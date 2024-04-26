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Отчетность

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

Предприятия и ИП — участники алкогольного рынка должны регулярно подавать алкодекларации в соответствующие ведомства. Рассказываем, что это за отчет, как и куда он подается в 2024 году, в какие сроки.
Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы
Иллюстрация: DocsInBox

Форма алкодекларации

Всего существует 10 форм деклараций, которые подают в зависимости от вида деятельности или вида алкогольной продукции. Все они утверждены приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 (ред. от 26.05.2023):

№ формы декларации

Содержание

Кто сдает

1

Об объеме производства и оборота алкопродукции

Сельхозтоваропроизводители-поставщики, производители вина, включая игристое

2

Об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Компании, занимающиеся временным хранением продукции, оборотом (кроме розничной продажи)

3

Об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Компании, занимающиеся оборотом алкопродукции, помещаемой под таможенные процедуры

4

Об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

ИП и компании-закупщики алкопродукции, используемой как сырье для неспиртосодержащей продукции, в технических целях

5

Об объеме перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Компании-перевозчики этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции

6

Об использовании производственных мощностей

Компании — производители сидра, пуаре, пива и пивных напитков, медовухи

7

Об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме сидра, пуаре, пива и пивных напитков, медовухи)

Компании — розничные продавцы алкопродукции  при оказании услуг общепита

8

Об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи

Компании и ИП, продающие в розницу пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху

9

Об объеме оборота и использовании фармацевтической субстанции этилового спирта

Аптечные организации, включая ветеринарные аптеки, ИП, имеющие лицензию на фармдеятельность, медорганизации

10

Об объеме производства, изготовления, оборота (кроме розницы) спиртосодержащих лекарств, медизделий

ИП и компании, осуществляющие производство, изготовление и оборот таких лекарств и медизделий

Заполняются эти формы деклараций согласно Порядку заполнения, который утвержден тем же приказом № 396.

Кому не нужно подавать алкодекларации:

  • Продавцам исключительно маркированного алкоголя, так как сведения о движении каждой бутылки после сканирования кода маркировки через онлайн-кассу поступают в ЕГАИС, а оттуда — сразу в Росалкогольтабакконтроль. Исключение — продавцы в отдаленных районах, где нет интернета, так как они не могут своевременно передать сведения и свериться с ЕГАИС через онлайн-кассу.

  • Всем, у кого в отчетном периоде (квартале) не было оборотов алкоголя и остатков продукции на начало и конец квартала.

Обратите внимание: планируемая отмена деклараций по обороту пива, пивных и слабоалкогольных напитков не состоялась — ее перенесли еще на год до 15 января 2025 года (п. 1 ст. 4 закона от 25.12.2023 № 624-ФЗ). Поэтому весь 2024 год нужно сдавать «пивную» алкодекларацию по форме № 8.

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Куда подавать алкодекларацию

Формы деклараций №№ 1-6, 9 и 10 подаются в Росалкогольтабакконтроль.

Декларации №№ 7, 8 представляют в региональный орган власти, а их электронную копию в течение суток подают в Росалкогольтабакконтроль.

Сроки сдачи алкодеклараций

Алкодекларации нужно сдавать по итогам каждого квартала.

Все виды деклараций по алкоголю подаются в единый срок — 20 число месяца после отчетного квартала (включительно). При совпадении последнего дня срока с выходным или нерабочим праздником, срок сдвигается на следующий за ним рабочий день.

В 2024 году сдавайте алкодекларации в следующие сроки:

Квартал

Крайняя дата сдачи

Первый

22.04.2024

Второй

22.07.2024

Третий

21.10.2024

Четвертый

20.01.2025

Нарушение сроков сдачи, а также внесение в декларацию искаженной информации грозит ИП и должностным лицам штрафом в 5 000–10 000 руб., организациям — 50 000–100 000 руб. (ст. 15.13 КоАП).

Как подавать алкодекларацию

Все формы подаются в электронном виде по ТКС (телекоммуникационным каналам связи). Электронная алкодекларация подписывается УКЭП руководителя / ИП или уполномоченного лица.

Сформированный отчет архивируется и шифруется с помощью сертификата Росалкогольтабакконтроля.

Подать отчетность можно:

  • через «Личный кабинет» на сайте Росалкогольтабакконтроля;

  • используя любое программное обеспечение, которое может обеспечить предоставление сведений с соблюдением установленных приказом № 396 форматов.

Получив декларацию, ведомство пришлет отправителю:

  • квитанцию о приеме, которая подтверждает сдачу отчета;

  • протокол сверки по остаткам на конец прошлого и на начало текущего квартала.

Формируйте алкодекларации в пару кликов с сервисом DocInBox.ЕГАИС. Декларации формируются автоматически на основе предыдущего отчета и данных о приемке и списаниях за квартал. При этом соблюдаются все требования законодательства.

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Можно ли исправить сданную алкодекларацию

Обнаружив в уже сданной декларации ошибки или неполные сведения, в нее можно внести исправления или дополнения.

Корректирующую декларацию подайте до наступления крайнего срока сдачи отчета за следующий квартал. Например, искажения обнаружены в алкодекларации за I квартал 2024 года, значит, подать по ней корректировку можно, пока не завершится срок сдачи за II квартал, то есть — до 20 июля 2024 года.

Корректировки нужно обосновать, указав причины, которые вызвали неполноту или недостоверность данных.

Если срок для корректировки пропущен, подать исправления можно только так:

  • Подать соответствующее заявление в Росалкогольтабакконтроль и получить решение ведомства о возможности подачи корректирующей декларации.

  • Получить предписание от ведомства об устранении выявленных нарушений в первичном отчете.

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