Обзор HRM: какую систему управления персоналом выбрать в 2026

Рынок труда находится в дисбалансе. Остро не хватает рабочих рук в реальном секторе: строительстве, производстве, медицине, логистике. При этом офисных кадров — в избытке, все выше конкуренция среди «белых воротничков», а бизнес меняет стратегию с массового найма на повышение эффективности внутри команд. В таких условиях возрастает роль цифровых инструментов для управления персоналом.

HRM-системы приходят на смену разрозненным HR-сервисам для решения точечных задач. Сосредоточив документы, процессы и знания на одной платформе, бизнес оптимизирует расходы, HR-департамент перестает тонуть в ворохе бумаг, а сотрудники не тратят время на долгие согласования отпусков и приказов.

В этой статье расскажем, для чего нужна автоматизированная система управления персоналом, какие возможности она дает бизнесу. Также рассмотрим популярные HRM-решения на рынке и сравним их функциональность.