитам и дате.
Минусы. Реализовано не как собственный продукт, а как интеграционный проект с внешним сервисом ContentCapture, который отвечает за конвертацию и извлечение данных из бумажных и электронных документов. Нет в «коробке» — требуются дополнительные лицензии.
4. ДокНет — оптическое распознавание документов в «1С:Документооборот».
Что делает:
извлекает данные с четких изображений высокого разрешения с точностью 99%;
задействует сведения из информационной базы учетной системы, чтобы распознавать документы низкого качества;
поддерживает 50 типовых видов документов и постоянно расширяет их перечень;
работает в режиме поточного ввода с любых моделей сканеров.
Плюсы. Развертывание и первичная настройка занимают около часа. Сервис имеет сертификат совместимости с «1С:Документооборот».
Минусы. При выходе новой версии программу нужно приобретать заново. Не является самостоятельным продуктом, работает за счет сервиса ABBYY (не включен в реестр российского ПО).
5. Entera — облачный мультисервис для ввода первичных документов в 1С.
Что делает:
загружает документы в 1С из почты, сервисов обмена, мессенджеров, по QR-коду;
обрабатывает все виды документов, чеки, сканы, фотографии;
поддерживает пакетную загрузку до 100 файлов одновременно;
распознает данные с точностью до 98%;
интегрируется с учетными системами.
Плюсы. Нет ограничений по количеству пользователей или баз 1С. Сверяет реквизиты контрагентов по базе ЕГРЮЛ. Есть автоматическая проверка математических операций. Имеет гибкие настройки по сопоставлению и созданию номенклатур, чтобы исключить задвоение позиций.
Минусы. Нет локальной версии — не подойдёт компаниям со строгими требованиями к безопасности. Работа возможна только при подключении к интернету.
6. LEXEMA-SR — программный робот, который помогает организовать обработку первичных документов организации в удаленном режиме и выстроить эффективное взаимодействие команды вне офиса.
Что делает:
обрабатывает бумажные первичные документы и их сканы в потоковом режиме;
определяет тип документа и запускает нужный сценарий обработки;
извлекает реквизиты независимо от их расположения на бланке и сопоставляет со справочниками компании;
формирует и заполняет карточку документа в учётной системе;
привязывает скан-образ к документу учетной системы.
Плюсы. Принимает документы из разных каналов: электронной почты, сервисов ЭДО, внутренней корпоративной сети. Робота можно обучать распознаванию новых типов документов.
Минусы. Работает только онлайн — это ограничение для крупных заказчиков, которым важно вести обработку в закрытом контуре.
7. DBrain — сервис распознавания документов на базе ИИ.
Что делает:
определяет тип документа по его внешнему виду и содержанию;
преобразует изображения в машиночитаемый текст;
работает с печатными и рукописными документами;
находит нужные поля без заранее заданных шаблонов;
проверяет наличие подписей и печатей.
Плюсы. Можно создать новые инструменты для работы под конкретные задачи компании. Возможно работать и в облаке, и локально. Простая интеграция в любую систему за 1 день.
Минусы. Распознавания с точностью 100% алгоритму удается добиться за счет реальных людей на стороне сервиса. Когда ИИ сомневается в правильности извлеченных реквизитов, он зовет на помощь сотрудника, а после использует эти данные в дообучении.
8. Biorg Smart Vision — платформа, которая автоматизирует рутинные процессы извлечения данных из документов с помощью технологии ИИ и интегрированного краудсорсингового сервиса.
Что делает:
справляется с любыми документами, включая неструктурированные и рукописные;
распознает сканы комплекта документов (счет, акт/товарная накладная, счет-фактура) и проверяет их комплектность;
формирует электронный реестр с разнесенными данными для самостоятельной загрузки клиентом в систему;
синхронизирует данные с товарной номенклатурой;
интегрируется с учетной системой.
Плюсы. Оплата только за фактический результат, независимо от объема в месяц. Для шифрования данных используется сертифицированное программное обеспечение.
Минусы. Исключительно облачный сервис. Верификацию распознанных данных выполняют операторы краудсорсинговой платформы. Это значит, что значения, распознанные с низким порогом уверенности, проверяет человек.
9. Soica — OCR-платформа для распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа.
Что делает:
захватывает данные из любых источников: писем, вложений, фотографий, архивов;
поддерживает форматы DOCX, PDF, PDF/A, JPG, PNG и работает с рукописным текстом;
проводит предобработку изображения перед его распознаванием: удаляет пятна, восстанавливает контрастность текста и целостность линий;
выполняет математические проверки данных;
контролирует комплектность документов.
Плюсы. Интегрируется с ECM, CRM, ERP и другими системами. Предусмотрена самостоятельная настройка пользователем. Быстрое внедрение и простая настройка. Работает в закрытом контуре заказчика.
Минусы. Спустя год использования нужно продлевать техническую поддержку, которая дает доступ к консультациям, обновлениям и патчам.
10. Correct — сервис распознавания документов на базе ИИ.
Что делает:
распознает основные виды бухгалтерских документов (структурированные и неструктурированные);
разделяет пачки на отдельные документы и контролирует их целостность;
сопоставляет номенклатуру с корпоративными справочниками;
проверяет наличие печатей и подписей, сверяет акты сверки;
умеет самообучаться.
Плюсы. Просто подключиться с помощью готовых интеграций и API. Можно протестировать на 50 бесплатных тестовых страницах. Есть мобильное приложение для фотографирования документов в «полях».
Минусы. Среднее время распознавания документа 5 секунд — это дольше, чем в аналогичных сервисах.
Какая система подойдет вашей компании
Крупным компаниям чаще выгоднее не отдельный сервис распознавания, а ИИ‑модуль внутри корпоративной ECM‑платформы. В масштабе холдинга система решает задачу не просто извлечь реквизиты, а встроить распознавание первичного документа в процессы бухгалтерии.
Перед покупкой полезно провести пилот на реальных документах. Для этого лучше подготовить выборку из обычного потока: сканы разного качества, многостраничные файлы, документы с табличной частью и неструктурированные виды первички.
Демонстрация от поставщика показывает возможности продукта. Пилотный проект внедрения на реальных документах показывает, сколько ручной работы система действительно снимет с бухгалтерии и насколько она впишется в процессы компании. Доверяйте объективным данным.
* Представлены данные из открытых источников
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