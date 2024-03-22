Как работать с УТМ ЕГАИС

Универсальный транспортный модуль (УТМ) автоматически отправляет данные о продажах алкоголя ЕГАИС. Система позволяет контролировать оборот алкогольной продукции и предотвращать незаконную торговлю спиртным. Приобретение и использование УТМ ЕГАИС является обязательным для всех заведений, продающих алкогольную продукцию. Программа обеспечивает соблюдение законодательства и снижает риски нарушений.

Программа для работы с УТМ ЕГАИС предназначена исключительно для передачи данных в базу учетной системы — у нее нет собственного пользовательского интерфейса. Для работы необходимо интегрировать ее с ПО, которое отвечает за учет товаров и объемов реализации.

Для эффективной работы программы важно соблюдать определенные правила и рекомендации:

запрещается вносить изменения в программный код программы, поскольку это может нарушить ее функциональность и привести к ошибкам при обмене данными;

необходимо внимательно проверять все передаваемые документы на наличие ошибок и неверных данных, чтобы избежать возможных проблем с регистрацией и учетом продукции;

важно соблюдать заданные сроки отправки документов, чтобы избежать задержек и неполадок с обновлением информации в системе;

использование программы должно быть осуществлено в соответствии с требованиями законодательства и правилами функционирования ЕГАИС, чтобы избежать нарушений и штрафных санкций.

Таким образом, программа для работы с УТМ ЕГАИС является незаменимым инструментом для организаций, занимающихся производством и реализацией алкогольной продукции, и ее правильное использование позволит эффективно управлять процессами обмена информацией и обеспечить соблюдение всех необходимых требований и ограничений для корректной работы модуля.

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Установка транспортного модуля для работы с системой ЕГАИС

Прежде всего, нужно соблюсти технические требования.

ПК должен иметь операционную систему Windows 7/8/10, 32/64 бита, оперативную память не менее 2 Гб, а также выход в интернет на скорости от 1 Мбит/сек через RJ-45. Также на рабочем месте должен быть носитель с квалифицированной электронной подписью.

Установка требует выполнения нескольких шагов:

Проверьте точную дату и время на рабочем компьютере;

Зайдите в панель управления и выберите раздел учетных записей. Найдите данные по изменениям параметров учетной записи и временно отключите ее контроль. Чтобы опция вступила в действие, перезагрузите компьютер;

В панели управления временно отключите антивирусную систему, брандмауэр для защиты сети и внутренние сервисы Windows, которые запрещают установку стороннего ПО;

Отсоедините от ПК все сторонние носители информации и подключите к нему ключ ЕГАИС;

В скачанном дистрибутиве выберите общие свойства и разблокируйте ПО;

Запустите установку программы от имени администратора.

Если вы устанавливаете ПО без рабочего подключения к интернету:

Запустите на компьютере сохраненный файл модуля от имени администратора;

Запустите встроенную службу УТМ Transport из панели управления;

Откройте браузер и введите в адресную строку ссылку — http://localhost:8080/.

При подключении транспортного модуля к ПК без постоянного интернет-соединения нужно учесть возможность работы в автономном режиме. В случае временной недоступности сайтов или несовпадении версий УТМ необходимо запустить модуль в автономном режиме без доступа к сети.

Если УТМ не может связаться с сервером удостоверяющего центра из-за несоответствия версий или других проблем, проверьте и обновите ПО.

После успешной настройки модуля вы сможете без проблем работать с системой ЕГАИС и осуществлять все необходимые операции с алкогольной продукцией. Правильная установка и настройка УТМ поможет избежать ошибок и проблем в работе программы в дальнейшем. Чтобы подключение и работа с ЕГАИС были проще, используйте сервис DocsInBox. Напишите нам, и мы с радостью проведем для вас демо продукта.

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