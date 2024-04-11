Маркировка и продажа пива в 2024 году

Общие правила
С 15 января 2024 года продавать разливное пиво в кегах можно при выполнении следующих условий:
учет подключения кега на кран для продажи;
учет каждого пролива через кассовое оборудование.
Маркировка разливного пива осуществляется в отношении солодового пива, пивных напитков, сидров и напитков с концентрацией спирта не более 7% (медовуха, пуаре). Безалкогольное пиво и танковое пиво не подлежат маркировке.
Продажа маркированного пива в кегах в общепите осуществляется так:
оптовый производитель маркирует товары на производстве и отчитывается об этом в «Честный знак»;
предприятие принимает товары через ЭДО, подписывая УПД или по бумажной накладной;
при подключении кега на кран бармен сканирует марку на упаковке;
при каждом проливе кега через кассу и при выводе из оборота марка повторно сканируется, сведения передаются в ОФД и ГИС МТ.
Схема продажи пива в розлив выглядит:
предприятие сканирует марку, чтобы поставить кег на кран;
сотрудник заполняет сведения для «Честного знака»: КПП, дату розлива, срок годности напитка;
сведения отправляются в ГИС МТ не позднее следующего рабочего дня;
при каждом проливе кега через кассу марку нужно повторно сканировать;
в момент продажи сотрудник выбирает кран с нужным кегом и вбивает пролитый объем напитка, а затем формирует и выбивает чек с переданными данными и знаком марки.
Чтобы продавать разливное пиво, предприятиям общепита нужно:
зарегистрироваться в ЭДО и «Честном знаке»;
приобрести и установить 2D-сканер для прочтения маркировки;
обновить кассовое оборудование и ПО.
Подключение кега на кран
Первый документ учета в рознице и общепите аналогичен операции «Вскрытие тары» для ЕГАИС. В системе «Честный знак» товар списывается постепенно, по мере его реализации. Именно поэтому сканирование данных при каждой продаже обязательно.
При сканировании и отправке данных нужно указать точный адрес подключения кега. Для этого все точки розничных продаж заблаговременно вносятся в учетную базу для ФНС и ФСРАР.
Также при постановке кега на кран указывается код маркировки, день подключения и срок годности напитка. Первая дата не может идти после второй — система не позволит зарегистрировать просроченный напиток.
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Как осуществляется регистрация и продажа пива в кегах для общепита
В каждом коде маркировки разливного пива в кегах указан объем напитка. С 15 января 2024 года продавцы обязаны добавлять эту информацию вместе с кодом упаковки в кассовый чек. Это нужно для того, чтобы система могла сверить информацию от производителя и розничного продавца.
Если объем продажи превышен, будет зафиксировано нарушение: часть продукции прошла мимо учета и была продана нелегально.
Это может доставлять заведениям неудобства, так как часто кеги установлены в баре, удаленном от кассы, а добавлять информацию о продаже нужно именно в момент пролива, при этом не перепутав подключенные емкости и рабочие краны. Персонал может допускать ошибки, что приведет к ошибкам в учетной системе и пересортице.
В заведениях общепита вместо кода идентификации можно добавлять в чек GTIN продукции, который привязан к каждому сорту пива. Благодаря использованию профессионального ПО он будет автоматически добавляться в кассовый чек, поэтому персоналу не придется вести учет по каждой емкости и вручную сканировать кег каждый раз.
Обратите внимание: замена кода маркировки обозначением GTIN не отменяет обязательного формирование документа и указания маркировки при постановке кега на кран. Этот отчет можно отправлять в ЕГАИС автоматически вместе с данными о вскрытии кега.
Режим проверок на кассе
Следующий этап реализации закона о маркировке разливного пива наступил 1 апреля 2024 года. Продажа маркированных товаров запрещена в следующих случаях:
отсутствие данных о товаре и его коде в системе маркировки;
отсутствие в учетной базе информации о нанесении кода или о вводе товара в оборот;
сведения о том, что товар с данной маркировкой уже реализован и выведен из оборота;
истекший срок годности продукта;
товар заблокирован и запрещен к продаже по решению контролирующих органов;
код товара не прошел проверку криптографической подписи.
Чтобы реализовать эти требования, нужно дополнительное ПО для проверки кодов маркировки.
Сервис DocsInBox для работы с маркированным пивом
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