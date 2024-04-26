Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

Форма алкодекларации
Всего существует 10 форм деклараций, которые подают в зависимости от вида деятельности или вида алкогольной продукции. Все они утверждены приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 (ред. от 26.05.2023):
№ формы декларации
Содержание
Кто сдает
1
Об объеме производства и оборота алкопродукции
Сельхозтоваропроизводители-поставщики, производители вина, включая игристое
2
Об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Компании, занимающиеся временным хранением продукции, оборотом (кроме розничной продажи)
3
Об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Компании, занимающиеся оборотом алкопродукции, помещаемой под таможенные процедуры
4
Об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
ИП и компании-закупщики алкопродукции, используемой как сырье для неспиртосодержащей продукции, в технических целях
5
Об объеме перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Компании-перевозчики этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции
6
Об использовании производственных мощностей
Компании — производители сидра, пуаре, пива и пивных напитков, медовухи
7
Об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме сидра, пуаре, пива и пивных напитков, медовухи)
Компании — розничные продавцы алкопродукции при оказании услуг общепита
8
Об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
Компании и ИП, продающие в розницу пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху
9
Об объеме оборота и использовании фармацевтической субстанции этилового спирта
Аптечные организации, включая ветеринарные аптеки, ИП, имеющие лицензию на фармдеятельность, медорганизации
10
Об объеме производства, изготовления, оборота (кроме розницы) спиртосодержащих лекарств, медизделий
ИП и компании, осуществляющие производство, изготовление и оборот таких лекарств и медизделий
Заполняются эти формы деклараций согласно Порядку заполнения, который утвержден тем же приказом № 396.
Кому не нужно подавать алкодекларации:
Продавцам исключительно маркированного алкоголя, так как сведения о движении каждой бутылки после сканирования кода маркировки через онлайн-кассу поступают в ЕГАИС, а оттуда — сразу в Росалкогольтабакконтроль. Исключение — продавцы в отдаленных районах, где нет интернета, так как они не могут своевременно передать сведения и свериться с ЕГАИС через онлайн-кассу.
Всем, у кого в отчетном периоде (квартале) не было оборотов алкоголя и остатков продукции на начало и конец квартала.
Обратите внимание: планируемая отмена деклараций по обороту пива, пивных и слабоалкогольных напитков не состоялась — ее перенесли еще на год до 15 января 2025 года (п. 1 ст. 4 закона от 25.12.2023 № 624-ФЗ). Поэтому весь 2024 год нужно сдавать «пивную» алкодекларацию по форме № 8.
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Куда подавать алкодекларацию
Формы деклараций №№ 1-6, 9 и 10 подаются в Росалкогольтабакконтроль.
Декларации №№ 7, 8 представляют в региональный орган власти, а их электронную копию в течение суток подают в Росалкогольтабакконтроль.
Сроки сдачи алкодеклараций
Алкодекларации нужно сдавать по итогам каждого квартала.
Все виды деклараций по алкоголю подаются в единый срок — 20 число месяца после отчетного квартала (включительно). При совпадении последнего дня срока с выходным или нерабочим праздником, срок сдвигается на следующий за ним рабочий день.
В 2024 году сдавайте алкодекларации в следующие сроки:
Квартал
Крайняя дата сдачи
Первый
22.04.2024
Второй
22.07.2024
Третий
21.10.2024
Четвертый
20.01.2025
Нарушение сроков сдачи, а также внесение в декларацию искаженной информации грозит ИП и должностным лицам штрафом в 5 000–10 000 руб., организациям — 50 000–100 000 руб. (ст. 15.13 КоАП).
Как подавать алкодекларацию
Все формы подаются в электронном виде по ТКС (телекоммуникационным каналам связи). Электронная алкодекларация подписывается УКЭП руководителя / ИП или уполномоченного лица.
Сформированный отчет архивируется и шифруется с помощью сертификата Росалкогольтабакконтроля.
Подать отчетность можно:
через «Личный кабинет» на сайте Росалкогольтабакконтроля;
используя любое программное обеспечение, которое может обеспечить предоставление сведений с соблюдением установленных приказом № 396 форматов.
Получив декларацию, ведомство пришлет отправителю:
квитанцию о приеме, которая подтверждает сдачу отчета;
протокол сверки по остаткам на конец прошлого и на начало текущего квартала.
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Можно ли исправить сданную алкодекларацию
Обнаружив в уже сданной декларации ошибки или неполные сведения, в нее можно внести исправления или дополнения.
Корректирующую декларацию подайте до наступления крайнего срока сдачи отчета за следующий квартал. Например, искажения обнаружены в алкодекларации за I квартал 2024 года, значит, подать по ней корректировку можно, пока не завершится срок сдачи за II квартал, то есть — до 20 июля 2024 года.
Корректировки нужно обосновать, указав причины, которые вызвали неполноту или недостоверность данных.
Если срок для корректировки пропущен, подать исправления можно только так:
Подать соответствующее заявление в Росалкогольтабакконтроль и получить решение ведомства о возможности подачи корректирующей декларации.
Получить предписание от ведомства об устранении выявленных нарушений в первичном отчете.
Руководство по списанию крепкого алкоголя в ЕГАИС
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