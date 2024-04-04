Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»

Система «Честный ЗНАК» позволяет узнать, откуда появился маркированный товар и на каком этапе реализации он находится в данный момент. Вывод товара из оборота — конечный этап его движения в системе.

Как работает система маркировки товара

Маркировке сегодня подлежит множество категорий товаров: лекарства, питьевая вода, молочная продукция, меховые изделия, обувь, текстиль, парфюмерия, сигареты, пиво, слабый алкоголь и т. д.

На каждую единицу товара, который нужно маркировать, производитель или импортер наносит уникальный код. Этот код позволяет отслеживать всю историю товара: от момента, когда его произвели или ввезли в страну, до продажи конечному покупателю.

Отсутствие обязательной маркировки приравнивает товар к контрафакту, а значит, продавать его нельзя. Каждый участник торгового процесса считывает нанесенную маркировку специальным сканером, чтобы передать данные о товаре в систему.

Как это выглядит пошагово:

Производитель или импортер, который ввозит товар в РФ, наносит на него специальные коды и отправляет промаркированную партию оптовому закупщику. Оптовый продавец сканирует коды товара, сверяет их с электронным УПД (универсальным передаточным документом) и подтверждает, что товар получен. Розничный магазин получает поставку от оптового продавца и тоже считывает кодировку каждого товара, обновляя данные в системе. При продаже товара конечному покупателю розничный продавец сканирует код маркировки через онлайн-кассу, а система, получив данные о продаже, снимает проданный товар с учета в «Честном ЗНАКе».

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Причины вывода товара из оборота

Вывод товара из оборота означает, что присвоенный ему код больше не действует. Продукцию выводят из оборота не только при ее продаже, но и по другим причинам:

истечение срока годности товара;

утрата, порча маркированной продукции или нанесенного на нее кода;

отзыв определенного вида продукции с рынка;

выявление производственного брака;

использование продукции изготовителем или продавцом для своих нужд;

конфискация товара по каким-либо причинам;

экспорт в страны ЕАЭС и за их пределы;

ликвидация компании производителя или продавца.

Во всех случаях по выбывающим товарам нужно списать в системе «Честный ЗНАК» коды маркировки.

Способы вывода товара из оборота

Из «Честного ЗНАКа» можно вывести только маркированный товар, который учтен в системе. Сделать это можно в автоматическом и в ручном режиме.

Автоматический вывод через ОФД

Автоматический способ применяют только розничные продавцы: происходит обмен информацией с системой «Честный ЗНАК» с помощью контрольно-кассовой техники через оператора фискальных данных.

Для автоматического списания кодов маркировки:

Заключите договор с ОФД. Установите онлайн-кассу. Установите последнюю версию ПО кассы, которое поддерживает алгоритм формирования тега 1162 «Код товара». В кассовой зоне установите 2D-сканеры штрихкодов, чтобы считывать коды.

Чтобы передать в «Честный ЗНАК» сведения о розничной продаже, отсканируйте на кассе код идентификации, который размещен на товаре. Данные о коде маркировки должны отразиться в кассовом чеке.

ОФД передает сведения о выбывших из оборота товарах в систему маркировки и ФНС в режиме реального времени. В разделе «Чеки» системы должна появиться информация о поступившем чеке, а коды в разделе «Коды маркировки» отобразятся со статусом «Выбыл».

Обратите внимание: если товар покупает не физлицо, а ИП или организация, и в чеке указывается их ИНН, товар из оборота не выводится, а передается им в «Честном ЗНАКе» как другому участнику оборота.

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Вывод товара из оборота с загрузкой чеков вручную

Если ККТ используется автономно без доступа к интернету, загружать сведения в систему «Честный ЗНАК» при розничной продаже нужно в ручном режиме. Такие отчеты передают в течение 30 календарных дней с момента продажи маркированного товара.

Формат файла, в котором содержатся сведения по чекам, зависит от версии формата фискальных документов ФН (фискального накопителя):

CRPT — для формата версии 1.05-1.1;

CRPT2 — для формата версии 1.2.

Как загрузить чеки:

В разделе «Чеки» выберите «Загрузить» и загрузите подготовленные к отправке чеки. Выберите «Подписать и отправить». Загруженные чеки появятся в разделе «Чеки» со статусом «Обработан успешно». Статус кодов маркировки в разделе «Коды» изменится на «Выбыл».

Вывод товара из оборота через «Личный кабинет»

Через ручную подачу данных в «Личном кабинете» системы «Честный ЗНАК» можно выводить из оборота товар, который выбывает по любой причине.

Если товар выбывает не в результате розничной продажи, выведите его из оборота вручную в течение 3 рабочих дней.

1. Сведения можно подать через мастер создания документа:

Войдите в свой «Личный кабинет» и в разделе «Документы» откройте вкладку «Добавить».

В выпадающем списке выберите «Вывод из оборота», откроется форма для вывода товара, которую нужно заполнить — укажите дату вывода, способ учета товара, причину вывода из оборота, код страны импортера, ИНН покупателя, вид первичного документа, его дату, номер, адрес места выбытия.

Определите товары, которые выводятся из оборота. Для этого выберите из предложенного списка нужные коды, или заполните форму сортового вывода из оборота (при сортовом учете), или загрузите список кодов.

Сформированный документ подпишите электронной подписью и отправьте в обработку.

При успешной обработке документ получит наименование «Вывод из оборота» и отобразится в разделе «Документы» со статусом «Обработан». Коды идентификации изменят свой статус на «Выбыл».

Если сведения подали некорректно, вывод из оборота не состоится. В разделе «Документы» отправленная форма отразится со статусом «Обработан с ошибками» и будут указаны причины этих ошибок.

2. Сведения можно подать через «Личный кабинет» — импорт сведений путем загрузки файла:

Заполнять форму при этом не нужно — достаточно подгрузить в систему файл формата XML или CSV:

В разделе «Документы» выберите «Загрузить».

Нажмите на «Вывод из оборота» и загрузите файл со списком выбывших кодов маркировки. Шаблоны для загрузки можно найти в разделе «Помощь» системы.

Подпишите и отправьте документ. Если обнаружатся ошибки, нажмите отмену, исправьте и отправьте заново.

Товары, у которых коды успешно загрузились в систему «Честный ЗНАК», будут выведены из оборота.

Подробные инструкции по каждому из способов вывода товара из оборота есть на сайте «Честный ЗНАК».

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