Как работать с УТМ ЕГАИС

Программа для работы с УТМ ЕГАИС предназначена исключительно для передачи данных в базу учетной системы — у нее нет собственного пользовательского интерфейса. Для работы необходимо интегрировать ее с ПО, которое отвечает за учет товаров и объемов реализации.
Для эффективной работы программы важно соблюдать определенные правила и рекомендации:
запрещается вносить изменения в программный код программы, поскольку это может нарушить ее функциональность и привести к ошибкам при обмене данными;
необходимо внимательно проверять все передаваемые документы на наличие ошибок и неверных данных, чтобы избежать возможных проблем с регистрацией и учетом продукции;
важно соблюдать заданные сроки отправки документов, чтобы избежать задержек и неполадок с обновлением информации в системе;
использование программы должно быть осуществлено в соответствии с требованиями законодательства и правилами функционирования ЕГАИС, чтобы избежать нарушений и штрафных санкций.
Таким образом, программа для работы с УТМ ЕГАИС является незаменимым инструментом для организаций, занимающихся производством и реализацией алкогольной продукции, и ее правильное использование позволит эффективно управлять процессами обмена информацией и обеспечить соблюдение всех необходимых требований и ограничений для корректной работы модуля.
DocsInBox.ЕГАИС — забудьте про проблемы с ЕГАИС
Поможем закрыть алкогольную отчетность в ЕГАИС
Установка транспортного модуля для работы с системой ЕГАИС
Прежде всего, нужно соблюсти технические требования.
ПК должен иметь операционную систему Windows 7/8/10, 32/64 бита, оперативную память не менее 2 Гб, а также выход в интернет на скорости от 1 Мбит/сек через RJ-45. Также на рабочем месте должен быть носитель с квалифицированной электронной подписью.
Установка требует выполнения нескольких шагов:
Проверьте точную дату и время на рабочем компьютере;
Зайдите в панель управления и выберите раздел учетных записей. Найдите данные по изменениям параметров учетной записи и временно отключите ее контроль. Чтобы опция вступила в действие, перезагрузите компьютер;
В панели управления временно отключите антивирусную систему, брандмауэр для защиты сети и внутренние сервисы Windows, которые запрещают установку стороннего ПО;
Отсоедините от ПК все сторонние носители информации и подключите к нему ключ ЕГАИС;
В скачанном дистрибутиве выберите общие свойства и разблокируйте ПО;
Запустите установку программы от имени администратора.
Если вы устанавливаете ПО без рабочего подключения к интернету:
Запустите на компьютере сохраненный файл модуля от имени администратора;
Запустите встроенную службу УТМ Transport из панели управления;
Откройте браузер и введите в адресную строку ссылку — http://localhost:8080/.
При подключении транспортного модуля к ПК без постоянного интернет-соединения нужно учесть возможность работы в автономном режиме. В случае временной недоступности сайтов или несовпадении версий УТМ необходимо запустить модуль в автономном режиме без доступа к сети.
Если УТМ не может связаться с сервером удостоверяющего центра из-за несоответствия версий или других проблем, проверьте и обновите ПО.
После успешной настройки модуля вы сможете без проблем работать с системой ЕГАИС и осуществлять все необходимые операции с алкогольной продукцией. Правильная установка и настройка УТМ поможет избежать ошибок и проблем в работе программы в дальнейшем. Чтобы подключение и работа с ЕГАИС были проще, используйте сервис DocsInBox. Напишите нам, и мы с радостью проведем для вас демо продукта.
DocsInBox.ЕГАИС — забудьте про проблемы с ЕГАИС
Поможем закрыть алкогольную отчетность в ЕГАИС
Реклама: ООО «ДОКСИНБОКС», ИНН: 7802193688, erid: LjN8KBr17
Начать дискуссию