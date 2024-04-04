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Маркировка товаров

Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»

Система «Честный ЗНАК» позволяет узнать, откуда появился маркированный товар и на каком этапе реализации он находится в данный момент. Вывод товара из оборота — конечный этап его движения в системе.
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Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»
Иллюстрация: DocsInBox

Как работает система маркировки товара

Маркировке сегодня подлежит множество категорий товаров: лекарства, питьевая вода, молочная продукция, меховые изделия, обувь, текстиль, парфюмерия, сигареты, пиво, слабый алкоголь и т. д.

На каждую единицу товара, который нужно маркировать, производитель или импортер наносит уникальный код. Этот код позволяет отслеживать всю историю товара: от момента, когда его произвели или ввезли в страну, до продажи конечному покупателю.

Отсутствие обязательной маркировки приравнивает товар к контрафакту, а значит, продавать его нельзя. Каждый участник торгового процесса считывает нанесенную маркировку специальным сканером, чтобы передать данные о товаре в систему.

Как это выглядит пошагово:

  1. Производитель или импортер, который ввозит товар в РФ, наносит на него специальные коды и отправляет промаркированную партию оптовому закупщику. 

  2. Оптовый продавец сканирует коды товара, сверяет их с электронным УПД (универсальным передаточным документом) и подтверждает, что товар получен. 

  3. Розничный магазин получает поставку от оптового продавца и тоже считывает кодировку каждого товара, обновляя данные в системе. 

  4. При продаже товара конечному покупателю розничный продавец сканирует код маркировки через онлайн-кассу, а система, получив данные о продаже, снимает проданный товар с учета в «Честном ЗНАКе».

Организации общепита тоже работают с маркированной продукцией — за ее реализацию без передачи сведений в «Честный ЗНАК» налоговая вправе оштрафовать ресторан на 300 000 рублей. Специалисты DocsInBox настроят автоматическую работу с маркированной продукцией для ресторанов под ключ. 

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Причины вывода товара из оборота

Вывод товара из оборота означает, что присвоенный ему код больше не действует. Продукцию выводят из оборота не только при ее продаже, но и по другим причинам:

  • истечение срока годности товара;

  • утрата, порча маркированной продукции или нанесенного на нее кода;

  • отзыв определенного вида продукции с рынка;

  • выявление производственного брака;

  • использование продукции изготовителем или продавцом для своих нужд;

  • конфискация товара по каким-либо причинам;

  • экспорт в страны ЕАЭС и за их пределы;

  • ликвидация компании производителя или продавца.

Во всех случаях по выбывающим товарам нужно списать в системе «Честный ЗНАК» коды маркировки.

Способы вывода товара из оборота

Из «Честного ЗНАКа» можно вывести только маркированный товар, который учтен в системе. Сделать это можно в автоматическом и в ручном режиме.

Автоматический вывод через ОФД

Автоматический способ применяют только розничные продавцы: происходит обмен информацией с системой «Честный ЗНАК» с помощью контрольно-кассовой техники через оператора фискальных данных.

Для автоматического списания кодов маркировки:

  1. Заключите договор с ОФД.

  2. Установите онлайн-кассу.

  3. Установите последнюю версию ПО кассы, которое поддерживает алгоритм формирования тега 1162 «Код товара».

  4. В кассовой зоне установите 2D-сканеры штрихкодов, чтобы считывать коды.

Чтобы передать в «Честный ЗНАК» сведения о розничной продаже, отсканируйте на кассе код идентификации, который размещен на товаре. Данные о коде маркировки должны отразиться в кассовом чеке.

ОФД передает сведения о выбывших из оборота товарах в систему маркировки и ФНС в режиме реального времени. В разделе «Чеки» системы должна появиться информация о поступившем чеке, а коды в разделе «Коды маркировки» отобразятся со статусом «Выбыл».

Обратите внимание: если товар покупает не физлицо, а ИП или организация, и в чеке указывается их ИНН, товар из оборота не выводится, а передается им в «Честном ЗНАКе» как другому участнику оборота.

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Вывод товара из оборота с загрузкой чеков вручную

Если ККТ используется автономно без доступа к интернету, загружать сведения в систему «Честный ЗНАК» при розничной продаже нужно в ручном режиме. Такие отчеты передают в течение 30 календарных дней с момента продажи маркированного товара.

Формат файла, в котором содержатся сведения по чекам, зависит от версии формата фискальных документов ФН (фискального накопителя):

  • CRPT — для формата версии 1.05-1.1;

  • CRPT2 — для формата версии 1.2.

Как загрузить чеки:

  1. В разделе «Чеки» выберите «Загрузить» и загрузите подготовленные к отправке чеки.

  2. Выберите «Подписать и отправить».

  3. Загруженные чеки появятся в разделе «Чеки» со статусом «Обработан успешно».

  4. Статус кодов маркировки в разделе «Коды» изменится на «Выбыл».

Вывод товара из оборота через «Личный кабинет»

Через ручную подачу данных в «Личном кабинете» системы «Честный ЗНАК» можно выводить из оборота товар, который выбывает по любой причине

Если товар выбывает не в результате розничной продажи, выведите его из оборота вручную в течение 3 рабочих дней.

1. Сведения можно подать через мастер создания документа:

  • Войдите в свой «Личный кабинет» и в разделе «Документы» откройте вкладку «Добавить».

  • В выпадающем списке выберите «Вывод из оборота», откроется форма для вывода товара, которую нужно заполнить — укажите дату вывода, способ учета товара, причину вывода из оборота, код страны импортера, ИНН покупателя, вид первичного документа, его дату, номер, адрес места выбытия.

  • Определите товары, которые выводятся из оборота. Для этого выберите из предложенного списка нужные коды, или заполните форму сортового вывода из оборота (при сортовом учете), или загрузите список кодов.

  • Сформированный документ подпишите электронной подписью и отправьте в обработку.

При успешной обработке документ получит наименование «Вывод из оборота» и отобразится в разделе «Документы» со статусом «Обработан». Коды идентификации изменят свой статус на «Выбыл».

Если сведения подали некорректно, вывод из оборота не состоится. В разделе «Документы» отправленная форма отразится со статусом «Обработан с ошибками» и будут указаны причины этих ошибок.

2. Сведения можно подать через «Личный кабинет» — импорт сведений путем загрузки файла: 

Заполнять форму при этом не нужно — достаточно подгрузить в систему файл формата XML или CSV:

  • В разделе «Документы» выберите «Загрузить».

  • Нажмите на «Вывод из оборота» и загрузите файл со списком выбывших кодов маркировки. Шаблоны для загрузки можно найти в разделе «Помощь» системы.

  • Подпишите и отправьте документ. Если обнаружатся ошибки, нажмите отмену, исправьте и отправьте заново.

Товары, у которых коды успешно загрузились в систему «Честный ЗНАК», будут выведены из оборота.

Подробные инструкции по каждому из способов вывода товара из оборота есть на сайте «Честный ЗНАК».

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