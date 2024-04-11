Маркировка и продажа пива в 2024 году

15 января 2024 года заведения общепита должны отчитываться о продаже пива в кегах в «Честный знак». Чтобы избежать штрафов и повышенного внимания к деятельности вашего со стороны контролирующих органов, нужно понимать, как работать с маркированной продукцией и как не допускать ошибок при продаже пива в кегах.

Общие правила

С 15 января 2024 года продавать разливное пиво в кегах можно при выполнении следующих условий:

учет подключения кега на кран для продажи;

учет каждого пролива через кассовое оборудование.

Маркировка разливного пива осуществляется в отношении солодового пива, пивных напитков, сидров и напитков с концентрацией спирта не более 7% (медовуха, пуаре). Безалкогольное пиво и танковое пиво не подлежат маркировке.

Продажа маркированного пива в кегах в общепите осуществляется так:

оптовый производитель маркирует товары на производстве и отчитывается об этом в «Честный знак»;

предприятие принимает товары через ЭДО, подписывая УПД или по бумажной накладной;

при подключении кега на кран бармен сканирует марку на упаковке;

при каждом проливе кега через кассу и при выводе из оборота марка повторно сканируется, сведения передаются в ОФД и ГИС МТ.

Схема продажи пива в розлив выглядит:

предприятие сканирует марку, чтобы поставить кег на кран;

сотрудник заполняет сведения для «Честного знака»: КПП, дату розлива, срок годности напитка;

сведения отправляются в ГИС МТ не позднее следующего рабочего дня;

при каждом проливе кега через кассу марку нужно повторно сканировать;

в момент продажи сотрудник выбирает кран с нужным кегом и вбивает пролитый объем напитка, а затем формирует и выбивает чек с переданными данными и знаком марки.

Чтобы продавать разливное пиво, предприятиям общепита нужно:

зарегистрироваться в ЭДО и «Честном знаке»;

приобрести и установить 2D-сканер для прочтения маркировки;

обновить кассовое оборудование и ПО.

Подключение кега на кран

Первый документ учета в рознице и общепите аналогичен операции «Вскрытие тары» для ЕГАИС. В системе «Честный знак» товар списывается постепенно, по мере его реализации. Именно поэтому сканирование данных при каждой продаже обязательно.

При сканировании и отправке данных нужно указать точный адрес подключения кега. Для этого все точки розничных продаж заблаговременно вносятся в учетную базу для ФНС и ФСРАР.

Также при постановке кега на кран указывается код маркировки, день подключения и срок годности напитка. Первая дата не может идти после второй — система не позволит зарегистрировать просроченный напиток.

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Как осуществляется регистрация и продажа пива в кегах для общепита

В каждом коде маркировки разливного пива в кегах указан объем напитка. С 15 января 2024 года продавцы обязаны добавлять эту информацию вместе с кодом упаковки в кассовый чек. Это нужно для того, чтобы система могла сверить информацию от производителя и розничного продавца.

Если объем продажи превышен, будет зафиксировано нарушение: часть продукции прошла мимо учета и была продана нелегально.

Это может доставлять заведениям неудобства, так как часто кеги установлены в баре, удаленном от кассы, а добавлять информацию о продаже нужно именно в момент пролива, при этом не перепутав подключенные емкости и рабочие краны. Персонал может допускать ошибки, что приведет к ошибкам в учетной системе и пересортице.

В заведениях общепита вместо кода идентификации можно добавлять в чек GTIN продукции, который привязан к каждому сорту пива. Благодаря использованию профессионального ПО он будет автоматически добавляться в кассовый чек, поэтому персоналу не придется вести учет по каждой емкости и вручную сканировать кег каждый раз.

Обратите внимание: замена кода маркировки обозначением GTIN не отменяет обязательного формирование документа и указания маркировки при постановке кега на кран. Этот отчет можно отправлять в ЕГАИС автоматически вместе с данными о вскрытии кега.

Режим проверок на кассе

Следующий этап реализации закона о маркировке разливного пива наступил 1 апреля 2024 года. Продажа маркированных товаров запрещена в следующих случаях:

отсутствие данных о товаре и его коде в системе маркировки;

отсутствие в учетной базе информации о нанесении кода или о вводе товара в оборот;

сведения о том, что товар с данной маркировкой уже реализован и выведен из оборота;

истекший срок годности продукта;

товар заблокирован и запрещен к продаже по решению контролирующих органов;

код товара не прошел проверку криптографической подписи.

Чтобы реализовать эти требования, нужно дополнительное ПО для проверки кодов маркировки.

Сервис DocsInBox для работы с маркированным пивом

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