Списание алкоголя в общепите: все, что нужно знать

Где отражены требования к продаже алкоголя
Основные правила, которые касаются реализации спиртного, содержатся в ФЗ-171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Здесь отражены ключевые требования для продавцов и производителей алкоголя, например:
Согласно п. 1 ст. 16, реализация алкоголя доступна только для юридических лиц. ИП могут продавать пиво и слабоалкогольные напитки.
Согласно п. 4 ст. 18, продавец должен оформить лицензию на место продажи.
Согласно п. 4 ст. 16, размеры помещения для продажи алкоголя в жилых домах должны быть не менее 20 кв. м. Реализовать спиртное можно только в буфетах, барах и ресторанах (в столовых и пекарнях — нет). Также необходимо обустроить помещение для обслуживания посетителей.
Согласно п. 9 ст. 16, круглосуточная торговля спиртным разрешена.
Что необходимо сделать для продажи спиртного
Чтобы иметь возможность продавать спиртное посетителям бара или ресторана, а также использовать его при приготовлении блюд, необходимо:
Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Она позволяет заверять и отправлять данные для учета алкоголя. Подпись должна быть записана на носитель.
Купить специальное ПО, которое поддерживает работу с ЕГАИС для отправки учетных данных.
Заказать, установить и настроить контрольно-кассовую технику для отправки данных о продаже алкоголя.
Приобрести 2D-сканер для считывания штрихкодов с акцизных марок.
Установить универсальный транспортный модуль (УТМ) для передачи данных в ФСРАР.
Получить лицензию на продажу крепкого алкоголя.
Обратите внимание: подключение всего этого оборудование нужно выполнить на всех точках реализации алкоголя, даже если они относятся к одному юрлицу.
Нововведения по крепкому алкоголю
С 1 марта 2024 обязательными стали изменения по продаже крепкого алкоголя: все заведения, которые продают крепкое спиртное, должны списывать его по проливу в миллилитрах (тогда как раньше бутылка крепкого алкоголя списывалась при открытии целиком).
Списания делятся на два вида.
«Чистый» алкоголь нужно списывать чеками при расчете гостя по кассе, а «коктейли» — актами списания в конце дня или на следующий день. Однако четкого разделения этих типов списания до сих пор нет, поэтому предполагаем, что «чистый» алкоголь — это алкоголь без примесей, а «коктейль» или «блюдо» — сочетание крепкого алкоголя с чем-то еще.
DocsInBox
Автоматизация документооборота между ресторанами и поставщиками
Как списывать «чистый» алкоголь
Списание алкоголя происходит в момент выдачи фискального чека. Процесс выглядит следующим образом:
Сотрудник заведения наливает гостю порцию крепкого алкоголя.
Сканирует марку с бутылки.
Указывает количество налитого алкоголя в миллилитрах.
Рассчитывает гостя после обслуживания.
Отправляет в ЕГАИС документ о списании алкоголя через УТМ.
Как списывать «коктейли»
Списание алкоголя происходит общим документом не позднее следующего дня. Процесс выглядит следующим образом:
Сотрудник заведения готовит коктейль/блюдо/заготовку и т. д.
Сканирует марки с бутылок.
Указывает количество каждого ингредиента в миллилитрах.
Отправляет в ЕГАИС документ о списании не позднее следующего дня.
Важные детали
Как и раньше, возможны списания с разными основаниями: «порча», «пересортица», «иные цели», «недостача» и т. д.
Любые настойки, заготовки, премиксы и даже блюда с алкоголем приравниваются к «коктейлям», их нужно списывать актом списания по миллилитрам.
Одну и ту же бутылку можно списать частями и в «чистый» алкоголь, и в «коктейль».
При продаже «чистого» алкоголя необходимо указать в слип-чеке марку бутылки.
В кассовом чеке не нужно указывать марки ингредиентов «коктейля» и состав.
К 1 марта необходимо обновить УТМ до последней версии.
Работа с алкоголем в любом заведении требует тщательного следования правилам: придется учитывать десятки мелочей, чтобы не допустить ошибок и не получить штраф (а они могут доходить до 300 000 рублей). Чтобы работать с ЕГАИС было не так трудно, подключите сервис DocsInBox, который поможет вам автоматизировать работу с алкоголем и избавиться от сложной рутинной работы.
DocsInBox
Автоматизация документооборота между ресторанами и поставщиками
Реклама: ООО «ДОКСИНБОКС», ИНН: 7802193688, erid:
Начать дискуссию