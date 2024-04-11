DocsInBox
Маркировка товаров

Маркировка и продажа пива в 2024 году

15 января 2024 года заведения общепита должны отчитываться о продаже пива в кегах в «Честный знак». Чтобы избежать штрафов и повышенного внимания к деятельности вашего со стороны контролирующих органов, нужно понимать, как работать с маркированной продукцией и как не допускать ошибок при продаже пива в кегах.
15 8
Маркировка и продажа пива в 2024 году
Иллюстрация: DocsInBox

Общие правила

С 15 января 2024 года продавать разливное пиво в кегах можно при выполнении следующих условий:

  • учет подключения кега на кран для продажи;

  • учет каждого пролива через кассовое оборудование.

Маркировка разливного пива осуществляется в отношении солодового пива, пивных напитков, сидров и напитков с концентрацией спирта не более 7% (медовуха, пуаре). Безалкогольное пиво и танковое пиво не подлежат маркировке.

Продажа маркированного пива в кегах в общепите осуществляется так:

  • оптовый производитель маркирует товары на производстве и отчитывается об этом в «Честный знак»;

  • предприятие принимает товары через ЭДО, подписывая УПД или по бумажной накладной;

  • при подключении кега на кран бармен сканирует марку на упаковке;

  • при каждом проливе кега через кассу и при выводе из оборота марка повторно сканируется, сведения передаются в ОФД и ГИС МТ.

Схема продажи пива в розлив выглядит:

  • предприятие сканирует марку, чтобы поставить кег на кран;

  • сотрудник заполняет сведения для «Честного знака»: КПП, дату розлива, срок годности напитка;

  • сведения отправляются в ГИС МТ не позднее следующего рабочего дня;

  • при каждом проливе кега через кассу марку нужно повторно сканировать;

  • в момент продажи сотрудник выбирает кран с нужным кегом и вбивает пролитый объем напитка, а затем формирует и выбивает чек с переданными данными и знаком марки.

Чтобы продавать разливное пиво, предприятиям общепита нужно:

  • зарегистрироваться в ЭДО и «Честном знаке»;

  • приобрести и установить 2D-сканер для прочтения маркировки;

  • обновить кассовое оборудование и ПО.

Подключение кега на кран

Первый документ учета в рознице и общепите аналогичен операции «Вскрытие тары» для ЕГАИС. В системе «Честный знак» товар списывается постепенно, по мере его реализации. Именно поэтому сканирование данных при каждой продаже обязательно.

При сканировании и отправке данных нужно указать точный адрес подключения кега. Для этого все точки розничных продаж заблаговременно вносятся в учетную базу для ФНС и ФСРАР. 

Также при постановке кега на кран указывается код маркировки, день подключения и срок годности напитка. Первая дата не может идти после второй — система не позволит зарегистрировать просроченный напиток.

Маркировка в «Честном знаке» для ресторанов под ключ

Настроим автоматическую работу с маркированной продукцией для ресторанов под ключ

Как осуществляется регистрация и продажа пива в кегах для общепита

В каждом коде маркировки разливного пива в кегах указан объем напитка. С 15 января 2024 года продавцы обязаны добавлять эту информацию вместе с кодом упаковки в кассовый чек. Это нужно для того, чтобы система могла сверить информацию от производителя и розничного продавца.

Если объем продажи превышен, будет зафиксировано нарушение: часть продукции прошла мимо учета и была продана нелегально.

Это может доставлять заведениям неудобства, так как часто кеги установлены в баре, удаленном от кассы, а добавлять информацию о продаже нужно именно в момент пролива, при этом не перепутав подключенные емкости и рабочие краны. Персонал может допускать ошибки, что приведет к ошибкам в учетной системе и пересортице.

В заведениях общепита вместо кода идентификации можно добавлять в чек GTIN продукции, который привязан к каждому сорту пива. Благодаря использованию профессионального ПО он будет автоматически добавляться в кассовый чек, поэтому персоналу не придется вести учет по каждой емкости и вручную сканировать кег каждый раз.

Обратите внимание: замена кода маркировки обозначением GTIN не отменяет обязательного формирование документа и указания маркировки при постановке кега на кран. Этот отчет можно отправлять в ЕГАИС автоматически вместе с данными о вскрытии кега.

Режим проверок на кассе

Следующий этап реализации закона о маркировке разливного пива наступил 1 апреля 2024 года. Продажа маркированных товаров запрещена в следующих случаях:

  • отсутствие данных о товаре и его коде в системе маркировки;

  • отсутствие в учетной базе информации о нанесении кода или о вводе товара в оборот;

  • сведения о том, что товар с данной маркировкой уже реализован и выведен из оборота;

  • истекший срок годности продукта;

  • товар заблокирован и запрещен к продаже по решению контролирующих органов;

  • код товара не прошел проверку криптографической подписи.

Чтобы реализовать эти требования, нужно дополнительное ПО для проверки кодов маркировки.

Сервис DocsInBox для работы с маркированным пивом

Маркировка пива в кегах гораздо проще и удобнее с системой DocsInBox. Сервис регулярно обновляется с учетом нововведений по маркировке, поэтому ошибок и штрафов у вас точно не будет.

DocsInBox.Маркировкаэто:

  1. Помощь с регистрацией в «Честном знаке» и настройка личного кабинета.

  2. Работа с марками в мобильном приложении.

  3. Постановка кега на кран через смартфон без входа в личный кабинет «Честного знака».

  4. Продажа пива с кассы без сканирования с передачей отчетности в ОФД и ГИС МТ благодаря интеграции с большинством учетных систем и кассовых ПО.

  5. Автоматическая передача отчетов о проливах в ГИС МТ и ОФД.

DocsInBox — это экономия ресурсов на документооборот, высокая скорость работы и комфорт сотрудников. Все подробности о работе с маркировкой пива в кегах и демонстрация сервиса — по ссылке.

Маркировка в «Честном знаке» для ресторанов под ключ

Настроим автоматическую работу с маркированной продукцией для ресторанов под ключ

Реклама: ООО «ДОКСИНБОКС», ИНН: 7802193688, erid: LjN8K2zQW

Начать дискуссию

MasterTMS
Автоматизация учета

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS

Команда MasterTMS проанализировала 10 000 заявок, размещенных грузовладельцами в нашей системе, и посчитала экономию, которую они получили, благодаря использованию аукционов на понижение цены. 

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS
8

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Учет в медицине

💉 Какие документы нужны медработникам для льготной ставки 0% по налогу на прибыль

Медицинские организации применяют ставку налога на прибыль 0%, если не менее 50% сотрудников имеют необходимые медицинские документы.

14
DocsInBox
Маркировка товаров

Маркировка и продажа пива в 2024 году

15 января 2024 года заведения общепита должны отчитываться о продаже пива в кегах в «Честный знак». Чтобы избежать штрафов и повышенного внимания к деятельности вашего со стороны контролирующих органов, нужно понимать, как работать с маркированной продукцией и как не допускать ошибок при продаже пива в кегах.

Маркировка и продажа пива в 2024 году
15

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

При продаже квартиры раньше минимального срока надо платить НДФЛ

Никаких персональных льгот по НДФЛ при продаже квартир не предусмотрено. Если продать жилье до истечения минимального срока владения, будет налоговая база для НДФЛ.

60
Клерк
Обучение для бухгалтеров

👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос

Какие элементы онлайн-курса помогают сделать обучение максимально полезным и эффективным? Расскажем вам, на что обратить внимание при выборе курса. А вы помогите стать нам еще лучше — ответьте, что для вас в обучении самое главное, чего вам не хватает в курсах для бухгалтера?

👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос
25
Fusion POS
Малый и средний бизнес

Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

В 2024 году государственная поддержка малого бизнеса играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Для того чтобы стимулировать предпринимательскую активность и содействовать росту новых компаний, власти России предприняли ряд мер. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году
23

Онлайн-курсы

55
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
МКПЦН-Консультант
НДФЛ

Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ

Рассказываем, что изменилось в налоговом законодательстве по НДФЛ за последнее время, и как это повлияло на бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц.

Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ
43
Кадры

Не зарплата: опрос определил ключевой критерий россиян при выборе места работы

Опрос «Работы России» показал, что для большинства россиян ключевым критерием выбора места работы является коллектив, в котором предстоит трудиться.

5
108
Автоматизация учета

Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете

Программные роботы — RPA, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.

73
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять книгу покупок и журнал счетов-фактур при ввозе товаров из ЕАЭС через агентов

С 1 января 2024 года при ввозе товаров в РФ из государств-членов ЕАЭС изменился порядок уплаты НДС для комиссионеров, поверенных, агентов и комитентов, доверителей, принципалов.

50
Консоль.Про
Самозанятые

Статус самозанятого: что нужно знать компании, чтобы не потерять деньги

Рассказываем, зачем проверять статусы внештатных исполнителей, сколько денег компания может потерять, если не проверит статус, и как ускорить этот процесс, если заказчик сотрудничает с сотнями самозанятых.

Статус самозанятого: что нужно знать компании, чтобы не потерять деньги
69
Трудовые отношения

Разъяснили, когда работодатель может требовать возмещения затрат на обучение, а когда нет

Роструд объяснил что делать, если работодатель неправомерно требует возместить затраты, понесенные на обучение работника.

58

Разборы законов

1 244
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Лаборатория Касперского
Интернет и IT

Увольнение сотрудника: как обеспечить информационную безопасность и избежать рисков

Увольняемые или увольняющиеся сотрудники — серьезная угроза безопасности данных организации. Несмотря на то, что крупные компании стандартизируют процесс увольнения, на практике нередко случается так, что бывшие сотрудники какое-то время имеют доступ к корпоративным сетям. Расскажем, чем это чревато для организации и как предотвратить риски.

Увольнение сотрудника: как обеспечить информационную безопасность и избежать рисков
76
Банки

Когда вклад выгодно поскорее закрыть

Досрочное закрытие вклада в большинстве случаев ведет к существенным потерям. Однако есть исключение.

112
Кадры

Число вакансий в сфере туристического и ресторанного бизнеса выросло в 2 раза

По данным портала «Работа России» число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

50
Кадровые документы

В трудовом договоре не нужна печать, но некоторые работодатели ее ставят

В ТК прописан перечень обязательных реквизитов, которые должны быть в трудовом договоре. Печать организации в этот перечень не входит.

133
Жилищное законодательство

Изменили порядок приобретения объектов ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменении порядка приобретения объектов ЖКХ.

58
Уведомление по ЕНП

В уведомлении по сроку 25 апреля ИП на УСН указывает аванс, но не налог

2 мая (т. к. 28 апреля выходной) для ИП – срок уплаты налога по УСН за 2023 год и одновременно срок уплаты аванса по УСН за 1 квартал 2024 года.

173

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Воинский учет

Компания должна разъяснять сотрудникам их обязанности, связанные с военной службой

В обязанность ответственного за ведение воинского учета в компании входит не только отправлять отчеты, сверять документы, но и разъяснять работникам их обязанности.

128

Интересные материалы

СберКорус
Трудовое право

Как избежать переквалификации договора с самозанятым в трудовой

ФНС пристально следит за бизнесом, который сотрудничает с самозанятыми. У многих заказчиков есть искушение не платить налоги и страховые взносы, экономя собственные средства, при этом вынуждая фрилансеров трудиться как наемные работники — с четким графиком, приездами в офис и строго определенным вознаграждением.

Как избежать переквалификации договора с самозанятым в трудовой
125