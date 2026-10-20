Обзор российских HR-платформ: как выбрать лучшее решение в 2026 году

Долгое время цифровизация HR-процессов шла фрагментарно: для каждой задачи компании приобретали отдельные сервисы. В результате автоматизация стала похожа на лоскутное одеяло. Руководители, кадровая служба, рекрутеры разбегались по своим системам, создавали сложности с учетом и документооборотом, затягивали сроки согласования, теряли важную информацию.
HR-платформы предлагают другой подход: взять необходимые функции по работе с персоналом и перенести их в единый ИТ-контур, где все процессы прозрачны и данные не нужно вводить дважды.
В этой статье разберем возможности российских HR-платформ и расскажем, на что ориентироваться в 2026 году при выборе ПО.
Что такое HR-платформа и в чем ее преимущества
HR-платформа — комплексное решение, которое объединяет цифровые инструменты для управления человеческими ресурсами компании. В одну экосистему включаются электронный документооборот (ЭДО), онбординг, обучение, сбор ключевых метрик и другие работы по персоналу.
Главная ценность таких систем в том, что они закрывают потребности всех участников кадровых процессов. HR-служба избавляется от рутины, руководители получают инструменты для аналитики и принятия обоснованных решений, сотрудники — быстрый доступ к услугам без бюрократии.
Всё это можно получить внедрением в компании пачки узких сервисов. Почему выбор единой HR-платформы предпочтительнее разрозненных систем?
Прозрачные и управляемые процессы по всем HR-направлениям. Не нужно дублировать информацию в разные программы, переключаться с одного интерфейса на другой и держать в голове, где именно хранится тот или иной документ.
Меньше затрат на поддержку и интеграции. ИТ-специалистам проще развивать один продукт, чем десяток профильных систем. Когда единственный вендор приходит на смену нескольким разработчикам, снижается общая стоимость владения, быстрее решаются вопросы по технической поддержке.
Выше уровень информационной безопасности. Чем больше отдельных систем и приложений, тем сложнее контролировать утечки, настраивать права доступа, защищать периметр от киберугроз.
Один источник правды по сотруднику. Руководителю сложно собрать объективную картину для важных управленческих решений, если план адаптации находится в одной системе, кадровые документы подписываются в другой, а прохождение курсов вовсе нигде не фиксируется. HR-платформа аккумулирует весь цифрой след работника.
Какие функции есть в современных HR-платформах
Российские HR-платформы — зрелые ИТ-решения, которые активно откликаются на требования бизнеса и ситуацию на рынке труда в целом. Нужен фокус на быстрый и массовый наем? Пожалуйста, есть модуль для онбординга. Компании делают ставку на развитие и удержание ведущих специалистов? Вендоры добавляют функциональность для обучения персонала и его вовлечения в корпоративную жизнь.
Ниже приведем перечень возможностей, которые важны при выборе HR-платформы.
Онбординг и адаптация
Современные системы автоматизируют выдачу доступов и пропусков, составление плана на время испытательного срока, наполнение базы знаний новичка. Если в платформу встроены ИИ-ассистенты, они могут закрыть большинство типовых вопросов, которые неизбежны при адаптации. Все это нужно, чтобы новые сотрудники быстрее выходили на плановую продуктивность.
Обучение и развитие
Внедрение HR-платформы помогает проводить и контролировать обучение: централизованно собирать заявки от работников, следить за сроками обязательных инструктажей, формировать бюджет в разрезе подразделений и т.д. Система сама напомнит ответственным о предстоящем курсе или необходимости пройти инструктаж.
Вовлечение
Сотрудник чувствует свою причастность к корпоративной жизни, если погружен в ее события, может поделиться обратной связью, быстро найти нужную информацию. В цифровом пространстве эти задачи закрывает корпоративный портал: работник читает ленту новостей компании, может сам написать пост в блог, пройти опрос, найти полезную статью и т.д.
Оценка персонала
HR-платформы дают возможность проводить оценку персонала на всех этапах: от тестирования при найме до регулярной оценки эффективности и формирования индивидуальных планов развития. Во многих системах есть возможность собирать обратную связь, настраивать гибкие KPI, а также получать аналитику по вовлеченности и потенциалу сотрудников. Это дает объективные данные для принятия решений о повышении, ротации или обучении персонала.
Кадровый электронный документооборот
Невозможно эффективно перевести управление персоналом в цифру, оставив кадровые документы на бумаге. Заявления, приказы, дополнительные соглашения и даже трудовые договоры можно подписывать в электронном виде, тем более что это напрямую разрешает ТК РФ (ст. 22.1-22.3).
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Аналитика и отчетность
Для взвешенных управленческих решений необходимы данные в разрезе сотрудников, должностей, отделов, филиалов. HR-платформа консолидирует информацию по текучести, пройденным курсам, стажу и т.д. Главное, что все метрики доступны в любое время по клику.
По каким критериям выбрать HR-платформу
Соответствие ключевой цели. Составьте список задач, которые требуется закрыть в первую очередь: это может быть адаптация и обучение сотрудников, КЭДО, оценка персонала и т.д. Изучая платформы, обращайте внимание на сильные стороны продукта, как они соотносятся с приоритетными направлениями цифровизации вашей компании.
Масштабируемость ПО. Решение должно расти вместе с бизнесом: сегодня у вас 50 сотрудников, завтра — 500. Уточните, поддерживает ли ИТ-продукт неограниченное число пользователей, филиалов и сложных оргструктур.
Гибкость (low-code/no-code). Возможность адаптировать систему под свои процессы без программистов — ключевое преимущество HR-платформы в 2026 году. Проверьте, можно ли создавать с помощью low/no-code новые виды кадровых документов, менять шаблоны, настраивать маршруты подписания, последовательность этапов при трудоустройстве и т.д. Если каждое действие в системе требует доработки вендором, вы будете терять время и деньги.
Безопасность. Требования закона к хранению и обработке персональных данных (ПД) сотрудников постоянно ужесточаются, а штрафы для юрлиц доходят до нескольких миллионов рублей. Убедитесь, что платформа соответствует 152-ФЗ, шифрует трафик и разграничивает права доступа. В 2026 году штрафы за утечку ПДн могут превысить стоимость самой системы.
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Интеграции. Проверьте наличие открытых API и готовых коннекторов к 1С, СКУД, мессенджерам и системам электронного документооборота. Для российских HR-платформ критична бесшовная связка с локальными учетными системами.
Скорость внедрения. Готовые «коробочные» решения запускаются быстрее, но могут требовать подстройки процессов. Кастомная разработка дает идеальную гибкость, но растягивает внедрение HR-платформы на месяцы. Выбирайте исходя из сроков и уникальности ваших регламентов.
Стоимость владения. Она складывается из вложений в лицензии, объема доработок, обучения, поддержки. Низкая цена часто оборачивается дорогими интеграциями и ограничениями. Обычно стоимость владения считается в перспективе 3-5 лет.
Сравнение популярных HR-платформ
Рассмотрим платформенные решения, которые на протяжении последних лет занимают верхние строчки отраслевых рейтингов: Directum HR Pro, Битрикс24, Websoft, VK HR Tek, Saby, Mirapolis.
Экосистема цифровых решений для управления персоналом, помогает закрыть все кадровые задачи на одной платформе. Есть готовые модули для КЭДО, приема на работу, управления обучением, организации командировок и отпусков в цифре.
Из интересных возможностей — собственный суперапп Directum Omni, чтобы сотрудники могли сосредоточить все рабочие процессы в одном приложении. Также есть корпоративный портал — эффективный инструмент для вовлечения, адаптации, сбора обратной связи.
Сильные стороны:
подходит для адаптации под уникальные процессы компании с помощью low/no-code-инструментов;
проработанное «коробочное» решение, которое собрало в себе все лучшие практики цифрового управления персоналом;
есть готовый коннектор к 1С:ЗУП;
сотрудники могут работать с кадровыми документами из личного кабинета или супераппа с интеллектуальным помощником Directum Omni;
есть решение, чтобы хранить кадровые документы со сроком 50 лет и более;
большое количество модулей в экосистеме Directum, чтобы в одном контуре цифровизировать делопроизводство, бухгалтерию, управление проектами, договорами, стратегией;
отвечает самым строгим требованиями к информационной безопасности. Данные защищены архитектурно, функционально и на уровне процессов разработки, есть лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
HR-платформа объединяет решения для КЭДО, подбор персонала, кадровый и воинский учет, расчет зарплаты и отчетность. Всего более 30 сервисов, которые можно подключать постепенно.
Сильные стороны:
широкие возможности для рекрутинга: воронка подбора персонала, видеособеседования, согласование вакансий;
собственная внутренняя платформа для организации видеоконференцсвязи — для найма, обучения и других процессов;
можно кастомизировать страницу входа и интерфейсы с учетом фирменного стиля компании.
Интегрированная HR-платформа для крупного бизнеса, объединяет кадровые процессы от рекрутинга и КЭДО до обучения и performance-менеджмента.
Сильные стороны:
за счет конструктора бизнес-процессов можно самостоятельно настроить онбординг, согласование отпусков и заявки без программиста;
готовые коннекторы к 1С, телефонии, мессенджерам и внешним сервисам, открытый API для нестандартных задач;
есть встроенный мессенджер с видеозвонками и ИИ-возможностями.
HR-платформа, в которую входят модули для комплексного управления персоналом — от КЭДО и приема на работу до организации командировок и составления графика отпусков. Есть интеграции с тревел-сервисами, учетными и рекрутинговыми системами. Но есть и ограничения, например, не хватает решения для управления обучением.
Сильные стороны:
простой и понятный интерфейс — минимальный порог входа для рядовых сотрудников, персоналу легче принять переход в цифру;
интеграция с экосистемой VK, связка с корпоративными мессенджерами и сервисами VK для коммуникаций и уведомлений.
Российская HR-платформа, выросшая из решения для обучения и развития персонала в комплексную систему для управления талантами. Охватывает наем, адаптацию, оценку эффективности, развитие компетенций и т.д. Можно настроить ПО под потребности бизнеса с помощью low/no-code-инструментов.
Сильные стороны:
проработанный модуль обучения: поддержка вебинаров, дистанционных курсов, геймификации, персональных траекторий развития;
большие возможности для коммуникации в едином интерфейсе с помощью чатов, звонков, рабочих встреч, корпоративного портала.
Система управления человеческим капиталом, предназначенная для среднего и крупного бизнеса. Закрывает наем, адаптацию, дистанционное обучение, оценку и развитие персонала.
Сильные стороны:
широкие возможности в рамках LMS-решения: можно создавать и проводить курсы, проверять знания, вводить геймификацию, контролировать обучение и получать обратную связь;
платформу позиционируют как аналог SAP SF, есть модель для миграции с зарубежного ПО за 3-5 месяцев.
Приведем возможности российских HR-платформ в одной таблице:
КЭДО
Обучение
Корпоративный портал
Корпоративный мессенджер с ИИ
Инструменты для гибкой настройки
Архив кадровых документов
Directum HR Pro
+
+
+
+
low/no-code
+
Saby HRM
+
+
+
-
no-code
-
Битрикс24
+
+
+
+
low/no-code
-
VK HR Tek
+
-
+
-
no-code
-
Websoft HCM
+
+
+
-
low/no-code
-
Mirapolis HCM
+
+
+
-
low-code
-
Основные тренды развития HR-платформ
Эксперты выделяют три важных тенденции, которые стоит учитывать при выборе HR-платформы в 2026 году.
Фокус на повышении эффективности
Многие компании в 2026 году пересмотрели HR-стратегию: они отказываются от активного найма и делают упор на специалистов, совмещающих несколько функций. Платформы для управления персоналом отвечают на этот вызов усилением модулей оценки, обучения, развития сотрудников. Преимущество именно платформенных решений — в прозрачности процессов и возможности проконтролировать связь обучения с бизнес-целями организации.
Гибкость
Крупный бизнес и распределенные компании не готовы подстраиваться под неповоротливые платформы с негибкими процессами. Наоборот, они ждут, что ПО будет адаптироваться под специфику отрасли, сложные маршруты, двойную оргструктуру и т.д. Поэтому на первый план выходят low-code и no-code-инструменты для кастомизации процессов без долгой и дорогой разработки.
Экосистемный подход
Когда ключевые кадровые процессы работают в едином цифровом контуре, руководителям не приходится собирать сведения из разных систем и вручную сопоставлять данные. Информация сохраняется в единой среде без лишних дублей, поэтому компания получает целостное представление о ситуации по каждому сотруднику. Это позволяет быстрее выявлять проблемы и принимать решения, опираясь на актуальные данные.
В цифровизации кадровых процессов есть два традиционных подхода. Первый — это монолитные экосистемы, которые объединяют несколько решений, разработанных на одной платформе. Второй вариант подразумевает под каждую задачу выбирать лучшее решение на рынке. При первом подходе ограничено количество решений, во втором придется столкнуться с бесконечными интеграциями. Альтернативой становится композитный подход: пользователь не чувствует границ между системами, он просто использует лучшие решения в одном удобном интерфейсе.
Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro
Что в итоге?
Рынок HR-платформ в России сейчас находится в фазе зрелой трансформации. Бизнес готов к переходу от разрозненных модулей к единым low/no-code корпоративным решениям, объединяющим кадровый ЭДО, онбординг, обучение персонала, оценку эффективности. Ключевым фактором выбора становится способность системы быстро адаптироваться под меняющиеся бизнес-процессы без привлечения разработчиков.
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