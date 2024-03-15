Топ 7 советов по инвентаризации в заведении общепита

Совет №1. Систематизация и стандартизация процесса инвентаризации
Для того чтобы инвентаризация была эффективной, важно разработать четкую систему сбора данных и определить стандарты проведения инвентаризации. Это поможет предотвратить ошибки и упущения, а также облегчит процесс анализа результатов.
Стоит начать со стандартизации номенклатуры: это поможет вам избавиться от поиска разных видов одного продукта, которые названы неоднородно.
Также лучше сократить количество позиций в ассортименте, чтобы было проще отследить товарооборот каждого продукта.
Совет №2. Инвентаризация регулярно
Регулярное проведение инвентаризации поможет поддерживать актуальность данных о наличии товаров на складе. Рекомендуется проводить инвентаризацию не реже одного раза в неделю или в месяц, в зависимости от объема и особенностей работы заведения.
Совет №3. Использование специализированного программного обеспечения.
Для автоматизации процесса инвентаризации рекомендуется использовать специализированные программы учета товаров и склада. Они позволят упростить сбор данных, уменьшить вероятность ошибок и сэкономить время на обработку информации.
Например, сервис DocsInBox позволяет проводить инвентаризацию с мобильного устройства и контролировать остатки. Сотрудникам больше не придется бегать между полками с десятками распечатанных списков товаров, а бухгалтер сразу увидит все данные в учетной системе и сможет обработать информацию.
Совет №4. Обучение персонала
Важно обучить персонал правильному проведению инвентаризации и использованию программного обеспечения. Технически подготовленный персонал сможет более эффективно справляться с поставленными задачами и уменьшить количество ошибок.
Сотрудники должны понимать:
как работают накладные,
на что влияют излишки и недостачи,
какие могут быть основания для списания продуктов,
какие последствия влекут за собой ошибки при инвентаризации и т. д.
Такая системная работа поможет сделать инвентаризацию комфортнее для всех, поскольку сотрудники будут понимать общую цель и цену ошибок.
DocsInBox
Автоматизация документооборота между ресторанами и поставщиками
Совет №5. Осуществление инвентаризации в удобное время
Выбор удобного времени для проведения инвентаризации играет важную роль. Лучше всего проводить инвентаризацию в период минимальной активности заведения, например, после закрытия или во время выходного дня.
Чтобы сопоставить результаты инвентаризации с другими экономическими показателями заведения, лучше проводить ее в конце месяца. Так вы сможете лучше проследить закономерности и составить полноценную отчетность к 1 числу.
Совет №7. Внедрение системы мотивации
Для повышения ответственности сотрудников и контроля за проведением инвентаризации рекомендуется внедрить систему мотивации. Например, можно предусмотреть премии за точность подсчетов и отслеживать результаты каждого работника.
Совет №6. Контроль результатов и анализ данных
После проведения инвентаризации необходимо проанализировать полученные результаты и выявить возможные расхождения. Это позволит быстро выявить причины потерь и принять меры для их предотвращения в будущем.
Прежде всего, необходимо составить акт о результатах инвентаризации с основной информацией.
Однако можно создать дополнительные внутренние документы, которые подробно отражают план действий по каждой проблемной позиции: уменьшить или увеличить закупки, скорректировать ТТК, заменить позиции в меню и т. п.
Инвентаризация — это неотъемлемая часть эффективного управления запасами и контроля над финансами в общепите. Соблюдение вышеописанных советов поможет вам оптимизировать процесс инвентаризации и улучшить финансовое состояние заведения.
DocsInBox
Автоматизация документооборота между ресторанами и поставщиками
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