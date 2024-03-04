Списание алкоголя в общепите: все, что нужно знать

Продажа алкоголя — это одна из сфер, которая жестко регулируется государством. Основная система, которая используется для этого мониторинга, — ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В статье собрали важные факты, которые помогут работать с ЕГАИС, — в частности, в рамках свежих нововведений.

Где отражены требования к продаже алкоголя

Основные правила, которые касаются реализации спиртного, содержатся в ФЗ-171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Здесь отражены ключевые требования для продавцов и производителей алкоголя, например:

Согласно п. 1 ст. 16, реализация алкоголя доступна только для юридических лиц. ИП могут продавать пиво и слабоалкогольные напитки.

Согласно п. 4 ст. 18, продавец должен оформить лицензию на место продажи.

Согласно п. 4 ст. 16, размеры помещения для продажи алкоголя в жилых домах должны быть не менее 20 кв. м. Реализовать спиртное можно только в буфетах, барах и ресторанах (в столовых и пекарнях — нет). Также необходимо обустроить помещение для обслуживания посетителей.

Согласно п. 9 ст. 16, круглосуточная торговля спиртным разрешена.

Что необходимо сделать для продажи спиртного

Чтобы иметь возможность продавать спиртное посетителям бара или ресторана, а также использовать его при приготовлении блюд, необходимо:

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Она позволяет заверять и отправлять данные для учета алкоголя. Подпись должна быть записана на носитель.

Купить специальное ПО, которое поддерживает работу с ЕГАИС для отправки учетных данных.

Заказать, установить и настроить контрольно-кассовую технику для отправки данных о продаже алкоголя.

Приобрести 2D-сканер для считывания штрихкодов с акцизных марок.

Установить универсальный транспортный модуль (УТМ) для передачи данных в ФСРАР.

Получить лицензию на продажу крепкого алкоголя.

Обратите внимание: подключение всего этого оборудование нужно выполнить на всех точках реализации алкоголя, даже если они относятся к одному юрлицу.

Нововведения по крепкому алкоголю

С 1 марта 2024 обязательными стали изменения по продаже крепкого алкоголя: все заведения, которые продают крепкое спиртное, должны списывать его по проливу в миллилитрах (тогда как раньше бутылка крепкого алкоголя списывалась при открытии целиком).

Списания делятся на два вида.

«Чистый» алкоголь нужно списывать чеками при расчете гостя по кассе, а «коктейли» — актами списания в конце дня или на следующий день. Однако четкого разделения этих типов списания до сих пор нет, поэтому предполагаем, что «чистый» алкоголь — это алкоголь без примесей, а «коктейль» или «блюдо» — сочетание крепкого алкоголя с чем-то еще.

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Как списывать «чистый» алкоголь

Списание алкоголя происходит в момент выдачи фискального чека. Процесс выглядит следующим образом:

Сотрудник заведения наливает гостю порцию крепкого алкоголя.

Сканирует марку с бутылки.

Указывает количество налитого алкоголя в миллилитрах.

Рассчитывает гостя после обслуживания.

Отправляет в ЕГАИС документ о списании алкоголя через УТМ.

Как списывать «коктейли»

Списание алкоголя происходит общим документом не позднее следующего дня. Процесс выглядит следующим образом:

Сотрудник заведения готовит коктейль/блюдо/заготовку и т. д.

Сканирует марки с бутылок.

Указывает количество каждого ингредиента в миллилитрах.

Отправляет в ЕГАИС документ о списании не позднее следующего дня.

Важные детали

Как и раньше, возможны списания с разными основаниями: «порча», «пересортица», «иные цели», «недостача» и т. д.

Любые настойки, заготовки, премиксы и даже блюда с алкоголем приравниваются к «коктейлям», их нужно списывать актом списания по миллилитрам.

Одну и ту же бутылку можно списать частями и в «чистый» алкоголь, и в «коктейль».

При продаже «чистого» алкоголя необходимо указать в слип-чеке марку бутылки.

В кассовом чеке не нужно указывать марки ингредиентов «коктейля» и состав.

К 1 марта необходимо обновить УТМ до последней версии.

Работа с алкоголем в любом заведении требует тщательного следования правилам: придется учитывать десятки мелочей, чтобы не допустить ошибок и не получить штраф (а они могут доходить до 300 000 рублей). Чтобы работать с ЕГАИС было не так трудно, подключите сервис DocsInBox, который поможет вам автоматизировать работу с алкоголем и избавиться от сложной рутинной работы.

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