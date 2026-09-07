Топ-10 российских сервисов по обработке и распознаванию первичных документов в 2026 году

Обзор лучших сервисов распознавания первичных документов

ИИ-сервисы в «Цифровой бухгалтерии» Directum СЭД+ — решение для обработки первичных документов внутри ECM-системы со встроенным искусственным интеллектом.

Что делает:

автоматически заносит в систему документы из почты или сканера и поворачивает страницы;

извлекает факты из основных финансовых документов и обучается обработке новых видов;

проверяет целостность комплекта, обязательные реквизиты, печати и подписи;

распределяет документы по видам и подбирает типовую хозяйственную операцию;

сравнивает номенклатуру товара в первичном документе со справочником в ERP-системе.

Плюсы. Нет ограничений по объему документов. Работа происходит внутри знакомого интерфейса системы. С высокой вероятностью определит реквизиты, которых нет в справочнике, благодаря алгоритмам нечеткого поиска данных. Сервисы уже настроены на подготовку бизнес-контента, поэтому не требует дополнительных пояснений о контексте задачи. Доступны в двух вариантах развертывания — облачном и локальном, для работы в закрытом контуре. Обработанные документы централизованно хранятся в «Финансовом архиве», где их можно быстро найти и выгрузить для контролирующих органов.

Минусы. Чтобы весь набор инструментов заработал без дополнительных настроек и интеграций, необходима поставка Intelligence.

Проверка извлеченных данных в Directum СЭД+

2. «Распознавание первичных документов» в ELMA365 — решение для обработки первичных бухгалтерских документов внутри системы для автоматизации бизнеса

Что делает:

считывает информацию с печатей, подписей, штрихкодов и использует для дальнейшей работы;

извлекает зашифрованные данные из QR-кода на чеке и вносит в систему;

распознает реквизиты со сканов и фото с точностью 98%, в том числе у нечетких документов;

определяет тип документа;

соотносит перепутанные страницы внутри одного комплекта.

Плюсы. Может обработать до 100 экземпляров за раз. Обучается искать на листе необходимые объекты. Все документы остаются в архиве и быстро выгружаются для налоговой или контрагентов.

Минусы. Не входит в «коробку», установка требует дополнительной оплаты. Распознавание реквизитов происходит за счет сторонних сервисов Entera и Soica.

Список распознанных документов в ELMA365

3. «Интеллектуальная обработка документов» в Docsvision — решение для распознавания первичной документации внутри ВPM/ECM-платформы для управления процессами и данными.

Что делает:

извлекает данные из структурированных и неструктурированных документов;

распознает печатный и рукописный текст;

проверяет комплектность пакетов документов;

анализирует содержание и отправляет ответственному сотруднику;

передает файлы в электронный архив с быстрой выгрузкой при необходимости.

Плюсы. Справляется с потоком до 3 млн документов в сутки. Принимает файлы из разных источников: сканера, сервера, электронной почты, корпоративного портала. Может находить нужные документы в архиве полнотекстовым поиском — по содержанию, реквизитам и дате.

Минусы. Реализовано не как собственный продукт, а как интеграционный проект с внешним сервисом ContentCapture, который отвечает за конвертацию и извлечение данных из бумажных и электронных документов. Нет в «коробке» — требуются дополнительные лицензии.

Извлечение данных в Docsvision

4. ДокНет — оптическое распознавание документов в «1С:Документооборот».

Что делает:

извлекает данные с четких изображений высокого разрешения с точностью 99%;

задействует сведения из информационной базы учетной системы, чтобы распознавать документы низкого качества;

поддерживает 50 типовых видов документов и постоянно расширяет их перечень;

работает в режиме поточного ввода с любых моделей сканеров.

Плюсы. Развертывание и первичная настройка занимают около часа. Сервис имеет сертификат совместимости с «1С:Документооборот».

Минусы. При выходе новой версии программу нужно приобретать заново. Не является самостоятельным продуктом, работает за счет сервиса ABBYY (не включен в реестр российского ПО).

Извлечение данных из накладной в ДокНет

5. Entera — облачный мультисервис для ввода первичных документов в 1С.

Что делает:

загружает документы в 1С из почты, сервисов обмена, мессенджеров, по QR-коду;

обрабатывает все виды документов, чеки, сканы, фотографии;

поддерживает пакетную загрузку до 100 файлов одновременно;

распознает данные с точностью до 98%;

интегрируется с учетными системами.

Плюсы. Нет ограничений по количеству пользователей или баз 1С. Сверяет реквизиты контрагентов по базе ЕГРЮЛ. Есть автоматическая проверка математических операций. Имеет гибкие настройки по сопоставлению и созданию номенклатур, чтобы исключить задвоение позиций.

Минусы. Нет локальной версии — не подойдёт компаниям со строгими требованиями к безопасности. Работа возможна только при подключении к интернету.

Сопоставление данных в Entera

6. LEXEMA-SR — программный робот, который помогает организовать обработку первичных документов организации в удаленном режиме и выстроить эффективное взаимодействие команды вне офиса.

Что делает:

обрабатывает бумажные первичные документы и их сканы в потоковом режиме;

определяет тип документа и запускает нужный сценарий обработки;

извлекает реквизиты независимо от их расположения на бланке и сопоставляет со справочниками компании;

формирует и заполняет карточку документа в учётной системе;

привязывает скан-образ к документу учетной системы.

Плюсы. Принимает документы из разных каналов: электронной почты, сервисов ЭДО, внутренней корпоративной сети. Робота можно обучать распознаванию новых типов документов.

Минусы. Работает только онлайн — это ограничение для крупных заказчиков, которым важно вести обработку в закрытом контуре.

Заполнение данных на основе Excel в LEXEMA-SR

7. DBrain — сервис распознавания документов на базе ИИ.

Что делает:

определяет тип документа по его внешнему виду и содержанию;

преобразует изображения в машиночитаемый текст;

работает с печатными и рукописными документами;

находит нужные поля без заранее заданных шаблонов;

проверяет наличие подписей и печатей.

Плюсы. Можно создать новые инструменты для работы под конкретные задачи компании. Возможно работать и в облаке, и локально. Простая интеграция в любую систему за 1 день.

Минусы. Распознавания с точностью 100% алгоритму удается добиться за счет реальных людей на стороне сервиса. Когда ИИ сомневается в правильности извлеченных реквизитов, он зовет на помощь сотрудника, а после использует эти данные в дообучении.

Извлечение данных в DBrain

8. Biorg Smart Vision — платформа, которая автоматизирует рутинные процессы извлечения данных из документов с помощью технологии ИИ и интегрированного краудсорсингового сервиса.

Что делает:

справляется с любыми документами, включая неструктурированные и рукописные;

распознает сканы комплекта документов (счет, акт/товарная накладная, счет-фактура) и проверяет их комплектность;

формирует электронный реестр с разнесенными данными для самостоятельной загрузки клиентом в систему;

синхронизирует данные с товарной номенклатурой;

интегрируется с учетной системой.

Плюсы. Оплата только за фактический результат, независимо от объема в месяц. Для шифрования данных используется сертифицированное программное обеспечение.

Минусы. Исключительно облачный сервис. Верификацию распознанных данных выполняют операторы краудсорсинговой платформы. Это значит, что значения, распознанные с низким порогом уверенности, проверяет человек.

Обработанные документы в Biorg Smart Vision

9. Soica — OCR-платформа для распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа.

Что делает:

захватывает данные из любых источников: писем, вложений, фотографий, архивов;

поддерживает форматы DOCX, PDF, PDF/A, JPG, PNG и работает с рукописным текстом;

проводит предобработку изображения перед его распознаванием: удаляет пятна, восстанавливает контрастность текста и целостность линий;

выполняет математические проверки данных;

контролирует комплектность документов.

Плюсы. Интегрируется с ECM, CRM, ERP и другими системами. Предусмотрена самостоятельная настройка пользователем. Быстрое внедрение и простая настройка. Работает в закрытом контуре заказчика.

Минусы. Спустя год использования нужно продлевать техническую поддержку, которая дает доступ к консультациям, обновлениям и патчам.

Обработка первичного документа в Soica

10. Correct — сервис распознавания документов на базе ИИ.

Что делает:

распознает основные виды бухгалтерских документов (структурированные и неструктурированные);

разделяет пачки на отдельные документы и контролирует их целостность;

сопоставляет номенклатуру с корпоративными справочниками;

проверяет наличие печатей и подписей, сверяет акты сверки;

умеет самообучаться.



Плюсы. Просто подключиться с помощью готовых интеграций и API. Можно протестировать на 50 бесплатных тестовых страницах. Есть мобильное приложение для фотографирования документов в «полях».

Минусы. Среднее время распознавания документа 5 секунд — это дольше, чем в аналогичных сервисах.