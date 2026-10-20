Обзор российских HR-платформ: как выбрать лучшее решение в 2026 году

По каким критериям выбрать HR-платформу

Соответствие ключевой цели. Составьте список задач, которые требуется закрыть в первую очередь: это может быть адаптация и обучение сотрудников, КЭДО, оценка персонала и т.д. Изучая платформы, обращайте внимание на сильные стороны продукта, как они соотносятся с приоритетными направлениями цифровизации вашей компании.

Масштабируемость ПО. Решение должно расти вместе с бизнесом: сегодня у вас 50 сотрудников, завтра — 500. Уточните, поддерживает ли ИТ-продукт неограниченное число пользователей, филиалов и сложных оргструктур.

Гибкость (low-code/no-code). Возможность адаптировать систему под свои процессы без программистов — ключевое преимущество HR-платформы в 2026 году. Проверьте, можно ли создавать с помощью low/no-code новые виды кадровых документов, менять шаблоны, настраивать маршруты подписания, последовательность этапов при трудоустройстве и т.д. Если каждое действие в системе требует доработки вендором, вы будете терять время и деньги.

Безопасность. Требования закона к хранению и обработке персональных данных (ПД) сотрудников постоянно ужесточаются, а штрафы для юрлиц доходят до нескольких миллионов рублей. Убедитесь, что платформа соответствует 152-ФЗ, шифрует трафик и разграничивает права доступа. В 2026 году штрафы за утечку ПДн могут превысить стоимость самой системы.

Как понять, что данные в КЭДО защищены? Скачайте чек-лист по информационной безопасности для кадровиков и словарь для перевода «с инфобеза на человеческий». Забрать гайд

Интеграции. Проверьте наличие открытых API и готовых коннекторов к 1С, СКУД, мессенджерам и системам электронного документооборота. Для российских HR-платформ критична бесшовная связка с локальными учетными системами.

Скорость внедрения. Готовые «коробочные» решения запускаются быстрее, но могут требовать подстройки процессов. Кастомная разработка дает идеальную гибкость, но растягивает внедрение HR-платформы на месяцы. Выбирайте исходя из сроков и уникальности ваших регламентов.

Стоимость владения. Она складывается из вложений в лицензии, объема доработок, обучения, поддержки. Низкая цена часто оборачивается дорогими интеграциями и ограничениями. Обычно стоимость владения считается в перспективе 3-5 лет.